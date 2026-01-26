Новини
Официално! Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме промяната"

26 Януари, 2026 18:52 1 805 33

  • кирил петков-
  • кирил петков асен василев-
  • избори-
  • продължаваме промяната-
  • парламент

Преди това от социалните мрежи се разбра и че Лена Бориславова също няма да е кандидат-депутат

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Петков няма да участва в листите на "Продължаваме промяната" на предстоящите предсрочни парламентарни избори, стана ясно днес от изказване на Николай Денков.

Преди това от социалните мрежи се разбра и че Лена Бориславова също няма да е кандидат-депутат от "Продължаваме промяната", тъй като започва нов проект. Петков също работи по други проекти, каза зам.- председателят на партията, припомни бТВ.

"Той е в ПП и всъщност има доста сериозно влияние. Той е член на НС, по важните въпроси се чуваме, изказва мнения. Във листи, не, той не е заявил желание да бъде в листите, тъй като и той работи по други проекти", коментира Денков.

Даниел Лорер, Явор Божанков и Лена Бориславова няма да бъдат в листите на „Продължаваме промяната“ за предстоящите парламентарни избори.

Председателят на партията Асен Василев коментира в Народното събрание, че листите се одобряват след гласуване от Националния съвет на „Продължаваме промяната“. „Лорер и Божанков няма да намерят място в листите“, потвърди Асен Василев.

Разногласията между двамата депутати и „Продължаваме промяната“ започнаха още през 2024 година в първите дни на 51-вото Народно събрание, когато имаше блокаж в избора на председател на парламента. Тогава Божанков и Лорер отказаха да подкрепят номинацията на „Има такъв народ“ Силви Кирилов за председател. Мотивът на Даниел Лорер беше, че не приема гласуване на мнозинство в парламента с „Възраждане“. Тогава от „Демократична България“, коалиционният партньор на ПП, обявиха, че не подкрепят изключването на Божанков и Лорер.


България
  • 1 Хубав ден за България

    37 16 Отговор
    Трябва и в затвора да е! Уби човек на пътя със службната джипка!

    18:54 26.01.2026

  • 2 Официално

    29 15 Отговор
    Сипах си една ракийка, голяма новина голям кеф. Ама тя и Лена официално е изритаха през задния изход.

    Коментиран от #29

    18:56 26.01.2026

  • 3 само за наивници

    41 10 Отговор
    И каква стана тя..тоя дето всички го мислеха за тъпото,опоска каквото можа натърти мустакатата и се изхлузи като пръдня от гащи.

    18:57 26.01.2026

  • 4 звездите ми говорят

    19 11 Отговор
    Подаде си оставката, за да се кандидатира за президент.

    18:57 26.01.2026

  • 5 тъпуту и кукуряка

    20 12 Отговор
    чиба в канада, вземете и винету и джаба

    18:59 26.01.2026

  • 6 Мнение

    15 18 Отговор
    Това вероятно е за да може Радев да направи коалиция с ппдб и да се оправдае, че основният шарлатанин го няма!

    Народе добре мисли за кой ще гласуваш, щото тия "новите" са като "старите", ама ги водят "нови" (Божинката)!!!

    19:00 26.01.2026

  • 7 коко

    22 14 Отговор
    Ще се друсаш и арестуваш Боко,май много за голям си взе! Боко забавя но не забравя!

    19:01 26.01.2026

  • 8 Шиши съм

    14 9 Отговор
    Кирчо ми е приятел. Много полезни неща направихте с него, най-вече за държавата ми с главно Дъ. Винаги ще е добре дошъл в листите на Новото Начало.

    19:02 26.01.2026

  • 9 Промяна

    8 10 Отговор
    Сигурно и Маг...нитски няма да е в листите на Ново..то начало.....така е редно за мафи..от номер 1.

    19:05 26.01.2026

  • 10 Това означава,

    14 12 Отговор
    че Кокора кляка на Радев!

    Кики и Елена са били против.
    Лорер пък бил против гласуване с Възраждане.

    Кокора и Денкуф- са всеядни. За власт са готови на всичко.
    Точно те превзеха ПП.

    19:08 26.01.2026

  • 11 и какво от това?!?

    13 9 Отговор
    Дали е там или не е не променя нещата, 121 депутата няма да имат посмъртно!🤣🤣🤣

    19:15 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той и господин

    16 9 Отговор
    Кокор ни стига . Даже и в повече защото повръщам.

    19:24 26.01.2026

  • 14 Абсурдистан

    11 7 Отговор
    Предпочитат да подпират парапетите извън камерите!

    19:24 26.01.2026

  • 15 Сатана Z

    3 14 Отговор
    Кирчо и Лена ще са в първите редици на Румен Радевата партия.

    19:25 26.01.2026

  • 16 да ходи

    5 4 Отговор
    да готви с бена му в хелскчн ... достатъчно се изложи

    19:26 26.01.2026

  • 17 Киро острото няма

    6 6 Отговор
    но е заместен от мистър Бийн който не отстъпва по ,,интелект ,, аи предизвиква смях с гримасите така че е достоен заместник.

    19:26 26.01.2026

  • 18 хихи

    11 7 Отговор
    Миро и баджанак му Киро...

    19:26 26.01.2026

  • 19 ППарапетман

    11 8 Отговор
    Нещо се скърши парапета!

    19:30 26.01.2026

  • 20 Татко Петко го дръпна

    9 7 Отговор
    че много е сгазило лука момчето.

    19:36 26.01.2026

  • 21 А кой тогава?

    4 7 Отговор
    Деница Сачева ли или Хамид Хамид?

    19:37 26.01.2026

  • 22 Киро Парапета

    8 5 Отговор
    На мъшшшкар и бунтар ли се бара с тази брада ?

    19:40 26.01.2026

  • 23 123456

    6 5 Отговор
    Кица , кво стана , ве мен - она пedал ти го вкара на парапетта , а ? Нема се плашиш - козиняка на ле на е твой !

    19:40 26.01.2026

  • 24 Боруна Лом

    6 6 Отговор
    Жив Sи ган ИН!

    19:44 26.01.2026

  • 25 Хмм

    10 5 Отговор
    омаскариха Конституцията двамата с христо иванов и сега аут, мизерници

    19:55 26.01.2026

  • 26 ганев

    3 2 Отговор
    СЕГА...МАЗНИЯТ СЪС....МИРИШЕШ...ДИРНИК...НА МЪЖКА ТЕЧНОСТ...КАТО ФЪРЛИ ТОПА...ТОЗ ЩЕ Е

    19:56 26.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Киро Умния и Лена щели да правят нови проекти. И какво ще проектират? Парапети може би...

    20:07 26.01.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Мшките напускат кораба 😏

    20:10 26.01.2026

  • 29 Исторически парк

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Официално":

    В задния вход

    20:10 26.01.2026

  • 30 Кирил петков

    2 1 Отговор
    Ше ставам президент, а лена за вице да моа си я джасам на парапета на дондуков 😏 хехе продължаваме подмяната!

    20:11 26.01.2026

  • 31 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор
    Браво, г-н Петков!!! Всичкият тролетариат на Боко, Шиши, Льотчика и славуца са на амбразурата и са пенясали, щото им бъркате в джигера! Дерзайте тъпоъгълници!

    20:15 26.01.2026

  • 32 Ще имат време

    1 0 Отговор
    Лена и Киро пак са заедно

    20:27 26.01.2026

  • 33 Ройтерс

    1 0 Отговор
    ".... Във листи, не, той не е заявил желание да бъде в листите, тъй като и той работи по други проекти", коментира Денков.... "
    .... Какви например?! :))
    ... Двамата с Лена големи "проектанти"! :))

    20:27 26.01.2026

