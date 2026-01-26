Официално! Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме промяната"

Кирил Петков няма да участва в листите на "Продължаваме промяната" на предстоящите предсрочни парламентарни избори, стана ясно днес от изказване на Николай Денков.

Преди това от социалните мрежи се разбра и че Лена Бориславова също няма да е кандидат-депутат от "Продължаваме промяната", тъй като започва нов проект. Петков също работи по други проекти, каза зам.- председателят на партията, припомни бТВ.

"Той е в ПП и всъщност има доста сериозно влияние. Той е член на НС, по важните въпроси се чуваме, изказва мнения. Във листи, не, той не е заявил желание да бъде в листите, тъй като и той работи по други проекти", коментира Денков.

Даниел Лорер, Явор Божанков и Лена Бориславова няма да бъдат в листите на „Продължаваме промяната“ за предстоящите парламентарни избори.

Председателят на партията Асен Василев коментира в Народното събрание, че листите се одобряват след гласуване от Националния съвет на „Продължаваме промяната“. „Лорер и Божанков няма да намерят място в листите“, потвърди Асен Василев.

Разногласията между двамата депутати и „Продължаваме промяната“ започнаха още през 2024 година в първите дни на 51-вото Народно събрание, когато имаше блокаж в избора на председател на парламента. Тогава Божанков и Лорер отказаха да подкрепят номинацията на „Има такъв народ“ Силви Кирилов за председател. Мотивът на Даниел Лорер беше, че не приема гласуване на мнозинство в парламента с „Възраждане“. Тогава от „Демократична България“, коалиционният партньор на ПП, обявиха, че не подкрепят изключването на Божанков и Лорер.