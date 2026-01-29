Йордан Иванов (ПП-ДБ): Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват поръчка на Борисов и Пеевски

Не търсете интрига там, където няма. Коалицията е стабилна. Тепърва ще водим демократични и отворени разговори, за да излъчим най-добрите листи за предстоящите избори, за да може нашите избиратели да бъдат представени максимално най-добре в парламента.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Йордан Иванов.

"Днес "Възраждане" отново показаха, че изпълняват политическа поръчка на Бойко Борисов и Делян Пеевски по отношение на промените в Изборния кодекс и намаляването на изборните секции в чужбина. Ако "Възраждане" вярваха в мотивите си за тези промени, трябваше да предложат избирателен район "чужбина". Днес те отново показаха, че изпълняват волята на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Към момента управляващите не казват нищо за скенерите. Към момента гласуването остава с хартиена бюлетина и с машините тип принтери", добави той.

"На тези избори за първи път от над 20 години основната тема ще бъде външната политика. Трябва да изберем България с Германия, Франция и силна Европа ли ще е или ще минем на страната на Виктор Орбан", завърши Йордан Иванов.