Новини
Свят »
Русия »
Руските служби ще изключват стационарния интернет и телефонните услуги при "заплахи за сигурността"

Руските служби ще изключват стационарния интернет и телефонните услуги при "заплахи за сигурността"

27 Януари, 2026 14:37, обновена 27 Януари, 2026 14:46 417 13

  • служби за сигурност-
  • интернет-
  • телефони-
  • русия

Депутатите от Държавната дума на Русия одобриха на първо четене съответния законопроект

Руските служби ще изключват стационарния интернет и телефонните услуги при "заплахи за сигурността" - 1
Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите от Държавната дума на Русия одобриха на първо четене законопроект, който предоставя на Федералната служба за безопасност правото да изключва не само мобилния интернет, но и стационарния интернет и телефонните услуги, предаде РБК.

Изменения в Закона „За съобщенията“ бяха подготвени от правителството. Те бяха внесени в парламента още през ноември.

Документът включва две основни нововъведения:

Доставчиците на комуникационни услуги ще бъдат задължени да преустановят всякакви комуникационни услуги по искане на ФСБ. Заявената цел на тази мярка е „да защити гражданите и държавата от заплахи за сигурността“. Случаите, в които могат да възникнат такива заплахи, трябва да бъдат описани в президентски указ или отделна правителствена резолюция.

Законопроектът освобождава операторите от финансова отговорност към клиентите за такива прекъсвания.

Според Федералния закон „За съобщенията“, комуникационна услуга е дейността по получаване, обработка, съхраняване, предаване и доставяне на телекомуникационни съобщения или поща. Комуникационен оператор е юридическо лице или индивидуален предприемач, предоставящ комуникационни услуги по съответния лиценз.

Следователно законопроектът се прилага за всички видове комуникации, включително фиксиран интернет и телефонни услуги.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че промените са необходими за регулиране на отношенията в областта на сигурността и борбата с тероризма.

Авторите на законопроекта твърдят, че прилагането на предвидените в законопроекта мерки няма да доведе до отрицателни социално-икономически, финансови или други последици, включително за бизнеса.

Както обясни заместник-министърът на цифровото развитие, комуникациите и медиите Иван Лебедев, необходимостта от измененията е продиктувана от множество съдебни искове срещу операторите. Той също така подчерта, че клетъчните комуникации трябва да бъдат ограничени по време на атаки с дронове.

В Русия периодично се въвеждат ограничения за мобилен интернет. Властите започнаха да предприемат такива мерки след началото на военния конфликт с Украйна и атаките с дронове. Те се прилагат не само в регионите, но и в големите градове: едно от последните големи прекъсвания бе вчера в Санкт Петербург. Властите отдадоха проблемите с връзката на "мерки за сигурност". Президентът Владимир Путин пристигна в града в понеделник.

Ограничения за мобилен интернет бяха наложени и в Московска област. На 5 май потребители в Москва се оплакаха от прекъсвания на мобилния интернет и комуникациите във всички основни мобилни оператори в продължение на около час. Единната държавна система за реагиране при извънредни ситуации изпрати съобщение до жителите на Москва, в което ги информира, че проблемите с достъпа до интернет са свързани с мерки за сигурност за празнични събития. На 5 май в Москва се проведе репетиция за въздушния парад, посветен на 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Ганчо за какво си мисли му натресоха БГ-АЛЕРТа

    14:47 27.01.2026

  • 2 свински бузи със зеле

    4 1 Отговор
    То си е тяхна работа! Ние ли трябва да го обсъждаме?

    14:48 27.01.2026

  • 3 Няма край

    2 3 Отговор
    руската МЪКА, няма...😅

    14:50 27.01.2026

  • 4 Нормално

    1 3 Отговор
    За диктатура от ирански тип. Талибанска му работа.

    14:50 27.01.2026

  • 5 Трол

    3 1 Отговор
    Ако видят заплаха, ще изключат и българския интернет.

    Коментиран от #8

    14:51 27.01.2026

  • 6 Швейк

    2 3 Отговор
    Ако изключат въздухоплаването в бункера на джуджето , всичко ще се оправи.

    14:52 27.01.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    3 1 Отговор
    Западните мародери ръчкат, подклаждат конфликти, дърпат Мечката за опашката и като глутници зверове се облизват за богатствата на руската земя и да направят хората роби.

    14:52 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Фашизма, сър

    14:58 27.01.2026

  • 10 РУСИЯ

    1 1 Отговор
    се връща обратно в КАМЕННАТА ЕРА.

    Коментиран от #13

    15:00 27.01.2026

  • 11 Онзи

    1 0 Отговор
    Има логика в действията , война си е. Проблема според мен не е сега войната а след войната. 🤔хиляди хора и от двата края като се приберат, свикнали да убиват и с изкривена психика, кой ше гарантира, че няма да изперкват и да има инциденти по Европа и Русия и като цяло след завръщането на тези хора. Украйна е явно, много нелегални оръжия има, ще изколят частни армии, ще е мафиотска държава между фракции там. 🤔не мисля , че човек оцелял сумата сражения, ще се върне и ей така ще почне да работи барман примерно. А там с сигурно мас милион общо от двата края. Та войната не е опасна а след нея става страшното за всички ни.

    15:00 27.01.2026

  • 12 Отец Дионисий

    0 1 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    15:01 27.01.2026

  • 13 Куесчън

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "РУСИЯ":

    Че тя някога излизала ли е оттам ?

    15:02 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания