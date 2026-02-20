Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БНТ. Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров. По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

Цицелков обяви, че срещу него и кабинета тече масирана атака и ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт."