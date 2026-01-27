Новини
Полицай: Арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова бяха обсъждани в Министерски съвет с Кирил Петков

27 Януари, 2026 14:04 1 439 25

Кирил Петков каза, че има добри отношения с Асен Василев и че дори снощи са били заедно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Полицай от ГДНП свидетелства, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 година.

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено.

Той разказа, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения, които да са от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай, заради което му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когото да обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този наказателен адвокат са получени сведенията от Божков, предаде БНТ.

В деня, преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вицепремиер Асен Василев.

Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече е обсъждано и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани.

Кирил Петков пристигна на делото, но преди него коментира актуални политически въпроси и за това, че още с подаването си на оставка като лидер на "Продължаваме промяната" е отказал да бъде част от листите за депутати. Казва, че в партията няма нито разцепление, нито чистка.

Кирил Петков заяви: "Да си на скамейката в парламента е само една от позициите. Не става дума за изчистване, става дума за един отбор, който не му пука дали се нарича депутат, дали си министър председател, а му пука за България."

Кирил Петков каза, че има добри отношения с Асен Василев и че дори снощи са били заедно.


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 6 Отговор
    ЗАЩО ГИ ПУСНАХТЕ НА СВОБОДА?
    ТЪКМО НИ ЗАРАДВАХТЕ
    И ПАК НИ РАЗОЧАРОВАХТЕ.

    14:07 27.01.2026

  • 2 про100то

    13 2 Отговор
    с този арест изпра тиквата и го върна на бял кон, а след следващите избори направиха и сглобката

    14:09 27.01.2026

  • 3 Какъв

    23 5 Отговор
    е тоя безименен полицай ?! И защо Бою беше без пранги при ареста ? Какви са тези привилегии за Мутрьо ? А сега ще го перат ли на изпроводяк ?

    Коментиран от #21

    14:09 27.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    26 6 Отговор
    Сикаджията орева орталъка, че прекарал една нощ в ареста. А какво да каже варненския кмет Коцев, който прекара 4 месеца в ареста. И беше с белезници, а мутрата отиде в ареста с ръце в джобовете.

    14:10 27.01.2026

  • 5 Щом МВР министър е

    7 2 Отговор
    дал съгласието си те са се юрнали да ги арестуват. Съдът обаче не даваше . Има много подобни незаконни арести.

    14:21 27.01.2026

  • 6 Николай Бареков бивш евродепутат

    10 6 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Румен Радев -
    Вече не стои въпросът за края на Борисов и Пеевски и кой ще спечели изборите!

    Дори и в края на април да са, Радев няма как да бъде спрян при сравнително честни избори, а дори и с фалшификации, защото идва с огромна вълна. Румен Радев се е засилил като товарен влак, а зад него го бута енергията на огромно цунами.

    В момента и на сън да го бутнеш доскорошният ни президент има над 1 милион гласа при 2,5 милиона гласуващи - 40%.
    А има и 1 милион гласа свободни гласа - до 3,6-3,7 милиона, които ще гласуват срещу Борисов и Пеевски, но не са решили още за кого.
    Накрая 80-90% от тях също ще отидат за Румен Радев. Чудо няма как да стане.

    Резултатът на Радев ще е по-близо до числото от 2 милиона избиратели, отколкото до 1 милион. Това ще бъде пропорционално на протестите число с наказателен вот. Огромен по мащаби. Най-големият наказателен вот в историята на Прехода. Срещу най-отвратителните индивиди, докопвали властта в България. Още едно - две тричасови интервюта на дементиралия квартален пияница Боко и още една глупост на отчаяния властови наркоман Шиши Пеевски и Румен Радев ще бъде по-близо до 160 собствени депутати, отколкото само до 121. Както казах още по-време на протестите, добре е, че го има Румен Радев, за да има кой да капитализира този път отприщената обществена енергия.

    Борисов и Пеевски са абсолютни трупове и скоро ще се вмиришат с пукването на пролетта. Народът им издаде присъдата в Кочината и

    Коментиран от #9, #10

    14:22 27.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    3 8 Отговор
    Киро бавно и сигурно пътува към затвора. И Иванчева така. Да ходи да целува ръка и да иска прошка от Бойко, така както направи крадливото варненско кметче, и може да отърве тюрмата.

    14:25 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сериозно

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ПЛАЩАТ ЛИ ТИ ЗА ТОВА..??????

    14:28 27.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Партия "Боташ" е своеобразен контейнер за политически отпадъци. Румен Боташа събира разни боклуци изхвърлени от другите партии като отпадък, и с тях ще прави нова партия. Жалка история.

    14:29 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Народа

    8 3 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    14:30 27.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Реално казано

    3 0 Отговор
    Търсили са компромати, за да може по-късно Кирчо да ги клати. Щом не са намерили Кирчо ще го Д-уха.

    14:32 27.01.2026

  • 15 Я стига с тревогите на тоя психар

    5 1 Отговор
    Борисов се страхува от сянката си и си измисля сценарии с платени актьори.
    Четири години разследването не помръдна, а сега преди изборите се задействаха с 200.

    14:36 27.01.2026

  • 16 мхмхм

    3 3 Отговор
    едно браво за Кирил Петков и 5 звезди за статията.

    14:38 27.01.2026

  • 17 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Висши полицаи са на килимче пред премиера и поучават нареждания как да шиканират прокуратурата с арест и досъдебно производство , основано на неналични фактически данни и намерения такива да се открият при обиските в домовете на незаконно задържаните.
    Интересни представи за законност има конституционният престъпник Киро Парапетков, не мислите ли?
    Този се кълнеше как ще направи България страна на правото и законността, спомняте ли си?
    И вие продължавате да му вярвате след всичките издънки - и конституционното му престъпление, и незаконния арест на Буци, и калпавото заличаване на спецправосъдието, и инсталацията на Сарафов, и уникално кривите конституционни промени?
    Хе, хе - умни и красиви сте, мноооого умни😂😂😂😂😂

    14:39 27.01.2026

  • 18 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Няма кво да обсъждате тримата плюс Кирчо кокорчо костоф и много други измекяри на гилотината.И Радев да не ги бави

    14:48 27.01.2026

  • 19 Бивш полицай

    0 0 Отговор
    Този за какви ни взема, иска да каже че Министерски съвет е заседавал в негово присъствие.Пълни глупости.Не защитавам никого,Но изпълнението на незаконна заповед също е престъпление.

    14:52 27.01.2026

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    А къде беше главния прокурор каскета тогава.Правеше се на луд че и завиждаше на тиквата като се правеше по успешно от него

    14:52 27.01.2026

  • 21 И как

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв":

    Този полицай докладва за решения нa министерски съвет, хаха присъствал ли е , като какъв !???

    14:59 27.01.2026

  • 22 ДРЪН ДРЪН БЛЯ БЛЯ И

    0 0 Отговор
    НИЩО НЕ СЕ РАЗБРА. КАКТО И ОТ ЦЕЛИЯТ ПРЕХОД ДО СЕГА САМО ЗАМИТАНЕ ПОД КИЛИМА. И КАКТО ВИНАГИ ДО СЕГА УПРАВЯ НЯМА.

    15:04 27.01.2026

  • 23 ДРЪН ДРЪН БЛЯ БЛЯ И

    0 0 Отговор
    НИЩО НЕ СЕ РАЗБРА. КАКТО И ОТ ЦЕЛИЯТ ПРЕХОД ДО СЕГА САМО ЗАМИТАНЕ ПОД КИЛИМА. И КАКТО ВИНАГИ ДО СЕГА УПРАВИЯ НЯМА.

    15:05 27.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

