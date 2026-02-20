Борислав Сандов разказа как и кога е ходил при Ивайло Калушев на хижа "Петрохан"

Някак много удобно се 'спуска' към медиите частична информация за дейността на организацията при бившата хижа на Петрохан, като често целта е да се правят внушения за групата и взаимодействалите с тях по един или друг начин трети лица. И понеже моето име най-често се коментира измежду тези трети лица, струва ми се важно да разкажа за едно от посещенията си на бившата хижа.
Това написа във "Фейсбук" Борислав Сандов.
Беше изключително гореща седмица в лятото на 2023-а година. Предишния ден температурата в София беше достигнала 38 градуса. Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим.
Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район. Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание.
ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите.
В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове.
Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала. Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса.
Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София. На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите.
Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил. А за мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден.
Снимката по-долу е заснета точно след като изпратихме подписаното от знакови лица отворено писмо.
Отворено писмо до народните представители по повод измененията на Закона за горите
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Обръщаме се към Вас по повод предстоящото на 28 юли 2023 г. гласуване на изменението на Закона за горите, с призив да отхвърлите предложенията за промени, одобрени от Комисията по земеделието и храните на среднощното ѝ заседание в късните часове на 26 юли.
Изменението на Закона за горите дава възможност на местното население във всяко горско стопанство да добие от държавните или от общинските гори определено количество дървесина на фиксирани (ниски, непазарни) цени, което ще доведе до увеличаване на сечта в България през следващите години. Тази законова възможност е останала от годините след 1912 г., когато с цел да се подпомогне населението от новоприсъединените територии е позволено да се ползва дървесина от държавните гори по ниска тарифа, за да се избегнат гладът и нищетата по онова време. Тази възможност, с нарастване на благосъстоянието на населението, е ограничавана през годините и днес е придобила съвсем различен характер. Това не е помощ за социално слаби домакинства, но законът я позволява за всяко от 2,86 милиона домакинства у нас. Енергийните помощи за социално слабите вече минават по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Помощта, която се оказва през дървесината за местното население, не се отнася само до дървата за огрев, а за всякаква дървесина, вкл. едра строителна. Така се и ползва от правоимащите. Ние не искаме да влизаме в спора дали количеството за едно домакинство трябва да е 10 пространствени, 10 плътни или 15 плътни кубически метра дървесина, защото този ангажимент държавата не може да изпълни към всички свои граждани. И това е пределно ясно. Даже и при най-ниското количество от 10 пространствени куб.м. дървесина, на национално ниво размерът на законовия ангажимент достига до 17 милиона плътни кубически метра дървесина, което е два пъти и половина над целия дърводобив в България.
Ясно е, че само в общините с висока концентрация на гори и малък брой жители може да бъде постигнат ангажиментът, даден от закона, а това представлява реална дискриминация към домакинствата на основание местоживеене. Отделен е въпросът, че съществуват множество данни, които говорят за злоупотреба и политическо използване на тази възможност от кметовете и това засилва феодализацията на малките общини.
Обръщаме се към Вас, защото Конституцията Ви задължава да представлявате не само своите избиратели, а целия български народ. Обръщаме се към Вас с апел да не приемате предложените изменения на Закона за горите, които ще задълбочат дискриминацията между полските и горските общини в България, а вместо това да поставите системата на енергийни помощи на здрава основа. Нека помощта към социално слабите и енергийно бедни домакинства не преминава през Закона за горите, а през Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Приемете определение за енергийна бедност и планирайте мерки за подобряване на енергийната ефективност, така че домовете да изискват по-малко енергийни ресурси за отопление. Така реално ще помогнете на тези домакинства и същевременно ще позволите на българската гора да изпълнява по-ефективно своите водозащитни и екологични функции.
Българската гора действително изисква спешни законодателни промени, но те трябва да са насочени именно към подобряване на нейното състояние в контекста на климатичните промени и новите европейски политики за управление на горите, какъвто е предложеният от Европейската комисия Закон за възстановяване на природата.
ПОДПИСАЛИ:
Аглика Крушовенска, комуникационен специалист
Албена Симеонова, народен представител в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание
Андрей Ковачев, Сдружение Балкани
Андрей Ралев, CEE Bankwatch Network
Андрей Паунов, филмов режисьор
Асен Асенов, директор на Фондация ЕДНО за култура и изкуства и съосновател на BIG PULSE DANCE ALLIANCE
Борислав Сандов, народен представител в 45-о и 46-о Народно събрание, бивш Вицепремиер по климатични политики и Министър на околната среда и водите
Вера Стаевска, Инициатива Зелени Закони
Веселина Кавръкова, Директор на WWF България
проф. Евгений Дайнов, политолог
проф. Евелина Келбечева, Американски университет в България
Георги Господинов, писател
Проф. Димо Димов, пианист
Екатерина Бончева, журналист
Ивайло Иванов, НАКЗТ, представител на Юропарк в България
Ирина Недева, журналист
Камен Калев, филмов режисьор
Меглена Антонова, Директор на “Грийнпийс” - България
Мира Сталева, културен мениджър, член на борда на Европейската филмова академия
проф. Нели Огнянова
Никола Рахнев, Фондация “Гората.бг”
проф. Николай Майсторов, художник
Пенчо Пандъков, Сдружение Балканка
Петко Цветков, Сдружение Балкани
Румяна Иванова, Изпълнителен директор “Българска фондация Биоразнообразие”
Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на коалиция “За зелен рестарт”
проф. Стела Димитрова, пианист
Тома Белев, експерт горски политики, бивш зам.-министър на околната среда и водите
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 некадърници
Коментиран от #58, #74
16:22 20.02.2026
2 Горещо лято
Коментиран от #63
16:23 20.02.2026
3 Буда....ла
16:24 20.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #7, #24
16:25 20.02.2026
5 Вашето мнение
16:26 20.02.2026
6 Дориана
Коментиран от #14, #16, #19, #20
16:28 20.02.2026
7 Вашето мнение
До коментар #4 от "Дориана":Защо да ги съди, това са факти. Имената на Н. Йорданова, сандов, денков, терзиев , безуханова са свързани с това НПО.
Коментиран от #25
16:28 20.02.2026
8 хффбхфгж
16:29 20.02.2026
9 Последния Софиянец
16:29 20.02.2026
10 Боруна Лом
Коментиран от #13
16:29 20.02.2026
11 Престанете да ни облъчвате
Отвратителни са. Тази лицемерна партия предизвиква пълно отвращение.
16:30 20.02.2026
12 Промяна
Коментиран от #51
16:30 20.02.2026
13 ггффжбдф
До коментар #10 от "Боруна Лом":Там е работата , че не са непознати а някой и приятели
16:30 20.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БарекОфф
Значи хижа Петрохан е нещо като национален координационен център на МОСВ.
Ами като е боло толкова напечен положението защо не остана в София където е Парламента и Министерството ти. Ами се издуха рано рано в лятна ваканция.
То накрая май ще искаш и благодарности да ти изкажем.
Омръзна ми от мазни политици.
16:31 20.02.2026
16 Промяна
До коментар #6 от "Дориана":ГНУСНОТО НЕЩО ТОВА СА ФАКТИ ИЗМАМНИЦИ ЛЪЖЦИ МОШЕНИЦИ КРАДЦИ САБОТАЖНИЦИ С МАЛКИ МОМЧЕТА БЛУДСТВАТ И ИМАТКУРАЖА ОЩЕ ДА ЛЪЖАТ И ВИЛНЕЯТ ЕЛЕЕ ГНУСНЯЦИТЕ
16:32 20.02.2026
17 Неможачите на дедоCopoc
16:32 20.02.2026
18 Сандов
16:33 20.02.2026
19 Промяна
До коментар #6 от "Дориана":АКО НЕ Е БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С КОГО ЩЕ СИ ИЗТРИВАШ МРЪСОТИИТЕ БЕ НИЩОТОООО АМА ЗАЩО ТАКИВА КАТО ТЕБ НИТО ГИ ТРИЯТ НИТО ННИЩО ПИТАМ АЗ
16:34 20.02.2026
20 Промяна
До коментар #6 от "Дориана":АКО НЕ Е БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С КОГО ЩЕ СИ ИЗТРИВАШ МРЪСОТИИТЕ БЕ НИЩОТОООО АМА ЗАЩО ТАКИВА КАТО ТЕБ НИТО ГИ ТРИЯТ НИТО ННИЩО ПИТАМ АЗ
16:34 20.02.2026
21 Да, бе
За тях става въпрос, не за о-в “Зелени нос”.
За тях какво ще каже?
Много е лесно да дрънкаш общи приказки.
16:35 20.02.2026
22 Промяна
16:35 20.02.2026
23 Хаха
16:36 20.02.2026
24 Кой ми изцапа панталоните
До коментар #4 от "Дориана":Не важиш мила ми бивша пРезидентке, опорните ти точки издишат! Не продължавай да се излагаш, като защитаваш този Сандов, дето не става и за чеп за зеле! И вместо да се засрами, да потъне вдън земя за тези глупости и далаверки дето е подписал, той продължава да напада тези, които са против партията Петрохан! Аман бе, докога ще им вярвате на гласовитите либералосектанти и сбъркани полово?!🤣🤣🤣
Коментиран от #29
16:36 20.02.2026
25 Дориана
До коментар #7 от "Вашето мнение":Всеки може да бъде свързан с тях по един или друг начин, това не означава , че има престъпление . Точно за това, тези хора, които умишлено използват темата Петрохан за политически цели с цел очерняне трябва да бъдат съдени. И те ще бъдат съдени От ППДБ ще заведат дело там в Съда виновниците да си понесат заслуженото.
Коментиран от #26, #30, #38
16:37 20.02.2026
26 Вашето мнение
До коментар #25 от "Дориана":Да се хванем ли на бас, че никого няма да съдят точно тия. И то защото в процеса на делото ще им изплуват още мръсотии свързани с това НПО. Иначе, клресливия мирчеф се премята и къса ризи по всяка медия за да плаши гаргите.
16:40 20.02.2026
27 Хмм
16:41 20.02.2026
28 Темата е друга,
Защо има 6 трупа?
Това е изместване на темата в защита на бандата калуши.
Не се прави на ощипан Сандов.
16:42 20.02.2026
29 Дориана
До коментар #24 от "Кой ми изцапа панталоните":Успокойте се, пийте си хапчетата за успокоение и приемете факта , че събитията в България се подреждат в посока унищожение на корупцията и мафията. Проводниците и защитниците на корупцията и мафията нямат шанс.
Коментиран от #44, #65
16:45 20.02.2026
30 Светлана
До коментар #25 от "Дориана":Един бе, един ми посочи от ппдб - петрохан дето няма нещо криминално. Ето и цицилков, три ареста и гнусотии в Гана. Щели да съдят, всеки посочен от тая секта знае, че е нагазил .... до шия и може само по усложливи медии локуми да разтяга.
16:45 20.02.2026
31 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
16:46 20.02.2026
32 Е не думай
А хижарите къде са секли дърва за отопление.Няма да е от техните 5 дка.А от Натура ,въпреки че спорно дали там е Натура ,защото предния министър каза,че мястото не е защитена територия.Това че са се подписали зелените рекетьори за нещо си ,плюс други наивни спонсори ,манипулирани ,а кауза ,нищо не значи.Шом се е скрил създателя им Б.Рашков и въоръжил ,че и закрил РПУ Годеч ,други да били задачите.
16:46 20.02.2026
33 Двамата с Терзиев
Това нищо не променя.
А не са само Сандов и Терзиев.
16:47 20.02.2026
34 хихи
16:47 20.02.2026
35 Орфей
16:47 20.02.2026
36 Промяна
16:48 20.02.2026
37 Някой обаче друго е забравил ми се
16:49 20.02.2026
38 Мнение
До коментар #25 от "Дориана":Дориано да защитаваш ппдб, слес като всички п.филски случаи от последните години са свързани с членове и симпатизанти на ппдб, е меко казано малоумно!
Герб, дпс и ппдб са една и съща античовешка общност, спусната от епщайновците начело на България, за да я закрият!!!
През годините, граждани са подавали сигнали срещу тая секта, НО нито правителството на Боко, нито ппдб-ейците, нито прокуратурата на шиши са си мръднали пръста да разследват!
Най-вероятно всички те са участвали в нещо незаконо и сега мажат и зачазват!
Но те (евроатлантиците в България) са едно и също нещо - ОПГ с елементи на секта!!!
16:49 20.02.2026
39 Макс
16:50 20.02.2026
40 Промяна
16:50 20.02.2026
41 Тити на Кака
Полезен разказ от страна на лъжеца, който в началото на историята гузно обясняваше как е виждал Лама Калушко само покрай нищо не означаващия полупразен листа хартия, чието подписване и подписчия е забравил пет минути след събитието!
Коментиран от #73
16:51 20.02.2026
42 Троловете кълват на гола кука
Общо взето, все експертите в коментарите са прави.
Мизерабъли…
16:53 20.02.2026
43 Ха,Ха,Ха
прииска ми се да попалувам някъде и се сетих за комуналният вертеп във Петрохан мъже,деца все тая важното е че е в гората на въздух.
16:53 20.02.2026
44 Мнение
До коментар #29 от "Дориана":Дорианоооу, кой щял да унищожава корупцията и мафията в България???
Герб, дпс, ппдб или Радев???
Кой създаде ПП??? Не беше ли същия Радев?!
Кой в записа говореше за ала бала с президента??? Не беше ли Кирчо протежето на Радев?!
Как може със старите к.ви нов бардак да правиш?!
Дорианоу или се събуди, или спри грантовете, които ти пречат да виждаш по-далеч от носа си!
16:54 20.02.2026
45 Ото фон Бломберг
16:54 20.02.2026
46 Ясно бре
16:54 20.02.2026
47 Опааа
16:55 20.02.2026
48 От коментарите
Че само коментиращите тролове са прави.
Сандов и Терзиев са ми ясни, че безплатно мразят всички и ще бранят бандата калуши, но темата е друга.
16:57 20.02.2026
49 вижте и запомнете
16:57 20.02.2026
50 И как е?
Коментиран от #55
16:58 20.02.2026
51 Макс
До коментар #12 от "Промяна":Ако не е Борисов няма да има мръсотии. Дори и Пеевски съществува заради алчната глупост на Борисов . Не помните ли кой , коя партия скочи срещу Пеевски , когато бе предложен за шеф на ДАНС ? Аз ще ви напомня, че това беше ГЕРБ .
Коментиран от #59
17:00 20.02.2026
52 И що му продадохте 5 декара
17:00 20.02.2026
53 А в мазето беше ли?
17:03 20.02.2026
54 Намирисва ми на пр акция
Този като какъв им се явява?
Адвокат?
17:04 20.02.2026
55 сашка безухата
До коментар #50 от "И как е?":Рестартирах мощно в зелено$$$
17:05 20.02.2026
56 Аз само да питам
17:05 20.02.2026
57 Наката
17:05 20.02.2026
58 Европеец
До коментар #1 от "некадърници":Абсолютно съм съгласен с твоя коментар..... Бил съм на Петрохан в хижата преди много години, наистина красиво..... Недоумявам Как така е продадоха на Искра федосева на времето...... А сандов злоупотребил със служебното си положение като е отишъл на Петрохан, за другите глупости които извършил не ми се коментира....
17:07 20.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ПеПедофил от Петрохан
17:08 20.02.2026
61 Ами тея по списъка почити
17:08 20.02.2026
62 Неутрално
17:09 20.02.2026
63 Европеец
До коментар #2 от "Горещо лято":Дори и при горещо лято тоя тулуп има достатъчно пари, за да си вземе хотел или да си плати престоя в хижа..... Определено е злоупотребил със служебното си положението лупа.....Оправдава се като ученичка и буди пълно отвращение.....
17:10 20.02.2026
64 А това знаме на снимката какво е
Коментиран от #76
17:10 20.02.2026
65 Промяна
До коментар #29 от "Дориана":КОРУПЦИЯТАХАХАХАХАХА НА ВАШИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ПИТАМ АЗ КАК ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА ПИТАМ АЗ КАК ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА ШАРЛАТАНСКАТА КОРУПЦИЯ ШАРЛАТАНСКИТЕ САБОТАЖИ ШАРЛАТАНСКИТЕ МЕТЕЖИ КАК КЪДЕ СА ЗАКОНИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЗАЩО ЗА ТЕЗИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕ СТИГА ЧЕ КРАДАТ ЛЪЖАТ ОВЛАДЯВАТ В.ЛАСТТА АМИ СА И ГНУСНЯЦИ ПОЗОРНИ ТУК СМЕ ХРИСТИЯНИ
17:10 20.02.2026
66 Ал Капоне
17:12 20.02.2026
67 ПеПедофил от Петрохан
17:13 20.02.2026
68 Сандьо
17:14 20.02.2026
69 Значи
17:16 20.02.2026
70 Удобно се спускало нещо,
Знаеш твоята истина.
А истината за 6-те трупа?
Този е същият неудачник като всички, които са повярвали на калуш ламя и сега търси бунаци да осребри вярата си в тази глупост.
Нека не се престарава, полека, лека излиза скритата картинка на яве и всичките кирливи ризи на големците с пари и власт.
17:16 20.02.2026
71 То, май
17:19 20.02.2026
72 Основната цел
17:20 20.02.2026
73 Едвийн ал-Вийр
До коментар #41 от "Тити на Кака":"Добър, полезен списък!"
В момента Сандов се показва като страхлив мишок посочвайки други имена в този списък, за да отклони медийното внимание от себе си и към други хора и да не е само той в центъра на вниманието.
-проф. Евгений Дайнов и Саша Безуханова за тези двамата всички коментиращи са наясно колко тясно са свързани с евролибералната общност
-Асен Асенов /цитирания от Сандов друг гост в Петрохан/ е поредния като вицепремиера Янкулов и много други финансирани от Америка за България
-Ирина Недева, журналист водещ на "Преди обед" по БНР тя редува предаванията си, като един ден говори само за Украйна, на следващия ден кани представител на Хелзинския комитет да обсъждат колко онеправдани са ромите в България
Целия списък са "отбор евроатлантически юнаци", грантаджии цоцащи от различни американски и европейски фондации
Обърнете внимание на аксесоара около врата на Сандов, преди време имаше поместен виц във ФАКТИ, който го обяснява:
"1825 год. - мъже с бради излизат на площада и казват: "Убихме една мечка"
2025 год. - мъже с бради отиват в магазин на площада и питат: "Извинете, имате ли крем за ръце с алое вера"
Сандов е олицетворение на мъжете с бради от вица от 2025г.
17:21 20.02.2026
74 До кога
До коментар #1 от "некадърници":Ще пишат глупости такива като теб? Колко изкара от това?
17:28 20.02.2026
75 А кой ви позволи
Коментиран от #77
17:31 20.02.2026
76 Едвийн ал-Вийр
До коментар #64 от "А това знаме на снимката какво е":"А това знаме на снимката какво е
На ЕС ? Новото ли?"
Знамето много прилича на знамето на ЛГБТИ с всички цветове от дъгата
17:31 20.02.2026
77 Едвийн ал-Вийр
До коментар #75 от "А кой ви позволи":"А кой ви позволи
Да берете боровинки а? Нали ги виждам на масата."
Обикновенните турсити са ги спирали от сектата на Калушев и не са можели да си берат билки и плодове от гората, ама за министъра понеже е...за него може боровинки
17:35 20.02.2026
78 Смешник
17:35 20.02.2026