Проф. Христова: Пикът на грипната епидемия наближава, 4 области са в предепидемична ситуация

Четири области са в предепидемична ситуация. Това каза в студиото на "Денят започва" по БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

В момента епидемия има само в две области – Бургас и Пловдив, уточни проф. Христова и добави: „Пловдив е нова област, която прескочи предепидемичната ситуация. Доста бързо нарасна заболеваемостта“, уточни проф. Христова.

Миналата седмица в епидемична ситуация са били още Варна и Добрич, като в Добрич нивата вече са спаднали, а във Варна вирусът все още циркулира активно.

Четири нови области са в предепидемична ситуация: „Това говори за скок на заболеваемостта там и ако тази тенденция продължи е твърде вероятно следващата седмица да ги видим в епидемия. Това са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен“, обясни Христова.

По думите ѝ, от предишната седмица има няколко области в предепидемична ситуация, които продължават да задържат високо ниво на заболеваемост. Това са София-област и Велико Търново. Област Русе също има леко повишение на болните от грип и е възможно следващата седмица да бъде в епидемия.

Според проф. Христова решенията за обявяване на епидемия са област по област, за да имат мерките ефект и да не се прилагат поголовно.

„Винаги е така, всяка година. Не едновременно страната попада в епидемия, така че това е нормално. Област по област. И за това е смислено мерките да са област по област и то да се вземат малко преди пика, за да имат ефект.“

За училищата директорът на Националния център препоръча удължаване на междусрочната ваканция в засегнатите региони: „Особено в тези области, които са с висока заболеваемост в предепидемична ситуация, особено в епидемия, абсолютно това е най-препоръчителното.“

Към момента заболеваемостта леко се е увеличила – 5200 случая спрямо 5055 за предишната седмица, с обща заболеваемост 149 на 10 000 души, спрямо 145 на 10 000 преди седмица.

Проф. Христова обясни, че пикът на грипната епидемия наближава: "Има известни основания да се мисли, че пикът е наблизо, освен това интересно е, че последните седмици заболеваемостта е по-ниска, спрямо същия период на миналата година. В Западна Европа повечето страни минаха пика, допълнително при нас започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива, така че тази седмица ми се вярва, че ще е пикът и ще започне намаляването."