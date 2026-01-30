Йотова приема Главчев и заместниците му от Сметната палата в търсене на служебен премиер

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер.

От 11:00 часа днес държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев. След него на разговори са поканени и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.