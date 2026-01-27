Новини
НСИ: Дефицитът в държавното управление достига 1,5 млрд. лв. през третото тримесечие на 2025 г.

27 Януари, 2026 13:51 600 8

Данните за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици

В сектор „Държавно управление“ за трето тримесечие на 2025 г. са отчетени приходи в размер на 22 293,8 млн. лева (11 398,7 млн. евро), разходите са в размер на 23 793,8 млн. лева (12 165,6 млн. евро), а дефицитът - 1 500 млн. лева (766,9 млн. евро), съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2025 г. дефицитът сектора е бил в размер на 848,7 млн. лева (близо 434 млн.евро), а през първото тримесечие - 1 797,2 млн. лева (близо 919 млн.евро).

Данните за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на база тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора, изчислени по подсектори: подсектор „Централно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, уточняват от НСИ. Общият баланс на сектор „Държавно управление“ се равнява на сумата от общия баланс на подсекторите, докато при приходите и разходите се извършва консолидация на трансакции между подсектори.


  • 1 оня с коня

    3 3 Отговор
    време е да вдигате данъците на хората

    13:52 27.01.2026

  • 2 дупе да ви е яко

    12 0 Отговор
    и по-весело ще става.

    13:53 27.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Този месец теглиха 600 000 000 дълг да платят лихвите по дълга.И то на 3 процента лихва а не на 2 процента колкото трябва в еврозоната.Защо ни е тази еврозона?

    13:54 27.01.2026

  • 4 Трол

    10 0 Отговор
    Това са бели кахъри в сравнение с умствения дефицит.

    13:54 27.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    ЩОМ ДАННИТЕ ДА ОТ НСИ,
    ЗНАЧИ НЯМА НИЩО ВЯРНО.

    13:55 27.01.2026

  • 6 Кирил

    8 0 Отговор
    Един одит на всичко обвързано с държавни пари ще се окаже ,че няма липси а кражби.

    13:58 27.01.2026

  • 7 Чичо Али Хаменей

    7 0 Отговор
    Браво. Продължавайте в същия дух. Идва 1996-1997 на Европейско ниво. Раздавайте още по 24000 на ВСС, по 20000 за президент по 12000 за народен представител и тн и тн и тн и ще видите докъде ще я докараме. Така ако се ставаше богат хубаво щеше да е, но така се става като в Иран.

    14:01 27.01.2026

  • 8 Пълно е с калинки

    6 0 Отговор
    навсякъде в държавният сектор!
    Най-много в Университетите!

    14:08 27.01.2026

