Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина

Държавният глава Илияна Йотова върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 5 февруари 2026 г. Закон за изменение на Изборния кодекс. Тя изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, съобщават от пресцентъра на Президентството.
Според приетите текстове се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления. „Така приетите промени поставят в риск прокламирания в чл. 10 от Конституцията принцип на всеобщност на избирателното право“, пише в мотивите си президентът. Тя цитира решение на Конституционния съд, според което „държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение упражняване на избирателното право на всеки български гражданин […] Конституционната гаранция за неотменимост на избирателното право изключва възможността […] да бъдат създавани със закон препятствия от процедурно естество, които да затрудняват или да правят невъзможно неговото упражняване“.
В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден. Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова.
Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. „Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина“, припомня в мотивите си президентът.
„Вместо избирателното право на българските граждани да бъде път за приобщаване на всички български граждани към политическото управление на страната, изкуствено и необосновано се създават бариери пред упражняването на тяхно основно конституционно право“, изтъква Илияна Йотова.
В мотивите си държавният глава подчертава и опасността промените в Изборния кодекс допълнително да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. „Промените са и в противовес на нееднократно заявявания от представители на държавни институции, политици, неправителствени организации, граждани стремеж за оптимални усилия за повишаване на избирателната активност“, посочва президентът.
2 Дориана
16:47 11.02.2026
3 С надежда
16:47 11.02.2026
4 Пич
16:48 11.02.2026
5 Ура,,Ура
16:50 11.02.2026
6 Спрете с тия
16:52 11.02.2026
7 Тихо!
До коментар #2 от "Дориана":Че каканижеш глупост върху глупост! Нахално е да наречеш някого престъпник, след като единствено твоите ПП са свързани с Петрохан!
16:52 11.02.2026
8 Малтийката тамплиер
16:53 11.02.2026
9 избирател
16:53 11.02.2026
10 Браво !
16:53 11.02.2026
11 Ура,,Ура
До коментар #2 от "Дориана":На някои хора им предстоят тежки и безсънни нощи. Очаквам каква ли омраза пак ще посее Зулуса.
16:53 11.02.2026
12 Сандо
16:54 11.02.2026
13 ърл джоунс
16:56 11.02.2026
14 Адмирации!
16:56 11.02.2026
15 Дебелата кифла да
16:56 11.02.2026
16 ужас
16:59 11.02.2026
17 Тракиец 🇺🇦
А ...ЗНАЧИ РАВЕНСТВО?? ЗНАЧИ ТУРЦИТЕ ОТ ТУРЦИЯ КЪДЕТО ОТ 1984 Г ЖИВЕЯТ В ТУРЦИЯ И НЕ ЗНАЯТ БЪКЕЛ ДУМИЧКА НА БЪЛГАРСКИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ НАШИТЕ СЪДБИ .. ФИНАНСОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СОЦИАЛНИ И Т Н ? ЕВАЛА ДС ЕВАЛА БКП ...БО.К.ЛУЦИТЕ БОЛШЕВИШКИ СИ ОСТАВАТЕ ЗАВИНАГИ БО.КЛУЦИ ....ТОВА Е ... РАДОСТИН ВАСИЛЕВ Й ГО КАЗА НА ТАЯ МУТРЕСА МНОГО ДОБРЕ В ОЧИТЕ
16:59 11.02.2026
18 виночерпец
16:59 11.02.2026
19 диспечер
17:01 11.02.2026
20 Уса
17:01 11.02.2026
21 Бай Араб
17:02 11.02.2026
22 УЖАС
Илияна Йотова първоначално подкрепи Истанбулската конвенция, но по-късно смекчи позицията си в синхрон с обществените и политическите настроения в България.
Ето хронология на нейните изказвания:
Първоначална подкрепа (януари 2018 г.): Йотова определи конвенцията като „много важен документ“, насочен към реалната защита на жените от насилие. Тя изрази разочарование, когато правителството изтегли ратификацията от парламента.
Смекчаване на позицията (февруари 2018 г.): След силната съпротива от БСП (партията, която я издигна) и Светия синод, тя заяви, че „на този етап конвенцията не може да бъде ратифицирана“ поради липса на достатъчно информация и обществено разбиране.
Акцент върху домашното насилие: Въпреки споровете около термина „джендър“, Йотова продължава да бъде активен застъпник в борбата срещу домашното насилие, като редовно открива форуми по темата.
Позицията ѝ се размина с тази на лидера на БСП Корнелия Нинова, която твърдо се обяви против документа. Към момента България остава сред страните в ЕС, които не са ратифицирали конвенцията поради решение на Конституционния съд от 2018 г., че тя е несъвместима с Основния закон.
17:02 11.02.2026
23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:05 11.02.2026
25 Бай Араб
До коментар #14 от "Адмирации!":Дмирации за Ахмет Доган, Йотова връща Доган в управлението.Скоро новини на руски език по националната българска телевизия
17:06 11.02.2026
26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #21 от "Бай Араб":А ти на арабски ли предпочиташ?
17:06 11.02.2026
27 На фона на Мунчо и Доган....
17:06 11.02.2026
28 Време е
17:06 11.02.2026
29 Дориана
До коментар #7 от "Тихо!":Предателите не са престъпници те са си предатели, защото са избрали да бъдат такива. А, когато някои неща не са угодни те се парафразират като глупост. Истината е, че Слави Трифонов и неговите депутати от ИТН искаха да управляват и мачкат народа заедно с Борисов и Пеевски , но не им се получи. Сега си получават заслуженото.
17:07 11.02.2026
30 ясновидец
17:07 11.02.2026
31 социология
17:11 11.02.2026
32 Факт
17:13 11.02.2026
33 Ива
17:14 11.02.2026
34 Който не плаща данъци в БГ
До коментар #3 от "С надежда":няма никакво основание да гласува от чужбина !
17:15 11.02.2026
35 Кога я избрахме ,
До коментар #4 от "Пич":кога пък и вето почна да слага ?
17:17 11.02.2026
36 Пак добре,
17:24 11.02.2026
37 Не съм съгласен
До коментар #28 от "Време е":Аз ще чакам нашия Пиночет !
17:26 11.02.2026
38 Абсурдистан
17:29 11.02.2026
39 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Пич":Ти реши , че нямаме право на глас, бе. Ако ти се върнем 2 милиона, ще намериш ли работни места в тази опоскана бедна държава. Инвестициите от нас в България надминават всички други заедно. Страх ви е щото сме видяли друг свят и не гласуваме за простаци.
Коментиран от #50, #51, #52
17:30 11.02.2026
40 Дръта чанта
До коментар #33 от "Ива":И какво е мнението на избирателите
17:32 11.02.2026
41 Азззззззз
17:33 11.02.2026
42 Всеки Българин
17:34 11.02.2026
44 Сиромах
17:40 11.02.2026
45 Русофилите
До коментар #42 от "Всеки Българин":броят ли се за българи?
17:41 11.02.2026
46 Тва па
До коментар #41 от "Азззззззз":как го измисли?Длъжен е да е здрав ,силен ,умен и красив!
17:43 11.02.2026
47 Бай Араб
До коментар #26 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Не , бе знам български език по- добре от теб.
17:43 11.02.2026
48 Аполитичен
17:59 11.02.2026
49 Анонимен
18:02 11.02.2026
50 Някой
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":Хм, Кирчо отговаря точно на определението "простак". А вие гласувахте за него. Преди това, Слави ое повече отговаря на определението "простак", но вие пак бяхте гласували за него.
А за вашите "инвестиции" в България - идвате си веднъж в годината да се похвалите пред родата какви сте пичове. Харчите малко пари за ядене и пиене, отивате на зъболекар у нас, щото не можете да си го позволите в "белите" държави, в които избягахте. И наричате това инвестиции? Инвестиции, но в себе си.
Не искам хора, които живеят на хиляди километри от България, които нямат и грам представа какво се случва тук, които денонощно хулят държавата и народа си (макара да се дистанцират и от двете) да определят кой и как ще управлява държавата, в която аз и моите близки живеем.
18:02 11.02.2026
51 Ти си
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":Колега , не се хаби излишно телето няма да те разбере каккво му говориш то само ще преживя и ще гледа умно .......
18:14 11.02.2026
52 604
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":я жапънките и от дет си там си стой, наклон че даваш кът си на терен!!!
18:29 11.02.2026
53 604
18:30 11.02.2026