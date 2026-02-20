Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ИТН: Всяка минута, в която Цицелков стои като вицепремиер, е обида за българското общество

20 Февруари, 2026 10:13 2 038 86

По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави от парламентарната трибуна Тошко Йорданов.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Всяка минута, в която Стоил Цицелков стои като вицепремиер е обида за българското общество, за демокрацията и за парламентаризма. Това каза председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна относно участието на Стоил Цицелков като вицепремиер в служебния кабинет на Андрей Гюров, предават от БТА.

Йорданов обясни, че с присъда на Софийския градски съд от 23 септември 2014 г. Цицелков е признат за виновен, че на 8 май 2011 г. е управлявал автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила.

Днес президентът Йотова заяви, че щяла да му поиска оставката, ако е знаела дали фактите били верни. Госпожо Йотова, мога да ви изпратя съдебното решение, каза Тошко Йорданов.

По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави той. Цицелков е оказал съпротива при ареста и има още две криминални регистрации за наркотици - вторият път е за 55 грама марихуана, което е около 220 цигари, каза той.

Йорданов посочи, че Цицелков е вкаран в служебния кабинет от Гюров, който носи отговорността за това.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КАКТО И ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

    109 9 Отговор
    Е СРАМ И ПОЗОР!

    10:20 20.02.2026

  • 2 Дебелян Пейовски

    106 8 Отговор
    Дресирал съм го перфектно, само му намигнем и почва да лае, добро куче Тошко добро куче

    Коментиран от #15, #21

    10:22 20.02.2026

  • 3 стоянов

    111 6 Отговор
    Вие бяхте най-голямата обида за обществото в парламента! Слава Богу, че оттичате в канализацията.

    10:23 20.02.2026

  • 4 Съвет на мира

    103 7 Отговор
    Защо още ни показвате тази Maймуна? Партията му 1,5% електорална тежест, той вече не е фактор, защо ни го показвате?

    10:23 20.02.2026

  • 5 тоши

    70 3 Отговор
    боклук като тебе е и тоя

    10:24 20.02.2026

  • 6 Факт

    77 5 Отговор
    Кажи за сина ти

    Коментиран от #23

    10:24 20.02.2026

  • 7 Даааа

    81 7 Отговор
    Не знам какъв е Цицелков, но... Вие г-н Йорданов и ИТН предадахте толкова много хора. Предадахте вярата и надеждите ... Повярвах ви два пъти! Вече НЕ! И вие, и всички като вас и Цицелков трябва да сте вън!

    10:24 20.02.2026

  • 8 Сила

    72 4 Отговор
    Вижте внимателно това същество , това провинциално нищожество , вижте сина му СИБИЛ с какво се занимава , вижте до къде води чалгарията и провинциализма ....визуално гнусен тип !!! Гадно малко човеченце ...

    10:25 20.02.2026

  • 9 евро лидерите и те са

    19 23 Отговор
    като видиш зелиски, петро, макроновица, полския, германския . все .

    10:25 20.02.2026

  • 10 Служебната сглобка

    13 44 Отговор
    на Радев, Борисов и Доган още не е заработила и вече произведе куп скандали- защитник на педофилията, участник в " инцидент с жена " в Гана, със забрана да наблюдава избори, с минало за употреба на наркотици и алкохол зад волана, защитник на Сектата " Петрохан "- били мили и добри хора, не били хомо и педофили, МВР да ги оставело на мира, сега и македонист имало...

    Смятайте какво ни чака?!

    От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,

    Тия ще крадат като за последно!

    10:25 20.02.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    17 13 Отговор
    Ас само като видях снимката на господин Цицолков и расбрах, че в България ще има чесни избори.

    10:26 20.02.2026

  • 12 Трол

    17 21 Отговор
    Ето такъв министър ни трябваше за честни избори. Като се почерпи, ще му се развърже езикът и ще издаде измамниците.

    10:26 20.02.2026

  • 13 Прави сте 😀

    40 11 Отговор
    Цицелков наистина трябва да си ходи !
    Другата добра новина е, че и вие си отивате ! И не само вие !

    10:26 20.02.2026

  • 14 Това ,

    43 4 Отговор
    което казва някакво си селско и изяждано от злоба интригантско нищо , няма абсолютно никаква стойност , както самото то и цялата обречена чалгарска патерица червива ! Безпомощност жалка !

    10:26 20.02.2026

  • 15 Пуфи

    38 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дебелян Пейовски":

    Мдаа ше лае още 2 месеца и после обратно при другите изоставени политически пумиаари

    10:26 20.02.2026

  • 16 Какво се Счупи !

    23 2 Отговор
    Какво се Счупи !
    В Българското Общество ?

    Нищо !

    Освен Надеждата !

    Защото То Никога Не е Съществувало !

    10:27 20.02.2026

  • 17 Даниел

    45 4 Отговор
    Тошко,ти загуби правото си да бъдеш коректив,какъвто и да е цицелков(не съм запознат с драмати му) със сигурност не си ти човека да го определяш!!!

    10:27 20.02.2026

  • 18 Сила

    43 3 Отговор
    Не случайно техните са го кръстили Тошко а не Тодор ...това е Тошко , малкото злобно гадно провинциално човеченце !!! Гадно , много гадно същество ....гнусно и гадно !!!

    10:27 20.02.2026

  • 19 Има Такива Негодници!

    41 5 Отговор
    Тошко Африкански и Лекето Балабански гу бият с яйца където ги видят, не Цицелков!

    10:28 20.02.2026

  • 20 Той и самият Гюров е

    8 31 Отговор
    назначен незаконно- към момента на указа на Йотова не е бил подал оставка от БНБ.
    Освен това не е ясно дали изобщо има право да бъде служебен премиер, понеже е бил освободен от поста си в БНБ и се чака решение на съда по въпроса.

    10:28 20.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 007 лиценз ту кил

    11 22 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    За сина му кажи ти ако имаш информация и доказателства. В момента говорим за Цицелков и Йорданов цитира съдебно решение.

    10:30 20.02.2026

  • 24 Наглост Хаджиафриканска

    32 3 Отговор
    Всяка минута, в която този 152-сантиметров гном, отвартително, нагло, нечистоплътно, не се къпе по два месеца, мърсно, небръснато и грозно чалгарско нищожество седи на стола си в българския парламент, е огромна, непорстима обида за целокупния ни народ! Никога в Народното събрание не са се чували такива цинизми, такава простащина и такава простотия, демонстрирани вече 4 години от чалгарина Хаджи Тошко! Този гном е срам и позор! Българи, видите ли някъде чалгарина Хаджи Тошко, бягайте много надалече! Простащината е пирлепчива! инощжество

    10:31 20.02.2026

  • 25 Това

    20 2 Отговор
    право минава под чатала ми и с гнусни лъжи и евтини манипулации решило да надскочи сенчицата си ! Ортака на сина му , за лични облаги и гръб , тъй като баща му е адвокат на силни на деня , включително и на Таки , го инсталира депутат в "авторитетната" шайка !

    10:31 20.02.2026

  • 26 Копейкин Костя

    39 6 Отговор
    Тошко изпълнява платена поръчка от Бойко и Шиши но не знам дали няма да плати повече ,когато съдът го осъди за клевета !

    Коментиран от #47

    10:33 20.02.2026

  • 27 ккк

    30 2 Отговор
    Тошка и вие сте обида , но се натискате и седите по заповед на шефа ви Д-тои правите все по големи золуми

    10:34 20.02.2026

  • 28 23- е чалгар

    27 3 Отговор
    Синът на чалгарското нищожество Хаджи Тошко Африкански е получил само за един ден лиценз за продажба на ток, вдледствие на което хората бяха"зарадвани" с три пъти по-скъпи сметки за ток! Само че, новият енергиен имнистър ще отнеме лиценза на сина на отвратителния и мръсен чалгар, от чийто грозен език биха се зсарамили всички цигани-каруцари в Бългаиря!

    10:34 20.02.2026

  • 29 Гост

    28 3 Отговор
    То хобаво Цицелков е срамота, ама и Ти Тоше си срам за България. Ама ти си знаеш, те изборите са на 19.

    10:35 20.02.2026

  • 30 Господи!

    28 3 Отговор
    Каква отвратителна и мръсна мутра! Чалгар, та дрънка!

    10:35 20.02.2026

  • 31 Покрай ПП и ДБ

    9 15 Отговор
    вечно са схеми, лъжи, измами.

    10:36 20.02.2026

  • 32 666666666

    32 4 Отговор
    Заради тъпият ти син и жената на Стойнев и още няколко други крадци ХОРАТА ПЛАЩАТ ДВОЙНИ И ТРОЙНИ СМЕТКИ ЗА ТОК БЕ ИЗМАМНИК.

    10:38 20.02.2026

  • 33 Мнение

    23 4 Отговор
    Скрий се тошко.....!!!!!!

    10:39 20.02.2026

  • 34 Баш софиянец

    24 4 Отговор
    То и Тошкото е срам и позор, ама....търпи ме го макар и мъчително.

    10:41 20.02.2026

  • 35 Пело Убавеца

    19 2 Отговор
    Усетили сте Д, но ви е страх да си признаете! няма проблем, Народа помни!

    10:42 20.02.2026

  • 36 ПеПеДеБерас

    5 14 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе.

    10:43 20.02.2026

  • 37 Ъхъ!!!

    19 7 Отговор
    Щом от Има Такива Нещастници лаят злобно срещу Цицелков значи Цицелков е много читав човек! И откога тия нещастници са се вживяли в ролята на "българското общество"???

    10:43 20.02.2026

  • 38 Ганя Путинофила

    16 2 Отговор
    Казах ви, че от Ганя не става и чеп за зеле!
    Хвани единия, бутни другия!
    Внасяй политици от чужбина!

    10:43 20.02.2026

  • 39 Сандо

    8 10 Отговор
    По-правилно е да се каже,че всяка минута,в която това правителство управлява,е заплаха за държавата и народа ни.

    10:45 20.02.2026

  • 40 Тошкооооооооооо

    17 4 Отговор
    то и ти си обида, че си в парламента, ама си там

    10:45 20.02.2026

  • 41 Анонимен

    15 3 Отговор
    Очалгарихте едно цяло поколение и след това
    решихте да внасяте друго за 500 долара!
    Какви държавници, какви патриоти!

    10:47 20.02.2026

  • 42 Емигрант

    11 4 Отговор
    Опази Боже България и населението и от чалгарите и наглостта им, 1994 г.помогна сега отново те моля за последно - ПОМОГНИ И ГИ ПРЕМАХНИ, те са същото "качествено" ЗЛО както комунизмът ! Най-голямата обида за българите сте вие бе пигмей, вие измамихте нагло и безскрупулно стотици хиляди българи от това по-голяма обида няма, а ТИ ПИГМЕЙ НАВЕДЕН ЛИЧНО ОБИДИ ЦЯЛОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ "ДЕМЕК" НАРОДА КАТО СЕ ПОЯВИ ВЪТРЕ С ТЕНЙСКА С ЛЕПЕНКА И КЪСИ ГАЩИ ! Когато и да се появиш на екран или пред микрофон винаги носиш ОТВРАТ !

    10:47 20.02.2026

  • 43 Сандо

    8 10 Отговор
    Соросоидната измет яко е мобилизирана!Така са налазили форумите,че нормалните хора трудно си пробиват път.

    10:47 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Доктор

    5 12 Отговор
    Вече е подал оставка, което му учудва, като са толкова нагли...а правосъдния министър кога? И т.н.

    10:48 20.02.2026

  • 46 За инф

    21 2 Отговор
    Обида е че такива цървули като тебе са в парламента

    10:52 20.02.2026

  • 47 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Копейкин Костя":

    26 А ТИ ЧИЯ ПОРЪЧКА ИЗПЪЛНЯВАШ ОНЗИ СОРОСНИЯТ КОГА ЩЕ ПОДАДЕ ОСТАВКАОТ НПО ИЗОБЩО И ГЮРО ВЪН НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    10:53 20.02.2026

  • 48 Маймун

    11 1 Отговор
    е обида за българското общество

    11:05 20.02.2026

  • 49 Кака Радка

    13 2 Отговор
    Всяка минута, в която джуджето злобно,Балабанчето стоят в Парламента е обида за българското общество.

    11:09 20.02.2026

  • 50 Азз

    12 1 Отговор
    Ей, голямо реване , то чудо.
    Е,махна се човека, на Тошко олекна ли му?

    11:14 20.02.2026

  • 51 гражданин

    12 1 Отговор
    най голямата обида, е присъствието на ИТН, които предадоха тотално и безскупулно вота на избирателите си, в Парламента, всички други обиди бледнеят през тази

    11:27 20.02.2026

  • 52 Марс

    12 1 Отговор
    По-голяма обида за българското няма такива отрепк. Като ИТН да са вНС и преследват само лични изгоди като Африканеца,чийто син стана енергетик.Да се разследва тази фирма и откъде са парите.ОТ ББР ,ли бездънната ,откъдето двата шопара вземат без да връщат.Двете канджи на ИТН тошето и баланс само поемат от Дебелян поръчките и започва голямото лаене.С мерак да влезнат пак в НС.За добро лаене той ще ги вземе под Герба и ще ги вкара в НС.Жалки нищож....

    11:27 20.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този

    11 2 Отговор
    От кога стана съдия и присъди взе да раздава.Тогава трябва да знае,че за набеждане тошето също може да стигне затвора и Дебелото няма да го спаси,колкото и да го прегръща.Пиша името му с малка буква,защото е малък и никому ненужен.

    11:32 20.02.2026

  • 55 Наско

    11 2 Отговор
    За нас е по-важно и от първостепенно значенир,че няма да ви виждаме в следващият Парламент!
    Сбогом чалгари,мутанти и шебеци!Бумеранга на народа се върна със страшна сила и отнесе едни празноглавци!

    11:34 20.02.2026

  • 56 Балабанов

    14 2 Отговор
    То голямата обида за обществото е присъствието в политиката на екземпляри като тошко и Слави.
    Опростачването им е професия!

    11:34 20.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 електрото

    11 2 Отговор
    абе незнам за Цицелков ама Трайклв трябва да вземе лиценза за търговец на енергия, издаден скоропостижно на синчето ти моментално....

    11:40 20.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 хаха

    13 1 Отговор
    Пълни глупости. ХАХАХА!
    Обида било... Ама я се погледнете в огледалата бе измет. 80% от вас са обида за еволюцията.
    Питекантропска ви работа.

    11:49 20.02.2026

  • 61 Браво

    15 2 Отговор
    Идва им края на чагърдачите вън от парламента п-о-таци при филипа станев б-к-уци

    11:51 20.02.2026

  • 62 Фактъ

    11 1 Отговор
    На този индивид антропологията му казва всичко . Бесен селтак .

    12:01 20.02.2026

  • 63 Цвете

    12 1 Отговор
    ГАДЕН, ДРЕБЕН, ВРЕДЕН СИ ТИ. ВАШАТА ЛЪЖЛИВА ПОЛИТИКА СЪСИПА ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ. НЯМАТЕ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА. ВИЕ СТЕ ХИЩНИЦИ.КЪДЕ РАБОТИ СИНА ТИ И КАК ГО УРЕДИ.🤔

    12:07 20.02.2026

  • 64 Цвете

    11 1 Отговор
    ГАДЕН, ДРЕБЕН, ВРЕДЕН СИ ТИ. ВАШАТА ЛЪЖЛИВА ПОЛИТИКА СЪСИПА ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ. НЯМАТЕ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА. ВИЕ СТЕ ХИЩНИЦИ.КЪДЕ РАБОТИ СИНА ТИ И КАК ГО УРЕДИ.🤔

    12:09 20.02.2026

  • 65 Инж1

    10 1 Отговор
    Всяка минута, в която итн са българския Парламент, е обида за нацията!!!!

    12:24 20.02.2026

  • 66 ИТН обиза забългарите

    9 1 Отговор
    Цялото ИТН и дедо слави са срам за българите!

    12:25 20.02.2026

  • 67 Иван

    9 1 Отговор
    Последни напъни на плужека Тошко африкански.
    От коя гора учндолския "красавец" изкопа тоя плужек, но вече повече от 30 г. тия чалгари тровят българския ефир.
    Хубавото е, че малко им остава. Още 2 месеца и ... чао, чао ,,,, чалгари мръсни !

    12:29 20.02.2026

  • 68 Хаха

    8 1 Отговор
    Хей Африкански, обида за българското общество сте вие шайката чалгари, които от години спъвате България в своето европейско развитие - жалки подлоги на Борисов и Пеевски.

    12:31 20.02.2026

  • 69 Ддд

    8 1 Отговор
    Доктор Гълъбова не може ли да се самосезира и да отърве от мъките първо обществото, а и самият индивид Тошко. Приберете го, че не се търпи. Срам и позор!!!!!!!

    12:34 20.02.2026

  • 70 Неможачите на дедоCopoc

    2 6 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    12:45 20.02.2026

  • 71 Кой е Тате ?

    1 2 Отговор
    Решение N° 1701
    от 01.10.2019 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.

    Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!

    13:04 20.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 123456

    5 0 Отговор
    Най-голямата обида за българското общество си ти, Тошко Йорданов! По-про.сто и по-тъ.по същество от теб трудно може да се намери.

    13:13 20.02.2026

  • 75 ххх

    5 0 Отговор
    убида са грозните ви мутри бе ехидната тошко

    13:13 20.02.2026

  • 76 Нямает право!

    4 0 Отговор
    Нямате право да показвате повече наглата, много мръсна, нечистоплътна и немита от два месеца грозна мутра на този чалгарски гном! Нямате право, защото цяла България пъвръща от отвращение, щом види физиономията на гнома Хаджитошков Африкански! Да, цяла България повръща от отвращение!

    13:14 20.02.2026

  • 77 въпрос

    4 0 Отговор
    Дъртата Славуца, която седи на дивана като посаден плевел, понеже е в последен стадий на множествена склероза и не може да стои на краката си, не може да се наведе и да си избърше з......а, защо не забрани на това толкова грозно и омразно на цял народ гномче - Африканския Тшоко въобще да си отваря устата? Защото отвори ли я, чалгарите губят и останалите десетима глупаци, любители на поронграфска и просташка чалга! Така де, толкова много са отвартеин хората от 152-сантиметровия Африкански гном, че дори и мутрите, които пазят Сакатия, няма да гласуват за чалгарската му сбирщина!

    13:20 20.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Лазо

    4 0 Отговор
    При корумпирано МВР и съдебна система нормално обикновен човек, който няма пари за рушвет на прокурора и съдията, да е осъждан.
    А за съпротива при арест, това са глупости на търкалета. да го бяха осъдили и за това.
    Ние наем много добре кой трябва да е в затвора - като почнем от дебелия и тиквата надолу, че и тошко африкански трябва да го огрее Южното крило.

    13:39 20.02.2026

  • 82 Казуар

    4 0 Отговор
    Тошко Африкански е използван като маша на статуквото като му се дават сведения за Цицелков който не знае на какъв свят се намира.

    13:40 20.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Казуар

    2 0 Отговор
    Всяка минута на чалгарите в парламента е обида за него.

    14:27 20.02.2026

  • 85 Как

    2 0 Отговор
    кадърни хора работят за един неоразован нашмъркан кривльо???

    15:26 20.02.2026

  • 86 Късо

    1 0 Отговор
    дълго, дебело - отбор отрепки

    15:31 20.02.2026

