Новини
България »
Река Арда преля и откъсна от света шест села, обявиха частично бедствено

27 Януари, 2026 12:39 1 165 14

  • река арда-
  • преливане-
  • откъснати села

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шест села в община Ардино отново без пътна връзка заради придошлата река Арда, съобщиха от Общината.

Кметът инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари.

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница.

В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци - с цел гарантиране безопасността на населението.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Ардино -крепост на Шиши.Обграден с воден ров да не идват други партии.

    12:42 27.01.2026

  • 2 Така ще да е

    9 0 Отговор
    Защото Шиши се грижи за хората в региона ...

    12:43 27.01.2026

  • 3 Удри с лопатата

    3 1 Отговор
    Насочете я към стачкуващите гръцки фермери,които блокираха граничните пунктове с България, шеги е 6а

    12:43 27.01.2026

  • 4 Кирил

    5 0 Отговор
    Спокойно, удобно ще се пресушат всички водоеми за да има и криза. Някой знае ли колко язовира са направени през последните 36 години? Нали има водни кризи, редно е да има?

    12:50 27.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ВАЖНО Е ДА ПЛАЩАМЕ ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ И НА ЗЕЛЕНИЯ Ф,,А,,Ш,,И,,С,,Т ,
    А БЪЛГАРИТЕ НЕКА ТУ ДА СЕ ДАВЯТ, ТУ ЖАДНИ И МРЪСНИ ДА ХОДЯТ.
    ДА "БЛАГОДАРИМ" НА УПРАВЛЕНЦИТЕ.

    12:51 27.01.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    8 0 Отговор
    Веднага преведете на Пеевски 500 милиона евро да "спаси хората" ,
    че няма кой де гласува???
    "Банкера от Банкя" ще подпише те парите не са негови!!!

    12:54 27.01.2026

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    Само чок хидроинжинера амет може да оправи тази работа

    Коментиран от #12

    13:04 27.01.2026

  • 8 604

    1 3 Отговор
    Айдееее утивът към туркие....

    13:12 27.01.2026

  • 9 То пък един свят ..

    1 0 Отговор
    Мани , нема нужда ..

    13:14 27.01.2026

  • 10 Шогун

    2 0 Отговор
    Тия Кърджалийски кметове сите инженери😂
    Онзи Хасан Азис и он беше некъв инжинер а в парламента забравят Българския. Как ги вземат тия дипломи?😂

    13:16 27.01.2026

  • 11 тъй ли...

    0 0 Отговор
    Моментално дарете по една заплата за Зеленски.

    13:21 27.01.2026

  • 12 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    ако нема за прибиране - едва ли.

    13:21 27.01.2026

  • 13 Що не

    1 0 Отговор
    се грижите за избирателите си , бе , а само на избори ги уважавате с някой лев ?

    13:27 27.01.2026

  • 14 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Чакайте престъпника и нац.предател Росен Водопада да долети всеки момент както бързо долетя при Тръмп за да оправи нещата,с него ще е и регионалният Министър,Министъра на околната среда и тн.Споко народе,всичко е под конрол,престъпниците ще дойдат и ще обещаят,след което ще откраднат,а на изборите да не забравите да гласувате за ГРОБ,иначе ще ядосате Росен и ще пренасочи водата към водопада !!!

    13:34 27.01.2026

