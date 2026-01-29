Новини
Йордан Иванов (ПП-ДБ): Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват поръчка на Борисов и Пеевски

29 Януари, 2026

  • йордан иванов-
  • промени-
  • изборен кодекс

Към момента управляващите не казват нищо за скенерите. Към момента гласуването остава с хартиена бюлетина и с машините тип принтери

Йордан Иванов (ПП-ДБ): Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват поръчка на Борисов и Пеевски - 1
Мария Атанасова

Не търсете интрига там, където няма. Коалицията е стабилна. Тепърва ще водим демократични и отворени разговори, за да излъчим най-добрите листи за предстоящите избори, за да може нашите избиратели да бъдат представени максимално най-добре в парламента.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Йордан Иванов.

"Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват политическа поръчка на Бойко Борисов и Делян Пеевски по отношение на промените в Изборния кодекс и намаляването на изборните секции в чужбина. Ако "Възраждане" вярваха в мотивите си за тези промени, трябваше да предложат избирателен район "чужбина". Днес те отново показаха, че изпълняват волята на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Към момента управляващите не казват нищо за скенерите. Към момента гласуването остава с хартиена бюлетина и с машините тип принтери", добави той.

"На тези избори за първи път от над 20 години основната тема ще бъде външната политика. Трябва да изберем България с Германия, Франция и силна Европа ли ще е или ще минем на страната на Виктор Орбан", завърши Йордан Иванов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    5 4 Отговор
    От болната глава на здравата!

    21:19 29.01.2026

  • 2 Откри Америка ли младок

    12 20 Отговор
    Та Възраждане е проект на ГЕРБ и Врабевски от създаването си

    21:20 29.01.2026

  • 3 Фактите

    9 5 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    21:20 29.01.2026

  • 4 Гробар

    19 11 Отговор
    Фашистите от ппдб грухтят тревожно. Няма алабала с президента, Васко Черненото ги усмърти с вдигането на цените на зоните в София. Ще гледат партийния дом на снимка, а депутатите им не стават и за чистачи на градски нужници. Но няма страшно, Васко им осигури много боклук, в който да ровят, няма да останат гладни.

    21:21 29.01.2026

  • 5 Хипотетично

    8 5 Отговор
    Най-добрите в листите на ПП/ДБ вече си подадоха оставките, следват не най-добрите, (а неизвестните може да се присламчват към експрезидентския проект),.

    21:23 29.01.2026

  • 6 Стенли

    23 7 Отговор
    Абе не знам Костадинов да е управлявал заедно с герб но вие управлявахте всички помним така наречената сглобка с любезното съдействие на Пеевски и как пихте мазно турско кафе в скута му 😁 човека чак изложба направи така наречения музей на сглобката 😁 айде нема нужда аман от такива демократи а относно това да има по малко изборни секции това е много правилно лично аз не желая някакви хора които дори не говорят български език да ми определят кой ще ме управлява

    Коментиран от #10, #39

    21:23 29.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    19 7 Отговор
    ППДБ, които въртяха гюбеци в скута и на Пеевски и на Борисов тръгнали да говорят за обслужване!

    ПО-ДОБРЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕБЕЛЯН ОТКОЛКОТО ЗА ППДБ!!!
    ПО-вредна и продажна пасмина от тия няма!!!

    21:23 29.01.2026

  • 8 Пич

    12 6 Отговор
    Паветниците така и не се научиха, че със злоба избори не се печелят!!! Но какво друго да се очаква от комунистически потомци , чиито родители са се клели в партията , докато са търсели връзки да пращат отрочетата в Лондон и Париж , та сега тези да ни учат на демокрацията (безродие)!!!

    21:26 29.01.2026

  • 9 бай Иван

    11 8 Отговор
    Ккв поръчка на Пеевски като Възраждане искат да ограничат гласуването от Турция?

    Коментиран от #11

    21:28 29.01.2026

  • 10 Гробар

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    АПС били недоволни. Да емигрират в Турция, да създадат партия, и със същите тези гласове да печелят избори.

    Коментиран от #12

    21:34 29.01.2026

  • 11 Грую

    0 13 Отговор

    До коментар #9 от "бай Иван":

    Реално погледнато Пеевски е първият политик, направил и добро за България като занули Меди. Нека го изравнят по точки и тогава да го плюят. Хаха.

    21:36 29.01.2026

  • 12 Стенли

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    Много точно казано

    21:37 29.01.2026

  • 13 Помним

    10 5 Отговор
    Ко стана е пп-ейци кога ще ходите на островите? Щом се натискат за още власт, значи сметките ви още ви се виждат малки. При вас къде изчезнаха безследно 9 милиарда за няма и 10 дена

    21:37 29.01.2026

  • 14 Да бе

    7 4 Отговор
    A пп/дб не са ли прокси на герб? Тоест на борисов и неговото протеже пееф? В дб са костовистите от седмия ден, които направиха сглобката с герб преди време.

    21:43 29.01.2026

  • 15 Иванов май е прав за Възраждане

    9 4 Отговор
    Уважаеми съфорумци! Бих искал да ви информирам за един много забавен факт! На местните избори във Великотърновска община на 2- ро място в листата на ПП.Герб е Венцислав Спирдонов който е вече 3-ти мандат председател на Общински съвет - Велико Търново. В листата е след кмета 4-ти мандат на града Даниел Панов. Водач на листата на ПП.Възраждане е Иван Спирдонов ,брат на председателя на Общинския съвет от ГЕРБ Венцислав Спирдонов. А кандидат кмет на Възраждане е Стилян Найденов главен редактор на регионалния всекидневник "Борба" от медийната империя на Делян Пеевски. Член на УС на общинския футболен клуб "Етър" и който призова на балотажа да се гласува за Панов. Колеги бяха публикували преди още по фрапиращи случаи в други градове за симбиозата ГЕРБ -ДПС- Възраждане. Толкова за алтернативата. Наздраве

    Коментиран от #18, #31

    21:45 29.01.2026

  • 16 Стенли

    8 1 Отговор
    Миналата година правителството на грабежа ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС увеличи заплатите на полиция,военни и държавни служители. На полиция със 70% а на военни и държавни служители с 50%. В същото време за 1 година страната изтегли нови заеми в размер на 26 млрд.лв. Увеличените заплати само в МВР излизат на държавата, тоест на всички нас 7,9 млрд.годишно. В същото време трудовите хора които произвеждат получават от 3 до 4 пъти по ниски възнаграждения. Въпроса е новото правителство ще потърси ли отговорност на мафията за грабежа?! Ето цифрите в МВР-
    Колко стават заплатите в МВР
    Увеличението влиза в сила със задна дата
    23 януари 2026
    Главният секретар на МВР вече ще получава 6743 евро, а заместниците му – 6283 евро месечно.

    Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 4922 евро, а разследващите полицай – по 3076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 2505 евро до 2946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 3108 евро.

    Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители.

    Коментиран от #17, #23, #27

    21:49 29.01.2026

  • 17 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа

    21:52 29.01.2026

  • 18 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иванов май е прав за Възраждане":

    Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа

    Коментиран от #19

    21:52 29.01.2026

  • 19 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    Е няма лошо че съпругата на кандидат кмета от Възраждане Стилян Найденов - Диана Найденова е пиар на кмета Даниел Панов от ГЕРБ. Но е професионалист както каза и е избрала най добрата оферта тази на ГЕРБ. И въпреки че Стилян Найденов призова да се гласува на балотажа за Панов, ДПС също и Панов загуби самия град Велико Търново от кандидата на ПП-ДБ архитект Йордан Терзийски с близо 200 гласа. Но спечели кметските избори защото в селата от община Велико Търново с компактно ромско население резултата беше 99 на 1 процент за Панов.

    21:54 29.01.2026

  • 20 Хаха

    4 3 Отговор
    Днес ППДБ бранеха Ахмед Доган и косвено Радев защото се надяват да направят сглобка с Радев и Доган след изборите. Никой друг не ги иска.

    21:54 29.01.2026

  • 21 Хаха

    5 2 Отговор
    Пеевски може загуби гласове от Турция след предложението на Възраждане. Затова ДПС - ново начало гласуваха против заедно с ППДБ.

    21:57 29.01.2026

  • 22 Опа

    4 3 Отговор
    Партията на пудела, както Доган и Радев са бити карти. Не искаме повече пудели с пачки, Боташ и обръчи от фирми.

    21:59 29.01.2026

  • 23 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    И тези заплати средно по 5 хил.евро (10 хил.лв.) са без данъци и осигуровки. Отделно бонуси 3 пъти в годината ,допълнителни възнаграждения за длъжнocт, звaние ,извънрeден труд и за храна. И достигат по 15 хил.лв. При пенсиониране 20 брyтни заплати = 300 хил.лв. А тези които произвеждат получават само за храна, отопление, транспорт,дрехи, и плащат данъци и осигуровки и за друго не им остава,. Незабавен арест за глaвaтaритe на мафията която ни огрaби - боко тиквата ,прace пеевски ,чaaлга мeрзавеца cлавyца и плoндeр зафиров.

    Коментиран от #24

    21:59 29.01.2026

  • 24 Опа

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Решението за индексацията на бюджетните заплати от 1 януари 2026 г. бе критикувано от водещи икономисти и експерти. От Фискалния съвет вече бяха препоръчали

    да се оптимизира броя на полицаите,

    който расте при намаляващо население. Фискалният съвет препоръчва също така държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители. 
    Според анализите на Фискалния съвет, разходите за вътрешен ред и сигурност в България като дял от БВП са едни от най-високите в ЕС – 3,6 на сто при средно за ЕС и еврозоната 1,7 процента.

    В бюджета за 2025 г. вече беше отчетено

    драстично увеличение на разходите за персонал в МВР

    и останалите силови ведомства. Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението.

    Коментиран от #26

    22:00 29.01.2026

  • 25 Удри

    4 2 Отговор
    Има една малка секта около 6-7% от гласуващите, които ще подкрепят ППДБ.

    Коментиран от #40

    22:00 29.01.2026

  • 26 Удри

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Опа":

    Затова ПП-ДБ първи ,Радев втори а ГЕРБ 6 процента ,реалния им вот без купения и корпоративен.

    Коментиран от #28

    22:01 29.01.2026

  • 27 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Макар че си писал с моя никнейм съм съгласен с теб 👍

    Коментиран от #29

    22:02 29.01.2026

  • 28 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Удри":

    А при 60% избирателна активност ДПС пеевски изпада от парламента

    22:02 29.01.2026

  • 29 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Макар мой нов адаш че си харесал ника ми се радвам че си съгласен с мен👍

    22:03 29.01.2026

  • 30 Дълбока резерва

    3 0 Отговор
    Имах някакви очаквания към Възраждане, но като видях, колко настървено нападат предимно опозицията и как сладко си говорят с Герб в залата цяла година. Картината стана много ясна.
    Продадоха се завалиите.

    22:04 29.01.2026

  • 31 Малко допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иванов май е прав за Възраждане":

    Иван Ангелов Спирдонов от Възраждане брат на председателя на общинския съвет от ГЕРБ Венцислав Ангелов Спирдонов беше преди 20 години в СДС. Приватизира "Кинефикация" В.Търново и с част от откраднатите пари плати на Централното ръководство на ГЕРБ София да сложат брат му в листите на ГЕРБ в Търново и вече 3-ти мандат председател на общинския съвет. А и плати на Коста Костадинов копейкин да е шеф на Възраждане в града. Иначе Възраждане алтернативата ааа😂😂🤣😅😁😁😄😃

    Коментиран от #33

    22:09 29.01.2026

  • 32 За мързел се плаща

    0 0 Отговор
    със Злато! Другари фърфълдачници. Кажете какво ще правим, след като всички валути по света се захванат за Златото и еврото изчезне? Как тогава, ще си върнем Лева захванат за Златото?

    22:10 29.01.2026

  • 33 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Малко допълнение":

    Уааааа ууууаааауууааа двамата братя единия шеф в ГЕРБ другия на Възраждане ууууаааааууууааа и ша се чегъртат уууаауууааа😂🤣🤭🤯

    22:11 29.01.2026

  • 34 Гласоподавател

    0 1 Отговор
    Народа няма пак да се върже на ППДБ и Радев. Вдигнаха цените тройно докато управляваха.

    22:14 29.01.2026

  • 35 Хмм

    1 0 Отговор
    На последните избори ППДБ спечелиха в махалите в София и Пловдив.

    22:17 29.01.2026

  • 36 Пурко

    1 0 Отговор
    Боко Кретена е един от синовете на покойния Доньо Донев.Не знам точно кой.Простак от класа! Селски хитрец. Жалко за народ,управляван от такива...Рядко неграмотен,нагъл,лицемер и нарцис...Това е лицето на Республика България. За простак гласуват още по- големи простаци.Това сте.Спомняте ли за Големия Радой Ралин?"На полянката"... Или за Алеко Константинов?"Не народ,а мърша! Овце!

    22:18 29.01.2026

  • 37 Анономен

    1 0 Отговор
    На тези идиоти от лежане по скутовете на Пеевски и Борисов навсякъде им се превиждат

    22:22 29.01.2026

  • 38 Анономен

    1 0 Отговор
    Тези умрели медии няма ли да спрат да канят тези идиоти.Те освен да говорят за Пеевски и Борисов нищо смислено не могат да кажат!

    22:24 29.01.2026

  • 39 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Е и?

    22:26 29.01.2026

  • 40 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Удри":

    Повече сме

    22:32 29.01.2026

