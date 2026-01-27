Новини
"Хамас" иска 10 000 свои служители в новата администрация на Газа

27 Януари, 2026 14:46 359 0

  • газа-
  • хамас-
  • служители-
  • администрация

Групировката се готви да сътрудничи с Националния комитет за управление на Газа, подкрепян от САЩ, след споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 г.

"Хамас" иска 10 000 свои служители в новата администрация на Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Хамас" планира да включи около 10 000 свои служители, включително полицейски сили, в новата палестинска администрация за Газа, подкрепяна от САЩ, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на източници, запознати с плана, предава News.bg.

След споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 г., посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, групировката запазва контрол над малко под половината от Газа. Според условията Израел трябва да изтегли войските си, докато "Хамас" се ангажира с разоръжаване.

Втората фаза на 20-точковия план за прекратяване на войната предвижда управлението на Газа да се прехвърли на Националния комитет за администрация на Газа - палестински орган от технократи под надзора на САЩ, като "Хамас" формално ще бъде изключен.

В писмо към над 40 000 държавни и служители по сигурността, управляваното от "Хамас" правителство на Газа ги призовава да съдействат на Националния комитет, като уверява, че работи по включването на персонала в новата администрация. Това включва и около 10 000 полицейски служители.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем заяви, че групата е готова незабавно да предаде управлението на Националния комитет с председател Али Шаат. "Имаме пълна увереност, че комитетът ще използва квалифициран персонал и ще запази правата на всички, работили през предходния период", отбеляза Касем.

Източници посочват, че "Хамас" е отворен за преструктуриране на министерствата и частично пенсиониране на служители, но масовите уволнения могат да предизвикат хаос. До момента Али Шаат и представители на "Хамас" не са се срещали лично, за да обсъдят бъдещото управление.


