Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БНТ. Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров. По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.
Цицелков обяви, че срещу него и кабинета тече масирана атака и ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт."
Но в CVто му ще пише : министер и ще вземе една заплата поне от касиерката на МС.
Простете ми, за кой ли път.Мене ме излъгАха ППейците отново.
И ония , дето нападна миньорите в Марица Изток.
И македонския поборник.
До коментар #9 от "Дориана":не злобей, щото мъжът ти май глътна вода още на старта.
На всички е ясно, че той е одобрявал служебните министри
Йотова в само маша!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Класация за най-досадният трол ,безспорно ще грабнеш приза...
Ама като гледам, събрал е Правителство от хора, които нямат капацитет да се борят с мафиоти, престъпници, простаци и копейки.
Един свестен юрист няма там.Ще им атакуват всяко решение.
Или умищлено е състава такъв.Един Христанов дето е боец и на място.
До коментар #14 от "От трън та на глок-Боец е лечението":С ,Боеца" Гошо- ,,острото" за Министър на МВР...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Определено, бързо отече. Да видим Гюро колко ще оцелее, че май е без глава. Няколко пъти питах има ли Гюро глава, никой не ми отговори.
До коментар #15 от "Оня":От архива на съда.
Не ги ли проверяват кандидатите поне за най-елементарното - дали имат някакви присъди или задържания.
Като прибавим и забраната на ЕС момчето пет години да се занимава с избори се питам защо Гюров и Йотова са го сложили вицепремиер по честните избори.
До коментар #25 от "Чакаме седмица за да решим- отписваме ли":Гошо Боеца е най-подходящ. Дялан камък. Става за всичко.
До коментар #16 от "Мнение":ОСТАВКА НА ТАЗИ ГОСПОЖА МОЛЯ ОСВОБИ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ВИЕ ЗАЕДНО БЯХТЕ ИЗБРАНИ СИГА ЗАЕДНО ВЪН ИНАЧЕ ПРЕЗИДИНСТВОТО ОСТАВА В ПОДЧИНЕНИЕ НА РАДЕВ А ТОВА ЧЕСТНО ЛИ Е
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":С бастунья ша ги упраи Сите...
До коментар #14 от "От трън та на глок-Боец е лечението":Купуването на избори и св.Петър да слезе от горе не може да спре.Днес се действа изтънчено,тайно.Гвардия застъпници обикалят по домовете и купуват цери семейства.По селата и малките градчета народа е зависим от кмет,горските,учители.На миналите избори 500хиляди бюлетини се оказаха невалидни?!?Половин милион гласове!Купуват се целите изборни комисии.Това е причина народа да не гласува.
