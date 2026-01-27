Новини
Кирил Добрев: Науката и политическата воля са ключът към климатичните промени

27 Януари, 2026 14:11

Форумът събра представители на държави от Европа, Средиземноморието и Северна Африка, като основен акцент в дискусиите бе приспособяването към климатичните промени чрез възстановяване на крайбрежните екосистеми

В рамките на Парламентарната асамблея „Съюз за Средиземноморието“ се проведе заседание, посветено на темите за енергетиката, околната среда и водите, в което участие взе Кирил Добрев – зам.-председател на ПГ на БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА.

Форумът събра представители на държави от Европа, Средиземноморието и Северна Африка, като основен акцент в дискусиите бе приспособяването към климатичните промени чрез възстановяване на крайбрежните екосистеми. По време на срещите Кирил Добрев проведе разговори с представители на научната общност, работещи в областта на климатичната устойчивост, водните екосистеми и естествените защитни механизми на природата. В изказването си социалистът подчерта, че значението на реалното партньорство между наука и политика като ключово условие за ефективни и устойчиви решения в условията на климатични промени.

„Науката ясно показва, че възстановената природа е една от най-ефективните защити срещу климатичните рискове. В борбата с климатичните промени има два основни стълба - превенция и адаптация. Колкото по-рано действаме, толкова по-ниска е цената за обществото“, заяви Добрев.

Той отбеляза, че според актуални данни на Европейската комисия инвестициите в ранни мерки за климатична адаптация се изплащат многократно, като всяко вложено евро спестява значителни средства от бъдещи щети, което превръща тези политики в икономически разумен избор.

Кирил Добрев обърна специално внимание на уязвимостта на България, като напомни, че Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, а Югоизточна Европа, включително България, е сред най-рисковите региони.

„Нямаме климатична граница, която да ни предпази. Екстремните явления, които днес виждаме в други държави, ще се случват все по-често и у нас“, подчерта той.

В този контекст Добрев посочи, че възстановяването на българското Черноморско крайбрежие и крайбрежните влажни зони е реална мярка за климатична адаптация, която защитава хората, инфраструктурата и икономиката, като същевременно намалява дългосрочните разходи за справяне с щети от екстремни климатични явления.

„Науката трябва да дава решенията, а политиката - волята и инструментите те да бъдат прилагани. Само когато учените и политиците работят в една посока, превенцията и адаптацията могат да бъдат успешни“, заяви народният представител.

В заключение Кирил Добрев подчерта, че изборът е политически - или се инвестира навреме в устойчиви и природосъобразни решения, или обществото плаща многократно по-висока цена по-късно. В рамките на посещението си той разговаря и с Румина Леал - председател на Законодателното събрание на Автономен район Мадейра.


