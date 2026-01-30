Времето днес, прогноза за петък, 30 януари: Температурите падат, обилни валежи в Югоизточна България

Ще има обилни валежи, по-съществени ще са количествата в югоизточната половина от страната, обявен е код жълто.

Без валежи ще остане пак в северозападните райони.

Ще бъде ветровито, особено в Източна България, с временно силен и поривист северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух.

Минималните температури ще са предимно между 1° до 6°, максималните - от 4° до 9°, в София - около 4°.

С понижението на температурите до вечерта в Добруджа и в Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг.

Времето ще се задържи така и през уикенда, както и през новата седмица.

Ще бъде облачно, мъгливо, дъждовно, ветровито и все по-студено време.

Още в неделя в почти цялата страна дъждът да премине в сняг. Значителни ще са отново количествата в Южна България.

Най-студено се очаква да е във вторник, когато минималните температури ще са между минус 12° и минус 7°, а дневните ще са около нулата.