Костадин Костадинов: Дава се време за последни сделки на правителството. И може би договаряне на "мек преход"

„Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер - ако следваме политическата философия на президентството до момента. Гюров - въпреки нашите резерви към него в политически план, е единственият, за когото може да се каже безспорно, че не е човек, свързан с Пеевски и Борисов. Ако искаме да имаме служебен премиер, който да не бъде свързан с досегашното управление - той е набиващата се в очи, единствена алтернатива“. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ по бТВ.

"Всяко едно от лицата, които са в този списък, наречен доста нелепо "домова книга" - всички те са политически лица. И всички те са с политически протекции на тези позиции, които са високи политически позиции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс. И не е победил, примерно, други в конкурс. Просто защото някоя политическа партия, в повечето случаи ДПС, в два случая ГЕРБ, го е харесала и го е сложила там, за да защитава нейните интереси, нейните позиции", посочи Костадинов.

"Точно поради тази причина считаме, че ако искаме скъсване със сегашното правителство по време на изборния процес и да сме сигурни, че няма да има опити за манипулации, поне от страна ГЕРБ и ДПС, защото и за ПП-ДБ имаме резерви, Гюров е единственият вариант", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" попита защо все още нямаме служебно правителство, припомни, че правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември и посочи "почти два месеца по-късно правителството на ГЕРБ и ДПС продължава да управлява".

„Дава се време за някои финални, последни сделки на правителството. И може би договаряне на един, както се казва, мек преход“, коментира „Възраждане“.

„Нямаме укори към Йотова, защото не смятаме, че това е нейно решение или че тя в момента определя този ритъм. Тя просто продължава това, което президентът Радев беше започнал. Нещо подобно се случи, когато имаше друг такъв преход в края на 1996 - началото на 1997-ма, когато имаше поредица от преговори между висши представители на СДС, които се очакваше да вземат властта, и на БСП, които договориха да няма търсене на виновни за последиците от голямата икономическа криза, в която държавата беше затънала през 96-та година. Това е задкулисие в чист вид. Надявам се да не станем свидетели на 20 години по-късно изявления и свидетелски показания на хора, които са участвали в сегашно задкулисие“, коментира Костадинов.

По думите му от "Възраждане" настояват за преосноваване на държавата.