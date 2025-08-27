Посрещаме маневрената рота, участвала в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествена церемония по посрещане на маневрената рота от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски, участвала в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR) ще се проведе днес, от 10:00 ч. на площад „Свобода“ в Хасково.

Военнослужещите ще бъдат приветствани от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов.

По време на церемонията ще бъдат връчени и награди за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи.