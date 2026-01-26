Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия

Здравните власти в Пловдив решават дали града да обяви грипна епидемия. През последните дни заболеваемостта се увеличава.
По данни на местното РЗИ, тя е 160 на 10 хиляди души. Най-много болни от грип има сред децата до 14-годишна възраст. Днес ще заседава и областният щаб във Варна. Там въведените противоепидемични мерки бяха удължени с 1 седмица – до 26 януари.
От днес здравните ограничения са премахнати в Добрич. В област Бургас грипната епидемия продължава, като мерките срещу разпространението на заразата остават в сила до края на месеца. Сериозна остава заболеваемостта и в областите Габрово, Ямбол, Хасково, Силистра, Перник и София-област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
Коментиран от #4
07:24 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Даже
До коментар #1 от "хмм":вече плащат за боклуците с йевро !
07:37 26.01.2026
5 Птичи вир0с
08:03 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КПП-та ще слагате ли?
08:23 26.01.2026