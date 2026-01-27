Асен Василев обяви: Няма да управляваме с ГЕРБ и Румен Радев

"Продължаваме Промяната-Демократична България” категорично няма да управлява с ГЕРБ и Румен Радев. Коалицията е единна и ако иска Радев, може да ни подкрепи”. Това заяви пред журналисти председателят на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия.

„С колегите от „Демократична България” водим разговори за това в каква България искаме да живеем. Влязохме в Шенген и еврозоната и сега говорим за това в каква страна и каква Европа искаме да живеем. Искаме да сме в силна България и силна Европа с единна армия, която да може да се защити”, посочи той.

Василев коментира и слуховете за раздор в редиците на „Продължаваме Промяната”. „Драма и интрига няма. Кирил Петков ясно заяви, че излиза от политиката, когато напусна поста на председател на партията. Той си държи на думата. Лена Бориславова пък сама пожела да не е в листата за изборите. Няма никой, който под някаква форма да е избутван от партията”, категоричен беше председателят ѝ.

Той уточни, че отдавна националният съвет на ПП е взел решение Даниел Лорер и Явор Божанков да не присъстват в избирателните листи, тъй като с техните гласове подсигурили кабинета „Желязков”. „Това не е нова позиция, просто сега се стигна до избори”, подчерта Василев. Освен с ДБ, от ПП водят преговори и с младежи от протестите да се включват в избирателните списъци на партията.

Василев не подозира нарочно бавене на консултациите на „Дондуков” 2 с цел да се изместят изборите през април.