Костадин Костадинов: Дава се време за последни сделки на правителството. И може би договаряне на "мек преход"

Костадин Костадинов: Дава се време за последни сделки на правителството. И може би договаряне на "мек преход"

29 Януари, 2026 08:56 1 423 46

"Възраждане" настояват за преосноваване на държавата

Костадин Костадинов: Дава се време за последни сделки на правителството. И може би договаряне на "мек преход" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер - ако следваме политическата философия на президентството до момента. Гюров - въпреки нашите резерви към него в политически план, е единственият, за когото може да се каже безспорно, че не е човек, свързан с Пеевски и Борисов. Ако искаме да имаме служебен премиер, който да не бъде свързан с досегашното управление - той е набиващата се в очи, единствена алтернатива“. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ по бТВ.

"Всяко едно от лицата, които са в този списък, наречен доста нелепо "домова книга" - всички те са политически лица. И всички те са с политически протекции на тези позиции, които са високи политически позиции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс. И не е победил, примерно, други в конкурс. Просто защото някоя политическа партия, в повечето случаи ДПС, в два случая ГЕРБ, го е харесала и го е сложила там, за да защитава нейните интереси, нейните позиции", посочи Костадинов.

"Точно поради тази причина считаме, че ако искаме скъсване със сегашното правителство по време на изборния процес и да сме сигурни, че няма да има опити за манипулации, поне от страна ГЕРБ и ДПС, защото и за ПП-ДБ имаме резерви, Гюров е единственият вариант", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" попита защо все още нямаме служебно правителство, припомни, че правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември и посочи "почти два месеца по-късно правителството на ГЕРБ и ДПС продължава да управлява".

„Дава се време за някои финални, последни сделки на правителството. И може би договаряне на един, както се казва, мек преход“, коментира „Възраждане“.

„Нямаме укори към Йотова, защото не смятаме, че това е нейно решение или че тя в момента определя този ритъм. Тя просто продължава това, което президентът Радев беше започнал. Нещо подобно се случи, когато имаше друг такъв преход в края на 1996 - началото на 1997-ма, когато имаше поредица от преговори между висши представители на СДС, които се очакваше да вземат властта, и на БСП, които договориха да няма търсене на виновни за последиците от голямата икономическа криза, в която държавата беше затънала през 96-та година. Това е задкулисие в чист вид. Надявам се да не станем свидетели на 20 години по-късно изявления и свидетелски показания на хора, които са участвали в сегашно задкулисие“, коментира Костадинов.

По думите му от "Възраждане" настояват за преосноваване на държавата.


  • 1 Пич

    22 8 Отговор
    Всички сте едни камили от едно стадо !!! Друг ви ръчка с остена, на къде да вървите !!! А всички вие без изключение правите това , което камилите умеят най добре - плюете !!!

    09:03 29.01.2026

  • 2 Мафия ни управлява

    41 7 Отговор
    Тук сме съгласни с него !
    Това протакане е точно за договорки,и прикриване на кражби,и пазарлъци за нови !

    Коментиран от #28

    09:04 29.01.2026

  • 3 Неуместно протакане

    35 4 Отговор
    Безмислено отлагане на изборите с още един месец

    Коментиран от #20

    09:05 29.01.2026

  • 4 Ясно е

    37 2 Отговор
    Мафията се договаря !

    Коментиран от #7

    09:05 29.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 12 Отговор
    Снощи Германия тихичко закри неуспешния ЕС .хи хи хи

    Коментиран от #21

    09:06 29.01.2026

  • 6 Румбата пак се прережда

    11 7 Отговор
    Да я преосновем, бе Коце, но намерил ли си народ? С тези хора и това мислене, ще се врътнат век, два, докато ви дойде ред да управлявате, а тогава и хората ще са други и за друго ще мислят, челният опит го показва.

    Коментиран от #14

    09:08 29.01.2026

  • 7 Пич

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ясно е":

    Ако говорехме с теб на маса , щях да ти се изсмея в очите !!! Нещо друго ли очакваше...?!

    09:08 29.01.2026

  • 8 Питам само?!

    21 17 Отговор
    Този популист и измамник Костя Копейкин кой му вярва на проруската пропаганда?! Ама чепка евраците сега мазно доволен, а.

    Коментиран от #46

    09:08 29.01.2026

  • 9 Пламен Узунов

    19 0 Отговор
    Старата Мафия се договаря с нашата Мафия !

    09:09 29.01.2026

  • 10 Хе!

    22 3 Отговор
    Хей! Разчекнахте грешните си мозъчни гънки от умуване и анализи! Нищо съществено! Президента е като Слави Трифонов - зад сериозните приказки и пози се прикрива най обикновен, банален, трогателен битовизъм! Както Слави вече не може да поддържа с телевизия менажерията си от сценаристи, хумористи, тошковци и Балабанов, така и президента се грижи за своята група съветници! Дадоха ги като апостоли на една картина, той в средата в по голям формат и около него 26 съветници в президентството - Гълъб, Митко, Тимева, Копринков, Пулев...всички апостоли! Ако стои на Дондуков 2, не им остава повече от година и мъдро им търси ново препитание като депутати, министри, директори! Търсят препитание хората, както повечето от вас! А вие говорите за кауза, спасение, визия, концепция и неща без покритие!

    Коментиран от #36

    09:11 29.01.2026

  • 11 Деций

    8 9 Отговор
    Помагачите на Борисов и Пеевски искат преосноваване.Сега и най големият глупак гласуващ за този индивид от боята трябва да му е станало ясно кои са възраждане.С приемането на ограниченията на секциите в страните извън ЕС ,чии интереси се обслужват?Изселническите организации са твърдо против Пеевски и ще гласуват ,а Радев и Доган.Кой има интерес от това?От това по ясен знак здраве му кажи.Та да знаете"големите" възрожденци в коя мелница наливат вода !

    Коментиран от #38

    09:16 29.01.2026

  • 12 Възраждане с народа

    12 14 Отговор
    Отново Истината излиза наяве от ПП Възраждане която защитава българските национални интереси и общество. Да ги подкрепим на изборите!

    Коментиран от #16, #35

    09:19 29.01.2026

  • 13 Коце, нама ли...и ти като "авер" ,

    10 5 Отговор
    да дадеш едно рамо на "Тандема" , вземи и ти" някой чувал"
    с "пилета" и го занеси до самолета,
    ама гледай да те не видят , онези от ПП ДБ, че става лошо???
    Всичко отгоре над това, което ти дава "другаря" Путин е "гелди кяр"!!!

    09:21 29.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Румбата пак се прережда":

    Снощи Германия и още пет страни преосноваха ЕС а България зад борда.

    Коментиран от #26

    09:22 29.01.2026

  • 15 Майора

    8 10 Отговор
    Копейкин , времето ти безвъзвратно отмина с приемане на еврото! Колкото и да ми хвалиш Гюров , той е посъдим , а още повече е основател на Партията на кеша и пудела с пачките и освен ала бслас с машините нищо друго няма да направи!

    Коментиран от #18

    09:22 29.01.2026

  • 16 Никога няма да подкрепя,

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане с народа":

    Путинските пудели!

    09:25 29.01.2026

  • 17 сигурно

    8 2 Отговор
    50% мажоритарен вот, 121 депутати и 8% бариера за влизане в НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и то на хора с ценз и само по два мандата и две минимални заплати заЗАПЛАТА НА МЕСЕЦ ЗА всякакви престъпления веднага съдебна процедура, А за злоупотреба с държавни и народни пари ПЪЛНА КОНФИСКАЦИЯ за недеклариране на имущество конфискация на недекларираното имущество и основаване на недосегаем сребърен фонд... Това не е преосноваване на държавата а ясни правила за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, които преди 9,9 44 г са работили без заплати

    09:26 29.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 12 Отговор

    До коментар #15 от "Майора":

    Снощи Германия и още пет страни закриха неуспешният проект ЕС и правят нов а България зад борда.

    Коментиран от #24

    09:26 29.01.2026

  • 19 Господин Костадинов

    4 9 Отговор
    кога ще сте Премиер?11 пъти гласувам за Вас !

    Коментиран от #23

    09:27 29.01.2026

  • 20 заради

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Неуместно протакане":

    радко юмручев хитруваме,,,нъл тъй

    Коментиран от #32, #34

    09:27 29.01.2026

  • 21 Закрила те е,...

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    главата между читала!!!

    09:27 29.01.2026

  • 22 1488

    4 2 Отговор
    Ако не беше Възродителния процес сега в Разград щяха да говорят 100% на турски вместо на скромните 99.9999%.

    09:30 29.01.2026

  • 23 Когато стане Путин...

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Господин Костадинов":

    Президент на България , тогава и Костадинов , Премиер!!!

    09:30 29.01.2026

  • 24 Не думай!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Така ли казАха от Пасоля?

    09:32 29.01.2026

  • 25 Връщай

    7 2 Отговор
    Парите бе!

    09:33 29.01.2026

  • 26 Румбата пак се прережда

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    За кого е неочаквано? За наивниците! Някои още живеят с идеята, че ЕССР е СССР. Има прилики, но само в ограниченията, а разликите са отчайващо много. Студената война я разбрахме защо е студена, когато токът стана от 2ст. на 20ст. и да палиш инсталацията с две или три акумулиращи печки вече беше лукс. Скоро ще разберем, че и втората студена война сме загубили и въпреки глобалното затопляне и зелените технологии, единствено зеленият хайвер е станал много достъпен.

    09:34 29.01.2026

  • 27 Лалугер

    10 3 Отговор
    Коце не става за нищо,и затова се е хванал за парламента като удавник за сламка.И най-странното е че голяма част от народа го припознава за свой лидер.А той си цоца парички за лични нужди.

    09:34 29.01.2026

  • 28 Дапитам

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мафия ни управлява":

    Аха,той хич не е от мафията.Вече строи нова къща за синът си.Е откъде бе тия милиони?

    09:36 29.01.2026

  • 29 Бъдещата управляваща сглобка

    4 2 Отговор
    пак ще се прави от Борисов , Радев и Доган, както и досегашната все оше управляваща в оставка. Няма да има прекъсване. Гюров е човек на Радев и ППДБ.

    Единствената опозиция на Радев са ДПС, Възраждане и Нинова.

    Да гласуваме за тях, инак Радев взима цялата власт. Боко ще бъде подкрепящ.

    09:36 29.01.2026

  • 30 Костадинка фон Максуда

    6 3 Отговор
    Моата любов е лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс.

    09:36 29.01.2026

  • 31 Ми не

    4 2 Отговор
    Аз мисля, че даже избълзва Йотова. На всеки кандидат за служебен премиер да му се отделят поне няколко месеца да го проучат и да го интервюират дори и да е казал, че няма да става сл. премиер. Реално сегашната власт може да управлява още 3 години по този начин, докато чака Йотова.

    Коментиран от #37

    09:37 29.01.2026

  • 32 Зъл пес

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "заради":

    Абсолютно да!Нали на предатела фатмак всичсо трябва да му е уредено.А и на плявата около него.

    09:38 29.01.2026

  • 33 аааахахахааа

    8 2 Отговор
    Абе Костя, я кажи как успя да погасиш 200 000лв. ипотека накуп? Как успяваш вече втори палат да вдигаш на морето? Какъв ти е бизнеса бе Костя, от къде тия пари? Я отговори на тия въпроси преди да плещиш глупости по телевизора.

    Коментиран от #41

    09:38 29.01.2026

  • 34 както

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "заради":

    казахме радеви вълнения, са само първа глава от ПОД ИГОТО НА ВАЗОВ иначе само посредсвен човек ще гласува за предател, отстъпник и спирачка,която тренира лицеви опори и коремни,,на лоста .освен това е лице от статуквото с мноого служедни правителства изцепки... А преуспялата му жена е бивша секретарка на дългия и съпруга на депутат от бсп и скандали с целото семейство колкото щеш А и БОТАШ за в съда тепърва То и някой знае ли какво крои или каквото каже решетката и мутрафонката

    09:39 29.01.2026

  • 35 Мнение

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане с народа":

    Възраждане не защитават българските национални интереси, а руските. Костадинов е предател.

    09:41 29.01.2026

  • 36 Добре казано

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Сурер коментар.Дано стадото защитници на фуражката да разберат написаното.

    09:41 29.01.2026

  • 37 ми то

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ми не":

    като няма клауза за това като си оди главатяря да абдикира и вицето и избори 2 в 1 И СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР НЕЗАВИСИМА ЛИЧНОСТ И БЪРЗИ ИЗБОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 2 В 1

    09:43 29.01.2026

  • 38 Точен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Деций":

    В Турция гласуват около 35 000 на последните избори, а са стигали и до 59 000, винаги над 92 % за ДПС. Това са средно 5-7 мандата за ДПС. В Малобритания и САЩ гласуват не повече от 35 000, като ПП/ДБ вземат мах 1,5 мандата. Затова и Костадинов е прав: При редуциране на секциите извън ЕС българските партии печелит мин 3 мандата общо, а мах 4,5 мандата. Впрочем и в САЩ, и в Малобритания ВЪЗРАЖДАНЕ са втора сила. А ИТН, БСП и Величие също печелят от ликидирани гласове в Турция, защото спада активността и така им се увеличават шансовете. Печелят впрочем и ГЕРБ и МЕЧ. Във всички случаи загубата е за Новия бардак, защото те лапнаха над 75 % от АПС.

    09:50 29.01.2026

  • 39 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 0 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм

    09:51 29.01.2026

  • 40 Хаха

    1 1 Отговор
    Нищо чудно да е прав!
    Шишака нещо въобще не се обажда, а беше доста словоохотлив преди оставката на Радев, като всеки ден същия беше в устата му с едни и същи фрази: "чичо Румен", "Копринков", "Боташ" и т.н. Нищо чудно още преди изборите да се опита да емигрира в Дубай и на спокойствие да си харчи парите, ако се разбере с руснаците да няма повече лобут и да остави неговото ДПС на самотек и да се влачат на колене при доган за прошка!
    А Боко в типичния си стил да се оттегли в "пенсия" след изборния резил, а ГЕРП да отиде при НДСВ-то, което го и създаде...

    09:53 29.01.2026

  • 41 Точен

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "аааахахахааа":

    Защо лъжеш? Ипотеката бе 45 000 лв. ПП/ДБ и Двуличие ревнуват ВЪЗРАЖДАНЕ и плещят лъжи и клевети срещу Каостадинов.

    09:53 29.01.2026

  • 43 Азът

    1 1 Отговор
    Хайде сега опорки и от Костадинчо! Значи така, Гюров не е свързан с Боко и Шишо, ама няма проблем, че е свързан с шарлатаните от подмяната!

    10:01 29.01.2026

  • 44 Историк

    0 0 Отговор
    Истината е, че няма държава,управлявана от тайни служба,която да е постигнала резултати за успехи в развитието си. В България ченгетата са обхванали абсолютно всичко и номерата,които правят в управлението пречат на всякаква нормалност. Целта им е ясна и 36 години сме свидетели- откраднатите от народа и държавата пари да са все в едни и същи ръце, да не бъдат осъдени за престъпленията си, а да са във властта вместо в затвора, да контролират всичко и всички. Това е резултат от нечестните избори,които вкарват в парламента техните хора,които коват закони срещу справедливостта и почтенността и за запазване на статуквото. Безкрайните сценарии на ДС-КГБ мафията са неочаквани и все са за създаване на хаос, напрежение,разделение на обществото и винаги срещу народа и държавата. Докато не се проведат честни и свободни избори, така ще е. А тези бандити в парламента няма да приемат такъв изборен закон. Затова се въртим в затворен кръг и лъжците смело ни крадат.

    10:04 29.01.2026

  • 45 копейкин

    0 0 Отговор
    връщай парите!

    10:12 29.01.2026

  • 46 Ззз

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питам само?!":

    Кое по-точно тук беше "проруска пропаганда"? Вие сбъpкaняците сте толкова нeлепи, че имам чувството, че ще пищите "РУСКА ПРОПАГАНДА" дори и Костадинов само да каже "Добър ден"

    10:13 29.01.2026

