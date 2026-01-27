Полицай: Арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова бяха обсъждани в Министерски съвет с Кирил Петков

Полицай от ГДНП свидетелства, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 година.
Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено.
Той разказа, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения, които да са от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай, заради което му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когото да обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този наказателен адвокат са получени сведенията от Божков, предаде БНТ.
В деня, преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вицепремиер Асен Василев.
Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече е обсъждано и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани.
Кирил Петков пристигна на делото, но преди него коментира актуални политически въпроси и за това, че още с подаването си на оставка като лидер на "Продължаваме промяната" е отказал да бъде част от листите за депутати. Казва, че в партията няма нито разцепление, нито чистка.
Кирил Петков заяви: "Да си на скамейката в парламента е само една от позициите. Не става дума за изчистване, става дума за един отбор, който не му пука дали се нарича депутат, дали си министър председател, а му пука за България."
Кирил Петков каза, че има добри отношения с Асен Василев и че дори снощи са били заедно.
14:07 27.01.2026
14:09 27.01.2026
Коментиран от #21
14:09 27.01.2026
14:10 27.01.2026
5 Щом МВР министър е
14:21 27.01.2026
6 Николай Бареков бивш евродепутат
Вече не стои въпросът за края на Борисов и Пеевски и кой ще спечели изборите!
Дори и в края на април да са, Радев няма как да бъде спрян при сравнително честни избори, а дори и с фалшификации, защото идва с огромна вълна. Румен Радев се е засилил като товарен влак, а зад него го бута енергията на огромно цунами.
В момента и на сън да го бутнеш доскорошният ни президент има над 1 милион гласа при 2,5 милиона гласуващи - 40%.
А има и 1 милион гласа свободни гласа - до 3,6-3,7 милиона, които ще гласуват срещу Борисов и Пеевски, но не са решили още за кого.
Накрая 80-90% от тях също ще отидат за Румен Радев. Чудо няма как да стане.
Резултатът на Радев ще е по-близо до числото от 2 милиона избиратели, отколкото до 1 милион. Това ще бъде пропорционално на протестите число с наказателен вот. Огромен по мащаби. Най-големият наказателен вот в историята на Прехода. Срещу най-отвратителните индивиди, докопвали властта в България. Още едно - две тричасови интервюта на дементиралия квартален пияница Боко и още една глупост на отчаяния властови наркоман Шиши Пеевски и Румен Радев ще бъде по-близо до 160 собствени депутати, отколкото само до 121. Както казах още по-време на протестите, добре е, че го има Румен Радев, за да има кой да капитализира този път отприщената обществена енергия.
Борисов и Пеевски са абсолютни трупове и скоро ще се вмиришат с пукването на пролетта. Народът им издаде присъдата в Кочината и
Коментиран от #9, #10
14:22 27.01.2026
7 Данко Харсъзина
14:25 27.01.2026
9 Сериозно
До коментар #6 от "Николай Бареков бивш евродепутат":ПЛАЩАТ ЛИ ТИ ЗА ТОВА..??????
14:28 27.01.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Партия "Боташ" е своеобразен контейнер за политически отпадъци. Румен Боташа събира разни боклуци изхвърлени от другите партии като отпадък, и с тях ще прави нова партия. Жалка история.
14:29 27.01.2026
14:30 27.01.2026
14:32 27.01.2026
Четири години разследването не помръдна, а сега преди изборите се задействаха с 200.
14:36 27.01.2026
14:38 27.01.2026
17 Тити на Кака
Интересни представи за законност има конституционният престъпник Киро Парапетков, не мислите ли?
Този се кълнеше как ще направи България страна на правото и законността, спомняте ли си?
И вие продължавате да му вярвате след всичките издънки - и конституционното му престъпление, и незаконния арест на Буци, и калпавото заличаване на спецправосъдието, и инсталацията на Сарафов, и уникално кривите конституционни промени?
Хе, хе - умни и красиви сте, мноооого умни😂😂😂😂😂
14:39 27.01.2026
14:48 27.01.2026
14:52 27.01.2026
14:52 27.01.2026
21 И как
До коментар #3 от "Какъв":Този полицай докладва за решения нa министерски съвет, хаха присъствал ли е , като какъв !???
14:59 27.01.2026
15:04 27.01.2026
15:05 27.01.2026
