Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

20 Февруари, 2026 16:22 986 40

По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК.

Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БНТ. Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров. По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

Цицелков обяви, че срещу него и кабинета тече масирана атака и ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 18 Отговор
    На овакантеното място на Цицелков да заповяда Найо.

    16:25 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 19 Отговор
    Рекорд на Гинес за най бърза оставка -22 часа

    Коментиран от #24, #28

    16:27 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пепи

    18 3 Отговор
    И още трябва да има!!!!!!!

    16:29 20.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    10 21 Отговор
    Наказателен вот срещу предателските партии ИТН и БСП ОЛ, които излизат от Парламента. ИТН падат на 1% и субсидията отпада за тях, БСП ОЛ също се сриват надолу на 2 % Грешния избор за Киселова смъква партията още по- надолу , ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % няма 10 % за тях. Срив надолу и на Възраждане , които падат под 4 % . Костадинов прекали с агресивното си поведение срещу опонентите му особено срещу ППДБ , което го удря като бумеранг срещу него и партията му. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов , който искаше да въведе мракобесния закон срещу свободното слово и подкрепяше мафиотското олигархично управление на Борисов и Пеевски.

    16:29 20.02.2026

  • 7 Ще стане

    12 6 Отговор
    призидент на куково, както и бившия може да гледа НС отвън. Лукави, зависими, злобни

    16:30 20.02.2026

  • 8 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Кога Цицелков станА калайджия,кога му почерня ГЗ?
    Но в CVто му ще пише : министер и ще вземе една заплата поне от касиерката на МС.

    16:30 20.02.2026

  • 9 Дориана

    7 17 Отговор
    Пожелаваме на предателските партии ИТН и БСП ОЛ. да отпаднат от Парламента завинаги и никога повече да нямат възможността да бъдат патерици на корупционния мафиотски модел, който те толкова много защитаваха и искаха пълен мандат, но народа се вдигна на революция срещу тях.

    Коментиран от #18

    16:32 20.02.2026

  • 10 Неможачите на дедоCopoc

    16 3 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    16:34 20.02.2026

  • 11 Злобеете

    7 13 Отговор
    срещу служебните ама пак ще ви оправят с 200

    16:34 20.02.2026

  • 12 Сатана Z

    13 5 Отговор
    Интересно,защо Румбата мълчи ,а не излезе по телевизията и да каже на хората:
    Простете ми, за кой ли път.Мене ме излъгАха ППейците отново.

    16:35 20.02.2026

  • 13 Мнение

    8 12 Отговор
    Как става така ,че ИТН имат достъп до база данни на МВР и на какво основание? Това е престъпление. А знаем колко са верни тестовете.

    16:36 20.02.2026

  • 14 От трън та на глок-Боец е лечението

    3 8 Отговор
    Гюров да назначи Методи Лалов ако наистина иска честни избори.

    Коментиран от #26, #39

    16:37 20.02.2026

  • 15 Оня

    6 8 Отговор
    фъстък злобния гнусен , от де се е сдобил с тези листи с решения , неща преди повече от 10 години ? Просто да стават сплетни и интриги му е храната на него , а сега съвсем озлобен , виждащ , че краят на трупата от чалгари се вижда ! Завеса и потъване !

    Коментиран от #31

    16:41 20.02.2026

  • 16 Мнение

    5 7 Отговор
    Еми съжалявам. Опитаха се да сложат приемлив човек. Така че е Ясно, че трябва да слагат Рашков да им прекрати достъпа до база данни на МВР. Итн са аут

    Коментиран от #36

    16:42 20.02.2026

  • 17 Айде сега

    7 1 Отговор
    и защитника на Сектата Петрохан и педофилията.
    И ония , дето нападна миньорите в Марица Изток.
    И македонския поборник.

    16:48 20.02.2026

  • 18 Радева,

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    не злобей, щото мъжът ти май глътна вода още на старта.

    На всички е ясно, че той е одобрявал служебните министри

    Йотова в само маша!

    Коментиран от #19

    16:51 20.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Импийчмън

    6 2 Отговор
    Тая рижавата рошла и тя да си подписва оставката барабар с Гюро и двадесетте разбойника и да ходим на избори 2:1...

    17:06 20.02.2026

  • 21 Няма цицка

    6 0 Отговор
    за Цицелков... лошо!

    17:07 20.02.2026

  • 22 Эвдокия

    6 0 Отговор
    При толкова достойни представителни българи,тази "джумерка"ли намериха да монтират за вицепремиер?Злобна подигравка с народа.Прилича на огладнял пинчер загубил стопанина си.

    17:07 20.02.2026

  • 23 хмммм

    5 0 Отговор
    вицепремиер по честни избори.. това подигравка на най-високо ниво.

    17:08 20.02.2026

  • 24 Ако има

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Класация за най-досадният трол ,безспорно ще грабнеш приза...

    17:09 20.02.2026

  • 25 Чакаме седмица за да решим- отписваме ли

    0 3 Отговор
    Празнували победа- ИТН.Да вади резервната скамейка Гюров-Б. Рашков, Манол Глишев, Георти Геортиев- Боец, Методи Лалов.
    Ама като гледам, събрал е Правителство от хора, които нямат капацитет да се борят с мафиоти, престъпници, простаци и копейки.
    Един свестен юрист няма там.Ще им атакуват всяко решение.
    Или умищлено е състава такъв.Един Христанов дето е боец и на място.

    Коментиран от #35

    17:11 20.02.2026

  • 26 В комплект

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "От трън та на глок-Боец е лечението":

    С ,Боеца" Гошо- ,,острото" за Министър на МВР...

    17:12 20.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Определено, бързо отече. Да видим Гюро колко ще оцелее, че май е без глава. Няколко пъти питах има ли Гюро глава, никой не ми отговори.

    17:14 20.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оня":

    От архива на съда.

    17:16 20.02.2026

  • 32 ?????

    4 0 Отговор
    И защо така?
    Не ги ли проверяват кандидатите поне за най-елементарното - дали имат някакви присъди или задържания.
    Като прибавим и забраната на ЕС момчето пет години да се занимава с избори се питам защо Гюров и Йотова са го сложили вицепремиер по честните избори.

    17:17 20.02.2026

  • 33 Мария Силвестер

    3 0 Отговор
    Стоил Цицелков.... Потърсих в книгите за българските имена и фамилиии и се оказа, че името Стоил го има но фамилното име Цицелков го няма. Търсих, търсих, няма нито едно име или фамилия с Цицeлков, Цицеpонков, ЦиЦикyров, Някой знае ли от къде е дошла тази фамилия Цицелков в България и тази фамилия да стане управляваща фамилия? Вижте само как като хамелеони, за да могат да управляват тия фамилии си преобръщат имената от Цицелков на българското име Стоилков!

    17:19 20.02.2026

  • 34 Промяна

    4 1 Отговор
    ОСТАВКА НА ТАЗИ ГОСПОЖА МОЛЯ ОСВОБИ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ВИЕ ЗАЕДНО БЯХТЕ ИЗБРАНИ СИГА ЗАЕДНО ВЪН ИНАЧЕ ПРЕЗИДИНСТВОТО ОСТАВА В ПОДЧИНЕНИЕ НА РАДЕВ А ТОВА ЧЕСТНО ЛИ Е

    17:20 20.02.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чакаме седмица за да решим- отписваме ли":

    Гошо Боеца е най-подходящ. Дялан камък. Става за всичко.

    Коментиран от #38

    17:24 20.02.2026

  • 36 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    ОСТАВКА НА ТАЗИ ГОСПОЖА МОЛЯ ОСВОБИ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ВИЕ ЗАЕДНО БЯХТЕ ИЗБРАНИ СИГА ЗАЕДНО ВЪН ИНАЧЕ ПРЕЗИДИНСТВОТО ОСТАВА В ПОДЧИНЕНИЕ НА РАДЕВ А ТОВА ЧЕСТНО ЛИ Е

    17:24 20.02.2026

  • 37 Мария Силвестер

    2 1 Отговор
    Стоил Цицелков.... от кой катун е?

    17:27 20.02.2026

  • 38 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    С бастунья ша ги упраи Сите...

    17:28 20.02.2026

  • 39 Петя

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "От трън та на глок-Боец е лечението":

    Купуването на избори и св.Петър да слезе от горе не може да спре.Днес се действа изтънчено,тайно.Гвардия застъпници обикалят по домовете и купуват цери семейства.По селата и малките градчета народа е зависим от кмет,горските,учители.На миналите избори 500хиляди бюлетини се оказаха невалидни?!?Половин милион гласове!Купуват се целите изборни комисии.Това е причина народа да не гласува.

    17:30 20.02.2026

  • 40 така така

    1 0 Отговор
    Трябваше да избере Мария Филипова за премиер. Сега нямаше да има такива неща!

    17:31 20.02.2026

