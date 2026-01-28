Новини
Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер

28 Януари, 2026

  • бнб-
  • служебен премиер-
  • димитър радев

Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10

Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

След отказа на председателя на парламента Рая Назарян да поеме длъжността, днес срещите на "Дондуков 2" продължават с останалите кандидати.

В 11:00 часа президентът прие управителя на БНБ Димитър Радев. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.

"Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна - ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", коментира на излизане от Президентството Димитър Радев.

След него на консултации пристигат и подуправителите Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Да го извадят от Домовата книга.

    Коментиран от #10

    12:50 28.01.2026

  • 2 Дааа

    15 3 Отговор
    Тази домова книга е направена с ясната цел- всеки потенциален служебен премиер да бъде подчинен на Шиши и Боко... Единствено Гюров, може би да не им е подчинен... Времето ще покаже...

    Коментиран от #5, #18

    12:52 28.01.2026

  • 3 Пробойна!

    10 2 Отговор
    Гюров е единствената пробойна в Домовата книга! ГЕРБ и Шиши треперят!

    12:55 28.01.2026

  • 4 А га яде и ядеш кюфтетата.

    5 1 Отговор
    Не рива у не ревеш.

    12:57 28.01.2026

  • 5 Ааа

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    Много е важно, изборите да са що годе честни, а не както предния път, когато Главчев вярно служеше само на ГЕРБ/ДПС! Оставиха купувачите да си купуват на воля, без полицейски контрол... Като добавим и далаверите им при изборните комисии, съвсем оплескаха нещата... Всички шефове на полиция и областните управители са назначени от Шиши ( чрез Главчев) или до момента...

    12:58 28.01.2026

  • 6 А га яде и ядеш кюфтетата.

    5 0 Отговор
    Не рива у не ревеш.

    12:58 28.01.2026

  • 7 Град Симитли

    5 0 Отговор
    На Баце момчето!
    ... И то с лявата ръка у джоба
    Играе мини тенис!

    13:04 28.01.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    8 1 Отговор
    Този човек си има огромен личен бизнес с горива,
    защо му е да става чирак на "Тандема" ...стига толкова !!!
    Пък и Шеф на БНБ , не е срамна работа ,
    въртиш синджира и ти плащат ,
    а мега "клиентите" на опашка за услуги!!!???

    Коментиран от #11, #17

    13:05 28.01.2026

  • 9 Който от тази "домова книга"

    8 0 Отговор
    Е гласувал или подкрепил промяната на Конституцията не трябва да има право на отказ. Реално се оказва че е извършил умишлен саботаж срещу държавата и трябва да бъде съден за престъпления срещу държавата

    13:05 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Как се казва фирмата

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оракула от Делфи":

    свързана с тоя личен бизнес с горива ? Дай малко инфо колега?

    13:07 28.01.2026

  • 12 смех и шаш

    6 1 Отговор
    Ние си праим промени в Конституцията, които пет пари не струват пред "законите" на ЕЦБ и Управителя на БНБ не я спазва??! Значи нас ни управлява ЕЦБ?

    13:10 28.01.2026

  • 13 Някой

    4 0 Отговор
    Идиотизмът с домовата книга. Дори как го избраха е показателно. Първо ПП-ДБ искаха да остава досегашното правителство и да няма служебно. Тоест като народа свали някакви на протести, те да остават да управляват. После се намеси и ДПС, но не знам в коя фаза. Второто бе да се избира от 3-ма, 2 от които не стават - на КС (трябвало да следи себе си) и на БНБ (после сменяха закон, че теоретично да е възможно). Чак след това този вариант. Самият факт че те си сменяха мнението какво да бъде, е показателен.
    Казусите които създава са много, като да може да няма нито един желаещ. Какво става ако се разболее тежко или друго и не може да управлява? Дори при такъв списък, защо от сегашните? Защо не минали. Само като теория, ето Желязков бе председател на парламента преди, но сега не става за служебен премиер защото към момента не е. Да го обяснят от ГЕРБ как по приетото и от тях, Желязков не става за служебен премиер? Защо не за минали такива? Те по-некадърни ли са? Искат контрол и да се избира от техните хора сега. Ако списъка бе просто били някога премиери (без служебни), министри и зам. министри, кметове и секретари на общини с примерно над 40000 население. Този списък може да е над 1000 човека. И пак уж не са случайно което гонят.
    Отделно кой ще ги замества на работата която вършат? Ако ей така може да бъде изтеглен, то за какво има такива длъжности?

    13:14 28.01.2026

  • 14 Тома

    2 2 Отговор
    Че на този некролога се показва от джоба бе

    13:14 28.01.2026

  • 15 Фикри

    4 1 Отговор
    След Боко и Шуши, гром и лом в държавата ...

    13:15 28.01.2026

  • 16 Някой да го е искал

    5 1 Отговор
    този боклук?

    13:15 28.01.2026

  • 17 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оракула от Делфи":

    МОЖЕ ИМА МОЖЕ РАБОТИ МОЖЕ УСПЯВА ВМЕСТО ДА ЗЛОБЕЕШ ПО САЙТОВЕТЕ РАБОТИ УСПЯВАЙ ВЪРТИ СИ И ТИ СИНДЖИРЧЕТО НИКОЙ НЕ ВИ Е ВИНОВЕН ЗА ЖИВОТА ВИ

    13:17 28.01.2026

  • 18 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    ЕЙ Я СТИГА ПРОПАГАНДИ ШАРЛАТАСКИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНИ ГЮРО ИНАЧЕ ВЛАСТ НЯМА ДА ВИДИ ОСВЕН ЧРЕЗ ПЛАТЕНИТЕ МЕЖЕЖИ БОЖКОВИ НАЛИ

    13:18 28.01.2026

  • 19 Отец нафърфорич

    2 0 Отговор
    Абе чадо мое, ако съм шеф на БНБ,не означава че съм луд! Ще си остави златна служба,във един филиал на ЕЦБ,но под гръмкото име БНБ, с огромна заплата,бъдещи петцифрени бонуси и политико икономическа тежест в държавата,за да го наричат Премиер 3-4 месеца!?Утре идва друго правителство и му изстива мястото за един час.Сега е дялан камък.Никой няма да посмее,да го премести,защото ще има дърпане на уши от стрина лагард.

    13:22 28.01.2026

  • 20 Кооо

    1 1 Отговор
    Тоя не е ли оня ,който сам си вдига заплатите в евро без да работи

    13:25 28.01.2026

  • 21 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Абе какви са тези формалности и посещения в президентството, седене на мека мебел , и ала бала ница турска паница и медийна показност. Абе вдигаш телефона, звъниш в БНБ, намираш го тоя хрантутеник и го питаш. Работа за 1 минута. Какво губите време и се каните на гости. Това ли ви е труда за който получавате десетки хиляди евро? Да си ходите на гости и да си лафкате, неща с предварително ясен отговор. Ей Илиянобли си ква си там вземай се в ръце.

    13:44 28.01.2026

