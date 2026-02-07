Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започна Конгресът на БСП. Ще бъдат обсъдени смяната на председателя, както и промени в устава на партията

Започна Конгресът на БСП. Ще бъдат обсъдени смяната на председателя, както и промени в устава на партията

7 Февруари, 2026 12:25

В дневния ред, който беше приет с 585 гласа „за“, без „против“ и с два гласа „въздържал се“, е включен още анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Конгресът на БСП ще обсъди смяна на председателя и промени в Устава на партията, решиха делегатите в началото на партийния форум, предават от БТА.

Точката за промени в Устава беше включена в дневния ред на заседанието на Конгреса по предложение на председателя на Общопартийната контролна комисия Гергана Алексова. Тя обясни, че измененията са свързани с отменения на предишното заседание на Конгреса пряк избор за председател на БСП.

В дневния ред, който беше приет с 585 гласа „за“, без „против“ и с два гласа „въздържал се“, е включен още анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

Конгресът на БСП ще заседава днес и утре в Националния дворец на културата в София. В началото се регистрираха 689 делегати и председателят на БСП Атанас Зафиров обяви, че заседанието може да започне. Гости на форума са представители на партии от „БСП-Обединена левица“ и на синдикати. В залата са председателят на АБВ Румен Петков и президентът на България от 2002 до 2012 г. Георги Първанов, както и председателят на „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов.

Преди началото му делегати на Конгреса изразиха пред журналисти очаквания за смяна на председателя на БСП. Сред номинираните от партийните конференции за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
  • 1 Дориана

    23 1 Отговор
    БСП ОЛ е предателска партия, която подкрепяше мафията, корупцията , пълзящата диктатура и зависимите институции по нареждане на Борисов и Пеевски. Зафиров се провали като политик и председател на партията . Унищожи партията , а вие всички депутати гласувахте заедно с Пеевски и Борисов. Излизате от Парламента, вашата предателска партия няма място вече в Парламента. Искате да влезете отново в Парламента за да станете отново дебели патерици на Борисов и Пеевски. Времето ви свърши. БСП ОЛ са унищожени като партия.

    Коментиран от #9, #51

    12:29 07.02.2026

  • 2 Шумкарите

    17 3 Отговор
    не се ли наядоха вече 85 години?

    Коментиран от #47

    12:29 07.02.2026

  • 3 Майна

    11 11 Отговор
    Тия са..ясни
    Радко къде е..?
    Радев защо не каза нищо за Петрохан?!
    Пак ли нямаш правомощия?
    Кой ти дава правомощия да говориш , а?
    Пак ли нямаш позиция?
    Ми там са замесени твоите рожби от ПП
    Ти ги роди!!!!

    Коментиран от #15

    12:30 07.02.2026

  • 4 Ей Ай🤖

    20 0 Отговор
    Да, Бойко Борисов е бил член на Българската комунистическа партия (БКП).
    Ето основните факти около неговото членство:
    Период на членство: Той е член на БКП в периода 1979 – 1990 г..
    Приемане: Според самия Борисов той е приет в партията по време на следването си във Висшата специална школа на МВР „Георги Димитров“ в Симеоново, както всички останали курсанти по това време.
    Напускане на МВР: През 1990 г., след началото на деполитизацията в силовите ведомства, Борисов напуска системата на МВР, тъй като отказва да се откаже от партийното си членство (да „върне партийния си билет“).

    12:31 07.02.2026

  • 5 амин

    16 3 Отговор
    Ще има венци и поп на края

    12:31 07.02.2026

  • 6 Това погребална зала ли е?

    19 3 Отговор
    На такова приличат. Политически трупове.

    Коментиран от #57

    12:31 07.02.2026

  • 7 ООрана държава

    14 2 Отговор
    Обявете часа на смърта на бсп, след целувката на бойко това е резултата, бай бай бе се пе

    12:31 07.02.2026

  • 8 гост

    13 2 Отговор
    Този конгес още повече ще оцапа работата и загроби БСП-то, ама найсе! Червените милионери я свършиха точно като свинете от "Фермата" на Джордж Оруел.

    12:32 07.02.2026

  • 9 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Виж колко символично Подредили масите на президиума.....

    Коментиран от #21

    12:32 07.02.2026

  • 10 надарена кака

    5 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    12:32 07.02.2026

  • 11 Камион

    11 4 Отговор
    Направо да я закриват тая кочина! Да си отива комунизът завинаги.

    12:32 07.02.2026

  • 12 Малко спомени

    10 2 Отговор
    Тая партия ПСП, двуполова ли е или еднополова, понеже се появи веднага след разпада на джендърската партия БКП?

    12:34 07.02.2026

  • 13 ще има ли

    11 1 Отговор
    "народен съд" за предателите, и врагове на народа?Някой ще го пратят ли в Белене?

    12:34 07.02.2026

  • 14 Малко спомени

    7 1 Отговор
    Тая партия БСП, двуполова ли е или еднополова, понеже се появи веднага след разпада на джендърската партия БКП?

    Коментиран от #35

    12:35 07.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Радев е в дъното на всичко. За това се покри. Може вече да е напуснал страната.

    Коментиран от #41

    12:36 07.02.2026

  • 16 Любопитен

    14 0 Отговор
    БСП трябва да избере човек без огромно наднормено тегло за лидер. Атанас Зафиров тежи над 150 килограма точно като прасетата метафора за социалистическите лидери в Фермата за животни от Оруел. Как човек с такъв външен вид ще претендира за по-високи заплати за работници, които не могат да си купят храна и да си платят сметките??

    12:37 07.02.2026

  • 17 Марк Твен

    14 0 Отговор
    "Пелените и политиците трябва да се сменят често по една и съща причина!".

    12:37 07.02.2026

  • 18 Ако

    10 0 Отговор
    са честни хора, веднага трябва да се закрие това ОПГ.

    12:38 07.02.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    10 1 Отговор
    БСП - ма то yмpяло ма .... 🤣🤣🤣

    12:39 07.02.2026

  • 20 Гост

    10 1 Отговор
    Закривай, Ганьо! Закривай тая продажна, срамна организация на крадци, измамници, неможачи и лежачи...

    12:39 07.02.2026

  • 21 Дориана

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Да БСП ОЛ . станаха олицетворение на политически предатели жадни за власт. Излизат от Парламента като вредна за България Партия.

    12:39 07.02.2026

  • 22 Това е!

    8 0 Отговор
    И кои са " гостите" от ОЛ? Същите тези които започнаха разпада на БСП, които отцепваха Партията жива плът и си създаваха движения и партии за да бъдат лидери като томов Евро левица, партия АБВ на Първанов и Петков! И те ще са ново начало на БСП!
    Магнитизацията е обхванала болното тяло на БСП

    Коментиран от #59

    12:40 07.02.2026

  • 23 глоги

    4 0 Отговор
    ...ВЪВ Фермата за животни от Оруел.

    12:41 07.02.2026

  • 24 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    Едно време, ние Българите, преди много хиляди години нямахме държави.Пък и да имахме, какво ли ни беше файдата от това да ги имаме? Тогава де погледнехме на длъж и шир все бяло море беше, все Герои Бяхме. Имаще много Риба за пържене, имаше борба за Девойки, крадяхме ги, Гергана радваше сърце мъжко, юняшко па макар и да бе селска .. (напивахме водата от менците) След това настана Граждаска борба на МАГАРЕТА, та като РЕВНАХА, всичкиТИКВИ и ДИНИ в бустана изсъхнаха и в тая борба победи стила на мухата ЦЕЦЕ. Иииии от тогава не всеки който мисли, че Е Е в действителост с гражданска съвест на сърцето може да каже, че въобще Е Е...... Еййййй фактически останахме само ХОРата от мегдана да свирим и пеем, света да разсмеем с конгреса на БСП!

    Коментиран от #56

    12:45 07.02.2026

  • 25 Защо съществува БСП!?!

    6 1 Отговор
    БСП отстъпи властта на народа (народната власт) на капиталистите, т.е. на буржоазията, като позволи да бъде разграбено, чрез приватизация, и унищожено чрез капиталистическа безстопанственост общонародната собственост на българската нация, изградена от нашите предци за периода на Народната Република България, от 1947 до края на 1989г.

    Общонародна собственост за 108 млрд лв основни производствени фондове и за 16млрд лв оборотни производствени фондове, при съотношение на лева към щатския долар 0,87лв=$1. Днес щатския долар премерен през стойността на златото е 12 пъти по-евтин, отколкото беше през 1989г. Всеки може да изчисли каква е стойността на откраднатото и съсипано от капиталистическата приватизация и безстопанственост към днешна дата. Грубо, извършената буржоазна кражба и съсипия на общонародната българска собственост е за над 1,3 млрд днешни щатски долари.

    Това трябва да се анализира и да бъде отправна точка за отговор на въпроса за отговорността на БСП за съсипването на България и за ограбването на трудовия български народ.

    Гуцанов, като възпитаник на ВНВМУ (Висшето народно боенно-морски училище) добре познава марксистко-ленинската теория; знае отговорите на въпросите: "Що е революция? Що е контрареволюция и реставрация на капитализма? Що е социализъм и има ли той почва у нас?" Гуцанов е длъжен да отговори на тези въпроси, ако има претенцията да бъде издигнат за председател на БСП.

    Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм

    Коментиран от #27

    12:48 07.02.2026

  • 26 завод

    3 0 Отговор
    Комунизъм в България не е имало. Имало е социализъм. Комунизмът е висш обществен строй. Комунизъм има в Швейцария,Норвегия,Швеция и Холандия-сега наречена Нидерландия.БеКаПе е била наречена така,защото водачите й са били обявени за комунисти,но те не са били такива. Бедността и насилието над хора не е комунистическа дейност,а престъпност.

    Коментиран от #30, #58

    12:49 07.02.2026

  • 27 Защо съществува БСП!?!

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Защо съществува БСП!?!":

    Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм към капитализъм и от капитализъм към фашизъм, война, ИИ и поробване на трудовите хора било то от буржоата, било то от ИИ, който в системата на капитализма прави излишни голяма част от хората на труда.

    Защо съществува БСП!?!

    12:49 07.02.2026

  • 28 Конгресът

    6 1 Отговор
    си е тяхна работа, едва ли на хората им пука за бесепарските дивотии.

    12:50 07.02.2026

  • 30 Никъде няма комунизъм,

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "завод":

    а още по-малко в централи на витринния капитализъм като в Швейцария,Норвегия,Швеция и Холандия-сега наречена Нидерландия...

    Не ви я ясна системата за изсмукване на европейската периферия от центъра; изсмукването на колониите от метрополиите; изсмукването на малките пари от големите пари...

    12:53 07.02.2026

  • 31 Киркилез

    2 0 Отговор
    кви леви, кви десни, кви 5 лева? в българия няма нито леви, нито десни, а това си личи по политиката им.

    ляв означава да водиш социална политика, т.е. богатите плащат, всички получават. такова нещо у българия няма и никога не е имало досега.

    десен означава политиката ти да следва максимата който плаща - той получава. такова нещо у българия също няма и никога не е имало досега.

    у българия ляв=десен=крaдец. последната дума обобщава политиката им.

    12:54 07.02.2026

  • 32 Хе!

    4 1 Отговор
    Боже, прости и объркани хора! Герб усвояват от обшествени поръчки, наместили се на всички доходоносни бизнеси в територията, те още пленум провеждат!? Кого представляват, всъщност, членове имат ли някакви, след това, което сътвориха с участие в престъпно и нелегитимно правителство остана ли някой жив партиец!? ИТН са в истинската мафия и ще си набавят % с ефективни изборни способи, но БСП щом разчитат на пленум, конгрес и резолюция, не ги виждам повече в парламента!

    Коментиран от #52

    12:56 07.02.2026

  • 33 Свине

    4 1 Отговор
    в човешки дрехи

    12:56 07.02.2026

  • 34 Малее

    4 1 Отговор
    колко много хрантутници на едно място.

    12:57 07.02.2026

  • 36 Къде е пети ковгрес

    2 0 Отговор
    Къде е 51
    Разликата е огромна
    Четете, учене се

    13:01 07.02.2026

  • 37 Смешниците

    4 0 Отговор
    на шиши и конгреси си правят!😂😂😂😂😂

    13:06 07.02.2026

  • 38 Киркилез

    0 0 Отговор
    Османската империя не е държава на турците, а е държава на исляма и етническите турци са репресирани до XVIII век в тази държава и турчин е обида, означавала презрян. За тях има специален закон, който им забранява да заемат каквито и да е длъжности в администрацията на империята, а също и в армията. Т.е. всичко от велик везир надолу трябва да бъде ренегат или на християнството, или на юдаизма, или на някаква друга религия, но задължително трябва да бъде ренегат. Турци в администрацията на империята няма, чак до края на XVII век, когато тихомълком започват да ги приемат. Корпусът на еничарите, т.е. кръвният данък не се взима, за да се попълва корпусът на еничарите, а за специално създадения от тези момчета корпус на аджемиогланите, за кадри за административния и военния апарат на империята. Само това, което остане накрая от съответният курс, тоест най-тъпoто, но физически здраво, се изпраща в еничарския корпус, тъй като компетентни хора там преценяват дали човекът има ли качества на менажер в армията или в администрацията. Така че неоосманизмът не се интересува чак толкова от народността на човека, важното е да бъде привърженик на исляма

    13:06 07.02.2026

  • 39 Никой

    3 1 Отговор
    Кой ги плаща тези - "масрафи", това не е евтино - впрочем нямат вече шанс - има нов "играч" - БСП се провали тотално.

    Отиват с Мутрите на булченски пазар. Закъсали откъм пари - нямат и 1 лев в касата и са зависими поради тази причина.

    13:10 07.02.2026

  • 40 Най-важно

    3 0 Отговор
    Решение на Конгреса е,да анализират кой е по-богат....Кирата Добрев,или 2-те пра...сета,,и да преименуват от БСП,на БСПНН,значи ......БСП-ново начало.

    13:11 07.02.2026

  • 41 Най-важно

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Че си голяяяя...м тъ..пак Гер...бав.

    13:12 07.02.2026

  • 42 ние сме на всеки километър

    3 0 Отговор
    нас червено знаме роди ни ...

    Коментиран от #54

    13:18 07.02.2026

  • 43 Констатация

    0 0 Отговор
    Като започнем от 1990 г., трябват ни 50 години из "пустинята", докато и последните потомци на другарите шумкари, ятаци и активни борци се превърнат в минало. Едва тогава може да започнем да градим и то ако имаме този шанс, защото за съжаление, времето "играе" срещу нас!

    13:26 07.02.2026

  • 44 Българин

    1 2 Отговор
    Ей Ченгета набедени за Историци.

    Руския Геноцид над Волжките и Кавказките Българи кога ще влезе в учебниците на Задунайския Ке неф.

    Когато излезе Руския Хазарски ЧЕП от Славянските ви Ду пенца и влезе Болг Арийския Боздуган

    РУСНАЦИ СА КЛАЛИ БЪЛГАРИ ТАКА КАТО И ТУРЧИН НЕ Е КЛАЛ !!!

    КРЕМЪЛ ИСКА ПАК ДА КОЛИ БЪЛГАРИ, ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ?

    "Руското самодържавие издигнало пирамида от отсечените глави и карало кавказките ни братя да се кълнат преднея, че не са българи, а каракачани, балкари, кумъки... Мишарските българи били изгонени от градовете им забрана да ги приближават по-близо от 20 км. Така те били подложени на мор.

    В Башкортосан било избито цялото население: старците – с дървета и камъни, пеленачетата – посичани със саби,жените – с разпаряне на коремите, бунтовниците били набучвани на колове, прекарвали куки през ребрата им и ги избивали с оръдия.

    В леда на река Мензел пробили отвори, в които мушкали всеки 39 от 40 души, докато труповете я задръстили. В края на краищата българите били преименувани: мишарски, тюменски и казански – на татари, сербийските българи – на чуваши, а уралските – на башкири..."

    13:37 07.02.2026

  • 45 Данко Гърнето

    2 0 Отговор
    Да впишат в устава,...който не е милио...нер,и който не изпълнява запо...ведите на Дел...ян ,вън от партията.......

    13:39 07.02.2026

  • 46 какъв конгрес бе

    0 1 Отговор
    комичен пасквил..

    13:43 07.02.2026

  • 47 тия нямат наяване

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шумкарите":

    вижте какви софри са опънали

    13:45 07.02.2026

  • 48 Българин

    1 1 Отговор
    Започна Конгресът на БСП с АВРОРА значит Заря

    Сега малко на спокойно!

    Имам няколко въпроса към тялото на тия в Конгреса на БСП - хардуера..
    Телата Ви имат ли всички АТРИБУТИ НА ЧОВЕШКО ТЯЛО?
    (става дума за КРАКА, РЪЦЕ, къде Ви е монтирана ГЛАВАТА...)
    От къде сте взели софтуера, тоест ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА
    с който сте си напълнили ПАМЕТТА да прави връзките с вашето ТЯЛО...
    Кой и къде Ви скалъпи ИНТЕРФЕЙСА...?
    Кой Ви зарежда АПЛИКАЦИИТЕ - ПРОГРАМИТЕ
    за правене на Конгрес на БКП ЗАРЯ по БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ?

    РАЗКАЖЕТЕ с думи ЛЕСНО - Едно, Две , Три...

    А през това време ние БЪЛГАРИТЕ
    с вятъра ще повдигме листото и ще
    разглеждаме, изучавайки, Вашата Партийна Мъдрост
    от тайните на Вселената
    и как от там, скрита зад листото...
    като лъсне част от Вселената.
    Вселена безкрайна, страстна и срамна.
    ЧАКАМЕ...... оооо ти Аврора БКП - ЗАТВОРА - значит Заря!

    13:50 07.02.2026

  • 49 Перо

    2 1 Отговор
    Най-после партията на червената буржоазия БСП и ортак на всички десни и леви джендърски и криминални партии ще сдаде багажа на изборите, въпреки подкрепата на ЛГБТ обществото!

    14:02 07.02.2026

  • 50 Предлагам

    0 0 Отговор
    другаря зафиров да бъде жестоко наказан за деянията си. Да му спрат кебапчетата ,защото е станал на кюфте."Аз ям месо, ти ядеш зеле – средностатистически ядем свинско със зеле"Време е новото поколение да гризне мазния кокал, за другите - каквото остане.Ура ,другари!

    14:22 07.02.2026

  • 51 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия на т. н. "СОЦИАЛИСТИ", НАЛИ??

    14:24 07.02.2026

  • 52 надяват се да измамят

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хе!":

    за пореден път червените бабички с несъстоятелни лозунги и безмислени фанфари и липса на каквато и да било идеология и цели освен кражба до край

    14:29 07.02.2026

  • 53 УдоМача

    2 0 Отговор
    Б есни Страшни Пенсии заминават!!!!!!

    14:43 07.02.2026

  • 54 УдоМача

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ние сме на всеки километър":

    Те вече нямат нищо общо с червеното знаме и онази идеология пич..

    14:45 07.02.2026

  • 55 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Те имат ли толкова гласове?

    14:46 07.02.2026

  • 56 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Ставри":

    Колега, ти добре ли си с главата? Аз че ти дам едни пари да обиещ Крум Зарков. Ти, че се фанеш ли?

    14:49 07.02.2026

  • 57 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това погребална зала ли е?":

    Ритуална зала. Ще се женят за една българка, поробена.

    14:52 07.02.2026

  • 58 Първо необходимо условие,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "завод":

    но не и достатъчно условие, за да има комунизъм, е да има обществена, а не частна собственост върху средствата за производство.

    Второ необходимо, но не и достатъчно условие, за да има комунизъм, е да бъде унищожена цялата финансова и застрахователна система и всеки човек да има достатъчно съвест, за да се труди всеотдайно и да потребява само толкова, колкото му е необходимо, на принципа: "От всекиго според способностите - на всекиму според потребностите."

    Къде видя изпълнени горните необходими, но не и достатъчни условия, за да има комунизъм!?

    15:02 07.02.2026

  • 59 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това е!":

    Първанов , Пенков нямат място на конгрес на БСП ! Да престанат до се месят ,те раздвоиха БСП ,а Радев я довърши.

    16:49 07.02.2026

