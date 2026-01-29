Костадин Костадинов: Дава се време за последни сделки на правителството. И може би договаряне на "мек преход"

„Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер - ако следваме политическата философия на президентството до момента. Гюров - въпреки нашите резерви към него в политически план, е единственият, за когото може да се каже безспорно, че не е човек, свързан с Пеевски и Борисов. Ако искаме да имаме служебен премиер, който да не бъде свързан с досегашното управление - той е набиващата се в очи, единствена алтернатива“. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ по бТВ.
"Всяко едно от лицата, които са в този списък, наречен доста нелепо "домова книга" - всички те са политически лица. И всички те са с политически протекции на тези позиции, които са високи политически позиции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс. И не е победил, примерно, други в конкурс. Просто защото някоя политическа партия, в повечето случаи ДПС, в два случая ГЕРБ, го е харесала и го е сложила там, за да защитава нейните интереси, нейните позиции", посочи Костадинов.
"Точно поради тази причина считаме, че ако искаме скъсване със сегашното правителство по време на изборния процес и да сме сигурни, че няма да има опити за манипулации, поне от страна ГЕРБ и ДПС, защото и за ПП-ДБ имаме резерви, Гюров е единственият вариант", заяви той.
Лидерът на "Възраждане" попита защо все още нямаме служебно правителство, припомни, че правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември и посочи "почти два месеца по-късно правителството на ГЕРБ и ДПС продължава да управлява".
„Дава се време за някои финални, последни сделки на правителството. И може би договаряне на един, както се казва, мек преход“, коментира „Възраждане“.
„Нямаме укори към Йотова, защото не смятаме, че това е нейно решение или че тя в момента определя този ритъм. Тя просто продължава това, което президентът Радев беше започнал. Нещо подобно се случи, когато имаше друг такъв преход в края на 1996 - началото на 1997-ма, когато имаше поредица от преговори между висши представители на СДС, които се очакваше да вземат властта, и на БСП, които договориха да няма търсене на виновни за последиците от голямата икономическа криза, в която държавата беше затънала през 96-та година. Това е задкулисие в чист вид. Надявам се да не станем свидетели на 20 години по-късно изявления и свидетелски показания на хора, които са участвали в сегашно задкулисие“, коментира Костадинов.
По думите му от "Възраждане" настояват за преосноваване на държавата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:03 29.01.2026
2 Мафия ни управлява
Това протакане е точно за договорки,и прикриване на кражби,и пазарлъци за нови !
Коментиран от #28
09:04 29.01.2026
3 Неуместно протакане
Коментиран от #20
09:05 29.01.2026
4 Ясно е
Коментиран от #7
09:05 29.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #21
09:06 29.01.2026
6 Румбата пак се прережда
Коментиран от #14
09:08 29.01.2026
7 Пич
До коментар #4 от "Ясно е":Ако говорехме с теб на маса , щях да ти се изсмея в очите !!! Нещо друго ли очакваше...?!
09:08 29.01.2026
8 Питам само?!
Коментиран от #46
09:08 29.01.2026
9 Пламен Узунов
09:09 29.01.2026
10 Хе!
Коментиран от #36
09:11 29.01.2026
11 Деций
Коментиран от #38
09:16 29.01.2026
12 Възраждане с народа
Коментиран от #16, #35
09:19 29.01.2026
13 Коце, нама ли...и ти като "авер" ,
с "пилета" и го занеси до самолета,
ама гледай да те не видят , онези от ПП ДБ, че става лошо???
Всичко отгоре над това, което ти дава "другаря" Путин е "гелди кяр"!!!
09:21 29.01.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Румбата пак се прережда":Снощи Германия и още пет страни преосноваха ЕС а България зад борда.
Коментиран от #26
09:22 29.01.2026
15 Майора
Коментиран от #18
09:22 29.01.2026
16 Никога няма да подкрепя,
До коментар #12 от "Възраждане с народа":Путинските пудели!
09:25 29.01.2026
17 сигурно
09:26 29.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Майора":Снощи Германия и още пет страни закриха неуспешният проект ЕС и правят нов а България зад борда.
Коментиран от #24
09:26 29.01.2026
19 Господин Костадинов
Коментиран от #23
09:27 29.01.2026
20 заради
До коментар #3 от "Неуместно протакане":радко юмручев хитруваме,,,нъл тъй
Коментиран от #32, #34
09:27 29.01.2026
21 Закрила те е,...
До коментар #5 от "Последния Софиянец":главата между читала!!!
09:27 29.01.2026
22 1488
09:30 29.01.2026
23 Когато стане Путин...
До коментар #19 от "Господин Костадинов":Президент на България , тогава и Костадинов , Премиер!!!
09:30 29.01.2026
24 Не думай!
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Така ли казАха от Пасоля?
09:32 29.01.2026
25 Връщай
09:33 29.01.2026
26 Румбата пак се прережда
До коментар #14 от "Последния Софиянец":За кого е неочаквано? За наивниците! Някои още живеят с идеята, че ЕССР е СССР. Има прилики, но само в ограниченията, а разликите са отчайващо много. Студената война я разбрахме защо е студена, когато токът стана от 2ст. на 20ст. и да палиш инсталацията с две или три акумулиращи печки вече беше лукс. Скоро ще разберем, че и втората студена война сме загубили и въпреки глобалното затопляне и зелените технологии, единствено зеленият хайвер е станал много достъпен.
09:34 29.01.2026
27 Лалугер
09:34 29.01.2026
28 Дапитам
До коментар #2 от "Мафия ни управлява":Аха,той хич не е от мафията.Вече строи нова къща за синът си.Е откъде бе тия милиони?
09:36 29.01.2026
29 Бъдещата управляваща сглобка
Единствената опозиция на Радев са ДПС, Възраждане и Нинова.
Да гласуваме за тях, инак Радев взима цялата власт. Боко ще бъде подкрепящ.
09:36 29.01.2026
30 Костадинка фон Максуда
09:36 29.01.2026
31 Ми не
Коментиран от #37
09:37 29.01.2026
32 Зъл пес
До коментар #20 от "заради":Абсолютно да!Нали на предатела фатмак всичсо трябва да му е уредено.А и на плявата около него.
09:38 29.01.2026
33 аааахахахааа
Коментиран от #41
09:38 29.01.2026
34 както
До коментар #20 от "заради":казахме радеви вълнения, са само първа глава от ПОД ИГОТО НА ВАЗОВ иначе само посредсвен човек ще гласува за предател, отстъпник и спирачка,която тренира лицеви опори и коремни,,на лоста .освен това е лице от статуквото с мноого служедни правителства изцепки... А преуспялата му жена е бивша секретарка на дългия и съпруга на депутат от бсп и скандали с целото семейство колкото щеш А и БОТАШ за в съда тепърва То и някой знае ли какво крои или каквото каже решетката и мутрафонката
09:39 29.01.2026
35 Мнение
До коментар #12 от "Възраждане с народа":Възраждане не защитават българските национални интереси, а руските. Костадинов е предател.
09:41 29.01.2026
36 Добре казано
До коментар #10 от "Хе!":Сурер коментар.Дано стадото защитници на фуражката да разберат написаното.
09:41 29.01.2026
37 ми то
До коментар #31 от "Ми не":като няма клауза за това като си оди главатяря да абдикира и вицето и избори 2 в 1 И СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР НЕЗАВИСИМА ЛИЧНОСТ И БЪРЗИ ИЗБОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 2 В 1
09:43 29.01.2026
38 Точен
До коментар #11 от "Деций":В Турция гласуват около 35 000 на последните избори, а са стигали и до 59 000, винаги над 92 % за ДПС. Това са средно 5-7 мандата за ДПС. В Малобритания и САЩ гласуват не повече от 35 000, като ПП/ДБ вземат мах 1,5 мандата. Затова и Костадинов е прав: При редуциране на секциите извън ЕС българските партии печелит мин 3 мандата общо, а мах 4,5 мандата. Впрочем и в САЩ, и в Малобритания ВЪЗРАЖДАНЕ са втора сила. А ИТН, БСП и Величие също печелят от ликидирани гласове в Турция, защото спада активността и така им се увеличават шансовете. Печелят впрочем и ГЕРБ и МЕЧ. Във всички случаи загубата е за Новия бардак, защото те лапнаха над 75 % от АПС.
09:50 29.01.2026
39 Атлантизма е еманацията на нацизма...
09:51 29.01.2026
40 Хаха
Шишака нещо въобще не се обажда, а беше доста словоохотлив преди оставката на Радев, като всеки ден същия беше в устата му с едни и същи фрази: "чичо Румен", "Копринков", "Боташ" и т.н. Нищо чудно още преди изборите да се опита да емигрира в Дубай и на спокойствие да си харчи парите, ако се разбере с руснаците да няма повече лобут и да остави неговото ДПС на самотек и да се влачат на колене при доган за прошка!
А Боко в типичния си стил да се оттегли в "пенсия" след изборния резил, а ГЕРП да отиде при НДСВ-то, което го и създаде...
09:53 29.01.2026
41 Точен
До коментар #33 от "аааахахахааа":Защо лъжеш? Ипотеката бе 45 000 лв. ПП/ДБ и Двуличие ревнуват ВЪЗРАЖДАНЕ и плещят лъжи и клевети срещу Каостадинов.
09:53 29.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Азът
10:01 29.01.2026
44 Историк
10:04 29.01.2026
45 копейкин
10:12 29.01.2026
46 Ззз
До коментар #8 от "Питам само?!":Кое по-точно тук беше "проруска пропаганда"? Вие сбъpкaняците сте толкова нeлепи, че имам чувството, че ще пищите "РУСКА ПРОПАГАНДА" дори и Костадинов само да каже "Добър ден"
10:13 29.01.2026