Росица Кирова за ветото върху промените в Изборния кодекс: Намирам основание в аргументите на г-жа Йотова

12 Февруари, 2026 14:13 614 9

Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС

Росица Кирова за ветото върху промените в Изборния кодекс: Намирам основание в аргументите на г-жа Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента, след което има тридневен срок да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото. Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Росица Кирова, цитирана от novini.bg.
"Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави обаче тя.
От друга страна, Кирова отбеляза, че избирателната активност е ниска и трябва да се направи всичко възможно колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Конституцията е казала и че трябва да не отказвате референдум, но вие го отказахте.
    Четете си конституцията, като дяволът - евангелието.
    Марш от управлението!

    14:16 12.02.2026

  • 2 колко струва

    4 2 Отговор
    цялото гласуване в чужбина ??? явно сме много богата държава...... да се гласува само от регистрирани на територията индивиди със средно образование

    Коментиран от #7

    14:17 12.02.2026

  • 3 България затъва!

    1 9 Отговор
    Имаме си Пуезидентша, която падна наколене пред руският главен поп от КГБ, Гундяев, да му целува ръце, след което раздаде сумати бг паспорти на руските шпиони!
    Пази Господи!

    14:17 12.02.2026

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Гласуването не е само право. То е отговорност, която изисква разум и трезва преценка, на базата на грамотност и осведоменост.
    Вие тикнахте кормилото в ръцете на неграмотните и невежите, да решават съдбата на нацията.
    Правото на глас трябва да се заслужи. Само образователен ценз ще ни избави от купените и неадекватни гласове.
    Който е против това, той е против независимостта и демокрацията на България.

    Коментиран от #9

    14:18 12.02.2026

  • 5 Како

    3 0 Отговор
    Намирисва ми, че ша бегаш бързо.

    14:22 12.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Започнахте да обръщате палачинката. Гербаджийска работа. А сега да ви видим как ще гласувате. Или ще си търгувате гласовете с копейката. Ясни сте за всички. Хората ви виждат какви ги вършите.

    14:23 12.02.2026

  • 7 Има ни пак

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "колко струва":

    А колко ли струват новите скандиращи машини по предложение на ИТН?

    14:25 12.02.2026

  • 8 Падение

    1 1 Отговор
    Аз пък намирах госпожа Кирова за много очарователна и харизматична жена , до момента в който не разбрах от информацията в интернет на кой е сестра и ми падна в очите.

    14:26 12.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Това е връщане към миналото. В Стара Англия са гласували само благородниците и едрите собственици на земя. Жените не са гласували. В САЩ все още системата е : гласуване за електри, защото , като теб смятат, че простите хора нямат акъл за избор.

    14:30 12.02.2026

