Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина

11 Февруари, 2026 16:43 1 286 53

Където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, изтъква Илияна Йотова

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 5 февруари 2026 г. Закон за изменение на Изборния кодекс. Тя изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, съобщават от пресцентъра на Президентството.

Според приетите текстове се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления. „Така приетите промени поставят в риск прокламирания в чл. 10 от Конституцията принцип на всеобщност на избирателното право“, пише в мотивите си президентът. Тя цитира решение на Конституционния съд, според което „държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение упражняване на избирателното право на всеки български гражданин […] Конституционната гаранция за неотменимост на избирателното право изключва възможността […] да бъдат създавани със закон препятствия от процедурно естество, които да затрудняват или да правят невъзможно неговото упражняване“.

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден. Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова.

Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. „Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина“, припомня в мотивите си президентът.

„Вместо избирателното право на българските граждани да бъде път за приобщаване на всички български граждани към политическото управление на страната, изкуствено и необосновано се създават бариери пред упражняването на тяхно основно конституционно право“, изтъква Илияна Йотова.

В мотивите си държавният глава подчертава и опасността промените в Изборния кодекс допълнително да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. „Промените са и в противовес на нееднократно заявявания от представители на държавни институции, политици, неправителствени организации, граждани стремеж за оптимални усилия за повишаване на избирателната активност“, посочва президентът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дориана

    44 2 Отговор
    ИТН, които предложиха промените дори и за сканиращите устройства и закриването на секции по поръчка на Пеевски и Борисов се провалят тотално. Слави Трифонов, нали точно ти и ИТН подкрепяхте мафиотското, корумпирано, олигархично управление на Борисов и Пеевски. Излъга избирателите си , и сега ИТН падат надолу под 2 % . Свърши вашето мафиотско управление . Повече няма да бъдете патерици на никого вън от Парламента.

    Коментиран от #7, #11

    16:47 11.02.2026

  • 3 С надежда

    28 5 Отговор
    да върнат старото положение и заедно с това изцяло машинното гласуване. Дано

    Коментиран от #34

    16:47 11.02.2026

  • 4 Пич

    30 26 Отговор
    Айде пак продаде държавата !!! Тези от чужбина въобще не трябва да имат право да гласуват, след като са избрали други държави пред собствената си !!! И без това предимно са изденали паветници либерасти!!!

    Коментиран от #35, #39

    16:48 11.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    23 16 Отговор
    За първи път в историята се случва социалист да свърши две смислени неща в един ден. Сега Възраждане,ГЕРБ и ИТН ще откачат. Само ги гледайте как ще реагират. Ще видим и БСП дали ще се коригират. Сега остава и КС да се произнесе и всичко ще се уточни.

    16:50 11.02.2026

  • 6 Спрете с тия

    29 12 Отговор
    Мушенгии най-сетне! Какви “граждани на България” са тези - родени или живеещи 25-30 години в чужбина, не знаещи български, облечени с шалвари и забрадки, нямащи хабер за кого и какво гласуват! Но, иначе, послушни оръдия за постигането на нечии чужди интереси, нямащи нищо общо с доброто на България и българите!

    16:52 11.02.2026

  • 7 Тихо!

    8 19 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Че каканижеш глупост върху глупост! Нахално е да наречеш някого престъпник, след като единствено твоите ПП са свързани с Петрохан!

    Коментиран от #29

    16:52 11.02.2026

  • 8 Малтийката тамплиер

    7 9 Отговор
    Всеки пи..раст, на власт !

    16:53 11.02.2026

  • 9 избирател

    25 3 Отговор
    В Турция , масово са се наговорили да гласуват срещу НН ! Много пленени градове от НН се канят да гласуват против НН , въпреки , че обещават или продават гласа си !

    16:53 11.02.2026

  • 10 Браво !

    23 10 Отговор
    Законосъобразно и справедливо !

    16:53 11.02.2026

  • 11 Ура,,Ура

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    На някои хора им предстоят тежки и безсънни нощи. Очаквам каква ли омраза пак ще посее Зулуса.

    16:53 11.02.2026

  • 12 Сандо

    18 9 Отговор
    Някой да е очаквал нещо друго от видната соросоидка,инсталирана на този висок пост за да защитава чужди интереси и да е резерва на Радев?Аз лчно изобщо не съм изненадан,а и да не забравяме,че в момента нашия основен Господар е многовековния ни враг Англия.

    16:54 11.02.2026

  • 13 ърл джоунс

    17 2 Отговор
    Структурите на НН по градовете се разпадат , доста хора напускат партията, защото виждат какво ще се случи .

    16:56 11.02.2026

  • 14 Адмирации!

    20 15 Отговор
    Адмирации и поздравления за президента г-жа Йотова! Все пак, има надежда за България! Има надежда, че поне тези избори няма да бъдат купени от Тиквата и от Прасето и от трибуната на парламента няма да се лее чалгарската простащина на селяндурина с мърсния език Хаджи Тошко Африкански - един гном, който силно прилича на шимпанзе!

    Коментиран от #25

    16:56 11.02.2026

  • 15 Дебелата кифла да

    24 8 Отговор
    плати за разходите в турските секции(около 3 милиона Е) в които избирателите не знаят български

    16:56 11.02.2026

  • 16 ужас

    15 3 Отговор
    Тая пребоядисана евроатлантичка в европарламента подкрепяше стамбулската конвенция заедно с ѝончева

    16:59 11.02.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    17 7 Отговор
    Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, съобщават от пресцентъра на Президентството.
    А ...ЗНАЧИ РАВЕНСТВО?? ЗНАЧИ ТУРЦИТЕ ОТ ТУРЦИЯ КЪДЕТО ОТ 1984 Г ЖИВЕЯТ В ТУРЦИЯ И НЕ ЗНАЯТ БЪКЕЛ ДУМИЧКА НА БЪЛГАРСКИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ НАШИТЕ СЪДБИ .. ФИНАНСОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СОЦИАЛНИ И Т Н ? ЕВАЛА ДС ЕВАЛА БКП ...БО.К.ЛУЦИТЕ БОЛШЕВИШКИ СИ ОСТАВАТЕ ЗАВИНАГИ БО.КЛУЦИ ....ТОВА Е ... РАДОСТИН ВАСИЛЕВ Й ГО КАЗА НА ТАЯ МУТРЕСА МНОГО ДОБРЕ В ОЧИТЕ

    Коментиран от #43

    16:59 11.02.2026

  • 18 виночерпец

    9 6 Отговор
    Мюсулманите масово не харесват лидерите на НН .Ваденето на етическата карна още повече ги расърди , защото ние си живеем заедно и си караме комшолука и приятелството .Повярвайте , ще го накажат през гласуването .

    16:59 11.02.2026

  • 19 диспечер

    13 1 Отговор
    Последно повикване на полета за Дубай

    17:01 11.02.2026

  • 20 Уса

    1 3 Отговор
    Браво!!!В САЩ масово ще гласуваме,както гласувахме за Тръмп

    17:01 11.02.2026

  • 21 Бай Араб

    4 13 Отговор
    Българите малко да се събудят,че скоро някоя сутрин да не осъмнат с новини на руски език по националната телевизия.

    Коментиран от #24, #26

    17:02 11.02.2026

  • 22 УЖАС

    9 2 Отговор
    ЕТО ГО ОТНОШЕНИЕТО НА ЙОТОВА КЪМ СТАМБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ.
    Илияна Йотова първоначално подкрепи Истанбулската конвенция, но по-късно смекчи позицията си в синхрон с обществените и политическите настроения в България.
    Ето хронология на нейните изказвания:
    Първоначална подкрепа (януари 2018 г.): Йотова определи конвенцията като „много важен документ“, насочен към реалната защита на жените от насилие. Тя изрази разочарование, когато правителството изтегли ратификацията от парламента.
    Смекчаване на позицията (февруари 2018 г.): След силната съпротива от БСП (партията, която я издигна) и Светия синод, тя заяви, че „на този етап конвенцията не може да бъде ратифицирана“ поради липса на достатъчно информация и обществено разбиране.
    Акцент върху домашното насилие: Въпреки споровете около термина „джендър“, Йотова продължава да бъде активен застъпник в борбата срещу домашното насилие, като редовно открива форуми по темата.
    Позицията ѝ се размина с тази на лидера на БСП Корнелия Нинова, която твърдо се обяви против документа. Към момента България остава сред страните в ЕС, които не са ратифицирали конвенцията поради решение на Конституционния съд от 2018 г., че тя е несъвместима с Основния закон.

    17:02 11.02.2026

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 10 Отговор
    Браво на президента Йлияна Йотова! Започва разграждането на кочината на Шиши и Бочко!

    17:05 11.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Араб

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Адмирации!":

    Дмирации за Ахмет Доган, Йотова връща Доган в управлението.Скоро новини на руски език по националната българска телевизия

    17:06 11.02.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай Араб":

    А ти на арабски ли предпочиташ?

    Коментиран от #47

    17:06 11.02.2026

  • 27 На фона на Мунчо и Доган....

    6 10 Отговор
    На фона на Мунчо и Доган - Бойко и Пеевски са велики държавници. А тая патица Йотова не мислех че е толкова корумпирана.

    17:06 11.02.2026

  • 28 Време е

    8 0 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джурджеску !

    Коментиран от #37

    17:06 11.02.2026

  • 29 Дориана

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тихо!":

    Предателите не са престъпници те са си предатели, защото са избрали да бъдат такива. А, когато някои неща не са угодни те се парафразират като глупост. Истината е, че Слави Трифонов и неговите депутати от ИТН искаха да управляват и мачкат народа заедно с Борисов и Пеевски , но не им се получи. Сега си получават заслуженото.

    17:07 11.02.2026

  • 30 ясновидец

    7 1 Отговор
    Каква стана тя ? Голямото Д не бил страшен , а бил страхлив .

    17:07 11.02.2026

  • 31 социология

    2 1 Отговор
    Да обобщим ! Радев първи ,Герб втори , ПП или Възраждане трети ! Четвъртото място още не се е изняснило , но е вероятно да е за Бсп или АПС .

    17:11 11.02.2026

  • 32 Факт

    0 0 Отговор
    Половинчато. Всички да бъдат доволни!

    17:13 11.02.2026

  • 33 Ива

    6 1 Отговор
    Аз съм против хора ,които от много години не живеят в България и са напрвили този избор ,да не гласуват .Или да има срок ,т.е.от 10 г да не могат да гласуват .Мнението на Крум Зарков ,който призова групата на БСП да не гласува промените ,не съвпадат с мнението на избирателите .

    Коментиран от #40

    17:14 11.02.2026

  • 34 Който не плаща данъци в БГ

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "С надежда":

    няма никакво основание да гласува от чужбина !

    17:15 11.02.2026

  • 35 Кога я избрахме ,

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    кога пък и вето почна да слага ?

    17:17 11.02.2026

  • 36 Пак добре,

    0 1 Отговор
    Защото, ако не беше домовата книга, можеше да е пак Кирил Петков или пък защо не Асен Василев. Все пак "..без такива като тях България нямаше да е същата.."

    17:24 11.02.2026

  • 37 Не съм съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Време е":

    Аз ще чакам нашия Пиночет !

    17:26 11.02.2026

  • 38 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Не е прав копейкин да нарича Йотова "секретарка". За тази длъжност се изисква опит и знания. Тя ги няма и двете. Тя ще си остане прото говорителка на мамника.

    17:29 11.02.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ти реши , че нямаме право на глас, бе. Ако ти се върнем 2 милиона, ще намериш ли работни места в тази опоскана бедна държава. Инвестициите от нас в България надминават всички други заедно. Страх ви е щото сме видяли друг свят и не гласуваме за простаци.

    Коментиран от #50, #51, #52

    17:30 11.02.2026

  • 40 Дръта чанта

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ива":

    И какво е мнението на избирателите

    17:32 11.02.2026

  • 41 Азззззззз

    4 2 Отговор
    По същата тази конституция, всеки български гражданин е ДЛЪЖЕН да знае писмено и говоримо български език. Доста "българи" в чужбина не знаят български Йотова направи голяма грешка.

    Коментиран от #46

    17:33 11.02.2026

  • 42 Всеки Българин

    1 2 Отговор
    Има право да гласува!!!!!

    Коментиран от #45

    17:34 11.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сиромах

    1 0 Отговор
    Сега,на почивката в Анталия,ще мога ли да гласувам за Радев?Да не си развалям резервацията!

    17:40 11.02.2026

  • 45 Русофилите

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Всеки Българин":

    броят ли се за българи?

    17:41 11.02.2026

  • 46 Тва па

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Азззззззз":

    как го измисли?Длъжен е да е здрав ,силен ,умен и красив!

    17:43 11.02.2026

  • 47 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Не , бе знам български език по- добре от теб.

    17:43 11.02.2026

  • 48 Аполитичен

    0 0 Отговор
    Той ли е мъжът на снимката?

    17:59 11.02.2026

  • 49 Анонимен

    2 2 Отговор
    Браво, Илияна, поздравления!

    18:02 11.02.2026

  • 50 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    Хм, Кирчо отговаря точно на определението "простак". А вие гласувахте за него. Преди това, Слави ое повече отговаря на определението "простак", но вие пак бяхте гласували за него.
    А за вашите "инвестиции" в България - идвате си веднъж в годината да се похвалите пред родата какви сте пичове. Харчите малко пари за ядене и пиене, отивате на зъболекар у нас, щото не можете да си го позволите в "белите" държави, в които избягахте. И наричате това инвестиции? Инвестиции, но в себе си.
    Не искам хора, които живеят на хиляди километри от България, които нямат и грам представа какво се случва тук, които денонощно хулят държавата и народа си (макара да се дистанцират и от двете) да определят кой и как ще управлява държавата, в която аз и моите близки живеем.

    18:02 11.02.2026

  • 51 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    Колега , не се хаби излишно телето няма да те разбере каккво му говориш то само ще преживя и ще гледа умно .......

    18:14 11.02.2026

  • 52 604

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    я жапънките и от дет си там си стой, наклон че даваш кът си на терен!!!

    18:29 11.02.2026

  • 53 604

    1 0 Отговор
    тая да слага шалварите и бурката и доман при ердо!!!!

    18:30 11.02.2026

