Росица Кирова за ветото върху промените в Изборния кодекс: Намирам основание в аргументите на г-жа Йотова

В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента, след което има тридневен срок да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото. Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Росица Кирова, цитирана от novini.bg.
"Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави обаче тя.
От друга страна, Кирова отбеляза, че избирателната активност е ниска и трябва да се направи всичко възможно колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват.
12 Февруари, 2026 14:13 614 9
1 Гост
Четете си конституцията, като дяволът - евангелието.
Марш от управлението!
14:16 12.02.2026
2 колко струва
Коментиран от #7
14:17 12.02.2026
3 България затъва!
Пази Господи!
14:17 12.02.2026
4 Гост
Вие тикнахте кормилото в ръцете на неграмотните и невежите, да решават съдбата на нацията.
Правото на глас трябва да се заслужи. Само образователен ценз ще ни избави от купените и неадекватни гласове.
Който е против това, той е против независимостта и демокрацията на България.
Коментиран от #9
14:18 12.02.2026
5 Како
14:22 12.02.2026
6 Ура,,Ура
14:23 12.02.2026
7 Има ни пак
До коментар #2 от "колко струва":А колко ли струват новите скандиращи машини по предложение на ИТН?
14:25 12.02.2026
8 Падение
14:26 12.02.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Гост":Това е връщане към миналото. В Стара Англия са гласували само благородниците и едрите собственици на земя. Жените не са гласували. В САЩ все още системата е : гласуване за електри, защото , като теб смятат, че простите хора нямат акъл за избор.
14:30 12.02.2026