Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 28 януари: Температурите се повишават, облачността се увеличава от запад

Времето днес, прогноза за сряда, 28 януари: Температурите се повишават, облачността се увеличава от запад

28 Януари, 2026 03:00 461 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните ще са между 10 и 15 градуса

Времето днес, прогноза за сряда, 28 януари: Температурите се повишават, облачността се увеличава от запад - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта вятърът ще отслабне, валежите ще спират, облачността ще намалее и минималните температури ще бъда между минус 3 и 2 градуса, в София около минус 2, на морския бряг от 2 до 4.

Сутринта на отделни места ще бъде мъгливо, но преди обяд ще има и слънчеви часове.

След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините – умерен от юг-югозапад и за разлика от минималните, максималните температури ще се повишат и ще са между 10 и 15 градуса, малко по-ниски в западните райони – около 8-9 градуса.

В четвъртък и петък отново ще вали в равнината част от страната дъжд, в планините е сняг. По-значителни количества ще има през първия ден, а в южна в петък и в Североизточна България. Минималните температури ще се повишат, но максималните ще се понижават съществено в петък.

След временно спиране на валежите в събота отново ще завали първо в югозападните райони. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг.

В неделя и на места в Южна България дъждът ще премине в сняг.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове