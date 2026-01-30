Народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание, предават от БТА.

С измененията се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и може да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката, прие правната комисия. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие.

В дневния ред е и проект на Годишна работна програма на парламента за 2026 г.

В редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.