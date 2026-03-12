Новини
България »
Николай Рашков: Скоростта, с която ситуацията се влошава, е в пъти по-лоша, отколкото беше при COVID

12 Март, 2026 09:52 877 10

  • николай рашков-
  • превозвачи

Всичко, което ние понасяме, ще се отрази на българския потребител - в стоките за бита, което на фона на нарастващата инфлация е изключително притеснително, каза той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Недоволство заради цените на горивата изразяват от Съюза на международните превозвачи. Те настояват държавата да вземе спешни мерки - в противен случай бизнесът ще претърпи огромни загуби. Във вчерашния ден служебният кабинет обеща да вземе мерки във връзка с поскъпването на горивата, но оттам не уточниха откога и какви ще бъдат те.

По примера на много държави в Европа потребителите у нас очакват също да се вземат мерки. От Съюза на международните превозвачи също изразиха притеснения.

„Това, което е важно да отбележим, е, че, особено при транспорта на стоки - една част от този транспорт се извършва на територията на България. Т.е. нашите превозни средства преминават на територията на различни европейски държави“, коментира пред bTV Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи.

„За една седмица горивата в Испания се покачиха с повече от 30 цента. Себестойността на горивото е основна част в нашия транспорт. С изключително скоростни темпове ние се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията“, посочи той.

„Всичко, което ние понасяме, неминуемо, рано или късно, ще се отрази на българския потребител - в стоките за бита, които всички ние консумираме, което на фона на нарастващата инфлация поради ред други фактори е изключително притеснително“, коментира Николай Рашков.

„Грубо бихме могли да кажем, че себестойността на горивото в нашата работа е около 30-35%. Сами може да сметнете, че ако наблюдаваме средно порастване на цената на горивото в Европа - между 20 и 30 цента, автоматично това нещо пряко се прехвърля към крайния потребител като цена в самия продукт. Оттук нататък ние с колегите предприехме позиция, с която алармирахме всички институции и в България, както и в Брюксел. Призивът ни е към служебното правителство за адекватни и бързи спешни мерки, които да могат да контролират този нарастващ натиск на бизнеса“, заяви експертът.

„Смятаме, че в момента сме в изключително сложна позиция. Тоест ние имаме служебно правителство и се въздържаме от това да предлагаме конкретни мерки. В Европа има различни държави, които прибягват до таван на цените, намаляване на акциза, сваляне на ДДС ставките. Това са различни похвати в добавка с държавните резерви от петрол, които съществуват във всяка една държава, които биха могли да се сложат на масата и да бъдат приети“, коментира Николай Рашков.

Той посочи, че от Съюза на международните превозвачи са готови за конструктивен диалог със служебното правителство. Апелът им е за много спешни мерки, които да облекчат бизнеса и да дадат спокойствие на потребителите.

Според Рашков без такива мерки – безспорно ще се стигне до фалити.

„Скоростта, с която в момента ситуацията се влошава за нашия бизнес, е в пъти по-лоша, отколкото беше при COVID. Това неминуемо значи, че секторът ще пострада, а нека не се заблуждаваме - икономическата ситуация в последните две години е изключително тежка за транспортния бранш“, посочи още той и допълни, че всеки ден са на загуба с тези цени на горивата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    8 3 Отговор
    Ще се набляга на вътрешно производство и електричество. Лесна рабоа.

    09:53 12.03.2026

  • 2 Дано 10 евро за литър

    8 2 Отговор
    Кифлите не слизат от джиповете!
    Всеки уикенд в Гърция!

    09:55 12.03.2026

  • 3 като воюват да компенсират

    7 0 Отговор
    юса и европа си водят войни , крадат петрол . цените са на горе . да се радваме на зелиски ли . да плащат компенсации на засегнатите . стоки и горива, енергия . Всичко .

    09:56 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    9 0 Отговор
    Николай Рашков: Скоростта, с която ситуацията се влошава, е в пъти по-лоша, отколкото беше при COVID, особено след като ни натресоха леврото

    09:57 12.03.2026

  • 6 Бизнеса

    3 0 Отговор
    Все иска да е на печалба ,е малко работете на загуба ,Дее

    09:58 12.03.2026

  • 7 ....

    5 0 Отговор
    Кви компенсацаи като караш вътрешно,търсете ги от държавите в които гарате

    09:58 12.03.2026

  • 8 Радев идва

    2 3 Отговор
    Тогава ще видите



    Кон боб яде ли

    10:02 12.03.2026

  • 9 Поздрави от

    3 2 Отговор
    Путин към независима Европа...от която нищо не зависи

    10:08 12.03.2026

  • 10 Инж1

    1 4 Отговор
    Ами оплачете се на Путлер и аятоласите бе, Аланкоолу!!!! Защо не купувате електрически камиони????
    Защо спряхме т.нар. "Зелен преход"???? И все още сме зависими от газ, петрол и въглища!?!!?!?!?
    Спомням си, че тези които говореха за "Злената икономика", бяха обявени за п!д!расти и дж!нд@ри!!!!

    10:09 12.03.2026

