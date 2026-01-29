Йордан Иванов (ПП-ДБ): Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват поръчка на Борисов и Пеевски

Не търсете интрига там, където няма. Коалицията е стабилна. Тепърва ще водим демократични и отворени разговори, за да излъчим най-добрите листи за предстоящите избори, за да може нашите избиратели да бъдат представени максимално най-добре в парламента.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Йордан Иванов.
"Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват политическа поръчка на Бойко Борисов и Делян Пеевски по отношение на промените в Изборния кодекс и намаляването на изборните секции в чужбина. Ако "Възраждане" вярваха в мотивите си за тези промени, трябваше да предложат избирателен район "чужбина". Днес те отново показаха, че изпълняват волята на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Към момента управляващите не казват нищо за скенерите. Към момента гласуването остава с хартиена бюлетина и с машините тип принтери", добави той.
"На тези избори за първи път от над 20 години основната тема ще бъде външната политика. Трябва да изберем България с Германия, Франция и силна Европа ли ще е или ще минем на страната на Виктор Орбан", завърши Йордан Иванов.
1 Факт
21:19 29.01.2026
2 Откри Америка ли младок
21:20 29.01.2026
3 Фактите
Избори Април 2021:
(ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)
ГЕРБ – 837 707 гласа
ДПС – 336 306
Избори Юли 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)
ГЕРБ – 642 165 (-195 542)
ДПС – 292 514 (-43 792)
Избори Ноември 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)
ГЕРБ – 596 456 (-45 709)
ДПС – 341 000 (+48 486) !!!
21:20 29.01.2026
4 Гробар
21:21 29.01.2026
5 Хипотетично
21:23 29.01.2026
6 Стенли
Коментиран от #10, #39
21:23 29.01.2026
7 ДрайвингПлежър
ПО-ДОБРЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕБЕЛЯН ОТКОЛКОТО ЗА ППДБ!!!
ПО-вредна и продажна пасмина от тия няма!!!
21:23 29.01.2026
8 Пич
21:26 29.01.2026
9 бай Иван
Коментиран от #11
21:28 29.01.2026
10 Гробар
До коментар #6 от "Стенли":АПС били недоволни. Да емигрират в Турция, да създадат партия, и със същите тези гласове да печелят избори.
Коментиран от #12
21:34 29.01.2026
11 Грую
До коментар #9 от "бай Иван":Реално погледнато Пеевски е първият политик, направил и добро за България като занули Меди. Нека го изравнят по точки и тогава да го плюят. Хаха.
21:36 29.01.2026
12 Стенли
До коментар #10 от "Гробар":Много точно казано
21:37 29.01.2026
13 Помним
21:37 29.01.2026
14 Да бе
21:43 29.01.2026
15 Иванов май е прав за Възраждане
Коментиран от #18, #31
21:45 29.01.2026
16 Стенли
Колко стават заплатите в МВР
Увеличението влиза в сила със задна дата
23 януари 2026
Главният секретар на МВР вече ще получава 6743 евро, а заместниците му – 6283 евро месечно.
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 4922 евро, а разследващите полицай – по 3076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 2505 евро до 2946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 3108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители.
Коментиран от #17, #23, #27
21:49 29.01.2026
17 Гробар
До коментар #16 от "Стенли":Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа
21:52 29.01.2026
18 Гробар
До коментар #15 от "Иванов май е прав за Възраждане":Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа
Коментиран от #19
21:52 29.01.2026
19 Стенли
До коментар #18 от "Гробар":Е няма лошо че съпругата на кандидат кмета от Възраждане Стилян Найденов - Диана Найденова е пиар на кмета Даниел Панов от ГЕРБ. Но е професионалист както каза и е избрала най добрата оферта тази на ГЕРБ. И въпреки че Стилян Найденов призова да се гласува на балотажа за Панов, ДПС също и Панов загуби самия град Велико Търново от кандидата на ПП-ДБ архитект Йордан Терзийски с близо 200 гласа. Но спечели кметските избори защото в селата от община Велико Търново с компактно ромско население резултата беше 99 на 1 процент за Панов.
21:54 29.01.2026
20 Хаха
21:54 29.01.2026
21 Хаха
21:57 29.01.2026
22 Опа
21:59 29.01.2026
23 Хаха
До коментар #16 от "Стенли":И тези заплати средно по 5 хил.евро (10 хил.лв.) са без данъци и осигуровки. Отделно бонуси 3 пъти в годината ,допълнителни възнаграждения за длъжнocт, звaние ,извънрeден труд и за храна. И достигат по 15 хил.лв. При пенсиониране 20 брyтни заплати = 300 хил.лв. А тези които произвеждат получават само за храна, отопление, транспорт,дрехи, и плащат данъци и осигуровки и за друго не им остава,. Незабавен арест за глaвaтaритe на мафията която ни огрaби - боко тиквата ,прace пеевски ,чaaлга мeрзавеца cлавyца и плoндeр зафиров.
Коментиран от #24
21:59 29.01.2026
24 Опа
До коментар #23 от "Хаха":Решението за индексацията на бюджетните заплати от 1 януари 2026 г. бе критикувано от водещи икономисти и експерти. От Фискалния съвет вече бяха препоръчали
да се оптимизира броя на полицаите,
който расте при намаляващо население. Фискалният съвет препоръчва също така държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители.
Според анализите на Фискалния съвет, разходите за вътрешен ред и сигурност в България като дял от БВП са едни от най-високите в ЕС – 3,6 на сто при средно за ЕС и еврозоната 1,7 процента.
В бюджета за 2025 г. вече беше отчетено
драстично увеличение на разходите за персонал в МВР
и останалите силови ведомства. Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението.
Коментиран от #26
22:00 29.01.2026
25 Удри
Коментиран от #40
22:00 29.01.2026
26 Удри
До коментар #24 от "Опа":Затова ПП-ДБ първи ,Радев втори а ГЕРБ 6 процента ,реалния им вот без купения и корпоративен.
Коментиран от #28
22:01 29.01.2026
27 Стенли
До коментар #16 от "Стенли":Макар че си писал с моя никнейм съм съгласен с теб 👍
Коментиран от #29
22:02 29.01.2026
28 Стенли
До коментар #26 от "Удри":А при 60% избирателна активност ДПС пеевски изпада от парламента
22:02 29.01.2026
29 Стенли
До коментар #27 от "Стенли":Макар мой нов адаш че си харесал ника ми се радвам че си съгласен с мен👍
22:03 29.01.2026
30 Дълбока резерва
Продадоха се завалиите.
22:04 29.01.2026
31 Малко допълнение
До коментар #15 от "Иванов май е прав за Възраждане":Иван Ангелов Спирдонов от Възраждане брат на председателя на общинския съвет от ГЕРБ Венцислав Ангелов Спирдонов беше преди 20 години в СДС. Приватизира "Кинефикация" В.Търново и с част от откраднатите пари плати на Централното ръководство на ГЕРБ София да сложат брат му в листите на ГЕРБ в Търново и вече 3-ти мандат председател на общинския съвет. А и плати на Коста Костадинов копейкин да е шеф на Възраждане в града. Иначе Възраждане алтернативата ааа😂😂🤣😅😁😁😄😃
Коментиран от #33
22:09 29.01.2026
32 За мързел се плаща
22:10 29.01.2026
33 Гробар
До коментар #31 от "Малко допълнение":Уааааа ууууаааауууааа двамата братя единия шеф в ГЕРБ другия на Възраждане ууууаааааууууааа и ша се чегъртат уууаауууааа😂🤣🤭🤯
22:11 29.01.2026
34 Гласоподавател
22:14 29.01.2026
35 Хмм
22:17 29.01.2026
36 Пурко
22:18 29.01.2026
37 Анономен
22:22 29.01.2026
38 Анономен
22:24 29.01.2026
39 Петър
До коментар #6 от "Стенли":Е и?
22:26 29.01.2026
40 Петър
До коментар #25 от "Удри":Повече сме
22:32 29.01.2026