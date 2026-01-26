Николай Денков: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите

"Продължаваме Промяната" подготвя рамка за предсрочния вот, подреждането на листите и условията за партньорство с "Демократична България". Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ съпредседателят на ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България" Николай Денков след заседание на формацията, на което е даден мандат за преговори и подписване на коалиционно споразумение.

По думите на Денков, целта на заседанието е била да се изяснят принципите, по които коалицията ще продължи напред:

"Искахме максимално бързо да се изяснят правилата за подреждане на листите, за да можем да се обърнем към избирателите с това, което е най-важно за тях. Когато има доверие към хората в листите, това доверие може да бъде предадено и на избирателите."

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията:

"Тези хора са взели свое решение, като не са се съобразили с изискванията на устава на "Продължаваме Промяната". Това не е политика на "Демократична България", а на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

Според Денков коалиционните отношения изискват взаимно уважение:

"Ако искаме да работим заедно, ние уважаваме съображенията на партньорите си и очакваме същото към нас. Те също имат изключени свои бивши членове и не сме канили никого от тях в нашите листи."

По думите му, ако тези принципи не бъдат спазени, това би поставило коалицията под въпрос.

По темата за евентуално общо политическо бъдеще с проект, свързван с президента Румен Радев, Денков посочи, че това е различен тип разговор:

"Когато става дума за други политически участници, въпросът е какви са приоритетите за България и как ще бъдат реализирани."

Той очерта приоритетите на "Продължаваме Промяната":

"Нашата котва в тази сложна международна обстановка е Европа. Искаме модерна България – с модерно образование, здравеопазване, високи доходи и конкурентна икономика."

По думите му, отговорът дали това може да бъде обща визия с Румен Радев зависи от самия президент:

"Той все още не е казал какви са неговите приоритети, с кои хора ще ги реализира и как си представя бъдещето на България."

Относно включването на кандидати от гражданското общество и протестите, Денков подчерта, че водещо е доверието:

"Ще поканим хора, на които имаме доверие. Нужно е да има комбинация от хора с опит и хора с нова енергия. Именно тази комбинация е печеливша."

По темата за Лена Бориславова и Кирил Петков Денков заяви, че решението на Бориславова да не участва в следващите избори е лично, а Петков остава част от ПП, но не е заявил желание да бъде в листите.

Николай Денков коментира и изборните правила, като заяви, че партията настоява за решения, които гарантират честен вот:

"Сегашните правила създават възможности за грешно отчитане на резултатите. Затова настоявахме за отпечатване на протоколи от машините."

Той се обяви против промени в последния момент и срещу въвеждане на скенери без достатъчно време за тестване.

По думите му ключова роля за честните избори има Министерството на вътрешните работи:

"Много от проблемите се случват преди изборния ден – с купуване на гласове и различни схеми. Хората в МВР знаят кои са купувачите и къде се случва това."

Денков каза още, че директорите на областните дирекции на МВР, които са свързани с подобни практики, трябва да бъдат сменени.

Той коментира и необходимостта от ратификация на споразумението за членството на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп от Народното събрание:

"Преди да се подпише такъв документ, трябва да се направи юридически преглед дали той съответства на Конституцията, на Хартата на ООН и на Закона за международните договори."

Подчерта, че проблемът не е във външните партньори, а в неспазването на процедурите в България. От "Продължаваме Промяната" ще сезират Конституционния съд заради съмнения за нарушение на Конституцията.