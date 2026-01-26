Новини
България »
Николай Денков: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите

Николай Денков: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите

26 Януари, 2026 08:52 686 11

  • николай денков-
  • пп-дб-
  • коалиция

ПП поставя рамка за листите, отношенията с ДБ и позицията си за бъдещи политически проекти

Николай Денков: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Продължаваме Промяната" подготвя рамка за предсрочния вот, подреждането на листите и условията за партньорство с "Демократична България". Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ съпредседателят на ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България" Николай Денков след заседание на формацията, на което е даден мандат за преговори и подписване на коалиционно споразумение.

По думите на Денков, целта на заседанието е била да се изяснят принципите, по които коалицията ще продължи напред:

"Искахме максимално бързо да се изяснят правилата за подреждане на листите, за да можем да се обърнем към избирателите с това, което е най-важно за тях. Когато има доверие към хората в листите, това доверие може да бъде предадено и на избирателите."

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията:

"Тези хора са взели свое решение, като не са се съобразили с изискванията на устава на "Продължаваме Промяната". Това не е политика на "Демократична България", а на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

Според Денков коалиционните отношения изискват взаимно уважение:

"Ако искаме да работим заедно, ние уважаваме съображенията на партньорите си и очакваме същото към нас. Те също имат изключени свои бивши членове и не сме канили никого от тях в нашите листи."

По думите му, ако тези принципи не бъдат спазени, това би поставило коалицията под въпрос.

По темата за евентуално общо политическо бъдеще с проект, свързван с президента Румен Радев, Денков посочи, че това е различен тип разговор:

"Когато става дума за други политически участници, въпросът е какви са приоритетите за България и как ще бъдат реализирани."

Той очерта приоритетите на "Продължаваме Промяната":

"Нашата котва в тази сложна международна обстановка е Европа. Искаме модерна България – с модерно образование, здравеопазване, високи доходи и конкурентна икономика."

По думите му, отговорът дали това може да бъде обща визия с Румен Радев зависи от самия президент:

"Той все още не е казал какви са неговите приоритети, с кои хора ще ги реализира и как си представя бъдещето на България."

Относно включването на кандидати от гражданското общество и протестите, Денков подчерта, че водещо е доверието:

"Ще поканим хора, на които имаме доверие. Нужно е да има комбинация от хора с опит и хора с нова енергия. Именно тази комбинация е печеливша."

По темата за Лена Бориславова и Кирил Петков Денков заяви, че решението на Бориславова да не участва в следващите избори е лично, а Петков остава част от ПП, но не е заявил желание да бъде в листите.

Николай Денков коментира и изборните правила, като заяви, че партията настоява за решения, които гарантират честен вот:

"Сегашните правила създават възможности за грешно отчитане на резултатите. Затова настоявахме за отпечатване на протоколи от машините."

Той се обяви против промени в последния момент и срещу въвеждане на скенери без достатъчно време за тестване.

По думите му ключова роля за честните избори има Министерството на вътрешните работи:

"Много от проблемите се случват преди изборния ден – с купуване на гласове и различни схеми. Хората в МВР знаят кои са купувачите и къде се случва това."

Денков каза още, че директорите на областните дирекции на МВР, които са свързани с подобни практики, трябва да бъдат сменени.

Той коментира и необходимостта от ратификация на споразумението за членството на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп от Народното събрание:

"Преди да се подпише такъв документ, трябва да се направи юридически преглед дали той съответства на Конституцията, на Хартата на ООН и на Закона за международните договори."

Подчерта, че проблемът не е във външните партньори, а в неспазването на процедурите в България. От "Продължаваме Промяната" ще сезират Конституционния съд заради съмнения за нарушение на Конституцията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою циганина

    4 0 Отговор
    тоясука на воля в скута МУ

    09:00 26.01.2026

  • 3 Нар Козелко

    12 0 Отговор
    Изключително вредни за България са ПП-ДБ.

    09:01 26.01.2026

  • 4 си пън

    2 3 Отговор
    а според много хора трябва всички да сте в затворадет си идрайте на коалиции и политика в почиеките от обществено полезен труд,ето софия има проблем с боклука улиците требе се чистят,ще се спетят много пари,а радев да направи правителство от специалисти,че яко сме закилили

    09:02 26.01.2026

  • 5 Пич

    7 0 Отговор
    Забелязвам , че от сутрин до вечер по медиите се показват малоумни ПеПетни физиономии!!! Дори ГЕРБ нямат такова представяне. А Радев е съвсем далеч от такова внимание !!! И ся...... има ли индиректна намеса в изборите.....?!

    09:05 26.01.2026

  • 6 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Не ми стана ясно и байТанас ли трябва да си сменя пола?🤥

    09:18 26.01.2026

  • 7 Майора

    9 0 Отговор
    Ало Денков , при вас всичко е незаконно - ти станс незаконно академик , просто Киро стана незаконно премиер и ред други! Да ми говорите за честни избори след като ала бала с машините и помощта на резидента спечелихте предните такива , е цинизъм! И стга оправдания със сталиниста Кокорчо ,отстраняващ недоволните от Партията!

    09:18 26.01.2026

  • 8 Тодор

    5 0 Отговор
    Реално Продължаваме промяната нямат членове - освен тези които са в политическото им ръководство и техните семейства. Всички симпатизанти на ППДБ изначало са симпатизанти на ДСБ и има някаква лека периферия, които гласуват за самата коалиция ППДБ.
    Какво иска ПП:
    1.Да иземе отново по-голямата част от квотата за листите и там да има преобладаващо техни хора
    2.Лорер и Божанков да не могат да са част от листата на ДСБ, защото са изключени от ПП
    3.По всички въпроси те да имат решаващ глас и ДСБ и Да България да се съобразяват с тях
    И разбира се нахалството на ПП ще има успех и другите ще клекнат, въпреки че ПП са кух балон и вече нямат тежест.
    До къде се докара крайната десница в България - да бъде изнудвана и да е послушко в ръцете на едни шарлатани :)

    09:30 26.01.2026

  • 9 Какво доверие бре пача

    5 0 Отговор
    Доверието е тънък лед по който ходихте пропука ли се веднъж няма как да се залепи!
    Дори и 100г. няма да ви стигнат.
    На тези избори доста хора няма да гласуваме заети сме, ще си правим двудневно чеверме на хубава поляна и дълга софра.Ще има два дни музика, моми, танци и още нещо! Само дайте дата!

    09:41 26.01.2026

  • 10 ехаа

    3 0 Отговор
    Този който си закупи титлите и го назначиха служебно с измамата на "мадуровките" от сутрин до вечер ръси но не е акъл защото няма .Дефицитен е като портокали през 1985г

    09:48 26.01.2026

  • 11 Българин

    1 0 Отговор
    Има едно много просто правило! Властта в България принадлежи на ДС. Който иска да участва в управлението, трябва да се закълне във вечна вярност на ДС. Ако някой си твърди, че може да е управляващ, без да служи на ДС, а абсолютен лъжец!
    Това тоя плъх да го признае открито! Всичко друго е нагло лицемерие!

    09:53 26.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове