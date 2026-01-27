Проф. Христова: Пикът на грипната епидемия наближава, 4 области са в предепидемична ситуация

Четири области са в предепидемична ситуация. Това каза в студиото на "Денят започва" по БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
В момента епидемия има само в две области – Бургас и Пловдив, уточни проф. Христова и добави: „Пловдив е нова област, която прескочи предепидемичната ситуация. Доста бързо нарасна заболеваемостта“, уточни проф. Христова.
Миналата седмица в епидемична ситуация са били още Варна и Добрич, като в Добрич нивата вече са спаднали, а във Варна вирусът все още циркулира активно.
Четири нови области са в предепидемична ситуация: „Това говори за скок на заболеваемостта там и ако тази тенденция продължи е твърде вероятно следващата седмица да ги видим в епидемия. Това са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен“, обясни Христова.
По думите ѝ, от предишната седмица има няколко области в предепидемична ситуация, които продължават да задържат високо ниво на заболеваемост. Това са София-област и Велико Търново. Област Русе също има леко повишение на болните от грип и е възможно следващата седмица да бъде в епидемия.
Според проф. Христова решенията за обявяване на епидемия са област по област, за да имат мерките ефект и да не се прилагат поголовно.
„Винаги е така, всяка година. Не едновременно страната попада в епидемия, така че това е нормално. Област по област. И за това е смислено мерките да са област по област и то да се вземат малко преди пика, за да имат ефект.“
За училищата директорът на Националния център препоръча удължаване на междусрочната ваканция в засегнатите региони: „Особено в тези области, които са с висока заболеваемост в предепидемична ситуация, особено в епидемия, абсолютно това е най-препоръчителното.“
Към момента заболеваемостта леко се е увеличила – 5200 случая спрямо 5055 за предишната седмица, с обща заболеваемост 149 на 10 000 души, спрямо 145 на 10 000 преди седмица.
Проф. Христова обясни, че пикът на грипната епидемия наближава: "Има известни основания да се мисли, че пикът е наблизо, освен това интересно е, че последните седмици заболеваемостта е по-ниска, спрямо същия период на миналата година. В Западна Европа повечето страни минаха пика, допълнително при нас започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива, така че тази седмица ми се вярва, че ще е пикът и ще започне намаляването."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се маха
Коментиран от #3
10:33 27.01.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СТРАХ И ПАНИКА...
10:42 27.01.2026
3 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Да се маха":На мен ми допада, особено с тая рижа грива.
10:47 27.01.2026
4 Как няма да е ниска заболеваемостта?
Коментиран от #5, #6, #7, #8
10:47 27.01.2026
5 фармакия
До коментар #4 от "Как няма да е ниска заболеваемостта?":Вече казаха, че ваксините не покривали тоя щам. Все едно да пиеш хапчета за кръвно, вместо за захар.
10:51 27.01.2026
6 др Гей Билтс
До коментар #4 от "Как няма да е ниска заболеваемостта?":Заболеваемостта е ниска, щото няародът няма пари за такива глезотии като тестове, а баламите, които тичат до БГ болниците (морги), след като ги заболи гърлото отдавна свършиха. Какво въобще разбира тая женица с професорантура за кърлежите от респираторни заболявания, та обикаля из студията от сутрин до вечер?
10:55 27.01.2026
7 ИТН активист спиртозависим
До коментар #4 от "Как няма да е ниска заболеваемостта?":Чорбанов, ти ли си бре, шприц?
10:57 27.01.2026
8 Ха ха
До коментар #4 от "Как няма да е ниска заболеваемостта?":Да го знаеш от мен .Нещо дето се дава без пари стой далеч от него.Нима си мислиш че някой го е грижа за теб.Аз през живота си незнам какво е ваксина независимо каква и се чувствам перфектно.А съм на 62 години изключвам имунизациите като дете те тогава бяха задължителни но бяха истински.
Коментиран от #9
11:21 27.01.2026
9 др Гей Билтс
До коментар #8 от "Ха ха":Истински са били, че затова днес зорлем го докарвате до 70.
11:39 27.01.2026
10 ШЕФА
11:42 27.01.2026