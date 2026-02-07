Започна Конгресът на БСП. Ще бъдат обсъдени смяната на председателя, както и промени в устава на партията

Конгресът на БСП ще обсъди смяна на председателя и промени в Устава на партията, решиха делегатите в началото на партийния форум, предават от БТА.

Точката за промени в Устава беше включена в дневния ред на заседанието на Конгреса по предложение на председателя на Общопартийната контролна комисия Гергана Алексова. Тя обясни, че измененията са свързани с отменения на предишното заседание на Конгреса пряк избор за председател на БСП.

В дневния ред, който беше приет с 585 гласа „за“, без „против“ и с два гласа „въздържал се“, е включен още анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

Конгресът на БСП ще заседава днес и утре в Националния дворец на културата в София. В началото се регистрираха 689 делегати и председателят на БСП Атанас Зафиров обяви, че заседанието може да започне. Гости на форума са представители на партии от „БСП-Обединена левица“ и на синдикати. В залата са председателят на АБВ Румен Петков и президентът на България от 2002 до 2012 г. Георги Първанов, както и председателят на „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов.

Преди началото му делегати на Конгреса изразиха пред журналисти очаквания за смяна на председателя на БСП. Сред номинираните от партийните конференции за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.