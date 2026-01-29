Новини
Терзиев с доклад в СОС: Кризата с отпадъците в София е овладяна

Терзиев с доклад в СОС: Кризата с отпадъците в София е овладяна

29 Януари, 2026 23:25 439 6

  • васил терзиев-
  • криза-
  • боклук

Днес градският парламент отказа да бъде разгледано предложението на кмета на "Люлин" и на "Спаси София" за компенсации на засегнатите от липсата на сметоизвозване в града райони

Терзиев с доклад в СОС: Кризата с отпадъците в София е овладяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с отпадъците в София е овладяна, твърди кметът Васил Терзиев. Районите вече са в режим на нормално сметоизвозване, вдигнат е и едрогабаритния отпадък.

Терзиев внесе в Столичния общински съвет подробен доклад за състоянието на сметосъбирането в столицата.

Докладът съдържа пълна информация за количествата отпадъци, разходите, договорите и анексите по зони.

Днес градският парламент отказа да бъде разгледано предложението на кмета на "Люлин" и на "Спаси София" за компенсации на засегнатите от липсата на сметоизвозване в града райони.

Кметът на Люлин Георги Тодоров поиска да бъде намалена с 25% такса смет за жителите на района заради кризата с боклука:

"Поне по този начин чисто финансово и символично бихме могли да обезщетим люлинчани, изобщо и софиянци, защото поне това можем да направим и им го дължим. Не можем да компенсираме тримесечните гледки на препълнени контейнери, нервите и опасността за здравето на гражданите, но поне по този начин бихме могли да се компенсираме".

Недотам законно е гражданите на София да бъдат компенсирани заради кризата с боклука като не плащат такса смет за три месеца или размерът на таксата бъде намален, коментира кметът Васил Терзиев.

"За компенсацията - това, което е преобладаващото мнение е, че звучи добре, но е незаконно, затова ние мислим за други начини, по които да бъдат компенсирани гражданите - чрез целеви инвестиции и допълнителни средства за засегнатите райони, за да може те да бъдат компенсирани за временното неудобство, което изпитаха в последните месеци".

Въпросът какво позволява законът и какви са финансовите възможности, за да бъдат компенсирани хората, поставиха общинските съветници от ГЕРБ-СДС. Антон Хекимян заяви:

"Няма как да подкрепяме кмета Терзиев, който не се справя с кризата с боклука, сам я създаде, за да може да харчи парите на софиянци непрозрачно. Не трябва да правим неща, които са в разрез със законодателството, само и само да угодим на една или друга бутикова формация, която иска да си направи PR на гърба на страдащите хора, които продължават да ходят в боклуци в кварталите".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Разиграват сценарият с Никушор Дан в Букурещ.Ще правят Терзиев президент.

    Коментиран от #3, #5

    23:27 29.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Нагъл лъжец! Безсрамник! Изрод!

    23:30 29.01.2026

  • 3 на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като е братовчедов внук на председател на държавен съвет, поста на президент му се полага по наследство с правата на червената номенклатура.

    23:33 29.01.2026

  • 4 Йлйий

    0 0 Отговор
    Непалците ли са решението или са част от него?

    23:44 29.01.2026

  • 5 Длдллд

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Врачка му е предсказала на Терзията, че ще е премиер!

    23:46 29.01.2026

  • 6 Терзиата

    0 0 Отговор
    Вече ми викат царя на боклука, Радев кат спечели изборите тръгваме за Банкя и Бояна че там най много боклуци

    23:50 29.01.2026

