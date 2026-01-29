Колата на Костадин Костадинов със счупено стъкло пред Народното събрание. От "външен фактор" (ВИДЕО)

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов съобщи, че стъклото на автомобила му е било счупено. Това се е случило в сряда следобед, докато колата е била паркирана на паркинга на НС, информират от БНР.
Той публикува видео във фейсбук, на което се вижда как в един момент дясното стъкло се пръска без видима причина.
"Това е колата, с която се придвижвам в София. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита в поста си Костадинов.
1 " Външният фактор "
Възраждане останаха за опозиция на Радев.
11:37 29.01.2026
2 глоги
11:37 29.01.2026
3 Факт
11:39 29.01.2026
4 Последния Софиянец
11:40 29.01.2026
5 прокопи
11:40 29.01.2026
6 въпроса е
11:40 29.01.2026
7 тва ще да е поклонник на тиквата
искащи статуквото
11:40 29.01.2026
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:41 29.01.2026
9 Той
11:41 29.01.2026
10 Антипутлерист
11:42 29.01.2026
11 този запис
11:42 29.01.2026
12 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #18
11:43 29.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кой
11:43 29.01.2026
15 Абе Копейкин
11:44 29.01.2026
16 Червената шапчица
11:44 29.01.2026
17 Мемфис
11:44 29.01.2026
18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":КъсоПейкин е страхлив като малко мишле и няма как да стане сценката.
То за един шамар от марешки лежа в болница и рева 3 месеца по медиите, а никой не го е виждал на протести, където неговите вандалстват, веднага се скрива от страх да не пострада.
11:46 29.01.2026
19 таксиджия 🚖
11:47 29.01.2026