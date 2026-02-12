Росица Кирова за ветото върху промените в Изборния кодекс: Намирам основание в аргументите на г-жа Йотова

В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента, след което има тридневен срок да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото. Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Росица Кирова, цитирана от novini.bg.

"Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави обаче тя.

От друга страна, Кирова отбеляза, че избирателната активност е ниска и трябва да се направи всичко възможно колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.3 Оценка 1.3 от 4 гласа.