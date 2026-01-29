Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Колата на Костадин Костадинов със счупено стъкло пред Народното събрание. От "външен фактор" (ВИДЕО)

Колата на Костадин Костадинов със счупено стъкло пред Народното събрание. От "външен фактор" (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 11:26 586 19

  • костадин костадинов-
  • кола-
  • стъкло-
  • пукнато-
  • паркинг-
  • парламент-
  • външен фактор

"Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита в поста си във фейсбук лидерът на "Възраждане"

Колата на Костадин Костадинов със счупено стъкло пред Народното събрание. От "външен фактор" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов съобщи, че стъклото на автомобила му е било счупено. Това се е случило в сряда следобед, докато колата е била паркирана на паркинга на НС, информират от БНР.

Той публикува видео във фейсбук, на което се вижда как в един момент дясното стъкло се пръска без видима причина.

"Това е колата, с която се придвижвам в София. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита в поста си Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 " Външният фактор "

    7 1 Отговор
    е някой фен на Радко, който мрази Възраждане.

    Възраждане останаха за опозиция на Радев.

    11:37 29.01.2026

  • 2 глоги

    3 1 Отговор
    Колата на Костадин Костадинов Е със счупено стъкло ...

    11:37 29.01.2026

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Някои хора не приемат думичката "Не"!

    11:39 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Манол Пейков се напил и бум.

    11:40 29.01.2026

  • 5 прокопи

    7 0 Отговор
    Да се проследят записите от камерите. Сто процента, това гнусно деяние е извършено от човек с бял чаршав на главата. Каква драма!

    11:40 29.01.2026

  • 6 въпроса е

    5 4 Отговор
    колко часа си стоял да си снимаш колата докато се случи този "Феномен" и на кого си платил за да се случи той?

    11:40 29.01.2026

  • 7 тва ще да е поклонник на тиквата

    4 2 Отговор
    или русофоборсук
    искащи статуквото

    11:40 29.01.2026

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    СНАЙПЕРИСТА СЕ Е УПРАЖНЯВАЛ.

    11:41 29.01.2026

  • 9 Той

    8 3 Отговор
    си го е счупил !

    11:41 29.01.2026

  • 10 Антипутлерист

    2 3 Отговор
    То само. Както хем да си русопоклонник, хем "патриот".

    11:42 29.01.2026

  • 11 този запис

    5 1 Отговор
    не е от охранителна камера. Личи си че е от телефон и някой е снимал на ръка.

    11:42 29.01.2026

  • 12 Кажи честно ... 🤣

    2 2 Отговор
    Трябваше да направят сценката докато е вътре и да излезе с окървавено ухо, като един друг клoyн зад океана. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    11:43 29.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кой

    4 1 Отговор
    го интересува тоя счупен джам ?

    11:43 29.01.2026

  • 15 Абе Копейкин

    2 1 Отговор
    Пробваш номерата на Тръмп, а? Само дето българина не глупав като американеца

    11:44 29.01.2026

  • 16 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Полтъргайст 😱

    11:44 29.01.2026

  • 17 Мемфис

    2 2 Отговор
    Грешка! Главата на този руски памперс е трябвало да счупят!,,

    11:44 29.01.2026

  • 18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":

    КъсоПейкин е страхлив като малко мишле и няма как да стане сценката.
    То за един шамар от марешки лежа в болница и рева 3 месеца по медиите, а никой не го е виждал на протести, където неговите вандалстват, веднага се скрива от страх да не пострада.

    11:46 29.01.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Буклук републикански слуга на Тръмпоча целува краката, за да го назначи за премиер, но боко тиквоча го изпревари. А сега Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲 го измести. Търси сензация да се коментира, че съвсем остана без подръжници.

    11:47 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол