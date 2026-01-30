Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Йотова приема Главчев и заместниците му от Сметната палата в търсене на служебен премиер

Йотова приема Главчев и заместниците му от Сметната палата в търсене на служебен премиер

30 Януари, 2026 07:43, обновена 30 Януари, 2026 06:46 499 8

  • консултации-
  • служебен кабинет-
  • президентство-
  • йотова-
  • главчев

Финален етап от консултациите при президента

Йотова приема Главчев и заместниците му от Сметната палата в търсене на служебен премиер - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер.

От 11:00 часа днес държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев. След него на разговори са поканени и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 0 Отговор
    Главчев:Аз съм най подходящия.След Борисов,аз съм водил най-много правителства.Вярвайте ми.

    06:52 30.01.2026

  • 2 Царица Илиана

    0 1 Отговор
    се разшета.

    06:56 30.01.2026

  • 3 хехе

    2 2 Отговор
    най-смешното е че който или която да бъде избран за служебен премиер пак ще има недоволни и ще плюят Йотова.

    07:00 30.01.2026

  • 4 Избирателите

    1 2 Отговор
    Искаме си Главанака !

    07:06 30.01.2026

  • 5 Вервайте

    3 0 Отговор
    в "Домовата книга" са все "отбор юнаци".

    07:07 30.01.2026

  • 6 Коко

    2 0 Отговор
    Тая пародия някой взема ли я на сериозно.Правителството падна преди два месеца а те си играят на консултации.И правителството пак си управлява и върши предателства.Това с бавенето на мандатите незнам как да го тълкувам освен че и президента е в сценария.За толкова време изборите трябваше да са се провели.

    07:24 30.01.2026

  • 7 Това

    0 0 Отговор
    новина ли се води ?

    07:30 30.01.2026

  • 8 фАкт

    0 0 Отговор
    Биволицата, изпълняваща длъжността Президент и вицепрезидент прекали с театъра относно една временна, макс.3 месеца заемана длъжност.Тия публични консултации и декларации всеки ден, кой искал, кой не искал, пък кой можел и кой неможел, са напълно излишни. Единствено трябва да се обяви името на служебния премиер и толкова.Правомощие на президента е да го назначи, без задължение да аргументира публично избора си.Дефицита на компетентност у президеншата, не може да се компенсира с зрелищност, само я подчертава.

    07:41 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове