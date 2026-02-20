Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Васил Терзиев предлага решение на спора с БАН и зелена светлина за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

Васил Терзиев предлага решение на спора с БАН и зелена светлина за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

20 Февруари, 2026 17:56 2 202 20

В полза на жителите на района ще бъде осигурена зелена площ на близо 89 дка

Васил Терзиев предлага решение на спора с БАН и зелена светлина за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев предлага Столичен общински съвет (СОС) да одобри споразумение между Столична община и Българска академия на науките (БАН). Целта е да се сложи край на спора за терена, върху който трябва да бъде изграден парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ чрез извънсъдебно уреждане на въпроса. Предложението е внесено с общ доклад заедно с председателя на СОС Цветомир Петров, заместник-кмета по строителство Никола Лютов и кмета на район „Овча купел“ Ангел Стефанов.

Споразумението, юридически наречено „спогодба“, предвижда окончателно уреждане на въпросите по собствеността чрез взаимни отстъпки и безвъзмездно прехвърляне на имоти между двете страни – предоставяне на два общински терена на БАН, признаване в полза на Столична община собствеността на поземлени имоти и прехвърляне на шест сгради, разположени в обхвата на бъдещия парк.

“Това е една от първите теми, с които се захванахме още в началото на мандата. Тогава малцина вярваха, че след близо 16 години блокаж може да има развръзка.” - каза кметът на София Васил Терзиев.

Теренът от близо 89 дка в „Овча купел“ е предвиден за парк още в Общия устройствен план на София. През 2023 г. Столичният общински съвет одобри подробния устройствен план за реализацията му, но част от имота беше оспорена в съда от БАН, което блокира старта на проекта.

След поредица от срещи и преговори на експертно ниво през последната година е изготвен проект на спогодба, който предстои да бъде разгледан от Столичния общински съвет и от Общото събрание на БАН.

Предложението:

БАН ще бъде призната за собственик на обособена част от терена с площ 6 787 кв. м, предназначена за астрономически комплекс – образователен и културен център.

Столична община ще бъде призната за собственик на останалата част от имота – 82 009 кв. м, предвидена за изграждане на парк и улична инфраструктура.

Академията ще прехвърли безвъзмездно на общината сградите, попадащи в зоната на бъдещия парк.

В замяна Столична община ще предостави на БАН два общински имота в непосредствена близост, подходящи за развитие на научна, образователна дейност и жилищни нужди.

Изготвени са независими пазарни оценки, които потвърждават баланса на договореното разпределение на имотите.

Спогодбата предвижда и поетапно Столична община да изгради и улична инфраструктура в периода 2027–2029 г., което ще облагороди района и ще осигури достъп както до бъдещия парк, така и до имотите на БАН.

С подписването на споразумението БАН ще оттегли съдебното си оспорване, което ще позволи влизането в сила на устройствените решения и започване на реалните дейности по изграждането на парк „Кукуряк“.

Местоположението на бъдещия парк е стратегическо за развитието на зелената система в района, тъй като той ще свърже поредица от квартални обществени пространства – от зоната около минералния извор и баня „Овча купел“, през парк „Кукуряк“, до линейната зелена връзка към бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Бойчо Бойчев“.

Казусът с парк „Кукуряк“ в „Овча купел“ продължава вече близо 16 години. Още през 2009 г. граждански организации внасят предложение до Столична община за създаване на градски парк върху общински и държавни терени.

След години обсъждания и административни процедури, през юни 2023 г. Столичен общински съвет одобрява проекта за подробен устройствен план. Следват съдебни процедури за терени между общината и БАН.

Предстоящото споразумение дава възможност дългоочакваният парк най-сетне да премине от план към реализация.


