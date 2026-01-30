Новини
България »
Всички градове »
Народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата

30 Януари, 2026 08:26 507 13

  • народни представители-
  • второ четене-
  • промени-
  • закон за адвокатурата

С измененията се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти. 

Народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание, предават от БТА.

С измененията се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и може да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката, прие правната комисия. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие.

В дневния ред е и проект на Годишна работна програма на парламента за 2026 г.

В редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добре де , но тези

    7 0 Отговор
    нямат никакъв юридически капацитет. Направиха една стихийно пресолена манджа с конституцията, а е напълно сигурно, че всичките им решения са за отмяна. НС си е една лудница с установени диагнози и нито една диагноза не застъпва умения,познания и промени или писане на закони. Навярно такава е целта и народът да полудее.

    08:34 30.01.2026

  • 3 адвокат

    9 0 Отговор
    Трябва да се премахнат изпитите за адвокати.Адвокатът е свободна професия, не е държавен служител, какви "конкурси" ? Те са форма на корупция и противоречат на конституцията, все едно, за да те признаят за художник, да нарисуваш три картини и жури да го одобри.Пазарът определя кой е читав и кой не.

    08:39 30.01.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО,С КОЕТО ТРЯБВА ДА СИ ЗАПЪЛВАТЕ ВРЕМЕТО ДНЕС.
    БРАВО!
    И ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА СЕ СКАРАТЕ,ДА СЕ ОБИЖДАТЕ И ДА СЕ ПОСБИЕТЕ,
    ЧЕ ЩЕ ВИ НАМАЛИМ ЗАПЛАТИТЕ

    08:40 30.01.2026

  • 5 надарена кака

    1 5 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:42 30.01.2026

  • 6 Велко Палин

    6 1 Отговор
    Намислили са някакви простотии. За да удовлетворят адвокатската номенклатура.Ей, не се налапаха тия .....Монополизираха адвокатския труд, делата, договорите, правното обслужване и преписките се възлагат на определени "наши" кантори.Стана бетер комунизма.

    08:43 30.01.2026

  • 7 гр. Тарифа, Испания

    5 1 Отговор
    Чудят са какви тарифи да наложат за явяване на "изпит" и "вземането " на изпита.

    08:44 30.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лапанчев

    4 0 Отговор
    Ще вдигнат таксите. На практика това не е адвокатура, а държавна служба. Паят отива при адвокатските началници, а те са лакоми, нямат насищане.

    08:49 30.01.2026

  • 10 адаша

    4 0 Отговор
    Адвокатите ще си пускат реклами. "Ако имате вагинална сухота - аз съм адвоката, който ще ви избави от нея"

    08:50 30.01.2026

  • 11 Сега ще дойдат европейските

    2 2 Отговор
    Адвокатски кантори и ще назначат български адвокати учили на запад със съответните езици официалните за Европа английски и френски и език на държавата от където е кантората

    08:58 30.01.2026

  • 12 Безпристрастен

    1 0 Отговор
    По вихрещ се лобизъм, в комбинация със безочлива разпродажба,под благовидния предлог" концесиониране" от сегашния Парламент не е имало.Дано са се отворили очите на хората,защо направиха тази игра с промяна в Конституцията.Те отдавна го предвиждаха,че при една внезапна оставка на Премиера/ правителството, автоматично приключва всяка възможност за да си довършат замислените схеми.МС прекратява автоматично всякаква дейност, парламента се разпуска,а единствено Президента е упълномощен да състави служебен кабинет.Подариха с концсии БДЖ - пътнически превози , в 12 без 5. Но услужливо,платиха нови локомтиви и вагони - да им помогнат.Резултата от тази концесия,ще го усети народа,когато билетите поскъпнат двойно.Но " уреждача" грозданчо,ще е на тихо и спокойно място.Отделно в регионите са раздавали на килограм, разрешителни за концесия на кариери за строителни материали

    08:59 30.01.2026

  • 13 Вица за адвоката и телефона

    5 0 Отговор
    Пари от телефон не съм видял

    09:01 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол