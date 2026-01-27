Фитнес: ДАНС преминава на „колективно ходене“ - поне един път в месеца

Държавната агенция „Национална сигурност“ планира всеки месец да провежда организирани пешеходни преходи за служителите си, които ще заемат цял работен ден. Целта е подобряване на дисциплината, безопасността и екипния дух.

Проектът на новата Инструкция за поддържане на физическата подготовка на служителите е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и е подписан от и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев.

С документа се премахва индивидуалната форма на физическа подготовка, заменяйки я с колективни пешеходни походи. Според мотивите, организираните преходи позволяват по-добро планиране и контрол, оптимално използване на работното време и укрепване на колективния дух и взаимодействието между служителите.

Пешеходните походи ще се организират от структурните звена на ДАНС, като за всеки преход ще се съставя списък на участниците. Служителите, които не участват, ще остават на работните си места.