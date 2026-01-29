Колата на Костадин Костадинов със счупено стъкло пред Народното събрание. От "външен фактор" (ВИДЕО)

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов съобщи, че стъклото на автомобила му е било счупено. Това се е случило в сряда следобед, докато колата е била паркирана на паркинга на НС, информират от БНР.

Той публикува видео във фейсбук, на което се вижда как в един момент дясното стъкло се пръска без видима причина.

"Това е колата, с която се придвижвам в София. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита в поста си Костадинов.