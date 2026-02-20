ИТН: Всяка минута, в която Цицелков стои като вицепремиер, е обида за българското общество

Всяка минута, в която Стоил Цицелков стои като вицепремиер е обида за българското общество, за демокрацията и за парламентаризма. Това каза председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна относно участието на Стоил Цицелков като вицепремиер в служебния кабинет на Андрей Гюров, предават от БТА.
Йорданов обясни, че с присъда на Софийския градски съд от 23 септември 2014 г. Цицелков е признат за виновен, че на 8 май 2011 г. е управлявал автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила.
Днес президентът Йотова заяви, че щяла да му поиска оставката, ако е знаела дали фактите били верни. Госпожо Йотова, мога да ви изпратя съдебното решение, каза Тошко Йорданов.
По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави той. Цицелков е оказал съпротива при ареста и има още две криминални регистрации за наркотици - вторият път е за 55 грама марихуана, което е около 220 цигари, каза той.
Йорданов посочи, че Цицелков е вкаран в служебния кабинет от Гюров, който носи отговорността за това.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАКТО И ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ
10:20 20.02.2026
2 Дебелян Пейовски
Коментиран от #15, #21
10:22 20.02.2026
3 стоянов
10:23 20.02.2026
4 Съвет на мира
10:23 20.02.2026
5 тоши
10:24 20.02.2026
6 Факт
Коментиран от #23
10:24 20.02.2026
7 Даааа
10:24 20.02.2026
8 Сила
10:25 20.02.2026
9 евро лидерите и те са
10:25 20.02.2026
10 Служебната сглобка
Смятайте какво ни чака?!
От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,
Тия ще крадат като за последно!
10:25 20.02.2026
11 Бай Ху (By Who)
10:26 20.02.2026
12 Трол
10:26 20.02.2026
13 Прави сте 😀
Другата добра новина е, че и вие си отивате ! И не само вие !
10:26 20.02.2026
14 Това ,
10:26 20.02.2026
15 Пуфи
До коментар #2 от "Дебелян Пейовски":Мдаа ше лае още 2 месеца и после обратно при другите изоставени политически пумиаари
10:26 20.02.2026
16 Какво се Счупи !
В Българското Общество ?
Нищо !
Освен Надеждата !
Защото То Никога Не е Съществувало !
10:27 20.02.2026
17 Даниел
10:27 20.02.2026
18 Сила
10:27 20.02.2026
19 Има Такива Негодници!
10:28 20.02.2026
20 Той и самият Гюров е
Освен това не е ясно дали изобщо има право да бъде служебен премиер, понеже е бил освободен от поста си в БНБ и се чака решение на съда по въпроса.
10:28 20.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 007 лиценз ту кил
До коментар #6 от "Факт":За сина му кажи ти ако имаш информация и доказателства. В момента говорим за Цицелков и Йорданов цитира съдебно решение.
10:30 20.02.2026
24 Наглост Хаджиафриканска
10:31 20.02.2026
25 Това
10:31 20.02.2026
26 Копейкин Костя
Коментиран от #47
10:33 20.02.2026
27 ккк
10:34 20.02.2026
28 23- е чалгар
10:34 20.02.2026
29 Гост
10:35 20.02.2026
30 Господи!
10:35 20.02.2026
31 Покрай ПП и ДБ
10:36 20.02.2026
32 666666666
10:38 20.02.2026
33 Мнение
10:39 20.02.2026
34 Баш софиянец
10:41 20.02.2026
35 Пело Убавеца
10:42 20.02.2026
36 ПеПеДеБерас
10:43 20.02.2026
37 Ъхъ!!!
10:43 20.02.2026
38 Ганя Путинофила
Хвани единия, бутни другия!
Внасяй политици от чужбина!
10:43 20.02.2026
39 Сандо
10:45 20.02.2026
40 Тошкооооооооооо
10:45 20.02.2026
41 Анонимен
решихте да внасяте друго за 500 долара!
Какви държавници, какви патриоти!
10:47 20.02.2026
42 Емигрант
10:47 20.02.2026
43 Сандо
10:47 20.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Доктор
10:48 20.02.2026
46 За инф
10:52 20.02.2026
47 Промяна
До коментар #26 от "Копейкин Костя":26 А ТИ ЧИЯ ПОРЪЧКА ИЗПЪЛНЯВАШ ОНЗИ СОРОСНИЯТ КОГА ЩЕ ПОДАДЕ ОСТАВКАОТ НПО ИЗОБЩО И ГЮРО ВЪН НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
10:53 20.02.2026
48 Маймун
11:05 20.02.2026
49 Кака Радка
11:09 20.02.2026
50 Азз
Е,махна се човека, на Тошко олекна ли му?
11:14 20.02.2026
51 гражданин
11:27 20.02.2026
52 Марс
11:27 20.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този
11:32 20.02.2026
55 Наско
Сбогом чалгари,мутанти и шебеци!Бумеранга на народа се върна със страшна сила и отнесе едни празноглавци!
11:34 20.02.2026
56 Балабанов
Опростачването им е професия!
11:34 20.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 електрото
11:40 20.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 хаха
Обида било... Ама я се погледнете в огледалата бе измет. 80% от вас са обида за еволюцията.
Питекантропска ви работа.
11:49 20.02.2026
61 Браво
11:51 20.02.2026
62 Фактъ
12:01 20.02.2026
63 Цвете
12:07 20.02.2026
64 Цвете
12:09 20.02.2026
65 Инж1
12:24 20.02.2026
66 ИТН обиза забългарите
12:25 20.02.2026
67 Иван
От коя гора учндолския "красавец" изкопа тоя плужек, но вече повече от 30 г. тия чалгари тровят българския ефир.
Хубавото е, че малко им остава. Още 2 месеца и ... чао, чао ,,,, чалгари мръсни !
12:29 20.02.2026
68 Хаха
12:31 20.02.2026
69 Ддд
12:34 20.02.2026
70 Неможачите на дедоCopoc
12:45 20.02.2026
71 Кой е Тате ?
от 01.10.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.
Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!
13:04 20.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 123456
13:13 20.02.2026
75 ххх
13:13 20.02.2026
76 Нямает право!
13:14 20.02.2026
77 въпрос
13:20 20.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Лазо
А за съпротива при арест, това са глупости на търкалета. да го бяха осъдили и за това.
Ние наем много добре кой трябва да е в затвора - като почнем от дебелия и тиквата надолу, че и тошко африкански трябва да го огрее Южното крило.
13:39 20.02.2026
82 Казуар
13:40 20.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Казуар
14:27 20.02.2026
85 Как
15:26 20.02.2026
86 Късо
15:31 20.02.2026