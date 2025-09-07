Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор. Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, посочи в интервю пред БНР министърът на екологията Манол Генов.
"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури влиза в противоречие с напояването. А тези язовири са правени за напояване", допълни той.
Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:
"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Борд, това показва как да се управляват водите в България".
Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."
И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.
Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:
"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."
И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:
"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. да имаме стратегия."
Той коментира и шестте точки в Черно море, в които МОСВ следи за качеството на морската вода. А данните от 27 юли т. г. показват, че "нямаме отклонения в качеството на морската вода, хората да са спокойни, че Черно море подобрява състоянието си, като чистота на морската вода".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #7
12:17 07.09.2025
2 манолчо
12:18 07.09.2025
3 Последния Софиянец
12:20 07.09.2025
4 Евгени от Алфапласт
12:20 07.09.2025
5 до герберския режим
12:21 07.09.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:22 07.09.2025
7 Соломон
До коментар #1 от "Да,бе":Май не правиш разлика между консултант и концисионер.Започва със буквата К но се отнася за различни неща
12:22 07.09.2025
8 бгполитик
12:23 07.09.2025
9 Здрасти
12:23 07.09.2025
10 Соломон
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Кажими за една река в плевенско която да тече на юг към Гърция
Коментиран от #33
12:24 07.09.2025
11 Коня Солтуклиева
.... За една година само!
12:26 07.09.2025
12 анонимен
12:29 07.09.2025
13 От село
12:30 07.09.2025
14 Росен Железков-миалдер от държ.заплатка
12:31 07.09.2025
15 ПРЕДАТЕЛИ МАЙНА
12:33 07.09.2025
16 Шишо
12:35 07.09.2025
17 царя
12:36 07.09.2025
18 анонимен
12:36 07.09.2025
19 анонимен
12:39 07.09.2025
20 кога България
12:40 07.09.2025
21 Оракула от Делфи
Вода няма , колкото има ще задоволим интересите на собствениците на Вецовете и на
държавата Гърция , така с един куршум два заека!
Оказа се ,че напоявнето на Гърция и печалбата от вецовете е по важно от българското земеделие!!!
Манол Генов иска ,
Земеделците да си гледат "шараните и субсидийте ", че може да останат и без тях!!!
12:44 07.09.2025
22 Сатана Z
А българите - кучета ги яли.
Договорът е против интересите ни.Даваме на Византия "сливи за смет"
12:47 07.09.2025
23 РСМ
Коментиран от #29
12:47 07.09.2025
24 какво да каже генов
12:48 07.09.2025
25 Гърция ще ни върне ли българските земи
Коментиран от #28
12:57 07.09.2025
26 Няма ли 9 септември
12:57 07.09.2025
27 Гърция с хитрост печели от всякъде
13:00 07.09.2025
28 Единия минус спри се
До коментар #25 от "Гърция ще ни върне ли българските земи":Излагаш се. Турчилянец ли си. Ай си.
13:01 07.09.2025
29 Кьовеши
До коментар #23 от "РСМ":Как корупцията, върви ли?
13:10 07.09.2025
30 Ха ха ха
13:10 07.09.2025
31 Това правителство беше предварително
13:10 07.09.2025
32 Няма бъдеще България
13:11 07.09.2025
33 оня с коня
До коментар #10 от "Соломон":Вярно че няма нито една Река която от Плевен да тече към Гърция,но какво ни пречи да сключим Воден договор с Гърция Техни реки да текат към Плевен?
13:13 07.09.2025
34 Баба Ванга
Там където чешмите на хората са пресъхнали причината са политици, най-вече кметовете. Пробитата В и К мрежата е задължение на кметовете, а не на министрите или депутатите. Задължение на министрите са язовирите да се управрянат така, че първо да има питейна вода, после за напояване и чак накрая за ВЕЦ-вете.
Водопроводите пробити та пробити, а кмета финансира футболни клубове, строи футболни стадиони, спортни зали, "санира" панелки, прави ремонт на ремонта ...
Българите продължавайте да гласувате за досегашните крадци, мошеници и некадърници ... и много ще парите. Още нищо не сте патили, ако продължавате така, нама да имате нито храна, нито вода.
ПП са некадърници, останалите партии освен некадърници са и крадци и измамници. А "Възраждане", БСП и президента служат на интересите на чужда държава във вреда на българския интерес.
13:15 07.09.2025
35 Гърция какво ще направи за България
13:16 07.09.2025
36 123456
13:16 07.09.2025
37 Съд и затвор заслужавате !
13:17 07.09.2025
38 Два язовира на Арда
13:19 07.09.2025
39 Кубик вода
Коментиран от #41
13:22 07.09.2025
40 За Гърция
13:23 07.09.2025
41 ЗА ГРЪЦКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВОДАТА
До коментар #39 от "Кубик вода":ОТ АРДА И СТРУМА И МАРИЦА СА БЕЕЕЗПЛААААТНИИИИ...
Коментиран от #42
13:25 07.09.2025
42 И ПОСЛЕ НИ НАБУТВАТ ДОМАТИ И
До коментар #41 от "ЗА ГРЪЦКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВОДАТА":МАНДАРИНИ И НЕКТАРИНИ ПО 7 ЛЕВА КИЛОТО..!!?!!!!!!!
13:26 07.09.2025
43 Държавата
13:26 07.09.2025
44 Васил
13:27 07.09.2025
45 Не могат да заспят вечер
13:29 07.09.2025
46 За над 1,8 милиарда евро годишно
13:31 07.09.2025
47 Перо
13:32 07.09.2025
48 Манол Генов
13:34 07.09.2025
49 гнева на хората
13:36 07.09.2025
50 И как точно реши
13:40 07.09.2025