Новини
България »
София »
Фитнес: ДАНС преминава на „колективно ходене“ - поне един път в месеца

Фитнес: ДАНС преминава на „колективно ходене“ - поне един път в месеца

27 Януари, 2026 14:42 631 11

  • данс-
  • служители-
  • фитнес-
  • колективно ходене

Според мотивите, организираните преходи позволяват по-добро планиране и контрол, оптимално използване на работното време и укрепване на колективния дух и взаимодействието между служителите

Фитнес: ДАНС преминава на „колективно ходене“ - поне един път в месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Frognews Frognews сайт

Държавната агенция „Национална сигурност“ планира всеки месец да провежда организирани пешеходни преходи за служителите си, които ще заемат цял работен ден. Целта е подобряване на дисциплината, безопасността и екипния дух.

Проектът на новата Инструкция за поддържане на физическата подготовка на служителите е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и е подписан от и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев.

С документа се премахва индивидуалната форма на физическа подготовка, заменяйки я с колективни пешеходни походи. Според мотивите, организираните преходи позволяват по-добро планиране и контрол, оптимално използване на работното време и укрепване на колективния дух и взаимодействието между служителите.

Пешеходните походи ще се организират от структурните звена на ДАНС, като за всеки преход ще се съставя списък на участниците. Служителите, които не участват, ще остават на работните си места.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ЩЕ Е ЯКО ПИЕНЕ И МЕЗЕЛЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ!ПИТАЙ ДРУГИТЕ СИЛОВИ СТРУКТУРИ?

    Коментиран от #6

    14:44 27.01.2026

  • 2 Сила

    9 0 Отговор
    Ха ха ха ....ха ха ха ....очаквайте "Най смешните домашни видеоклипове БГ " водещ Къдравата Сю

    14:45 27.01.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Защо ще има служители, които отказват участие? Трябва да е за всички.

    14:48 27.01.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТИЯ ПРОСТИТУТКИ ИМАТ ЛИ СИ ПРОФСЪЮЗ?

    Коментиран от #8

    14:48 27.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    НЯМА ДА Е ЛОШО БОЙО И ДРУГАТА СВИНЯ ДА СЕ ПОРАЗХОДЯТ ПЕШ.

    14:49 27.01.2026

  • 6 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Най-бедната страна с най-многото толупи на дъжавна хранилка.... работете братя и сестри , българи! Работете, на държавата й трябват пари, пари... да ви мачкат и мда спъват бъдещвто на децата ви... с механизми, процедури, норми, демолратични избори, облечени в игански одежди... учители бройкащи стадото за грантове и делегирани бюджети... общински съветници и всякакви недосегаеми... работете братя и сестри! Работете! Работата изгражда ...или освобождава! Работвте! Държавата има нужда от вас!

    14:50 27.01.2026

  • 7 Оги

    3 0 Отговор
    Ясно е, че този ден ще им бъде приспаднат от заплата. Няма как да не е така.

    14:53 27.01.2026

  • 8 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има да се мушат по храсталаците , да се завират в тръните по време на тоя "преходи " !!! Каквито са палавници служителите от ДАНС ....те там основно с това се занимават , проституират на държавна издръжка !!!

    14:54 27.01.2026

  • 9 Реалист

    2 0 Отговор
    Прасето с главно Д. ще вземат ли,голямото Б. и то има нужда.

    15:03 27.01.2026

  • 10 Да,да

    3 0 Отговор
    И всеки поход да завършва с банкет! По списък!

    15:05 27.01.2026

  • 11 СЛАБОУМЕН

    0 0 Отговор
    А КОРУМПИРАНИТЕ ПОЛИТИЦИ В ТОЗИ ДЕН НА КОЙ ОСТАВЯТ? НЯМА ЛИ ДА ГИ ЗАЩИТАВАТ ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ СЪС СРС -ТА? И ЗАПЛАТАТА В ПЪЛЕН РАЗМЕР? КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ТОЧНО Е ПОСТИГНАЛА ТАЗИ АГЕНЦИЯ? НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ? ПОДЛОГА НА ПЕЕВСКИ СРЕЩУ НАС ГРАЖДАНИТЕ!

    15:07 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове