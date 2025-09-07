Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор. Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, посочи в интервю пред БНР министърът на екологията Манол Генов.

"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури влиза в противоречие с напояването. А тези язовири са правени за напояване", допълни той.

Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:

"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Борд, това показва как да се управляват водите в България".

Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."

И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.

Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:

"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."

И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:

"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. да имаме стратегия."

Той коментира и шестте точки в Черно море, в които МОСВ следи за качеството на морската вода. А данните от 27 юли т. г. показват, че "нямаме отклонения в качеството на морската вода, хората да са спокойни, че Черно море подобрява състоянието си, като чистота на морската вода".