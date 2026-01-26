Новини
Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия

Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия

26 Януари, 2026 07:16 663 10

От днес здравните ограничения са премахнати в Добрич

Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравните власти в Пловдив решават дали града да обяви грипна епидемия. През последните дни заболеваемостта се увеличава.

По данни на местното РЗИ, тя е 160 на 10 хиляди души. Най-много болни от грип има сред децата до 14-годишна възраст. Днес ще заседава и областният щаб във Варна. Там въведените противоепидемични мерки бяха удължени с 1 седмица – до 26 януари.

От днес здравните ограничения са премахнати в Добрич. В област Бургас грипната епидемия продължава, като мерките срещу разпространението на заразата остават в сила до края на месеца. Сериозна остава заболеваемостта и в областите Габрово, Ямбол, Хасково, Силистра, Перник и София-област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    5 0 Отговор
    Няма никакъв грип . Хората се разболяват от нездравословно хранене. Ядат боkлyци и поле казват че грипа го е хванал.

    Коментиран от #4

    07:24 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Даже

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    вече плащат за боклуците с йевро !

    07:37 26.01.2026

  • 5 Птичи вир0с

    2 0 Отговор
    Да обявят чумна епидемия и на дървена ваканция, ако искат.

    08:03 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КПП-та ще слагате ли?

    1 0 Отговор
    Пейките от парковете ще вдигате ли?Моловете ще затваряте ли?Ще се самоизолира е ли всичките по домовете си?Маските задължителни ли ще бъдат?

    08:23 26.01.2026

