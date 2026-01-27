Новини
Росен Плевнелиев, Сергей Станишев и Лиляна Павлова се включват в годишното издание на Софийския икономически форум

27 Януари, 2026 04:46

Дискусиите ще продължат през целия ден с участието на представители на властта, дипломати и експерти

БНР БНР

Годишното издание на Софийския икономически форум се провежда днес с акцент върху икономическата и енергийната инфраструктура и позиции на България в Югоизточна Европа след присъединяването към еврозоната.

Дискусиите ще продължат през целия ден с участието на представители на властта, дипломати и експерти. Организатор е Делфийският икономически форум.

Форумът ще разгледа последствията от глобалните геополитически кризи върху регионалната и националната икономика, както и перспективите, които се откриват пред България след влизането ѝ в еврозоната.

Особено внимание ще бъде отделено на енергийната трансформация на страната чрез инвестиции в инфраструктура за природен газ и възобновяеми енергийни източници, както и на модернизацията на преносните мрежи за подобряване на регионалната свързаност.

Друга от темите на форума е ролята на преките чуждестранни инвестиции и туризма като основи на устойчивото развитие в региона.

Приоритетно ще се търсят и спешни решения за сериозните демографски предизвикателства.

Участниците ще обсъждат още укрепването на икономическата стабилност, привличането на преки чуждестранни инвестиции, стимули за бизнеса и технологични иновации.

Участие в форума ще вземат Росен Плевнелиев, президент в периода 2012-2017 година, вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, Лиляна Павлова, бивш заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, Сергей Станишев, бивш министър-председател на България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    2 0 Отговор
    и тримата са видни крадци, от което следва, че "икономиката" ни се свежда единствено до кражба на приходите в хазната от данъци, такси и глоби.

    03:57 27.01.2026

  • 2 Малей, че и Сергей

    0 0 Отговор
    Все от отбора на тиквун

    04:16 27.01.2026

  • 3 Паразити

    1 0 Отговор
    Които нямат и един ден трудов стаж.Но са милионери благодарение на робите в БГ

    04:16 27.01.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    04:19 27.01.2026

