Времето днес, прогноза за сряда, 28 януари: Температурите се повишават, облачността се увеличава от запад

През нощта вятърът ще отслабне, валежите ще спират, облачността ще намалее и минималните температури ще бъда между минус 3 и 2 градуса, в София около минус 2, на морския бряг от 2 до 4.

Сутринта на отделни места ще бъде мъгливо, но преди обяд ще има и слънчеви часове.

След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините – умерен от юг-югозапад и за разлика от минималните, максималните температури ще се повишат и ще са между 10 и 15 градуса, малко по-ниски в западните райони – около 8-9 градуса.

В четвъртък и петък отново ще вали в равнината част от страната дъжд, в планините е сняг. По-значителни количества ще има през първия ден, а в южна в петък и в Североизточна България. Минималните температури ще се повишат, но максималните ще се понижават съществено в петък.

След временно спиране на валежите в събота отново ще завали първо в югозападните райони. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг.

В неделя и на места в Южна България дъждът ще премине в сняг.