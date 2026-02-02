„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско

Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.
Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци.
Ситуацията възниква в ранните сутрешни часове поради закъсали камиони, които блокират пътя към граничния пункт.
Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна, но в посока Монтана периодично се пропускат. Очаква се скоро авариралите камиони да бъдат отстранени от платното и движението да бъде възстановено.
В района на село Метковеца тежкотоварните камиони са спрени за задължителен престой. Там движението е двупосочно в една лента.
Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
13:41 02.02.2026
2 бою циганина
13:42 02.02.2026
3 АГАТ а Кристи
13:45 02.02.2026
4 тъпата тиква
Коментиран от #6
13:47 02.02.2026
5 И аз чакам 4 часа
13:51 02.02.2026
6 Затова ли?
До коментар #4 от "тъпата тиква":Затова ли още в първите дни след откриването стигнаха 75% от пропускателния капацитет?
13:53 02.02.2026
7 Магстрали ви се щат
Ще броим камиони, и ще разнасяме ядки по студиата.
От умнокрасивите протестиращи
13:56 02.02.2026
8 Кристин Ретард
14:01 02.02.2026
9 коментар
и до него на седалката е Киро парапетков да се бори с врага
14:01 02.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:02 02.02.2026
11 ТРОПЧО
14:06 02.02.2026