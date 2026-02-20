Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Борислав Сандов разказа как и кога е ходил при Ивайло Калушев на хижа "Петрохан"

Борислав Сандов разказа как и кога е ходил при Ивайло Калушев на хижа "Петрохан"

20 Февруари, 2026 16:20 2 172 78

  • борислав сандов-
  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • хижа-
  • закон-
  • дърводобив-
  • закон за горите-
  • дървена мафия

Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил

Борислав Сандов разказа как и кога е ходил при Ивайло Калушев на хижа "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Някак много удобно се 'спуска' към медиите частична информация за дейността на организацията при бившата хижа на Петрохан, като често целта е да се правят внушения за групата и взаимодействалите с тях по един или друг начин трети лица. И понеже моето име най-често се коментира измежду тези трети лица, струва ми се важно да разкажа за едно от посещенията си на бившата хижа.

Това написа във "Фейсбук" Борислав Сандов.

Беше изключително гореща седмица в лятото на 2023-а година. Предишния ден температурата в София беше достигнала 38 градуса. Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим.

Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район. Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание.

ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите.

В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове.

Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала. Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса.

Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София. На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите.

Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил. А за мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден.

Снимката по-долу е заснета точно след като изпратихме подписаното от знакови лица отворено писмо.

Борислав Сандов разказа как и кога е ходил при Ивайло Калушев на хижа
Снимка: Фейсбук

Отворено писмо до народните представители по повод измененията на Закона за горите

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Обръщаме се към Вас по повод предстоящото на 28 юли 2023 г. гласуване на изменението на Закона за горите, с призив да отхвърлите предложенията за промени, одобрени от Комисията по земеделието и храните на среднощното ѝ заседание в късните часове на 26 юли.

Изменението на Закона за горите дава възможност на местното население във всяко горско стопанство да добие от държавните или от общинските гори определено количество дървесина на фиксирани (ниски, непазарни) цени, което ще доведе до увеличаване на сечта в България през следващите години. Тази законова възможност е останала от годините след 1912 г., когато с цел да се подпомогне населението от новоприсъединените територии е позволено да се ползва дървесина от държавните гори по ниска тарифа, за да се избегнат гладът и нищетата по онова време. Тази възможност, с нарастване на благосъстоянието на населението, е ограничавана през годините и днес е придобила съвсем различен характер. Това не е помощ за социално слаби домакинства, но законът я позволява за всяко от 2,86 милиона домакинства у нас. Енергийните помощи за социално слабите вече минават по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Помощта, която се оказва през дървесината за местното население, не се отнася само до дървата за огрев, а за всякаква дървесина, вкл. едра строителна. Така се и ползва от правоимащите. Ние не искаме да влизаме в спора дали количеството за едно домакинство трябва да е 10 пространствени, 10 плътни или 15 плътни кубически метра дървесина, защото този ангажимент държавата не може да изпълни към всички свои граждани. И това е пределно ясно. Даже и при най-ниското количество от 10 пространствени куб.м. дървесина, на национално ниво размерът на законовия ангажимент достига до 17 милиона плътни кубически метра дървесина, което е два пъти и половина над целия дърводобив в България.

Ясно е, че само в общините с висока концентрация на гори и малък брой жители може да бъде постигнат ангажиментът, даден от закона, а това представлява реална дискриминация към домакинствата на основание местоживеене. Отделен е въпросът, че съществуват множество данни, които говорят за злоупотреба и политическо използване на тази възможност от кметовете и това засилва феодализацията на малките общини.

Обръщаме се към Вас, защото Конституцията Ви задължава да представлявате не само своите избиратели, а целия български народ. Обръщаме се към Вас с апел да не приемате предложените изменения на Закона за горите, които ще задълбочат дискриминацията между полските и горските общини в България, а вместо това да поставите системата на енергийни помощи на здрава основа. Нека помощта към социално слабите и енергийно бедни домакинства не преминава през Закона за горите, а през Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Приемете определение за енергийна бедност и планирайте мерки за подобряване на енергийната ефективност, така че домовете да изискват по-малко енергийни ресурси за отопление. Така реално ще помогнете на тези домакинства и същевременно ще позволите на българската гора да изпълнява по-ефективно своите водозащитни и екологични функции.

Българската гора действително изисква спешни законодателни промени, но те трябва да са насочени именно към подобряване на нейното състояние в контекста на климатичните промени и новите европейски политики за управление на горите, какъвто е предложеният от Европейската комисия Закон за възстановяване на природата.

ПОДПИСАЛИ:

Аглика Крушовенска, комуникационен специалист
Албена Симеонова, народен представител в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание
Андрей Ковачев, Сдружение Балкани
Андрей Ралев, CEE Bankwatch Network
Андрей Паунов, филмов режисьор
Асен Асенов, директор на Фондация ЕДНО за култура и изкуства и съосновател на BIG PULSE DANCE ALLIANCE
Борислав Сандов, народен представител в 45-о и 46-о Народно събрание, бивш Вицепремиер по климатични политики и Министър на околната среда и водите
Вера Стаевска, Инициатива Зелени Закони
Веселина Кавръкова, Директор на WWF България
проф. Евгений Дайнов, политолог
проф. Евелина Келбечева, Американски университет в България
Георги Господинов, писател
Проф. Димо Димов, пианист
Екатерина Бончева, журналист
Ивайло Иванов, НАКЗТ, представител на Юропарк в България
Ирина Недева, журналист
Камен Калев, филмов режисьор
Меглена Антонова, Директор на “Грийнпийс” - България
Мира Сталева, културен мениджър, член на борда на Европейската филмова академия
проф. Нели Огнянова
Никола Рахнев, Фондация “Гората.бг”
проф. Николай Майсторов, художник
Пенчо Пандъков, Сдружение Балканка
Петко Цветков, Сдружение Балкани
Румяна Иванова, Изпълнителен директор “Българска фондация Биоразнообразие”
Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на коалиция “За зелен рестарт”
проф. Стела Димитрова, пианист
Тома Белев, експерт горски политики, бивш зам.-министър на околната среда и водите


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 некадърници

    52 14 Отговор
    Не се оправдавай ,защото за НИЩО НЕ ставаш !! До кога ще ни управляват само марули заспали

    Коментиран от #58, #74

    16:22 20.02.2026

  • 2 Горещо лято

    46 10 Отговор
    Абе я се разкарай бе , ще ни влизаш като в приказка , Фей и Дракони не видяхте ли в гората. Разследването трябва се изкаже.

    Коментиран от #63

    16:23 20.02.2026

  • 3 Буда....ла

    32 8 Отговор
    Лама Калишушев е приложил будистките практики на Сандов директно в кемпера след като е преминал през ГТП

    16:24 20.02.2026

  • 4 Дориана

    19 26 Отговор
    Разбира се , Слави Трифонов, Тошо Йорданов, Балабанов и Пеевски , които използваха темата предизборно с политическа цел да вменяват вина на убитите и техните политически опоненти трябва да понесат не само морална , но и наказателна отговорност. ППДБ трябва да ги съди. Близките , приятелите и семействата на убитите също трябва да заведат дело срещу тези хора.

    Коментиран от #7, #24

    16:25 20.02.2026

  • 5 Вашето мнение

    36 8 Отговор
    Цялата соросоидно-либерална измет е на служба и е хрантутена от НПО-та. Оправданията на този само потвръждават правилото. Неслучайно ппдб-петрохан бяха толкова много против закона за осветляване на това, кой финансира нацвъкалите навсякъде НПО-та.

    16:26 20.02.2026

  • 6 Дориана

    15 20 Отговор
    Разбира се , много по- удобно е провалени политици като ИТН и Пеевски типично в диктаторски стил да преекспонират темата за педофили и секти , която умишлено беше пусната в публичното пространство още в самото начало преди да са направени аутопсии и преди да е започнало разследването срещу опоненти, от които се страхуват и които заплашват тяхното политическо оцеляване.

    Коментиран от #14, #16, #19, #20

    16:28 20.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    31 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Защо да ги съди, това са факти. Имената на Н. Йорданова, сандов, денков, терзиев , безуханова са свързани с това НПО.

    Коментиран от #25

    16:28 20.02.2026

  • 8 хффбхфгж

    19 2 Отговор
    Горещо Лято по Борислав Сандов приказки за найвници

    16:29 20.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Сложете червена точка.

    16:29 20.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    НА ТОЗИ, КАСТРАЦИЯ И КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКО ИМУЩЕСТВО!И КАК РАЗДАВАТ МИЛИОНИ НА ,, НЕПОЗНАТИ,,? И АЗ ИСКАМ!

    Коментиран от #13

    16:29 20.02.2026

  • 11 Престанете да ни облъчвате

    21 6 Отговор
    с тези педофили по всяко време на денонощието.
    Отвратителни са. Тази лицемерна партия предизвиква пълно отвращение.

    16:30 20.02.2026

  • 12 Промяна

    19 5 Отговор
    ИЗЧЕЗВАЙ КРАДЕЦ И ИЗМАМНИК 56 МИЛИОНА ПРИБРАЛ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ГНУСНЯК АКО НЕ Е БОРИСОВ С КОГО ЩЕ СИ ИЗТРИВАШ МРЪСОТИИТЕ

    Коментиран от #51

    16:30 20.02.2026

  • 13 ггффжбдф

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Там е работата , че не са непознати а някой и приятели

    16:30 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БарекОфф

    19 4 Отговор
    Бреииии каква идилия каква романтика.
    Значи хижа Петрохан е нещо като национален координационен център на МОСВ.
    Ами като е боло толкова напечен положението защо не остана в София където е Парламента и Министерството ти. Ами се издуха рано рано в лятна ваканция.
    То накрая май ще искаш и благодарности да ти изкажем.
    Омръзна ми от мазни политици.

    16:31 20.02.2026

  • 16 Промяна

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ГНУСНОТО НЕЩО ТОВА СА ФАКТИ ИЗМАМНИЦИ ЛЪЖЦИ МОШЕНИЦИ КРАДЦИ САБОТАЖНИЦИ С МАЛКИ МОМЧЕТА БЛУДСТВАТ И ИМАТКУРАЖА ОЩЕ ДА ЛЪЖАТ И ВИЛНЕЯТ ЕЛЕЕ ГНУСНЯЦИТЕ

    16:32 20.02.2026

  • 17 Неможачите на дедоCopoc

    17 4 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    16:32 20.02.2026

  • 18 Сандов

    14 3 Отговор
    Нека да е лято!Дуп3то ми да е яко!

    16:33 20.02.2026

  • 19 Промяна

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    АКО НЕ Е БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С КОГО ЩЕ СИ ИЗТРИВАШ МРЪСОТИИТЕ БЕ НИЩОТОООО АМА ЗАЩО ТАКИВА КАТО ТЕБ НИТО ГИ ТРИЯТ НИТО ННИЩО ПИТАМ АЗ

    16:34 20.02.2026

  • 20 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    АКО НЕ Е БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С КОГО ЩЕ СИ ИЗТРИВАШ МРЪСОТИИТЕ БЕ НИЩОТОООО АМА ЗАЩО ТАКИВА КАТО ТЕБ НИТО ГИ ТРИЯТ НИТО ННИЩО ПИТАМ АЗ

    16:34 20.02.2026

  • 21 Да, бе

    12 3 Отговор
    ама има 6 трупа.
    За тях става въпрос, не за о-в “Зелени нос”.
    За тях какво ще каже?
    Много е лесно да дрънкаш общи приказки.

    16:35 20.02.2026

  • 22 Промяна

    10 3 Отговор
    56 МИЛИОНА ТОЗИ МАФИОТ Е ПРИЛАПАЛ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ И Е ОСУЕТИЛ МНОГО ИНФРАСТУРТУРНИ ПРОЕКТИ ТОЗИ ГНУС

    16:35 20.02.2026

  • 23 Хаха

    14 4 Отговор
    Абе няма нужда тук Сандов да ни успива с приказки за "Лека нощ" за прохладната хижа, с водопади, феи, падащи звезди и т.н. Да дава "интервюта" на прокуратурата, а не по медиите!

    16:36 20.02.2026

  • 24 Кой ми изцапа панталоните

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Не важиш мила ми бивша пРезидентке, опорните ти точки издишат! Не продължавай да се излагаш, като защитаваш този Сандов, дето не става и за чеп за зеле! И вместо да се засрами, да потъне вдън земя за тези глупости и далаверки дето е подписал, той продължава да напада тези, които са против партията Петрохан! Аман бе, докога ще им вярвате на гласовитите либералосектанти и сбъркани полово?!🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    16:36 20.02.2026

  • 25 Дориана

    4 18 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Всеки може да бъде свързан с тях по един или друг начин, това не означава , че има престъпление . Точно за това, тези хора, които умишлено използват темата Петрохан за политически цели с цел очерняне трябва да бъдат съдени. И те ще бъдат съдени От ППДБ ще заведат дело там в Съда виновниците да си понесат заслуженото.

    Коментиран от #26, #30, #38

    16:37 20.02.2026

  • 26 Вашето мнение

    17 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Да се хванем ли на бас, че никого няма да съдят точно тия. И то защото в процеса на делото ще им изплуват още мръсотии свързани с това НПО. Иначе, клресливия мирчеф се премята и къса ризи по всяка медия за да плаши гаргите.

    16:40 20.02.2026

  • 27 Хмм

    10 1 Отговор
    а снимката от Трифон Зарезан с ламата в средата като почетен гост

    16:41 20.02.2026

  • 28 Темата е друга,

    14 2 Отговор
    хората питат защо.
    Защо има 6 трупа?
    Това е изместване на темата в защита на бандата калуши.
    Не се прави на ощипан Сандов.

    16:42 20.02.2026

  • 29 Дориана

    2 12 Отговор

    До коментар #24 от "Кой ми изцапа панталоните":

    Успокойте се, пийте си хапчетата за успокоение и приемете факта , че събитията в България се подреждат в посока унищожение на корупцията и мафията. Проводниците и защитниците на корупцията и мафията нямат шанс.

    Коментиран от #44, #65

    16:45 20.02.2026

  • 30 Светлана

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Един бе, един ми посочи от ппдб - петрохан дето няма нещо криминално. Ето и цицилков, три ареста и гнусотии в Гана. Щели да съдят, всеки посочен от тая секта знае, че е нагазил .... до шия и може само по усложливи медии локуми да разтяга.

    16:45 20.02.2026

  • 31 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    8 2 Отговор
    Всичко ще си кажете

    16:46 20.02.2026

  • 32 Е не думай

    11 2 Отговор
    Стига с тези глупости." дървена мафия" е за дървени глави .Кой ще мъкне дърва от 1500 м ,където е само за високопроходими джипове и АТВ - та .Стига се излагай !
    А хижарите къде са секли дърва за отопление.Няма да е от техните 5 дка.А от Натура ,въпреки че спорно дали там е Натура ,защото предния министър каза,че мястото не е защитена територия.Това че са се подписали зелените рекетьори за нещо си ,плюс други наивни спонсори ,манипулирани ,а кауза ,нищо не значи.Шом се е скрил създателя им Б.Рашков и въоръжил ,че и закрил РПУ Годеч ,други да били задачите.

    16:46 20.02.2026

  • 33 Двамата с Терзиев

    10 1 Отговор
    да излязат и да кажат и “Я”, като са казали “А”.
    Това нищо не променя.
    А не са само Сандов и Терзиев.

    16:47 20.02.2026

  • 34 хихи

    8 2 Отговор
    С две думи имало е "Орален конткат" и е подписан устен договор...

    16:47 20.02.2026

  • 35 Орфей

    10 2 Отговор
    Боклу-к мириZлив, в последния си ден, като миистър и ти подписа отказ за доизграждане на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле- най-натоварения участък в БГ , където и до днес е срутват камъни върху платното, където и до днес е много опасно да се пътува, независимо от колчетата, където и днес се струпват през летния сезон непоносим трафик към Гърция и това само и благодарение на тебе и другите глашатаи от сниката с калушев зпри зарязването на лозя. ПрокLet да си от всики скърбящи хора, коиот си дадоха живота в Кресненското дефиле за ради някаква гущери и глухари, които никой не е виждал.

    16:47 20.02.2026

  • 36 Промяна

    9 2 Отговор
    ПОКВАРА ГНУСОТИЯ ПЕДОФИЛИЯ ИЗВРАТЕНЯЦИ АМИ И ЖИВЕЛИ С ИЗМАМИ ОТ БОГАТИ ХОРА АМА ТОВА Е ПРОДЪЛЖИЛО ГОДИНИ ГАВРЕНЕТО С МАЛКИ МОМЧЕТАА ТЕЗИ РОДИТЕЛИ КОИТО СА ОСТАВЯЛИ В РЪЦЕТЕ НА ТОЗИ ДЕЦАТА СИ КАТО КАРТОФИ НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ГНУСОТИЯ НЕВИЖДАНА ЧЕ ЧАК ДА УБИЕШ ДВЕТЕ МОМЧЕТА

    16:48 20.02.2026

  • 37 Някой обаче друго е забравил ми се

    4 2 Отговор
    Струва... Че "Българската гора" не е само държавна но и частна и точно по непазарен принцип с отпуснати от бюджета пари примерно Югозападното държавно предприятие ДП (ЮЗДП) изкупуваше частни и общински гори между 200 и 950 лв. на декар. Първо беше собственика сам да си определи цената ако реши да продава а в последствие с поправка в закона "независими" оценители почнаха да оценяват и да поставят цени от 300 до 500 лв. За декар ...... И моля същият този Борислав Сандов да обясни ролята си в тази измама през министерството. И един друг важен въпрос: наследствена гора възстановена на много наследници защо е неделима? А? Да ви кажа ли? За да не могат никога във владение реално да влязат .....ей за това. А в същото време Югозападното държавно предприятие с две дървета си изплащаше целият декар закупена гора ...

    16:49 20.02.2026

  • 38 Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Дориано да защитаваш ппдб, слес като всички п.филски случаи от последните години са свързани с членове и симпатизанти на ппдб, е меко казано малоумно!

    Герб, дпс и ппдб са една и съща античовешка общност, спусната от епщайновците начело на България, за да я закрият!!!

    През годините, граждани са подавали сигнали срещу тая секта, НО нито правителството на Боко, нито ппдб-ейците, нито прокуратурата на шиши са си мръднали пръста да разследват!
    Най-вероятно всички те са участвали в нещо незаконо и сега мажат и зачазват!
    Но те (евроатлантиците в България) са едно и също нещо - ОПГ с елементи на секта!!!

    16:49 20.02.2026

  • 39 Макс

    3 5 Отговор
    Разследващите съвсем се оплетоха в лъжи . Вече никой не може да ме убеди , че тези хора са се самоубили .След последните публикувани записи още повече съм убеден , че там е станало тройно , а по-късно и шесторно убийство . Не казаха колко са кучетата , аз видях едно , но се чуваше непрекъснат лай от други кучета , затова не включвам и тях като жертви .

    16:50 20.02.2026

  • 40 Промяна

    5 2 Отговор
    ЗЕЛЕНАТА МАФИЯ САНДОВАТА НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТЕБ НАЛИ ЗАТОВА СИ ВАЖЕН ТОЛКОВА СТОПИРАХТЕ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАРАДИ ВАШАТА МАФИЯ А ТВОИТЕ ЛЪЖИ СА ЗА НАИВНИЦИ НЯМА ЛИ СЪД ЗА ТОЗИ

    16:50 20.02.2026

  • 41 Тити на Кака

    8 2 Отговор
    Добър, полезен списък! Очарователен приятелски кръг от соросоиди, роднини, лами и обикновени мошеници в зелено!
    Полезен разказ от страна на лъжеца, който в началото на историята гузно обясняваше как е виждал Лама Калушко само покрай нищо не означаващия полупразен листа хартия, чието подписване и подписчия е забравил пет минути след събитието!

    Коментиран от #73

    16:51 20.02.2026

  • 42 Троловете кълват на гола кука

    1 6 Отговор
    Пуснаха им кьорфишек и пак намериха кого да плюят.
    Общо взето, все експертите в коментарите са прави.
    Мизерабъли…

    16:53 20.02.2026

  • 43 Ха,Ха,Ха

    6 2 Отговор
    Беше хубав летен ден градът те първа се пробуждаше аз седнах на верандата и отпих голяма глътка уиски с лед
    прииска ми се да попалувам някъде и се сетих за комуналният вертеп във Петрохан мъже,деца все тая важното е че е в гората на въздух.

    16:53 20.02.2026

  • 44 Мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    Дорианоооу, кой щял да унищожава корупцията и мафията в България???
    Герб, дпс, ппдб или Радев???
    Кой създаде ПП??? Не беше ли същия Радев?!
    Кой в записа говореше за ала бала с президента??? Не беше ли Кирчо протежето на Радев?!

    Как може със старите к.ви нов бардак да правиш?!
    Дорианоу или се събуди, или спри грантовете, които ти пречат да виждаш по-далеч от носа си!

    16:54 20.02.2026

  • 45 Ото фон Бломберг

    6 2 Отговор
    Какво общо има неква глупост ваша която не е минала в "парламента" с това че си свързан с педофили, наркомани и убийци ?!

    16:54 20.02.2026

  • 46 Ясно бре

    1 1 Отговор
    Калушев е бил за подобряване на нейното състояние в контекста на климатичните промени и новите европейски политики за управление на горите, какъвто е предложеният от Европейската комисия Закон за възстановяване на природата....

    16:54 20.02.2026

  • 47 Опааа

    7 2 Отговор
    Статуетката на Буда е там. Извратеняци! И тоя веднага в Белене заедно с Васко-ушото и минимум 10г.каторга!

    16:55 20.02.2026

  • 48 От коментарите

    4 2 Отговор
    става ясно едно.
    Че само коментиращите тролове са прави.
    Сандов и Терзиев са ми ясни, че безплатно мразят всички и ще бранят бандата калуши, но темата е друга.

    16:57 20.02.2026

  • 49 вижте и запомнете

    9 2 Отговор
    имената на извратеняците, развращаващи децата ни под прикритието на зелени политики.

    16:57 20.02.2026

  • 50 И как е?

    7 2 Отговор
    Саша Безуханова, направи ли го зеленият рестарт ?

    Коментиран от #55

    16:58 20.02.2026

  • 51 Макс

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Ако не е Борисов няма да има мръсотии. Дори и Пеевски съществува заради алчната глупост на Борисов . Не помните ли кой , коя партия скочи срещу Пеевски , когато бе предложен за шеф на ДАНС ? Аз ще ви напомня, че това беше ГЕРБ .

    Коментиран от #59

    17:00 20.02.2026

  • 52 И що му продадохте 5 декара

    6 2 Отговор
    Щом ви е толкова мила тая гора?

    17:00 20.02.2026

  • 53 А в мазето беше ли?

    6 2 Отговор
    Абе Сандов , а стаята за будистко възнасяне в отвъдното в мазето не видя ли? А лубрикантите и фалосите? А демона козел Азазел? И какво? Отиде да се угледаш да закриеш деривацията за ВЕЦ-овете по Петрохан? Кой ви плати? Защото за да закриете деривацията от Места ви платиха гърците.

    17:03 20.02.2026

  • 54 Намирисва ми на пр акция

    4 1 Отговор
    в защита на калушевците.
    Този като какъв им се явява?
    Адвокат?

    17:04 20.02.2026

  • 55 сашка безухата

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "И как е?":

    Рестартирах мощно в зелено$$$

    17:05 20.02.2026

  • 56 Аз само да питам

    6 2 Отговор
    Собствениците на частни гори "дървена мафия" ли ги броим? А? Непрекосновенна ли е частната собственост в България? Ей на това само да ми отговорят тези там в списъка калушковците

    17:05 20.02.2026

  • 57 Наката

    5 3 Отговор
    Този съвсем спокойно може да напише продължението на Винету-2.Измислици,лъжи и обяснения.Друга е истината.

    17:05 20.02.2026

  • 58 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "некадърници":

    Абсолютно съм съгласен с твоя коментар..... Бил съм на Петрохан в хижата преди много години, наистина красиво..... Недоумявам Как така е продадоха на Искра федосева на времето...... А сандов злоупотребил със служебното си положение като е отишъл на Петрохан, за другите глупости които извършил не ми се коментира....

    17:07 20.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ПеПедофил от Петрохан

    7 2 Отговор
    Разбрах само че в хижа Петрохан са се писали закони

    17:08 20.02.2026

  • 61 Ами тея по списъка почити

    4 3 Отговор
    Всички са псевдокултурници

    17:08 20.02.2026

  • 62 Неутрално

    5 3 Отговор
    Само платените прибрижени са във властта. Обикновените хора нямат никакви ползи от вредните и престъпни политици.

    17:09 20.02.2026

  • 63 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Горещо лято":

    Дори и при горещо лято тоя тулуп има достатъчно пари, за да си вземе хотел или да си плати престоя в хижа..... Определено е злоупотребил със служебното си положението лупа.....Оправдава се като ученичка и буди пълно отвращение.....

    17:10 20.02.2026

  • 64 А това знаме на снимката какво е

    2 2 Отговор
    На ЕС ? Новото ли?

    Коментиран от #76

    17:10 20.02.2026

  • 65 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    КОРУПЦИЯТАХАХАХАХАХА НА ВАШИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ПИТАМ АЗ КАК ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА ПИТАМ АЗ КАК ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА ШАРЛАТАНСКАТА КОРУПЦИЯ ШАРЛАТАНСКИТЕ САБОТАЖИ ШАРЛАТАНСКИТЕ МЕТЕЖИ КАК КЪДЕ СА ЗАКОНИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЗАЩО ЗА ТЕЗИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕ СТИГА ЧЕ КРАДАТ ЛЪЖАТ ОВЛАДЯВАТ В.ЛАСТТА АМИ СА И ГНУСНЯЦИ ПОЗОРНИ ТУК СМЕ ХРИСТИЯНИ

    17:10 20.02.2026

  • 66 Ал Капоне

    3 1 Отговор
    Трябваше да ръководя дървената мафия!

    17:12 20.02.2026

  • 67 ПеПедофил от Петрохан

    8 1 Отговор
    Оказва се че хижа Петрохан е била неформален център на властта в България

    17:13 20.02.2026

  • 68 Сандьо

    6 2 Отговор
    е с двата крака в батака!

    17:14 20.02.2026

  • 69 Значи

    3 1 Отговор
    мафия в мафията!

    17:16 20.02.2026

  • 70 Удобно се спускало нещо,

    2 0 Отговор
    обаче той знаел истината.
    Знаеш твоята истина.
    А истината за 6-те трупа?
    Този е същият неудачник като всички, които са повярвали на калуш ламя и сега търси бунаци да осребри вярата си в тази глупост.
    Нека не се престарава, полека, лека излиза скритата картинка на яве и всичките кирливи ризи на големците с пари и власт.

    17:16 20.02.2026

  • 71 То, май

    3 0 Отговор
    гузен, негонен бяга.

    17:19 20.02.2026

  • 72 Основната цел

    3 0 Отговор
    На всички тея е да ограничат правата на собствениците на частни гори. Ей тва е. По всякакъв възможен начин и със всякакви механизми

    17:20 20.02.2026

  • 73 Едвийн ал-Вийр

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тити на Кака":

    "Добър, полезен списък!"
    В момента Сандов се показва като страхлив мишок посочвайки други имена в този списък, за да отклони медийното внимание от себе си и към други хора и да не е само той в центъра на вниманието.
    -проф. Евгений Дайнов и Саша Безуханова за тези двамата всички коментиращи са наясно колко тясно са свързани с евролибералната общност
    -Асен Асенов /цитирания от Сандов друг гост в Петрохан/ е поредния като вицепремиера Янкулов и много други финансирани от Америка за България
    -Ирина Недева, журналист водещ на "Преди обед" по БНР тя редува предаванията си, като един ден говори само за Украйна, на следващия ден кани представител на Хелзинския комитет да обсъждат колко онеправдани са ромите в България
    Целия списък са "отбор евроатлантически юнаци", грантаджии цоцащи от различни американски и европейски фондации
    Обърнете внимание на аксесоара около врата на Сандов, преди време имаше поместен виц във ФАКТИ, който го обяснява:
    "1825 год. - мъже с бради излизат на площада и казват: "Убихме една мечка"
    2025 год. - мъже с бради отиват в магазин на площада и питат: "Извинете, имате ли крем за ръце с алое вера"
    Сандов е олицетворение на мъжете с бради от вица от 2025г.

    17:21 20.02.2026

  • 74 До кога

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "некадърници":

    Ще пишат глупости такива като теб? Колко изкара от това?

    17:28 20.02.2026

  • 75 А кой ви позволи

    2 0 Отговор
    Да берете боровинки а? Нали ги виждам на масата.

    Коментиран от #77

    17:31 20.02.2026

  • 76 Едвийн ал-Вийр

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "А това знаме на снимката какво е":

    "А това знаме на снимката какво е

    На ЕС ? Новото ли?"

    Знамето много прилича на знамето на ЛГБТИ с всички цветове от дъгата

    17:31 20.02.2026

  • 77 Едвийн ал-Вийр

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "А кой ви позволи":

    "А кой ви позволи

    Да берете боровинки а? Нали ги виждам на масата."

    Обикновенните турсити са ги спирали от сектата на Калушев и не са можели да си берат билки и плодове от гората, ама за министъра понеже е...за него може боровинки

    17:35 20.02.2026

  • 78 Смешник

    1 0 Отговор
    А като ходи там не забеляза ли че тия се занимават с окултна и сектанска дейност Даже на масата има такъв атрибут

    17:35 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове