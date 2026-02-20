Новини
МРРБ започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните домоуправители

МРРБ започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните домоуправители

20 Февруари, 2026 17:26 1 136 24

Кандидатите ще заплащат такса от 80 евро за регистрация, пестят 8 евро, ако подадат документите електронно

МРРБ започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните домоуправители - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост. Той се създава в изпълнение на Наредба № РД‑02‑20‑1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост, обнародвана днес, 20 февруари, в бр. 20 на Държавен вестник.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация ще се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Професионалните домоуправители ще дължат държавна такса в размер на 80 евро, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по следната банкова сметка в Българска народна банка – централно управление:

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01

За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро. Заявление на хартиен носител по образец (съгласно приложение № 1 от наредбата) може да бъде подадено в сградата на МРРБ лично, чрез упълномощен представител или по електронен път. При извършване на плащането в основанието (съответно в пояснението) следва да се посочва: „Такса за вписване в Регистъра“.

За да бъде осъществено вписването в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговско дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество трябва да отговарят на следните изисквания:

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността (свръхзадължеността) членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност;

да не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;

да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор;

да са заплатили таксата за регистрация.

Физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, или представителите на търговското дружество подават заявление по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, към което се прилагат декларация по образец относно обстоятелствата по горепосочените т. 1–5 и документ, удостоверяващ заплатена такса, освен ако тя не е заплатена по електронен път.

Обстоятелствата по т. 1, 2, 5 и 6 се проверяват и по служебен път от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към заявлението търговците, регистрирани по законодателството на друга държава‑членка на Европейския съюз, на друга държава‑страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за удостоверяване на посочените обстоятелства, издадени от компетентен орган в държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Електронният формат на заявлението и образецът на декларацията по чл. 47б, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост може да бъде изтеглен от интернет страницата на МРРБ, в секция Жилищна политика – Етажна собственост.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    15 1 Отговор
    Чудят се от къде да скубят ,защото хазната е съдрана !!!

    17:45 20.02.2026

  • 2 факт

    10 1 Отговор
    Таксите добре, но някакъв контрол върху дейността на тези шмекери, чиято единствена дейност е да събират пари, ще се осъществява ли? 90% от тези фирми не работят добросъвестно и не спазват ЗУЕС, което означава, че трябва да бъдат лиценцирани и да им се търси отговорност когато заради тяхното бездействие или нарушаване на закона осъждат не тях, а етажната собственост да заплаща глоби или разноски по дела. Трябва строг държавен контрол върху дейността на агенциите за недвижими имоти и професионалните домоуправители.

    Коментиран от #7, #19

    17:46 20.02.2026

  • 3 Айде честити ви

    5 3 Отговор
    Комунистчески Комуни

    17:52 20.02.2026

  • 4 Вън от домовете ни

    19 1 Отговор
    Поредните крадци, които създават само проблеми на хората, грубо се намесват в частната собственост на хората, държат се арогантно, неграмотници с подарени дипломи, изнудват, манипулират, интригантстват и нарушават законите. Бяха внедрени от партиите и се отчитат на тях в замяна на уж "работно" място.

    Коментиран от #6

    17:55 20.02.2026

  • 5 Не им вярвайте

    15 1 Отговор
    Лъжат за всеки разход и си прибират пари чрез счетоводни номера за укриване на доходи.

    18:00 20.02.2026

  • 6 Почти всички домоуправители в демокрация

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вън от домовете ни":

    Отговарят на твоето описание. Манипулира се лъже се краде се и има двойни стандарти. И няма отърваване от тях защото закона
    ги пази и те на никой не се отчитат а издевателстват върху хората .

    18:03 20.02.2026

  • 7 Не мога да се съглася че са 90%

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    99% са недобросъвестните домоуправители в либералната демокрация, но наивността на хората е потресаваща и те не ги различават. Българите винаги казват добри хора са и така , те няма критично мислене.

    18:08 20.02.2026

  • 8 ЗУЕС и домоуправителите

    4 6 Отговор
    Трябва да поемат даден вход след издаден технически паспорт на сградата за да се знае в какво състояние се поема дадена сграда и какви неща с действие и бездействие трябва да се правят по сградата
    Така без технически паспорт не може професионален домоуправител да се разпорежда в сградата

    Коментиран от #10

    18:13 20.02.2026

  • 9 Закона за етажната собственост

    8 2 Отговор
    Трябва да бъде променен ако дойдат на власт честни депутати. Не може да се дават само права на домсъветите и на общото събрание. Домоуправителите трябва да бъдат контролирани от общинска комисия или друг контролен орган.

    18:13 20.02.2026

  • 10 "Да се разпорежда"

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЗУЕС и домоуправителите":

    Как така ще се разпорежда. Да не е концлагер.

    Коментиран от #12, #21

    18:15 20.02.2026

  • 11 Натрапници

    14 1 Отговор
    Чистачка няма от 3 години, но като я питаш къде са парите ни, скача със злоба , не дава отчет и се оправдава, че не може да намери. Е, щом ни прибира парите за чистачка, а входа тъне в мръсотия да върне парите в касата или да не ни ги удържа всеки месец, но.... нито пари в каса, нито върнати на хората, нито чистачка. Но се натиска да я преизбират крадлата лицемерна и цялата си наглост върти интриги между съседите.

    Коментиран от #15

    18:20 20.02.2026

  • 12 Ти май не знаеш че концлагер

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от ""Да се разпорежда"":

    В превод означава концентриран склад на нещо
    И сегашните блокове са високотехнологични вертикални концлагери на хора и домашни уреди

    Коментиран от #16

    18:21 20.02.2026

  • 13 Имат за цел

    4 0 Отговор
    Провеждане на извънредни избори !
    А не да се опитват да прокарват непопулярни мерки защото са временно на поста. Спрете се от всяка дейност която не ви е работа и не я разбирате.

    18:21 20.02.2026

  • 14 Хора бдете

    12 0 Отговор
    Опитват се да отнемат собственост на хора.

    18:22 20.02.2026

  • 15 Вие сте глупави собственици

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Натрапници":

    Щом не можете за 10 минути всеки да си почисти пред входните врати и стълбите до долния етаж

    Коментиран от #17, #22

    18:24 20.02.2026

  • 16 Не ми говори на ти

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти май не знаеш че концлагер":

    Не сме нито на една възраст нито но си по умен.

    Коментиран от #18

    18:24 20.02.2026

  • 17 Абсолютно

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Вие сте глупави собственици":

    Останали сме половината население но ги мързи да чистят и наемат фирма която чисти отгоре отгоре но взема двойни пари. Домоуправителя ги лъже и те му гласуват.

    18:27 20.02.2026

  • 18 Извинявайте не се съобразих

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не ми говори на ти":

    Вие май не знаете поговорката
    Не питай старило питай патило

    18:32 20.02.2026

  • 19 Не само те

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Домоуправители вземат фирми между себе си и хората. Фирмата чисто отгоре отгоре дори по малко но има някаква далавера щом става въпрос за пари. Вдигат таксите.

    18:34 20.02.2026

  • 20 Нито акъл нито образование

    12 0 Отговор
    Такива са тези които ни отровиха живота вече 36 г. и продължават да го правят докато са живи няма да се спрат. Те се овълчиха вече.

    18:37 20.02.2026

  • 21 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от ""Да се разпорежда"":

    по лошо,демокрация е

    18:41 20.02.2026

  • 22 1234

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Вие сте глупави собственици":

    и как кат сме в клуба на богатите,всеки се пише богат ама кат требе се плаща не дава,кео остава да чисти

    18:43 20.02.2026

  • 23 Не плащат данъци!

    14 0 Отговор
    Тези така наречени професионални домоуправители!
    Никаква счетоводна отчетност!
    Отделно никой не е доволен от тяхната работа!
    Само събират пари!

    Коментиран от #24

    18:54 20.02.2026

  • 24 Отчет и контрол трябват

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не плащат данъци!":

    Изисквайте си фактури за всяко плащане и не им се доверявайте за нищо ! Откажат ли ви документи, бъдете сигурни, че правят финансови измами и си прибират парите за тях. Подайте сигнали на органите на реда и в общината по местоживеене.

    19:00 20.02.2026

