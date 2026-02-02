Новини
„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско

2 Февруари, 2026 13:36 767 11

Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.

Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци.
Ситуацията възниква в ранните сутрешни часове поради закъсали камиони, които блокират пътя към граничния пункт.

Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна, но в посока Монтана периодично се пропускат. Очаква се скоро авариралите камиони да бъдат отстранени от платното и движението да бъде възстановено.

В района на село Метковеца тежкотоварните камиони са спрени за задължителен престой. Там движението е двупосочно в една лента.

Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 0 Отговор
    Снег вали на парцали, вино има нека вали

    13:41 02.02.2026

  • 2 бою циганина

    1 1 Отговор
    вижда ли колко тъпо опеле съм

    13:42 02.02.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Монтанскипе магистралки немогат да се на радват на ситуацията - и вдигат цените

    13:45 02.02.2026

  • 4 тъпата тиква

    2 1 Отговор
    бързаше да открадне от моста без да има път до него

    Коментиран от #6

    13:47 02.02.2026

  • 5 И аз чакам 4 часа

    2 0 Отговор
    Ама си чакам вкъщи. Като се стопли времето ще тръгна.

    13:51 02.02.2026

  • 6 Затова ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "тъпата тиква":

    Затова ли още в първите дни след откриването стигнаха 75% от пропускателния капацитет?

    13:53 02.02.2026

  • 7 Магстрали ви се щат

    1 0 Отговор
    ама няма

    Ще броим камиони, и ще разнасяме ядки по студиата.

    От умнокрасивите протестиращи

    13:56 02.02.2026

  • 8 Кристин Ретард

    0 0 Отговор
    Бойко е построил най-много магистрали за 1300 години. Той е моят човек в България!

    14:01 02.02.2026

  • 9 коментар

    0 0 Отговор
    цитат

    Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.

    и до него на седалката е Киро парапетков да се бори с врага

    14:01 02.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    С удоволствие ще си направя снежен човек и то бинарен 😝

    14:02 02.02.2026

  • 11 ТРОПЧО

    0 0 Отговор
    апи е за закриване ЕЕЕЕ това е печатница за пари

    14:06 02.02.2026

