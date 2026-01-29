Български военен контингент бе изпратен тържествено за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествен ритуал по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ от състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово се състоя днес, 29 януари, в Плевен в присъствието на представители на политическото и на военното ръководство на Министерството на отбраната, представители на местната и на държавната власт.
„Участието в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово е високоотговорна задача със значение за мира и сигурността в региона на Западните Балкани. Това е задача в директна подкрепа на нашия интерес, на международния мир и сигурност“, каза в своето приветствие заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Той поздрави военнослужещите от името на министъра на отбраната и подчерта, че България е надежден и отговорен член на НАТО и ЕС, нашите военни контингенти неотклонно демонстрират директен принос към опазване сигурността и мира в региона и в Европа.
„Имате пълна подкрепа на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Уверени сме, че имате необходимите способности, знания, умения и дисциплина да изпълнявате поставените задачи.“, категоричен бе заместник-министър Илиев. Той пожела на военнослужещите „На добър час“ и връчи икона на Св. Георги Победоносец на подполковник Дончо Игнатов, началник на Щаба на Регионално командване „Запад“.
„В КФОР участват 33 държави, а България е сред първите 10 по принос към мисията с личен състав и изпълнявани задачи. Всеки един контингент през последните 26 години повишава авторитета на страната ни. Ние, българските военнослужещи, доказваме професионализма си, спазвайки стриктно правилата за използване на сила и стандартните оперативни процедури. Работим за повишаването на оперативната съвместимост със съюзниците, с които сме рамо до рамо в тази мисия“. С тези думи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев се обърна към военнослужещите от контингента.
„В Косово вие ще представлявате не само Пето бригадно командване. Вие ще сте лицето на Българската армия. Използвайте това време да усъвършенствате способностите си, да надграждате уменията и качествата, които ще ви носят самочувствие и увереност на подготвени военнослужещи за изпълнение на специфични задачи в сложна обстановка. Желая ви успех през следващите месеци в Косово. Ние, вашите командири, ще очакваме всички вас обратно у дома", каза заместник-началникът на отбраната.
Заместник-командирът на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев връчи на подполковник Дончо Игнатов сертификат за готовност на военния контингент за участие в мисията на НАТО в Косово.
На тържественото изпращане на контингента присъства и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.
1 Дано си го получат!
Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
Коментиран от #10, #13, #45, #47
16:16 29.01.2026
2 😭😭😭
Коментиран от #7
16:19 29.01.2026
3 Господ да ги накаже дано
16:20 29.01.2026
4 тържествено в чували
16:21 29.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #16
16:21 29.01.2026
6 Дрътия Софианец
Коментиран от #21
16:22 29.01.2026
7 Тихо не си компетентен
До коментар #2 от "😭😭😭":Това е башибозука на Новият ред
16:22 29.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #18
16:23 29.01.2026
9 "Стабилизиращите" сили на НАТО в Косово
16:25 29.01.2026
10 Така е !
До коментар #1 от "Дано си го получат!":Да здраствует Варшавския договор.
Ние ще си го върнем, а това няма да го знаят нито във Варшава, нито в Москва.
Само ние тайно ще си го знаем, без да казваме нито на любовници, нито на комшиите по време на вечерната ракия.!
НА ЗДРАВЕ !
16:26 29.01.2026
11 И къв го дирят там ?
Коментиран от #29
16:26 29.01.2026
12 Жалка история
16:27 29.01.2026
13 Брачед,
До коментар #1 от "Дано си го получат!":Ти си бездетен , честно ... Варшавският договор се разпадна , СССР - тоже .. Не е нормално да пишеш - " дано си го получат " наши , български деца са бе ..
Коментиран от #17
16:28 29.01.2026
14 Една рота теляци
16:29 29.01.2026
15 Сърашен позор
16:29 29.01.2026
16 .....
До коментар #5 от "Последния Софиянец":И в "заведението" ти, пълнейки джу кич ката ти с кафяво от братята роми
16:29 29.01.2026
17 Може да са българи
До коментар #13 от "Брачед,":Но са позор за България . Къв го дирят там? А?
Коментиран от #23
16:30 29.01.2026
18 Сърбите
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ни мразят, защото в цената ти влизат и ратишките, а ти ги караш да правят запетайки по стените !
Коментиран от #25
16:32 29.01.2026
19 Малкото окупаторче България
16:32 29.01.2026
20 Ква е тая
16:34 29.01.2026
21 В какъв
До коментар #6 от "Дрътия Софианец":Ресторантьор възпроизвеждаш един арендатор на vc на Централна ???
16:35 29.01.2026
22 и в Украйна трябва да пратим
16:36 29.01.2026
24 Герге ,
16:38 29.01.2026
25 Пенка
До коментар #18 от "Сърбите":Споко бе, аз не знам някой да ни обича
Коментиран от #31
16:38 29.01.2026
26 Кога пък имаше
Коментиран от #54
16:39 29.01.2026
27 В чували, в чували ....
16:41 29.01.2026
28 Геро
16:41 29.01.2026
29 Точно
До коментар #11 от "И къв го дирят там ?":Там ще го намерят, че да те приклещят в някое кюше и после да се радваш на рожба...
Коментиран от #50
16:42 29.01.2026
30 Сатана Z
16:44 29.01.2026
31 Пено,
До коментар #25 от "Пенка":МОГА да те обичам, ама зависи от тебе !
16:45 29.01.2026
32 То и по времето на ВСВ
Коментиран от #38, #55
16:47 29.01.2026
35 Богдан Филов
16:51 29.01.2026
36 ха ха
16:52 29.01.2026
38 Сатана Z
До коментар #32 от "То и по времето на ВСВ":Югославия се отказа от репарациите от 52 000 000 долара още след войната,а на Гърците изплатихме каквото трябва още преди преди превратз през1989 .Затова нямаше агнешко в бг защото всичко заминаваше на византийската трапеза
Коментиран от #42, #43, #48
16:53 29.01.2026
39 Дейвид Ричардс
16:53 29.01.2026
41 изпратен тържествено
16:54 29.01.2026
42 Сатаниzирания ,
До коментар #38 от "Сатана Z":Бананите забрави ...
16:55 29.01.2026
43 Не е вярно
До коментар #38 от "Сатана Z":В грешка си !
16:55 29.01.2026
44 Никой на сила не ги кара
Коментиран от #51
16:58 29.01.2026
46 Иво Христов
17:01 29.01.2026
47 Фйкгф
До коментар #1 от "Дано си го получат!":Искаш да кажеш, че нахлуването в Чехословакия и Унгария беше законно и под егидата на оон
Коментиран от #49
17:02 29.01.2026
48 Нищо не е изплатено
До коментар #38 от "Сатана Z":И по миналото лято гърците пак поставиха въпроса там покрай тръбите за газта беше. Даже за някакви цесии говориха. Полша пък от Германия скоро си ги поискаха
17:03 29.01.2026
49 Виж сега
До коментар #47 от "Фйкгф":Варшавският да си нахлува у Варшавският а НАТО да си нахлува в НАТО.... със тая гнусна бутафория сега не може сравнение да се прави. Става дума за брутално нарушение на международното право и за военна подкрепа за сепаратизъм . Аз така мисля
17:07 29.01.2026
50 Дано си го намерят, тва дето си го
До коментар #29 от "Точно":търсят. Ама какво търсят не става ясно?
17:10 29.01.2026
51 Ннннн
До коментар #44 от "Никой на сила не ги кара":Не бе, това е професия, военен.
17:16 29.01.2026
52 Къде пък са били
17:21 29.01.2026
53 Армията ни
17:23 29.01.2026
54 И аз не съм чул
До коментар #26 от "Кога пък имаше":да има решение на парламента
17:25 29.01.2026
55 ...
До коментар #32 от "То и по времето на ВСВ":Само долни саксонците не плащат репарации, къде запалиха целия свят, естествено след Версайския договор и ПСВ
17:28 29.01.2026
56 Студопор
17:29 29.01.2026
57 оня с коня
17:33 29.01.2026
58 Споко
17:47 29.01.2026
59 Жбръц
17:49 29.01.2026