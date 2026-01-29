Новини
България »
Български военен контингент бе изпратен тържествено за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

29 Януари, 2026 16:14 804 59

  • български военни-
  • косово-
  • кфор

В КФОР участват 33 държави, а България е сред първите 10  по принос към мисията с личен състав и изпълнявани задачи

Български военен контингент бе изпратен тържествено за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тържествен ритуал по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ от състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово се състоя днес, 29 януари, в Плевен в присъствието на представители на политическото и на военното ръководство на Министерството на отбраната, представители на местната и на държавната власт.

„Участието в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово е високоотговорна задача със значение за мира и сигурността в региона на Западните Балкани. Това е задача в директна подкрепа на нашия интерес, на международния мир и сигурност“, каза в своето приветствие заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Той поздрави военнослужещите от името на министъра на отбраната и подчерта, че България е надежден и отговорен член на НАТО и ЕС, нашите военни контингенти неотклонно демонстрират директен принос към опазване сигурността и мира в региона и в Европа.

„Имате пълна подкрепа на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Уверени сме, че имате необходимите способности, знания, умения и дисциплина да изпълнявате поставените задачи.“, категоричен бе заместник-министър Илиев. Той пожела на военнослужещите „На добър час“ и връчи икона на Св. Георги Победоносец на подполковник Дончо Игнатов, началник на Щаба на Регионално командване „Запад“.

„В КФОР участват 33 държави, а България е сред първите 10 по принос към мисията с личен състав и изпълнявани задачи. Всеки един контингент през последните 26 години повишава авторитета на страната ни. Ние, българските военнослужещи, доказваме професионализма си, спазвайки стриктно правилата за използване на сила и стандартните оперативни процедури. Работим за повишаването на оперативната съвместимост със съюзниците, с които сме рамо до рамо в тази мисия“. С тези думи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев се обърна към военнослужещите от контингента.

„В Косово вие ще представлявате не само Пето бригадно командване. Вие ще сте лицето на Българската армия. Използвайте това време да усъвършенствате способностите си, да надграждате уменията и качествата, които ще ви носят самочувствие и увереност на подготвени военнослужещи за изпълнение на специфични задачи в сложна обстановка. Желая ви успех през следващите месеци в Косово. Ние, вашите командири, ще очакваме всички вас обратно у дома", каза заместник-началникът на отбраната.

Заместник-командирът на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев връчи на подполковник Дончо Игнатов сертификат за готовност на военния контингент за участие в мисията на НАТО в Косово.

На тържественото изпращане на контингента присъства и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дано си го получат!

    18 5 Отговор
    Да припомня за по младите че:
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    Коментиран от #10, #13, #45, #47

    16:16 29.01.2026

  • 2 😭😭😭

    8 3 Отговор
    Е като ги пратихме тука ни един не остана да ни пази от "асвабадителя"

    Коментиран от #7

    16:19 29.01.2026

  • 3 Господ да ги накаже дано

    7 5 Отговор
    Тези окупатори

    16:20 29.01.2026

  • 4 тържествено в чували

    5 6 Отговор
    После да ги посрещнем

    16:21 29.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Според устава на Борда за мир на Тръмп трябва да пратим контингенти в Гренландия, Венецуела и Иран.

    Коментиран от #16

    16:21 29.01.2026

  • 6 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор
    Подозирам , че и ресторатьора ще разясни ситуацията .. за Германия ..

    Коментиран от #21

    16:22 29.01.2026

  • 7 Тихо не си компетентен

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "😭😭😭":

    Това е башибозука на Новият ред

    16:22 29.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    И после се чудим защо ни мразят сърбите.

    Коментиран от #18

    16:23 29.01.2026

  • 9 "Стабилизиращите" сили на НАТО в Косово

    12 4 Отговор
    Не е ООН ! Това са окупатори и военнопрестъпници.

    16:25 29.01.2026

  • 10 Така е !

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дано си го получат!":

    Да здраствует Варшавския договор.
    Ние ще си го върнем, а това няма да го знаят нито във Варшава, нито в Москва.
    Само ние тайно ще си го знаем, без да казваме нито на любовници, нито на комшиите по време на вечерната ракия.!
    НА ЗДРАВЕ !

    16:26 29.01.2026

  • 11 И къв го дирят там ?

    10 2 Отговор
    От кого ни бранят? За какво заплати им плащаме и командировъчни?

    Коментиран от #29

    16:26 29.01.2026

  • 12 Жалка история

    7 2 Отговор
    Контингентът на червените шапчици предизвиква само респект и уважение в косовските цигани.

    16:27 29.01.2026

  • 13 Брачед,

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дано си го получат!":

    Ти си бездетен , честно ... Варшавският договор се разпадна , СССР - тоже .. Не е нормално да пишеш - " дано си го получат " наши , български деца са бе ..

    Коментиран от #17

    16:28 29.01.2026

  • 14 Една рота теляци

    4 4 Отговор
    И един взвод Бакари. Това остана от нашата славна армия.

    16:29 29.01.2026

  • 15 Сърашен позор

    6 3 Отговор
    И край няма тоя атлантическо нацистки позор

    16:29 29.01.2026

  • 16 .....

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И в "заведението" ти, пълнейки джу кич ката ти с кафяво от братята роми

    16:29 29.01.2026

  • 17 Може да са българи

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Брачед,":

    Но са позор за България . Къв го дирят там? А?

    Коментиран от #23

    16:30 29.01.2026

  • 18 Сърбите

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ни мразят, защото в цената ти влизат и ратишките, а ти ги караш да правят запетайки по стените !

    Коментиран от #25

    16:32 29.01.2026

  • 19 Малкото окупаторче България

    4 0 Отговор
    Направо горд да се чувстваш, нали?

    16:32 29.01.2026

  • 20 Ква е тая

    2 1 Отговор
    Червена шапка бре ? Тва де не е откриването на Евровизия ?

    16:34 29.01.2026

  • 21 В какъв

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дрътия Софианец":

    Ресторантьор възпроизвеждаш един арендатор на vc на Централна ???

    16:35 29.01.2026

  • 22 и в Украйна трябва да пратим

    1 4 Отговор
    мироопазващи войници, които да защитават нашите сънародници във времената след войната

    16:36 29.01.2026

  • 24 Герге ,

    0 2 Отговор
    Вместо да тръкаш глупостите на руснята , ти триеш истинските коментари ... Е , как да ти не САЙРЯЛФОСТАТЪ ..

    16:38 29.01.2026

  • 25 Пенка

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сърбите":

    Споко бе, аз не знам някой да ни обича

    Коментиран от #31

    16:38 29.01.2026

  • 26 Кога пък имаше

    6 0 Отговор
    Решение на парламента ? Посред нощ ли? Всяко ново изпращане на военно формирование в чужбина трябва да е през решение на парламента нали? Или бъркам.. Тва да не е иди ми доди ми ..

    Коментиран от #54

    16:39 29.01.2026

  • 27 В чували, в чували ....

    2 2 Отговор
    Само така разум ще се появи

    16:41 29.01.2026

  • 28 Геро

    9 3 Отговор
    Не мога да разбера на кого и за какво се кълнат нашите войници???. НАТО или България??. Какво правим там на чужда територия??. Чий го крепим там и кого пак обслужваме??. Пет пари не давам за натовските ге....ове, да пращат парфюмираните си де...ли където искат. Не желая български войници да загиват за чужди интереси!!!!. Аз съм се клел да пазя България и народа български, за другите не ме е грижа!!!!. Загиналите по бойните полета се обръщат в гроба, Срам!!!!.

    16:41 29.01.2026

  • 29 Точно

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "И къв го дирят там ?":

    Там ще го намерят, че да те приклещят в някое кюше и после да се радваш на рожба...

    Коментиран от #50

    16:42 29.01.2026

  • 30 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Всеки БГ наемник заминаваш за Косово получава тлъсти командировъчни + всякакви бонуси у въпреки,че в Украйна ще заработват много повече пари няма мераклии за участие във войната срещу Русия.А може и от Косово да ги предислоцират в покрайнините на Киев

    16:44 29.01.2026

  • 31 Пено,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенка":

    МОГА да те обичам, ама зависи от тебе !

    16:45 29.01.2026

  • 32 То и по времето на ВСВ

    4 0 Отговор
    На окупатори се правихме май, нали? И още репарациите ни към Гърция и бивша Югославия висят. Добре че руснаците тогава бяха. А що писма посланника на САЩ е писал тогава да почваме да плащаме и с вагони да изпращаме.... Добре че руснаците тогава бяха.

    Коментиран от #38, #55

    16:47 29.01.2026

  • 35 Богдан Филов

    1 0 Отговор
    Чакам ви с нетърпение.

    16:51 29.01.2026

  • 36 ха ха

    2 0 Отговор
    30 години "стабилизация" си е направо окупация

    16:52 29.01.2026

  • 38 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "То и по времето на ВСВ":

    Югославия се отказа от репарациите от 52 000 000 долара още след войната,а на Гърците изплатихме каквото трябва още преди преди превратз през1989 .Затова нямаше агнешко в бг защото всичко заминаваше на византийската трапеза

    Коментиран от #42, #43, #48

    16:53 29.01.2026

  • 39 Дейвид Ричардс

    0 0 Отговор
    Герге , я тебя люблью .

    16:53 29.01.2026

  • 41 изпратен тържествено

    1 0 Отговор
    7 души публика на площада и единият викал: "Да пууууукнете дано" Много тържествено. Ама ги пишем едни

    16:54 29.01.2026

  • 42 Сатаниzирания ,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Бананите забрави ...

    16:55 29.01.2026

  • 43 Не е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    В грешка си !

    16:55 29.01.2026

  • 44 Никой на сила не ги кара

    4 1 Отговор
    Това са наемници за пари. Сган

    Коментиран от #51

    16:58 29.01.2026

  • 46 Иво Христов

    0 0 Отговор
    Прав съм бил ...

    17:01 29.01.2026

  • 47 Фйкгф

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дано си го получат!":

    Искаш да кажеш, че нахлуването в Чехословакия и Унгария беше законно и под егидата на оон

    Коментиран от #49

    17:02 29.01.2026

  • 48 Нищо не е изплатено

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    И по миналото лято гърците пак поставиха въпроса там покрай тръбите за газта беше. Даже за някакви цесии говориха. Полша пък от Германия скоро си ги поискаха

    17:03 29.01.2026

  • 49 Виж сега

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Фйкгф":

    Варшавският да си нахлува у Варшавският а НАТО да си нахлува в НАТО.... със тая гнусна бутафория сега не може сравнение да се прави. Става дума за брутално нарушение на международното право и за военна подкрепа за сепаратизъм . Аз така мисля

    17:07 29.01.2026

  • 50 Дано си го намерят, тва дето си го

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Точно":

    търсят. Ама какво търсят не става ясно?

    17:10 29.01.2026

  • 51 Ннннн

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Никой на сила не ги кара":

    Не бе, това е професия, военен.

    17:16 29.01.2026

  • 52 Къде пък са били

    1 0 Отговор
    "Стабилизиращи" силите на НАТО ? И каква е тази нова формулировка впрочем ? И другото (политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната.)......политическото а? Къде отиваме бре?

    17:21 29.01.2026

  • 53 Армията ни

    1 0 Отговор
    Не беше ли деполитизирана да питам? ..(политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната.)...........?

    17:23 29.01.2026

  • 54 И аз не съм чул

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кога пък имаше":

    да има решение на парламента

    17:25 29.01.2026

  • 55 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "То и по времето на ВСВ":

    Само долни саксонците не плащат репарации, къде запалиха целия свят, естествено след Версайския договор и ПСВ

    17:28 29.01.2026

  • 56 Студопор

    0 0 Отговор
    Пък като ги връщате в чували, пак ще си ги посрещаме тържествено.

    17:29 29.01.2026

  • 57 оня с коня

    0 1 Отговор
    дано им видят сметката на наще и повече да не смеят да ходят никъде

    17:33 29.01.2026

  • 58 Споко

    1 0 Отговор
    Пращаме в Косово. Добре. Не остана войска за други дестинации. Освен, ако лично Запрянич не поведе "генералитета".

    17:47 29.01.2026

  • 59 Жбръц

    1 0 Отговор
    И там заминават само подбрани послушковци.Защото тази командировка- 6 месеца,е с коефициент опасност- нула! Ще ядат на корем,наряд и в леглото. Тук заплата му е със 50% увеличение до края на мисията.Директно в картата.Отделно според звание и длъжност им плащаха( сега няма инфо) по 150 зелено на ден.За участие в мисията. Кой осигурява тези средства,шълна мъгла.

    17:49 29.01.2026

