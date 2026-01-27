Новини
Петко Петков: Кандидатите от „домовата книга” да дебатират при президента причините за отказ от служебния пост

27 Януари, 2026 13:11

  • петко петков-
  • кандидати-
  • служебен премиер-
  • консултации

Радев е познат на политическата сцена и не би бил чак такава изненада, както на много им се иска. На тези избори най-вероятно ще направи добър резултат, защото ще привлече малките партии

Петко Петков: Кандидатите от „домовата книга” да дебатират при президента причините за отказ от служебния пост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Хубаво е, когато всички кандидати в „домовата книга” отиват при президента Илияна Йотова, да дебатират малко повече защо отказват да поемат служебния пост. Иначе влизаме в абсурдната ситуация всички да са потенциални служебни премиери и да отказват”. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на „Галъп Интернешенъл Болкан” Петко Петков.

По думите му в момента остава едно усещане, че кандидатите за длъжността служебен премиер отказват с лека ръка.

Според Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата към НДК, Димитър Главчев се очертава като най-вероятния служебен премиер. „Той познава нещата, най-лесно и бързо би могъл да влезе в час и да организира следващите избори”, смята Желев.

„Това ще бъдат едни от най-трудните избори, защото всяка от политическите партии в управляващата коалиция знае, че трябва да вземе максимално количество гласове, за да бъде или управляваща, или да контролира до голяма степен парламента”, каза още той.

Според него независимо от резултата на формацията на Румен Радев ще има един фрагментиран парламент и задължителна коалиция за управление. „Не вярвам да се случи възможността някой да бъде достатъчно силен, за да управлява с по-малко от три или четири партии”, каза още той.

„Радев е познат на политическата сцена и не би бил чак такава изненада, както на много им се иска. На тези избори най-вероятно ще направи добър резултат, защото ще привлече малките партии, но големите въпроси са какво би направил след това. Опциите му след изборите не са много големи”, смята Петко Петков.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ПОНЕ АЗ,
    ДО СЕГА,
    НЕ ЧУХ РАДЕВ ДА КАЗА,ЧЕ ЩЕ ПРАВИ ПАРТИЯ.

    13:21 27.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Трябва една бърза поправка на закона - да им се отнеме правото на отказ!
    Ако не искат да бъдат в "домовата книга" да си подават оставка и от поста, който заемат!

    Коментиран от #3

    13:21 27.01.2026

  • 3 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    И доживотно изключване от държавната хранилка.

    13:24 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стара чанта

    0 1 Отговор
    Чакаме появата на , Нарядната книга " - следващия шедьовър на ,, Спасителчето Боташко ".

    13:25 27.01.2026

