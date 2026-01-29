Терзиев с доклад в СОС: Кризата с отпадъците в София е овладяна

Кризата с отпадъците в София е овладяна, твърди кметът Васил Терзиев. Районите вече са в режим на нормално сметоизвозване, вдигнат е и едрогабаритния отпадък.

Терзиев внесе в Столичния общински съвет подробен доклад за състоянието на сметосъбирането в столицата.

Докладът съдържа пълна информация за количествата отпадъци, разходите, договорите и анексите по зони.

Днес градският парламент отказа да бъде разгледано предложението на кмета на "Люлин" и на "Спаси София" за компенсации на засегнатите от липсата на сметоизвозване в града райони.

Кметът на Люлин Георги Тодоров поиска да бъде намалена с 25% такса смет за жителите на района заради кризата с боклука:

"Поне по този начин чисто финансово и символично бихме могли да обезщетим люлинчани, изобщо и софиянци, защото поне това можем да направим и им го дължим. Не можем да компенсираме тримесечните гледки на препълнени контейнери, нервите и опасността за здравето на гражданите, но поне по този начин бихме могли да се компенсираме".

Недотам законно е гражданите на София да бъдат компенсирани заради кризата с боклука като не плащат такса смет за три месеца или размерът на таксата бъде намален, коментира кметът Васил Терзиев.

"За компенсацията - това, което е преобладаващото мнение е, че звучи добре, но е незаконно, затова ние мислим за други начини, по които да бъдат компенсирани гражданите - чрез целеви инвестиции и допълнителни средства за засегнатите райони, за да може те да бъдат компенсирани за временното неудобство, което изпитаха в последните месеци".

Въпросът какво позволява законът и какви са финансовите възможности, за да бъдат компенсирани хората, поставиха общинските съветници от ГЕРБ-СДС. Антон Хекимян заяви:

"Няма как да подкрепяме кмета Терзиев, който не се справя с кризата с боклука, сам я създаде, за да може да харчи парите на софиянци непрозрачно. Не трябва да правим неща, които са в разрез със законодателството, само и само да угодим на една или друга бутикова формация, която иска да си направи PR на гърба на страдащите хора, които продължават да ходят в боклуци в кварталите".