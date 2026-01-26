Новини
Румен Ненков: Радев не спази ключово обещание, нека обясни какво разбира под "мутри"

26 Януари, 2026 05:48, обновена 26 Януари, 2026 04:53 860 12

Бившият конституционен съдия подчерта, че оставката на доскорошният държавен глава е в рамките на конституцията

Румен Ненков: Радев не спази ключово обещание, нека обясни какво разбира под "мутри" - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Абсолютно законно е присъединяването на България към Съвета за мир с мандат на правителството в оставка. Това обясни в предаването "Интервюто" бившият конституционен съдия Румен Ненков.

"Беше абсолютно съобразено с Конституцията. Конституцията, виждам по форумите питат - "ама, как може правителство в оставка? Правителство в оставка, както и служебно правителство, те изпълняват всички функции на правителство. В Конституцията ясно е записано, че външната политика на страната се ръководи и се упражнява от правителството. Правителството, когато сключват някакъв международен договор, с който се засягат човешки права и има политически характер, го внася в парламента. Парламента има право да го одобри или не. А иначе, тук какво е, дали трябваше? Еми, първо, доколкото разбирам, ние малко влизаме гратис. Не се искат от нас пари."

По отношение на това дали е ограничен изборът на президента Илияна Йотова кой ще бъде следващ служебен премиер, Ненков коментира:

"Първо, списъкът не е толкова кратък и второ - всички тези хора, това, че са политизирани, няма нищо лошо. Не може да бъдеш министър-председател и да си деполитизиран. Вие го нарекохте журналистите "Домова книга", но в тази "Домова книга" влизат много значими личности, които са получили доверие от парламента. А да не не би някой, който е световно неизвестен и изведнъж стане и после сключи договор, примерно сериозен, който да върже държавата да е по-добре?"

Според думите му "все някой ще се намери да поеме тази тежка участ да организира изборите".

Ненков смята за невъзможна хипотезата всички потенциални кандидати за служебен премиер да откажат.

"Мен ми се струва, че това няма да се получи, защото все някой ще се съгласи. По-сложен беше въпросът от тези, които са получили мандата си, защото това е част от мандата, възможността да оглавиш правителство, които са били получили мандата си преди да бъдат въведени измененията в Конституцията, защото те, когато са били назначавани или избирани на съответните позиции, не им е било известно, че така ще бъде променена Конституция. Но аз вярвам, че това е твърде хипотетично."

Бившият конституционен съдия подчерта, че Румен Радев не е спазил едно от ключовите си обещания.

"Оставката на президента Радев е в рамките на Конституцията. Той фактически упражни своето право на избор, като предпочете вместо да довърши президентския си мандат да се отдаде на партийно ръководство и на партийна политика. Очевидно е, че неговите вече тежнения ще бъдат, неговите цели ще бъдат в представителство в парламента и евентуално в изпълнителната власт. А пък иначе оценката за неговото президентство е специално, аз мятам, че има какво да се иска. Аз по начало съм критичен. Интересуваше ме най-много съдебната власт.

Един държавен глава, когато обещае нещо, трябва да го изпълни. Той каза, че ще предложи промени в Конституцията. Дори имаше едно заявление, че тези промени са готови. Само, че те не видяха бял сват, никой дори не ги прочете. Дори да се отхвърлят тези промени от парламента, те щяха да имат много силен политически отзвук. Цялата общност, правна общност, съдии, прокурори, следователи, а и извън тях, научната общност, можеха да ги подкрепят. Това щеше да има много силен ефект. И освен това, понеже стана дума за президента Радев, аз мисля, че той дължи едно обяснение, какво точно разбира под понятието "мутри" и дали това е само олигархията, която се прилепва към всички политици и дали той ще прави политика без икономически кръгове около себе си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мутрасуит

    26 1 Отговор
    Мутри са тези добре облечени бизнесмени, които оцеляха, вместо да бъдат застреляни като кучета през деветдесетте. Този се прави на улав.

    Коментиран от #2

    05:06 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой

    17 0 Отговор
    Когато си "процъфтявал" при една Партия - много ясно, че ще приказваш едно такова - този човек е Наказателен съдия, нещо като "стръвница" - не го интересува нищо, той е на заплатка. Беше осъдил един човек - че си продал колата по време на задължения. Тя някаква "трошка", иначе - ако реално трябва да се "опълчи" на мафиоти - го е страх.

    Цял живот на "заплатка", най-много да е отворил някой път прозореца - да се проветри - единственото физическо усилие. И говори - ама убедително - все едно ние сме - "простолюдие".

    05:19 26.01.2026

  • 4 Цялота ви фамилия

    20 1 Отговор
    Е обслужващ персонал на мутрите. Не от вчера! Десетки години! Радев ли да ти обяснява кои са.

    05:24 26.01.2026

  • 5 Например

    15 1 Отговор
    Толупа 🎃 е "мутра" !

    05:24 26.01.2026

  • 6 МНОГО СИ

    17 0 Отговор
    Пр-Т. Вашата политика НЕ Е ВОЛЯТА НА НАРОДЪТ!!!! Мястото ви е на сметището!

    05:27 26.01.2026

  • 7 Май само

    15 1 Отговор
    тия чук не разбира или се прави,че не разбира какво има предвид Радев,под названието мутри.Или трябваше да ги нарича прасета,тикви,парапети?

    05:28 26.01.2026

  • 8 Уса

    14 1 Отговор
    Тоя старчок не знае,какво означава "мутри"...Ама моля ви се,къде е живяло въпросното недоразумение след 1989та

    Коментиран от #9

    05:30 26.01.2026

  • 9 Щом питаш

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    ще ти кажа. Ненков и семейството му цял живот са били в скута на мутрите, а последните 15 години е в скута на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    05:41 26.01.2026

  • 10 Румен Ненков??? Цялия Народ знае какво

    14 1 Отговор
    са Мутри! За Теб специално Обяснение! Пример Тиквата от СИК, там са го наричали Рапона

    05:44 26.01.2026

  • 11 Домоуправителя

    2 0 Отговор
    Хе хе хе, съдебната власт можела да подкрепи предложения на Президента Радев за промени в Конституцията? Този, смешинки, ташки ли си прави? Колко години тя спеше и спи, за промени и нищо не направи, а мутрите, бай Смешинко ги знае...нали ги защитаваха!!!

    06:08 26.01.2026

  • 12 Няма да забравим да търсим отговорност

    1 1 Отговор
    Ми питаме, щото не четем и не признаваме говорещите глави на мафията.
    Четеме Джесика Уелч, която казва, че е твърде вероятно тръмпизма и неговия частен проект за Мир, за ограбване на палестински земи, след месеци да го определят като престъпен, американски съдилища.
    Тогава какво правим с Ненков, Пеевски, Бойко и Желязков.

    06:17 26.01.2026

