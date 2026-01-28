Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.
След отказа на председателя на парламента Рая Назарян да поеме длъжността, днес срещите на "Дондуков 2" продължават с останалите кандидати.
В 11:00 часа президентът прие управителя на БНБ Димитър Радев. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.
"Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна - ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", коментира на излизане от Президентството Димитър Радев.
След него на консултации пристигат и подуправителите Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.
От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:50 28.01.2026
2 Дааа
Коментиран от #5, #18
12:52 28.01.2026
3 Пробойна!
12:55 28.01.2026
4 А га яде и ядеш кюфтетата.
12:57 28.01.2026
5 Ааа
До коментар #2 от "Дааа":Много е важно, изборите да са що годе честни, а не както предния път, когато Главчев вярно служеше само на ГЕРБ/ДПС! Оставиха купувачите да си купуват на воля, без полицейски контрол... Като добавим и далаверите им при изборните комисии, съвсем оплескаха нещата... Всички шефове на полиция и областните управители са назначени от Шиши ( чрез Главчев) или до момента...
12:58 28.01.2026
6 А га яде и ядеш кюфтетата.
12:58 28.01.2026
7 Град Симитли
... И то с лявата ръка у джоба
Играе мини тенис!
13:04 28.01.2026
8 Оракула от Делфи
защо му е да става чирак на "Тандема" ...стига толкова !!!
Пък и Шеф на БНБ , не е срамна работа ,
въртиш синджира и ти плащат ,
а мега "клиентите" на опашка за услуги!!!???
Коментиран от #11, #17
13:05 28.01.2026
9 Който от тази "домова книга"
13:05 28.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Как се казва фирмата
До коментар #8 от "Оракула от Делфи":свързана с тоя личен бизнес с горива ? Дай малко инфо колега?
13:07 28.01.2026
12 смех и шаш
13:10 28.01.2026
13 Някой
Казусите които създава са много, като да може да няма нито един желаещ. Какво става ако се разболее тежко или друго и не може да управлява? Дори при такъв списък, защо от сегашните? Защо не минали. Само като теория, ето Желязков бе председател на парламента преди, но сега не става за служебен премиер защото към момента не е. Да го обяснят от ГЕРБ как по приетото и от тях, Желязков не става за служебен премиер? Защо не за минали такива? Те по-некадърни ли са? Искат контрол и да се избира от техните хора сега. Ако списъка бе просто били някога премиери (без служебни), министри и зам. министри, кметове и секретари на общини с примерно над 40000 население. Този списък може да е над 1000 човека. И пак уж не са случайно което гонят.
Отделно кой ще ги замества на работата която вършат? Ако ей така може да бъде изтеглен, то за какво има такива длъжности?
13:14 28.01.2026
14 Тома
13:14 28.01.2026
15 Фикри
13:15 28.01.2026
16 Някой да го е искал
13:15 28.01.2026
17 Промяна
До коментар #8 от "Оракула от Делфи":МОЖЕ ИМА МОЖЕ РАБОТИ МОЖЕ УСПЯВА ВМЕСТО ДА ЗЛОБЕЕШ ПО САЙТОВЕТЕ РАБОТИ УСПЯВАЙ ВЪРТИ СИ И ТИ СИНДЖИРЧЕТО НИКОЙ НЕ ВИ Е ВИНОВЕН ЗА ЖИВОТА ВИ
13:17 28.01.2026
18 Промяна
До коментар #2 от "Дааа":ЕЙ Я СТИГА ПРОПАГАНДИ ШАРЛАТАСКИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНИ ГЮРО ИНАЧЕ ВЛАСТ НЯМА ДА ВИДИ ОСВЕН ЧРЕЗ ПЛАТЕНИТЕ МЕЖЕЖИ БОЖКОВИ НАЛИ
13:18 28.01.2026
19 Отец нафърфорич
13:22 28.01.2026
20 Кооо
13:25 28.01.2026
21 Чичо Али Хаменей
13:44 28.01.2026