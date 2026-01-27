Новини
Асен Василев обяви: Няма да управляваме с ГЕРБ и Румен Радев

27 Януари, 2026 13:55 1 864 83

  • асен василев-
  • управление-
  • герб-
  • румен радев

Освен с ДБ, от ПП водят преговори и с младежи от протестите да се включват в избирателните списъци на партията

Асен Василев обяви: Няма да управляваме с ГЕРБ и Румен Радев - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Продължаваме Промяната-Демократична България” категорично няма да управлява с ГЕРБ и Румен Радев. Коалицията е единна и ако иска Радев, може да ни подкрепи”. Това заяви пред журналисти председателят на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия.

„С колегите от „Демократична България” водим разговори за това в каква България искаме да живеем. Влязохме в Шенген и еврозоната и сега говорим за това в каква страна и каква Европа искаме да живеем. Искаме да сме в силна България и силна Европа с единна армия, която да може да се защити”, посочи той.
Василев коментира и слуховете за раздор в редиците на „Продължаваме Промяната”. „Драма и интрига няма. Кирил Петков ясно заяви, че излиза от политиката, когато напусна поста на председател на партията. Той си държи на думата. Лена Бориславова пък сама пожела да не е в листата за изборите. Няма никой, който под някаква форма да е избутван от партията”, категоричен беше председателят ѝ.

Той уточни, че отдавна националният съвет на ПП е взел решение Даниел Лорер и Явор Божанков да не присъстват в избирателните листи, тъй като с техните гласове подсигурили кабинета „Желязков”. „Това не е нова позиция, просто сега се стигна до избори”, подчерта Василев. Освен с ДБ, от ПП водят преговори и с младежи от протестите да се включват в избирателните списъци на партията.

Василев не подозира нарочно бавене на консултациите на „Дондуков” 2 с цел да се изместят изборите през април.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    45 8 Отговор
    Кокорков заедно с ГРОБ и ДПС оцвъкаха цените на тока за бизнеса и взеха едни големи бонуси.

    13:56 27.01.2026

  • 2 Трол

    40 6 Отговор
    Тогава ще се наложи да се коалирате с ДПС и "Възраждане".

    Коментиран от #22

    13:56 27.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 2 Отговор
    ТОВА СИ Е ТВОЙ ПРОБЛЕМ.

    13:56 27.01.2026

  • 4 всяка година само лъжи

    46 4 Отговор
    пак лъжи

    няма няма и накрая хоп , народа измамен за кой ли път?

    13:56 27.01.2026

  • 5 Ехааа

    19 2 Отговор
    На явочро му изстина столето. А сега на кое цветенце ше кацне?

    13:57 27.01.2026

  • 6 вярно вярно

    31 5 Отговор
    всичко е вярно докато минат изборите после народа да го дууухаааааа нали кокорчо?

    оня кирето с кривата уста къде го криеш?

    парепетката дето ходдиха с кирето у гръцко на море със спартана а?

    13:58 27.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    КАРИБСКИ ПИРАТИ - СЪБРАНИЕТО НА ПИРАТИТЕ - ГЛАСУВАНЕ
    - МИШОКА ЛИЛО ГЛАСУВА ЗА МИШОКА ЛИЛО :)

    14:00 27.01.2026

  • 8 Вие повече няма

    25 5 Отговор
    да управлявате. Добре е че ясно го заявявате защото ако подкрепите Радев и имате претенции за управление С него ще изгоните негови избиратели.

    14:00 27.01.2026

  • 9 Присмехулник

    31 5 Отговор
    Кокорчо, трябва да свикнеш с мисълта, че вече никога няма да станеш министЕр.

    14:00 27.01.2026

  • 10 Ха ха

    20 7 Отговор
    Васко пенюара са изряза звучно

    14:00 27.01.2026

  • 11 Да бе

    24 6 Отговор
    пп/дб няма да управлява с герб и Румен Радев. Може би ще има сглобка с дпс нн? Преди сглобката с герб пп/дб пяха същата песен...

    14:01 27.01.2026

  • 12 бай Ставри

    34 6 Отговор
    Ама вие изобщо няма да управлявате повече.

    14:01 27.01.2026

  • 13 Ура,,Ура

    31 7 Отговор
    Не ако иска Радев може да ни подкрепи, а вие него трябва да подкрепите! Защото ще сте много по назад след резултатите на изборите. Много сте си повярвали, че ще сте първи.

    14:01 27.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    20 8 Отговор
    Значи е вярно, ококорения никога не е слизал от скута на пеевски. Гласуваш за ппдблгбт+ получаваш дпс - ново начало.

    14:01 27.01.2026

  • 15 хехе

    21 4 Отговор
    асенка май е забравила за сглобката.

    14:02 27.01.2026

  • 16 Има ни пак

    10 3 Отговор
    Хората се съмняват, че като гласуват за вас вие може да се комбинирате с кого ли не. Това е промяна на вота, която вие дефинирате като компромис. Не става така.

    14:04 27.01.2026

  • 17 ежко

    14 8 Отговор
    Че няма да управлявате е факт!Нито с ГЕРБ,нито с Радев, нито с който и да било,а самостоятелно да не говорим:)

    14:05 27.01.2026

  • 18 Борката

    10 5 Отговор
    Няма страшно и няма лабаво, Кокорчо!
    Все ще има някой да те управлява, било и отзад!

    14:06 27.01.2026

  • 19 007

    4 7 Отговор
    Този пък щял да ни оправя, ааа управлява. Ако някой си мисли, че улицата, тълпата може да бъде нашето бъдеще нека да се огледа в историята за резултатите от такава улична власт. В близък план, какво сътвори тълпата поведена от радевото юмруче, който реагира за да защити корумпираното си обкръжение от прокорорско разследване, нещо което като че се забрави? Е, резултатът е, че децата учещи по света, прибрали се заради пандемията, си направиха нещо като рейв, където се ходи да се надрусат и от скука. Така измряха десетки хиляди, предимно стари хора и станахме първи в света по жертви от ковид19. Помнете, когато сме тръгвали след политически бръмбар винаги ни еотвеждал на л но.

    14:06 27.01.2026

  • 20 С/Р

    3 0 Отговор
    И той ви не ще!

    14:06 27.01.2026

  • 21 "НЯМА да....."

    6 2 Отговор
    И нашето знаме което аз гордо ще нося винаги високо вдигнато е с цветовете на.....дъгата !
    Благодаря, ПОЗНАХТЕ !!!

    14:07 27.01.2026

  • 22 Не позна

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Радев ще има 1,5 милиона гласа и ще управлява самостоятелно. За разлика от простата Тиква Борисов и радливата му коалицийка, Радев е умен и достоен мъж.

    Коментиран от #83

    14:10 27.01.2026

  • 23 Ахахахаха….

    14 3 Отговор
    ….лъжливото овчарче вече сто пъти сме го гледали. Само няма кадри от седенето в скута на Шиши и пиенето на мазно турско кафе ;) . Подла лъжлива лисица…. Надява се младите да му се вържат, ахахахахаха. ;). .

    14:11 27.01.2026

  • 24 статистик

    8 1 Отговор
    Така или иначе ще вземете много малко гласове . Радев ,Герб , ПП-ДБ и четвърта партия с 10-12 депутата , дали ще е АПС,ДПС-НН или Възраждане ,още не ясно

    14:12 27.01.2026

  • 25 павела митова

    5 1 Отговор
    тея пак не разбрали кой ще управлява хахаха Радев мой ,Радев

    14:13 27.01.2026

  • 26 НРБ

    8 1 Отговор
    Смешко....а с кого ??? С Възраждане ??? ДПС - НН пък те не ви искат и тогава защо са ни избори ??? Само са се харчат милиони без резултат за правителство!!

    14:13 27.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    6 3 Отговор
    В България прайдажиите, русофобите, либиралите, въобще розовите са 100 000. Това са гласовете за асенка и танас, с които имат мераци да управляват. Другите 200 000, които печелят на избори са подарък от делян пеевски за да му седят в скута, докато се правят на опозиция.

    14:13 27.01.2026

  • 28 идиоти вън

    9 3 Отговор
    Тия па къде се гласят, то не ги искат у село, а те питат за попската щерка?!?!? Абе я бегайте да управлявате с Азис!

    14:14 27.01.2026

  • 29 Трети Март

    10 3 Отговор
    До Шиши номер 2 с ококорените очи: С генерал Румен Радев НИКОГА, ама НИКОГА няма да управлявате, защото сте измекяри и той ви го каза. Но виж, с Тулупа не е сигурно

    14:14 27.01.2026

  • 30 Факти

    4 2 Отговор
    Асен Василев обяви: Няма да управляваме с ГЕРБ и Румен Радев а с Възраждане, Меч и Величие.

    Коментиран от #35

    14:16 27.01.2026

  • 31 НАЦИОНАЛИСТ

    9 2 Отговор
    СПОЕН СЪМ, ЗАЩОТО С НИКОЙ НАМА ДА УПРАВЛЯВАТЕ!

    14:18 27.01.2026

  • 32 Ще управлявате,

    6 2 Отговор
    през крив макарон. Неблагодарни бокл...Радев ви създаде. Хак да му е.

    14:18 27.01.2026

  • 33 Роко

    8 1 Отговор
    Тези и за своя дом не стават да управляват ,държава им се управлявало.

    14:19 27.01.2026

  • 34 хи хи

    9 2 Отговор
    Преди 3-4 години пяха съща песен, помните ли? "Няма да участваме в правителство с ГЕРБ"......После така се сглобиха, че едва ги разглобихме.

    14:19 27.01.2026

  • 35 Реалист

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Ще управлява само МЕЧ-а на Спецов

    14:19 27.01.2026

  • 36 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    3 1 Отговор
    €вро- дж€ндърит€(КАТО а$€н от хАСКОВО) $А Б . ЛНИ $ъ щ€$т ва, Д€ТО ги Ш И Б ъ Т в Г . З А!

    14:20 27.01.2026

  • 37 преса

    7 1 Отговор
    Шести блок на АЕЦ има огромни проблеми, и скоро ще бъде изваден от експлоатация. Пети блок работи под мощността си, заради неподходящо гориво, което авортизира по-бързо блокът, дните му също са преброени. Капацитетът на Ядреното хранилище до няколко години свършва. Ново хранилище за обработено Ядрено гориво не е построено, според експерти ще струва минимум 10 милиарда лева. Според различни прогнози построяване на 7 и 8 блок вероятно ще отнеме 20 години. Реално Територията остава без АЕЦ след няколко години. В същото време 2 нови рактора, платени от народа стоят в калта със платено оборудване. Имаше и лиценз за площадка, който се вади трудно и чакаха да изтече 2012 г. Референдумът за Белене, беше променен незаконно от НС, като от Референдум за Белене премахнаха Белене, което обезсмисли провеждането на Референдум. КС не се самосезира, там квотите са политически, липсва Разделение на властите. Платихве глоба за отказ от строеж Белене. Милиарди изтекоха, незнайно къде. Оставихте Територията без АЕЦ, подпис на ГЕРБ стои под отказ от Белене

    14:21 27.01.2026

  • 38 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Няма да управлявате, защото нямате капацитет да управлявате.
    В канавката, розови понита!

    14:22 27.01.2026

  • 39 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 3 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Румен Радев -
    Вече не стои въпросът за края на Борисов и Пеевски и кой ще спечели изборите!

    Дори и в края на април да са, Радев няма как да бъде спрян при сравнително честни избори, а дори и с фалшификации, защото идва с огромна вълна. Румен Радев се е засилил като товарен влак, а зад него го бута енергията на огромно цунами.

    В момента и на сън да го бутнеш доскорошният ни президент има над 1 милион гласа при 2,5 милиона гласуващи - 40%.
    А има и 1 милион гласа свободни гласа - до 3,6-3,7 милиона, които ще гласуват срещу Борисов и Пеевски, но не са решили още за кого.
    Накрая 80-90% от тях също ще отидат за Румен Радев. Чудо няма как да стане.

    Резултатът на Радев ще е по-близо до числото от 2 милиона избиратели, отколкото до 1 милион. Това ще бъде пропорционално на протестите число с наказателен вот. Огромен по мащаби. Най-големият наказателен вот в историята на Прехода. Срещу най-отвратителните индивиди, докопвали властта в България. Още едно - две тричасови интервюта на дементиралия квартален пияница Боко и още една глупост на отчаяния властови наркоман Шиши Пеевски и Румен Радев ще бъде по-близо до 160 собствени депутати, отколкото само до 121. Както казах още по-време на протестите, добре е, че го има Румен Радев, за да има кой да капитализира този път отприщената обществена енергия.

    Борисов и Пеевски са абсолютни трупове и скоро ще се вмиришат с пукването на пролетта. Народът им издаде присъдата в Кочината и

    Коментиран от #71, #81

    14:24 27.01.2026

  • 40 А бе

    7 2 Отговор
    Вие оттук нататък въобще няма да управлявате.

    14:24 27.01.2026

  • 41 Ах този ококорен

    6 2 Отговор
    мазен пдpcт

    14:26 27.01.2026

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ : ЩЕ УПРАВЛЯВАМЕ С ................... КОСТО ОТ МАКСУДА И ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    14:26 27.01.2026

  • 43 дежаву

    1 6 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    14:26 27.01.2026

  • 44 Програмист

    5 2 Отговор
    Значи новата коалиция ще е Радев Възраждане 😏

    14:27 27.01.2026

  • 45 КОРОСЧЕТО

    2 1 Отговор
    НА СЪД.

    14:27 27.01.2026

  • 46 Асена василева

    3 4 Отговор
    Хихи пак ще замажем електората и после ще направим сглобка с герб и дпс 😉😘

    14:27 27.01.2026

  • 47 Абе

    1 10 Отговор
    На предстоящите избори демократичните ,про- европейски партии и коалиции ще имат пълно мнозинство. Народа вижда кой работи за него и за стабилност.
    ИТН ( ИМА ТАКЪВ НАРОД) - 19.1%
    ГЕРБ- 18.5%
    ДПС- 11.4%
    ВЪЗРАЖДАНЕ- 8.2%
    Р.Р.- 7.3%
    ПП-ДБ - 6.5%
    МЕЧ- 4.4%
    Тези влизат в парламента а мощната и стабилна тройна коалиция ИТН- ГЕРБ-ДПС ще има квалифицирано мнозинство от над 170 народни представители.

    Коментиран от #62, #64

    14:28 27.01.2026

  • 48 Ми че то президентът

    6 3 Отговор
    Ви го каза, че сте шарлатани и няма работа с вас. Така че не се напъвай излишно, покана няма да има!

    14:30 27.01.2026

  • 49 Някой

    7 2 Отговор
    Този човек с този изцъклен поглед трябва да бъде поставен на специален режим в Карлуково , а не да управлява държавата !!(

    14:32 27.01.2026

  • 50 Ти да видиш

    4 3 Отговор
    Вие едва ще влезнете в следващия Парламент, той за управление вече говори.

    14:35 27.01.2026

  • 51 любов

    3 1 Отговор
    хАсане, обичам те! Твой, Р.Спецов

    14:36 27.01.2026

  • 52 Гласът

    4 1 Отговор
    Може да се молите само на Радев да ви подкрепи с вашите 6-7 процента, които се очаква да вземете.

    14:38 27.01.2026

  • 53 Ама че умници

    4 1 Отговор
    Ами тогава хич не се явяеайте на избори, коще по-малко с психодесни нагаждачи

    14:39 27.01.2026

  • 54 Павел Пенев

    6 1 Отговор
    Много добре. Това означава,че никога няма да управлявате,което народа ще потвърди при следващите избори.

    14:39 27.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Марко

    6 0 Отговор
    Този хит Кокоран не го ли пееше и преди сглобката с Буци и Шиши преди време?

    14:42 27.01.2026

  • 57 сусо

    4 0 Отговор
    Каква ти единна Европа, и каква ти армия е в главата му па на тоа, ве?! И готов за бой с призраци! С това изказване отблъсна половинта си избирзтели! Ноу тъпо!

    14:42 27.01.2026

  • 58 хахаха

    1 0 Отговор
    Е кой е казал, че вие ще управлявате!?

    14:46 27.01.2026

  • 59 Да, Да,

    1 1 Отговор
    и първият път така, после Сглобката, Борса ток по ПВУ за домакинствата, закриване ТЕЦ Марица за батерии - хиляди безработни, заводи за б.б.лечки Лозен, безумието 7 и 8 блок, което ще ни струва след 20 г. 120 милиарда лева. Набутването ни в юрозоната без Референдум. Подаряване под управление ЕЦБ 80 милиарда лева резерв. Безумна инфлация от 2020 г. Чудовищни цени на храни. 41% инфлация от 2020 до 2025 г. според Шеф НСИ. Чудовищен дефицит. Скриване доклад БНБ от 227 стр. за негативи от юро. Насилствена ц.и.фровизация и д.г.тална д.и.ктатура. Забрана и без Референдум НАП, ГРАО, КАТ, Паспортни да приемат Кеш. Отказ да се впише правото на Кеш в Конституцията като Австрия, Унгария и Швейцария. След сривове на ел. мрежа Дания, Норвегия, Швеция въведоха право Кеш в държавни институции. Франция чрез Закони въведе право Кеш.Чудовищни гаври с Конституцията. Записи Р. Василев. Унищожаване български лЪв. Унищожаване ВБорд. Отказ евтин газ.
    За какво сте ни с ГЕРБ, ДПС, и БКП, ние да плащаме, а вие по островите?
    Какво не разрушихте за 36 г.

    14:46 27.01.2026

  • 60 Възpожденец 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Правителството на ГЕРБ/Пеевски отново навря България при ватенките от Унгария и Словакия!
    Днешното решение на ЕС за окончателно отказване от руски газ беше гласувано от 24 държави, представляващи около 95% от населението на съюза.
    Против гласуваха Унгария и Словакия, а България се въздържа - квалифицираното мнозинство беше достатъчно за приемането на решението.

    Копейки, разбрахте ли най накрая кой е истинския представител на Путлер в България?
    Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов
    А вие търчите след патерицата му Късопейкин, ИТН-малкото ДПС, величави мечове и пикиращи фатмаци.

    14:46 27.01.2026

  • 61 Азззззззз

    3 0 Отговор
    А първо влезте в парламента кокор, пък после приказвайте То и с дпс и герб казвахте че няма да правите сглобка, пък какво направихте... Денков само не беше на колене пред камерите само да стане външен министър.

    14:46 27.01.2026

  • 62 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    Абе , много ме развесели . Сега се успокоих . Даже за ИТН ще гласуват 29 % . Че и повече .

    14:46 27.01.2026

  • 63 123456

    2 0 Отговор
    Ами тогава ще ядете ДПС - шпек , то вече сте го опитвали , хареса ви ! И кайве ще пийнете после ! Смотаняци !

    14:47 27.01.2026

  • 64 интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    Сънищата са хубаво нещо понякога :)

    14:48 27.01.2026

  • 65 Оги

    3 0 Отговор
    Тия свършиха още преди да са почнали. Като Славчо едно време. По-леко, Асенчо, вие и с Боко и Шиши нямаше да управлявате, пък заедно даже и Конституцията променяхте.

    14:49 27.01.2026

  • 66 Мишо

    2 0 Отговор
    Това розово прасе си повярва много!

    14:51 27.01.2026

  • 67 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Някой трябва да е изтрещял да гласува за вас, като се има в предвиг какви ги сътворихте с ГЕРБ и ДПС. Сигурно смятате, че народа страда от амнезия.

    14:51 27.01.2026

  • 68 Сигурен

    1 0 Отговор
    ....че няма да се наложи да управлявате въобще...

    14:51 27.01.2026

  • 69 Просто човек

    0 1 Отговор
    Сега вече ще гласувам за вас!!!

    14:52 27.01.2026

  • 70 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Долен гном!! Никога няма да управлявате!!Оставка, съд затвор!!

    14:53 27.01.2026

  • 71 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕЧКИИИИИ ЯВНО СИ СПАЛ НА МОКРИ ВЕСТНИЦИ ГЛЕЙ ТОВАРНИЯТ ДА НЕ ТЕ ПОДМИНЕ БАРЕЧКИ ФЕКАЛИИ БАРЕЧКИИИИ ЗА ТЕБ СЛУГИГИНАЖ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ХАХАХАХА АЛЧНИК ЦИНИЦЕН

    14:53 27.01.2026

  • 72 Пешо

    3 0 Отговор
    Меките китки имат един много лош навик, мислят само за собствения си задник.

    14:54 27.01.2026

  • 73 Тома

    2 0 Отговор
    Ами ние видяхме сглобката с шайката бе асенчо така че мъжко д.упе един път

    14:54 27.01.2026

  • 74 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    Аз пък си мисля, че ти никога повече няма да управляваш.

    14:55 27.01.2026

  • 75 Само да попитам

    2 0 Отговор
    Че какво можете да дадете вие на България? А и толкова се изложихте, че предлагам да си потърсите друга страна, където да ви харесат.

    14:55 27.01.2026

  • 76 Промяна

    1 0 Отговор
    АСЕНЕЕЕЕ ИСКРЕНО СЕ СМЯХ НА ПРИКАЗКИТЕ ТИ ТЕБЕ КОЙ ТЕ БРОИ ЗА ФАКТОР АСЕНЕЕЕЕЕЕ КОГА НАЙ СЕТНЕ ЩЕ ОТГОВАРЯШ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ НА КОГОЭПОСТАВЯШ УСЛОВИЯ ТИХАХАХАХАХАХРР НЕ Е БОРИСОВ

    14:56 27.01.2026

  • 77 Виж сега

    2 0 Отговор
    Вие ИЗОБЩО няма да управлявате, ама все още не сте го разбрали!

    14:57 27.01.2026

  • 78 Промяна

    1 1 Отговор
    НА ПЛАТЕНИТЕ ВРЯКАЩИ БЕЗДЕЛНИЦИ ЛИ СЕ НАДЯВАШ ХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИЯТА ВИ БЕШЕ ПИСТА ЗА НЯКОИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ВАСИЛЕВ ЗАМИНАЛ СИ ПРИ КИРО АУТ

    14:58 27.01.2026

  • 79 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    Ма КОЙ въобще Ви е казал,че ще управлвате бе?

    15:01 27.01.2026

  • 80 анализатор

    2 1 Отговор
    Asene , Радев ще вдигне вълна и ще се окаже много близо до 160 места ,Ако Герб вземе поне 50 места , стават 210 .Не знам другите партии ,как ще си делите 30 места

    Коментиран от #82

    15:01 27.01.2026

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕЧКИИИИИИ ЗАЩО ЗАБРАВЯШ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГОМНОГО БЪЛГАРИ РАБОТЕЩИ ЗДРАВОМИСЛЕЩИ ПЛАЩАЩИДАНЪЦИ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО КАКВИ ЧЕРВЕНИ ЕСКАДРОНИ СЪНУВАШ БАРЕЧКИТЕЕЕ БЪЛНУВАШ ВЗЕМИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ 2026 ГОДИНА

    15:01 27.01.2026

  • 82 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "анализатор":

    РР 160 МЕСТА МОЖЕ И 260 МЕСТА ДА ВЗЕВЕ ХАХАХАХА ПАК ЩЕ НАПИША ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА ЧЕРВЕНИ ЕККАДРОНИ ОСВЕН ПЛАТЕНИ ЛАЛАДЖИИИ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕЪМНОГО МНОГО РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ ЕВРОПЕЙЦИ

    15:04 27.01.2026

  • 83 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не позна":

    Умни военни няма, а Радев е още по-далече от "умен" :) хахахахахааха

    15:06 27.01.2026

