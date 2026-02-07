Започна Конгресът на БСП. Ще бъдат обсъдени смяната на председателя, както и промени в устава на партията

Конгресът на БСП ще обсъди смяна на председателя и промени в Устава на партията, решиха делегатите в началото на партийния форум, предават от БТА.
Точката за промени в Устава беше включена в дневния ред на заседанието на Конгреса по предложение на председателя на Общопартийната контролна комисия Гергана Алексова. Тя обясни, че измененията са свързани с отменения на предишното заседание на Конгреса пряк избор за председател на БСП.
В дневния ред, който беше приет с 585 гласа „за“, без „против“ и с два гласа „въздържал се“, е включен още анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.
Конгресът на БСП ще заседава днес и утре в Националния дворец на културата в София. В началото се регистрираха 689 делегати и председателят на БСП Атанас Зафиров обяви, че заседанието може да започне. Гости на форума са представители на партии от „БСП-Обединена левица“ и на синдикати. В залата са председателят на АБВ Румен Петков и президентът на България от 2002 до 2012 г. Георги Първанов, както и председателят на „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов.
Преди началото му делегати на Конгреса изразиха пред журналисти очаквания за смяна на председателя на БСП. Сред номинираните от партийните конференции за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.
3 Майна
Радко къде е..?
Радев защо не каза нищо за Петрохан?!
Пак ли нямаш правомощия?
Кой ти дава правомощия да говориш , а?
Пак ли нямаш позиция?
Ми там са замесени твоите рожби от ПП
Ти ги роди!!!!
4 Ей Ай🤖
Ето основните факти около неговото членство:
Период на членство: Той е член на БКП в периода 1979 – 1990 г..
Приемане: Според самия Борисов той е приет в партията по време на следването си във Висшата специална школа на МВР „Георги Димитров“ в Симеоново, както всички останали курсанти по това време.
Напускане на МВР: През 1990 г., след началото на деполитизацията в силовите ведомства, Борисов напуска системата на МВР, тъй като отказва да се откаже от партийното си членство (да „върне партийния си билет“).
5 амин
6 Това погребална зала ли е?
7 ООрана държава
12:31 07.02.2026
8 гост
12:32 07.02.2026
9 Европеец
Виж колко символично Подредили масите на президиума.....
10 надарена кака
12:32 07.02.2026
11 Камион
12:32 07.02.2026
12 Малко спомени
13 ще има ли
12:34 07.02.2026
14 Малко спомени
15 Данко Харсъзина
Радев е в дъното на всичко. За това се покри. Може вече да е напуснал страната.
16 Любопитен
12:37 07.02.2026
17 Марк Твен
12:37 07.02.2026
18 Ако
12:38 07.02.2026
19 Кажи честно ... 🤣
12:39 07.02.2026
20 Гост
12:39 07.02.2026
21 Дориана
Да БСП ОЛ . станаха олицетворение на политически предатели жадни за власт. Излизат от Парламента като вредна за България Партия.
22 Това е!
Магнитизацията е обхванала болното тяло на БСП
23 глоги
12:41 07.02.2026
24 Бай Ставри
25 Защо съществува БСП!?!
Общонародна собственост за 108 млрд лв основни производствени фондове и за 16млрд лв оборотни производствени фондове, при съотношение на лева към щатския долар 0,87лв=$1. Днес щатския долар премерен през стойността на златото е 12 пъти по-евтин, отколкото беше през 1989г. Всеки може да изчисли каква е стойността на откраднатото и съсипано от капиталистическата приватизация и безстопанственост към днешна дата. Грубо, извършената буржоазна кражба и съсипия на общонародната българска собственост е за над 1,3 млрд днешни щатски долари.
Това трябва да се анализира и да бъде отправна точка за отговор на въпроса за отговорността на БСП за съсипването на България и за ограбването на трудовия български народ.
Гуцанов, като възпитаник на ВНВМУ (Висшето народно боенно-морски училище) добре познава марксистко-ленинската теория; знае отговорите на въпросите: "Що е революция? Що е контрареволюция и реставрация на капитализма? Що е социализъм и има ли той почва у нас?" Гуцанов е длъжен да отговори на тези въпроси, ако има претенцията да бъде издигнат за председател на БСП.
Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм
26 завод
27 Защо съществува БСП!?!
До коментар #25 от "Защо съществува БСП!?!":Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм към капитализъм и от капитализъм към фашизъм, война, ИИ и поробване на трудовите хора било то от буржоата, било то от ИИ, който в системата на капитализма прави излишни голяма част от хората на труда.
Защо съществува БСП!?!
28 Конгресът
12:50 07.02.2026
30 Никъде няма комунизъм,
До коментар #26 от "завод":а още по-малко в централи на витринния капитализъм като в Швейцария,Норвегия,Швеция и Холандия-сега наречена Нидерландия...
Не ви я ясна системата за изсмукване на европейската периферия от центъра; изсмукването на колониите от метрополиите; изсмукването на малките пари от големите пари...
31 Киркилез
ляв означава да водиш социална политика, т.е. богатите плащат, всички получават. такова нещо у българия няма и никога не е имало досега.
десен означава политиката ти да следва максимата който плаща - той получава. такова нещо у българия също няма и никога не е имало досега.
у българия ляв=десен=крaдец. последната дума обобщава политиката им.
32 Хе!
33 Свине
12:56 07.02.2026
34 Малее
12:57 07.02.2026
36 Къде е пети ковгрес
Разликата е огромна
Четете, учене се
37 Смешниците
13:06 07.02.2026
38 Киркилез
13:06 07.02.2026
39 Никой
Отиват с Мутрите на булченски пазар. Закъсали откъм пари - нямат и 1 лев в касата и са зависими поради тази причина.
40 Най-важно
13:11 07.02.2026
41 Най-важно
Че си голяяяя...м тъ..пак Гер...бав.
42 ние сме на всеки километър
43 Констатация
13:26 07.02.2026
44 Българин
Руския Геноцид над Волжките и Кавказките Българи кога ще влезе в учебниците на Задунайския Ке неф.
Когато излезе Руския Хазарски ЧЕП от Славянските ви Ду пенца и влезе Болг Арийския Боздуган
РУСНАЦИ СА КЛАЛИ БЪЛГАРИ ТАКА КАТО И ТУРЧИН НЕ Е КЛАЛ !!!
КРЕМЪЛ ИСКА ПАК ДА КОЛИ БЪЛГАРИ, ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ?
"Руското самодържавие издигнало пирамида от отсечените глави и карало кавказките ни братя да се кълнат преднея, че не са българи, а каракачани, балкари, кумъки... Мишарските българи били изгонени от градовете им забрана да ги приближават по-близо от 20 км. Така те били подложени на мор.
В Башкортосан било избито цялото население: старците – с дървета и камъни, пеленачетата – посичани със саби,жените – с разпаряне на коремите, бунтовниците били набучвани на колове, прекарвали куки през ребрата им и ги избивали с оръдия.
В леда на река Мензел пробили отвори, в които мушкали всеки 39 от 40 души, докато труповете я задръстили. В края на краищата българите били преименувани: мишарски, тюменски и казански – на татари, сербийските българи – на чуваши, а уралските – на башкири..."
45 Данко Гърнето
13:39 07.02.2026
46 какъв конгрес бе
13:43 07.02.2026
47 тия нямат наяване
вижте какви софри са опънали
48 Българин
Сега малко на спокойно!
Имам няколко въпроса към тялото на тия в Конгреса на БСП - хардуера..
Телата Ви имат ли всички АТРИБУТИ НА ЧОВЕШКО ТЯЛО?
(става дума за КРАКА, РЪЦЕ, къде Ви е монтирана ГЛАВАТА...)
От къде сте взели софтуера, тоест ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА
с който сте си напълнили ПАМЕТТА да прави връзките с вашето ТЯЛО...
Кой и къде Ви скалъпи ИНТЕРФЕЙСА...?
Кой Ви зарежда АПЛИКАЦИИТЕ - ПРОГРАМИТЕ
за правене на Конгрес на БКП ЗАРЯ по БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ?
РАЗКАЖЕТЕ с думи ЛЕСНО - Едно, Две , Три...
А през това време ние БЪЛГАРИТЕ
с вятъра ще повдигме листото и ще
разглеждаме, изучавайки, Вашата Партийна Мъдрост
от тайните на Вселената
и как от там, скрита зад листото...
като лъсне част от Вселената.
Вселена безкрайна, страстна и срамна.
ЧАКАМЕ...... оооо ти Аврора БКП - ЗАТВОРА - значит Заря!
49 Перо
50 Предлагам
14:22 07.02.2026
51 ИМПЕРИАЛИСТ
Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия на т. н. "СОЦИАЛИСТИ", НАЛИ??
52 надяват се да измамят
за пореден път червените бабички с несъстоятелни лозунги и безмислени фанфари и липса на каквато и да било идеология и цели освен кражба до край
53 УдоМача
54 УдоМача
Те вече нямат нищо общо с червеното знаме и онази идеология пич..
14:45 07.02.2026
55 Смърфиета
14:46 07.02.2026
56 Бай Ставри
Колега, ти добре ли си с главата? Аз че ти дам едни пари да обиещ Крум Зарков. Ти, че се фанеш ли?
57 Смърфиета
Ритуална зала. Ще се женят за една българка, поробена.
58 Първо необходимо условие,
До коментар #26 от "завод":но не и достатъчно условие, за да има комунизъм, е да има обществена, а не частна собственост върху средствата за производство.
Второ необходимо, но не и достатъчно условие, за да има комунизъм, е да бъде унищожена цялата финансова и застрахователна система и всеки човек да има достатъчно съвест, за да се труди всеотдайно и да потребява само толкова, колкото му е необходимо, на принципа: "От всекиго според способностите - на всекиму според потребностите."
Къде видя изпълнени горните необходими, но не и достатъчни условия, за да има комунизъм!?
59 Ива
Първанов , Пенков нямат място на конгрес на БСП ! Да престанат до се месят ,те раздвоиха БСП ,а Радев я довърши.
