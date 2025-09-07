Новини
Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни

Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни

7 Септември, 2025 12:15

Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."

Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор. Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, посочи в интервю пред БНР министърът на екологията Манол Генов.

"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури влиза в противоречие с напояването. А тези язовири са правени за напояване", допълни той.

Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:

"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Борд, това показва как да се управляват водите в България".

Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."

И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.

Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:

"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."

И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:

"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. да имаме стратегия."

Той коментира и шестте точки в Черно море, в които МОСВ следи за качеството на морската вода. А данните от 27 юли т. г. показват, че "нямаме отклонения в качеството на морската вода, хората да са спокойни, че Черно море подобрява състоянието си, като чистота на морската вода".


Оценка 1.4 от 11 гласа.
  • 1 Да,бе

    25 0 Отговор
    Засяга интересите на Израел,щото сме си дали водите на концесия.

    Коментиран от #7

    12:17 07.09.2025

  • 2 манолчо

    28 0 Отговор
    искаш да кажеш че може да продадете и другите реки така ли?

    12:18 07.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    80 години плащаме репарации на Гърция.Заради идиотската политика още 80 години ще плащаме на Русия.

    12:20 07.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    24 0 Отговор
    "И на калъп да те хване, дъще, отричай докрай!" 🤣

    12:20 07.09.2025

  • 5 до герберския режим

    18 0 Отговор
    Водата свърши.Може ли на гърците да им даваме кеш вместо вода като безгласна евро колония.

    12:21 07.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    В Плевен стоят без вода за да могат гърците на Беломорието да си пълнят басейните.

    Коментиран от #10

    12:22 07.09.2025

  • 7 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Май не правиш разлика между консултант и концисионер.Започва със буквата К но се отнася за различни неща

    12:22 07.09.2025

  • 8 бгполитик

    17 0 Отговор
    ще разпродадеме всичко няма опасност за България!

    12:23 07.09.2025

  • 9 Здрасти

    17 1 Отговор
    Хич не посяга, 500000 българи се чудят от къде вода..

    12:23 07.09.2025

  • 10 Соломон

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Кажими за една река в плевенско която да тече на юг към Гърция

    Коментиран от #33

    12:24 07.09.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    12 0 Отговор
    МОСВ да се премести в Плевен!
    .... За една година само!

    12:26 07.09.2025

  • 12 анонимен

    18 0 Отговор
    Господин дърт к-ом-у-н-и-ст колко ви платиха да подарявате вода на Гърция при положение че хората в Плевен са на режим.

    12:29 07.09.2025

  • 13 От село

    14 0 Отговор
    Как е водата в Плевен, оправиха ли я

    12:30 07.09.2025

  • 14 Росен Железков-миалдер от държ.заплатка

    16 0 Отговор
    Аз вода за водопада на хотелла си ням те тръгнали вода за плевенска област да осигуряват.Що за безобразия?

    12:31 07.09.2025

  • 15 ПРЕДАТЕЛИ МАЙНА

    17 0 Отговор
    Предатели на държавни постове.

    12:33 07.09.2025

  • 16 Шишо

    18 0 Отговор
    Частен ВЕЦ управляващ обществения ресурс вода. Има ли такова чудо другаде по света? ВиК не поддържат магистралните водопроводи, общинските хрантутници си затварят очите за кражбите и пилеенето на вода в ци.анските гета, ДПС-тата секат гори на поразия.... Няма как след толкова много безстопанственост и кражби да имаме вода.

    12:35 07.09.2025

  • 17 царя

    7 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    12:36 07.09.2025

  • 18 анонимен

    13 0 Отговор
    Господин к-ом-у-н-исти-чес-ки б-ок-л!у–к като не е безплатно защо не казахте колко точно плаща Гърция за водата.

    12:36 07.09.2025

  • 19 анонимен

    7 3 Отговор
    Където са поклонниците на Бай Тошо да коментират колко е лоша демокрацията!Или сега като е от БКП си мълчите.

    12:39 07.09.2025

  • 20 кога България

    9 1 Отговор
    ще се очисти най после от тия безродници комунистите??

    12:40 07.09.2025

  • 21 Оракула от Делфи

    12 0 Отговор
    Какво казва , този "факир -министър" Манол Генов , в прав текст "без словесен слалом"!
    Вода няма , колкото има ще задоволим интересите на собствениците на Вецовете и на
    държавата Гърция , така с един куршум два заека!
    Оказа се ,че напоявнето на Гърция и печалбата от вецовете е по важно от българското земеделие!!!
    Манол Генов иска ,
    Земеделците да си гледат "шараните и субсидийте ", че може да останат и без тях!!!

    12:44 07.09.2025

  • 22 Сатана Z

    11 0 Отговор
    "Ако искаме България да е фактор на Балканите"
    А българите - кучета ги яли.
    Договорът е против интересите ни.Даваме на Византия "сливи за смет"

    12:47 07.09.2025

  • 23 РСМ

    9 2 Отговор
    А бухахахахахах мизерницииии още 500 г ще изхранвате цигани турци и мигранти

    Коментиран от #29

    12:47 07.09.2025

  • 24 какво да каже генов

    12 0 Отговор
    да не очаквате да си признае кражбите?

    12:48 07.09.2025

  • 25 Гърция ще ни върне ли българските земи

    13 1 Отговор
    Защото като говорим за добросъседство трябва да имаме предвид и това. Каква продажна роля е играла Гърция в междусъюзническата война срещу България . Защо ние да сме добри обаче да не виждаме никаква добрина нито от Гърция нито от продажни политици управляващите.

    Коментиран от #28

    12:57 07.09.2025

  • 26 Няма ли 9 септември

    16 0 Отговор
    Поредното продажно мекере. Ей само боклуци ли има в тая власт, покажете един нормален, един да не е продажник.

    12:57 07.09.2025

  • 27 Гърция с хитрост печели от всякъде

    13 0 Отговор
    Обаче не виждам и една добрина за България да е направила през вековете ?

    13:00 07.09.2025

  • 28 Единия минус спри се

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гърция ще ни върне ли българските земи":

    Излагаш се. Турчилянец ли си. Ай си.

    13:01 07.09.2025

  • 29 Кьовеши

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "РСМ":

    Как корупцията, върви ли?

    13:10 07.09.2025

  • 30 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Всеки който се оправдава с климатични промени, земно притегляне и космически идиотии е некадърен и нагъл боклук.

    13:10 07.09.2025

  • 31 Това правителство беше предварително

    6 0 Отговор
    Замислено от ГЕРБ и БСП и ДПС явно и те... Има едни кадри как Борисов отива при депутати от БСП в парламента и разговаря точно с тия тримата Зафиров Генов и Иванов. Само Гуцанов не беше в тоя разговор. Телевизията го излъчи неволно , но после направиха правителство което показва че не е било случайно.

    13:10 07.09.2025

  • 32 Няма бъдеще България

    7 0 Отговор
    С такива предатели

    13:11 07.09.2025

  • 33 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Вярно че няма нито една Река която от Плевен да тече към Гърция,но какво ни пречи да сключим Воден договор с Гърция Техни реки да текат към Плевен?

    13:13 07.09.2025

  • 34 Баба Ванга

    5 0 Отговор
    Не се бойте, ще дойде световна суша, но България ще има вода, ако не я продавате.

    Там където чешмите на хората са пресъхнали причината са политици, най-вече кметовете. Пробитата В и К мрежата е задължение на кметовете, а не на министрите или депутатите. Задължение на министрите са язовирите да се управрянат така, че първо да има питейна вода, после за напояване и чак накрая за ВЕЦ-вете.
    Водопроводите пробити та пробити, а кмета финансира футболни клубове, строи футболни стадиони, спортни зали, "санира" панелки, прави ремонт на ремонта ...

    Българите продължавайте да гласувате за досегашните крадци, мошеници и некадърници ... и много ще парите. Още нищо не сте патили, ако продължавате така, нама да имате нито храна, нито вода.

    ПП са некадърници, останалите партии освен некадърници са и крадци и измамници. А "Възраждане", БСП и президента служат на интересите на чужда държава във вреда на българския интерес.

    13:15 07.09.2025

  • 35 Гърция какво ще направи за България

    3 0 Отговор
    Поне една добрина искам да знам. Поне една едничка. То не е само да вземаш. ....

    13:16 07.09.2025

  • 36 123456

    2 0 Отговор
    продажници ! дребни продажници !

    13:16 07.09.2025

  • 37 Съд и затвор заслужавате !

    4 0 Отговор
    (Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България.).......репарациите като срока им изтече, сега споразумение в полза на България ли станаха? А малко поне срам и морал нямате ли?

    13:17 07.09.2025

  • 38 Два язовира на Арда

    3 0 Отговор
    И никаква вода за гърците. Предатели!

    13:19 07.09.2025

  • 39 Кубик вода

    3 0 Отговор
    Колко го плащат а? А аз колко?

    Коментиран от #41

    13:22 07.09.2025

  • 40 За Гърция

    2 0 Отговор
    Само бутилирана...

    13:23 07.09.2025

  • 41 ЗА ГРЪЦКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВОДАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кубик вода":

    ОТ АРДА И СТРУМА И МАРИЦА СА БЕЕЕЗПЛААААТНИИИИ...

    Коментиран от #42

    13:25 07.09.2025

  • 42 И ПОСЛЕ НИ НАБУТВАТ ДОМАТИ И

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ЗА ГРЪЦКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВОДАТА":

    МАНДАРИНИ И НЕКТАРИНИ ПО 7 ЛЕВА КИЛОТО..!!?!!!!!!!

    13:26 07.09.2025

  • 43 Държавата

    2 0 Отговор
    На подлогите и предателите. Държавата на атлантическите изроди и лепилари. И това ми бил МС

    13:26 07.09.2025

  • 44 Васил

    2 0 Отговор
    Ей наистина ни имат за много прости!

    13:27 07.09.2025

  • 45 Не могат да заспят вечер

    1 0 Отговор
    Ако нещо в щета на България и българите не направят тези изроди. После за уронване на престижа на институциите ще ми говорят. Боооклуци ...

    13:29 07.09.2025

  • 46 За над 1,8 милиарда евро годишно

    1 0 Отговор
    Вода подаряват а България вода няма

    13:31 07.09.2025

  • 47 Перо

    0 0 Отговор
    Кой контролира ползването на водата от язовирите за приватизираните ВЕЦ и частните земи с различни култури? Не може 80% от загубите на вода от язовири и езера да са от климатичните промени!

    13:32 07.09.2025

  • 48 Манол Генов

    0 0 Отговор
    Отиди в Плевен без Охрана и кажи, че няма Водна Мафия!! Тея с Вецовете никога няма да са доволни, ако ще да работят 25 ч, в Денононощие, Апчноста е Безгранична! Коя Година Г Харизанов Съсипа Напоителни Системи?? И за водите за Гърция Яко Лъжеш!!!

    13:34 07.09.2025

  • 49 гнева на хората

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде насочен към атлантиците. Брутален и безмилостен. Тези хора са не само вредни но и опасни за живота и благосъстоянието ни вече.

    13:36 07.09.2025

  • 50 И как точно реши

    1 0 Отговор
    че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А ? И какъв е "стратегическият" ни интерес ?

    13:40 07.09.2025

