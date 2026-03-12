Адемов: Надбавките няма да са само за пенсионери

Новини
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българинът обича да сме еднакво бедни всички и много мрази да сме различно богати. Когато имаше великденски добавки към пенсиите за всички - пак имаше недоволни защо даваме на богатите пенсионери добавки. Идеята е помощите да не бъдат само за пенсионерите, а да обхванат и други уязвими групи - трайно безработни, хора с увреждания и други нуждаещи се. Така подкрепата ще бъде регламентирана със закон, а не да изглежда като политическо решение преди избори. Това заяви служебният социален министър Хасан Адемов в ефира на Нова телевизия.

Една от важните теми, поставени пред всички министерства, включително и пред нашето, е честността, прозрачността и професионалният начин на провеждане на изборния процес. За първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира с тази тема. Това не е правено никога досега. Това е малко нехарактерна и нетипична дейност, но сме задължени да се справим с този проблем, защото справедливостта и честността на изборния процес е в основата на доверието към институциите. И към по-голяма политическа легитимност на следващия кабинет, който и да е той, заяви Адемов.

По думите му в примерите за хора, които са притискани да гласуват за една или друга партия през ежедневните им битови необходимости "въобще не са преекспонирани". "Тъкмо обратното. Това са реалности, които се случват на всички избори. Например има списъци за „Топъл обяд”, които зависят от Дирекция „Социално подпомагане” и се изготвят на базата на критерии, които могат или не могат да бъдат спазени. Когато местни „авторитети” - политически лица или местната власт натиснат директора, той извиква хората в дирекцията. Има такъв случай в област Благоевград и само след няколко часа ще бъда, за да изясним ситуацията”, обясни Адемов.

И допълни: „Казва се на хората: „Ако не гласуваш по определен начин, ще те извадим от списъка”. Звучи зловещо”.

Той обясни, че местните „политически активисти са наясно с тази процедура и могат да преценят по изборните резултати кой и как е гласувал”. „Уязвимите групи лесно се поддават на натиск, ако ги извикат и им кажат, че личната помощ или асистентска подкрепа за 6 до 8 часа, може да бъде намалена или прекратена. Това важи и за услугата „Домашен помощник”, която зависи от общините”, подчерта министърът.

Адемов беше категоричен, че това не е атака срещу социалните работници или местната власт, а срещу „грозни модели”. „В XXI век не може хлябът ти да зависи от начина, по който гласуваш. Не говорим за масова практика и трудно може да се преброят случаите, но дори един да има – това е проблем. Разчитаме социалните работници да ни подкрепят и ще застанем зад тях, ако бъдат потиснати от местната власт или друг. Ако се установи неправилно използване на инструментите на социалната политика, ще бъдем безкомпромисни. Заявили сме нулева толерантност към злоупотреби с инструментите на социалната политика”.

Социалният министър коментира и друга тема - поскъпването на горивата. На въпрос, ако покачването на цените продължи, има ли пари да се помогне на най-уязвимите групи, той подчерта: „Няма как да има средства на този етап. Все още няма Закон за държавния бюджет. Ако в удължителния бъдат предвидени допълнителни средства, тогава може да се говори за подобни мерки. Но възможностите на държавата в момента са силно ограничени”.

Адемов подчерта, че министърът на енергетиката и министърът на финансите следят темата отблизо. „Ако се прецени, че трябва да се въведе подобна мярка, ще се използват инструментите, договорени на ниво Европейски съюз и възможни към момента в България”, допълни той.

На въпрос какво прави в момента ведомството му за подкрепа - Адемов изтъкна, че следващата седмица започва раздаването на хранителни пакети по европейска програма за най-нуждаещите се граждани. „Предишното ръководство на министерството беше решило тези помощи да се раздадат след изборите. Но гладът и нуждите на хората не могат да зависят от датата на вота. Затова решихме пакетите да започнат да се раздават още сега. Те съдържат 11 основни хранителни продукта – брашно, захар, олио и други. Общо около 11 килограма продукти за едночленно домакинство. Около 531 хиляди домакинства имат право на тази подкрепа”, обясни той.

И допълни, че тези хранителни пакети ще се раздават от Българския червен кръст, защото има национална мрежа и доброволци. Адемов призова тези помощи за най-нуждаещите се да не бъдат „брандирани за политически цели” на фона на предстоящата предизборна кампания.

Що се отнася за енергийната бедност и това как се определя тя, Адемов заяви, че скоро ще се въведе механизъм, който минава през администрацията на 11 ведомства у нас и проверява всеки един какви доходи и имоти има, а не само да речем размерът на получаваната пенсия. По думите му така държавата ще знае всичко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    3 0 Отговор
    Вземайте левронадбавките и веднага в хоремаците !

    09:55 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    "Богат" ли е пенЦионер с 500€ пенЦия живееш под наем🤔❓

    Коментиран от #9

    09:57 12.03.2026

  • 4 Абе дайте си от вашите хилядарки, бе!

    6 0 Отговор
    Абе по колко хилядарки за великденски ще получи всеки от нас от манистър до дребен държавен лежак,това ще кажете ли? Те на нас на всички пансионери се полагат. А вие какво добро изработихте?

    09:58 12.03.2026

  • 5 Яяяяяяя

    4 0 Отговор
    Такова говорене ще приключи след 19-ти. После- пълна амнезия

    09:59 12.03.2026

  • 6 бегееца не е военолюбец

    3 0 Отговор
    европа и юса разпалиха войни . върхушката у нас са военолюбци . натриса се зелиски и се снимат с него . да плащат компенсации . помаците и джуревците са бедни . пенсионерите ходят гладни и мръсни . идат избори .

    10:02 12.03.2026

  • 7 бАдемов: и за чекмеджарите разбира се

    4 0 Отговор
    Надбавките няма да са само за пенсионери

    10:15 12.03.2026

  • 8 Сичкуту сиган

    3 0 Отговор
    ша фъргами на Адема от АПСтуДПСту

    10:16 12.03.2026

  • 9 Този пенсионер да си е купил панелка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    при бай Тошо, раздаваха ги като топъл хляб на всеки нуждаещ се. Живял с ниска заплата цял живот, не си спестил поне за жилище, в селата има евтини къщи.

    10:22 12.03.2026

  • 10 АНОНИМ

    1 0 Отговор
    Мислех си ,че е по умен и че е в час но уви никога не е късно да се изложи човек.Социалните от доста години не са на подчинение на общинските кметове а слушат директно управляващите от столицата.

    10:24 12.03.2026

