МРРБ започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните домоуправители

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост. Той се създава в изпълнение на Наредба № РД‑02‑20‑1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост, обнародвана днес, 20 февруари, в бр. 20 на Държавен вестник.
Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация ще се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Професионалните домоуправители ще дължат държавна такса в размер на 80 евро, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по следната банкова сметка в Българска народна банка – централно управление:
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01
За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро. Заявление на хартиен носител по образец (съгласно приложение № 1 от наредбата) може да бъде подадено в сградата на МРРБ лично, чрез упълномощен представител или по електронен път. При извършване на плащането в основанието (съответно в пояснението) следва да се посочва: „Такса за вписване в Регистъра“.
За да бъде осъществено вписването в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговско дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество трябва да отговарят на следните изисквания:
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността (свръхзадължеността) членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност;
да не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;
да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор;
да са заплатили таксата за регистрация.
Физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, или представителите на търговското дружество подават заявление по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, към което се прилагат декларация по образец относно обстоятелствата по горепосочените т. 1–5 и документ, удостоверяващ заплатена такса, освен ако тя не е заплатена по електронен път.
Обстоятелствата по т. 1, 2, 5 и 6 се проверяват и по служебен път от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към заявлението търговците, регистрирани по законодателството на друга държава‑членка на Европейския съюз, на друга държава‑страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за удостоверяване на посочените обстоятелства, издадени от компетентен орган в държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.
Електронният формат на заявлението и образецът на декларацията по чл. 47б, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост може да бъде изтеглен от интернет страницата на МРРБ, в секция Жилищна политика – Етажна собственост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
17:45 20.02.2026
2 факт
Коментиран от #7, #19
17:46 20.02.2026
3 Айде честити ви
17:52 20.02.2026
4 Вън от домовете ни
Коментиран от #6
17:55 20.02.2026
5 Не им вярвайте
18:00 20.02.2026
6 Почти всички домоуправители в демокрация
До коментар #4 от "Вън от домовете ни":Отговарят на твоето описание. Манипулира се лъже се краде се и има двойни стандарти. И няма отърваване от тях защото закона
ги пази и те на никой не се отчитат а издевателстват върху хората .
18:03 20.02.2026
7 Не мога да се съглася че са 90%
До коментар #2 от "факт":99% са недобросъвестните домоуправители в либералната демокрация, но наивността на хората е потресаваща и те не ги различават. Българите винаги казват добри хора са и така , те няма критично мислене.
18:08 20.02.2026
8 ЗУЕС и домоуправителите
Така без технически паспорт не може професионален домоуправител да се разпорежда в сградата
Коментиран от #10
18:13 20.02.2026
9 Закона за етажната собственост
18:13 20.02.2026
10 "Да се разпорежда"
До коментар #8 от "ЗУЕС и домоуправителите":Как така ще се разпорежда. Да не е концлагер.
Коментиран от #12, #21
18:15 20.02.2026
11 Натрапници
Коментиран от #15
18:20 20.02.2026
12 Ти май не знаеш че концлагер
До коментар #10 от ""Да се разпорежда"":В превод означава концентриран склад на нещо
И сегашните блокове са високотехнологични вертикални концлагери на хора и домашни уреди
Коментиран от #16
18:21 20.02.2026
13 Имат за цел
А не да се опитват да прокарват непопулярни мерки защото са временно на поста. Спрете се от всяка дейност която не ви е работа и не я разбирате.
18:21 20.02.2026
14 Хора бдете
18:22 20.02.2026
15 Вие сте глупави собственици
До коментар #11 от "Натрапници":Щом не можете за 10 минути всеки да си почисти пред входните врати и стълбите до долния етаж
Коментиран от #17, #22
18:24 20.02.2026
16 Не ми говори на ти
До коментар #12 от "Ти май не знаеш че концлагер":Не сме нито на една възраст нито но си по умен.
Коментиран от #18
18:24 20.02.2026
17 Абсолютно
До коментар #15 от "Вие сте глупави собственици":Останали сме половината население но ги мързи да чистят и наемат фирма която чисти отгоре отгоре но взема двойни пари. Домоуправителя ги лъже и те му гласуват.
18:27 20.02.2026
18 Извинявайте не се съобразих
До коментар #16 от "Не ми говори на ти":Вие май не знаете поговорката
Не питай старило питай патило
18:32 20.02.2026
19 Не само те
До коментар #2 от "факт":Домоуправители вземат фирми между себе си и хората. Фирмата чисто отгоре отгоре дори по малко но има някаква далавера щом става въпрос за пари. Вдигат таксите.
18:34 20.02.2026
20 Нито акъл нито образование
18:37 20.02.2026
21 1234
До коментар #10 от ""Да се разпорежда"":по лошо,демокрация е
18:41 20.02.2026
22 1234
До коментар #15 от "Вие сте глупави собственици":и как кат сме в клуба на богатите,всеки се пише богат ама кат требе се плаща не дава,кео остава да чисти
18:43 20.02.2026
23 Не плащат данъци!
Никаква счетоводна отчетност!
Отделно никой не е доволен от тяхната работа!
Само събират пари!
Коментиран от #24
18:54 20.02.2026
24 Отчет и контрол трябват
До коментар #23 от "Не плащат данъци!":Изисквайте си фактури за всяко плащане и не им се доверявайте за нищо ! Откажат ли ви документи, бъдете сигурни, че правят финансови измами и си прибират парите за тях. Подайте сигнали на органите на реда и в общината по местоживеене.
19:00 20.02.2026