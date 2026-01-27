Руските служби ще изключват стационарния интернет и телефонните услуги при "заплахи за сигурността"

Депутатите от Държавната дума на Русия одобриха на първо четене законопроект, който предоставя на Федералната служба за безопасност правото да изключва не само мобилния интернет, но и стационарния интернет и телефонните услуги, предаде РБК.

Изменения в Закона „За съобщенията“ бяха подготвени от правителството. Те бяха внесени в парламента още през ноември.

Документът включва две основни нововъведения:

Доставчиците на комуникационни услуги ще бъдат задължени да преустановят всякакви комуникационни услуги по искане на ФСБ. Заявената цел на тази мярка е „да защити гражданите и държавата от заплахи за сигурността“. Случаите, в които могат да възникнат такива заплахи, трябва да бъдат описани в президентски указ или отделна правителствена резолюция.

Законопроектът освобождава операторите от финансова отговорност към клиентите за такива прекъсвания.

Според Федералния закон „За съобщенията“, комуникационна услуга е дейността по получаване, обработка, съхраняване, предаване и доставяне на телекомуникационни съобщения или поща. Комуникационен оператор е юридическо лице или индивидуален предприемач, предоставящ комуникационни услуги по съответния лиценз.

Следователно законопроектът се прилага за всички видове комуникации, включително фиксиран интернет и телефонни услуги.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че промените са необходими за регулиране на отношенията в областта на сигурността и борбата с тероризма.

Авторите на законопроекта твърдят, че прилагането на предвидените в законопроекта мерки няма да доведе до отрицателни социално-икономически, финансови или други последици, включително за бизнеса.

Както обясни заместник-министърът на цифровото развитие, комуникациите и медиите Иван Лебедев, необходимостта от измененията е продиктувана от множество съдебни искове срещу операторите. Той също така подчерта, че клетъчните комуникации трябва да бъдат ограничени по време на атаки с дронове.

В Русия периодично се въвеждат ограничения за мобилен интернет. Властите започнаха да предприемат такива мерки след началото на военния конфликт с Украйна и атаките с дронове. Те се прилагат не само в регионите, но и в големите градове: едно от последните големи прекъсвания бе вчера в Санкт Петербург. Властите отдадоха проблемите с връзката на "мерки за сигурност". Президентът Владимир Путин пристигна в града в понеделник.

Ограничения за мобилен интернет бяха наложени и в Московска област. На 5 май потребители в Москва се оплакаха от прекъсвания на мобилния интернет и комуникациите във всички основни мобилни оператори в продължение на около час. Единната държавна система за реагиране при извънредни ситуации изпрати съобщение до жителите на Москва, в което ги информира, че проблемите с достъпа до интернет са свързани с мерки за сигурност за празнични събития. На 5 май в Москва се проведе репетиция за въздушния парад, посветен на 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война.