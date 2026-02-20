Новини
18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик

18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик

20 Февруари, 2026 11:05

Пробите за алкохол и наркотици на младия мъж, който е задържан за 24 часа, са отрицателни

Жена е починала, след като е била блъсната, докато пресича пътното платно на улица "Стефан Стамболов" в Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик, като поясняват, че водачът на автомобила е 18 - годишен.

Те уточняват още, че сигналът е получен снощи около 22:20 часа, пробите за алкохол и наркотици на младия мъж, който е задържан за 24 часа, са отрицателни.

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната, добавят от полицията.


  • 1 Бил е русофил

    17 5 Отговор
    и е утрепал украинката!

    Коментиран от #2

    11:08 20.02.2026

  • 2 честен ционист

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бил е русофил":

    Украинците в България са всичките русофили.

    11:09 20.02.2026

  • 3 Ами да, те

    10 1 Отговор
    те така правят младите шофьори...

    11:09 20.02.2026

  • 4 Трол

    0 27 Отговор
    Незабавно трябва да отнемем книжките на шофьорите над 60 годишна възраст.

    Коментиран от #6, #10, #20

    11:11 20.02.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 2 Отговор
    А пробите за алкохол и наркотици на украинката какви са?

    Коментиран от #18

    11:11 20.02.2026

  • 6 Друг трол

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Шофьор на микробуса който зарежда селския ви магазин е на 63 и ще се пенсионира след две години.
    Ако му вземат книжката ще му ядеш.........

    11:14 20.02.2026

  • 8 Някой

    12 6 Отговор
    А ЗА КЪДЕ СЕ Е БИЛА ЗАПЪТИЛА ТОЛКОВА "РАНО"?. ВЪВ 22,00 ЧАСА ХОРАТА СПЯТ, ШАРЯТ САМО НЕЧОВЕ"ЦИТЕ. ИЛИ Е БИЛА НА ЛОВ ЗА КЛИЕНТИ.

    11:20 20.02.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    5 3 Отговор
    СФински гласоподавател....

    11:20 20.02.2026

  • 10 Опааа

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Много ди прО ст сО пол! 😆

    11:24 20.02.2026

  • 11 А да питам

    4 0 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА Е ПОЧНАЛА 3 СВ.В.?-ЧЕТА И ПО ПИСАНИЯТА САМО СМЪРТ. ТУК УБИТА, ТАМ НЯКОЙ БЕРЕ ДУША, НА ДРУГО МЯСТО 3ма ПОСТАДАЛИ ОТ КОЙТО ДВАМА ТЕЖКО. И СПИРАМ. ХВАЩА МЕ ГНУС ОТ ТАКИВА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ "СЕНЗАЦИЙ".

    11:26 20.02.2026

  • 12 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "18 годишния":

    Ти във маалата не смееш да идеш. ША те изядат.

    11:28 20.02.2026

  • 13 СВД

    2 0 Отговор
    Потърпевшият е от ,,добро семейство"

    11:29 20.02.2026

  • 14 Да те светна

    1 0 Отговор
    Била е горкана!

    11:39 20.02.2026

  • 15 Барман

    9 1 Отговор
    По това време трезва украинка нема!

    11:41 20.02.2026

  • 16 Жорко

    3 1 Отговор
    Значи на такива млади шофьори трябва да има ограничение в скоростта,поне няколко години, а колкото до това той я е сгазил на пешеходна пътека което означава че не е спазвал скоростта,защото ако е карал с 30 щеше да има време да ограничи удара и да спре.Съжслявам но затвор за да се научи!

    11:45 20.02.2026

  • 17 чичо

    4 1 Отговор
    На това му се вика лош късмет и провален старт в живота.На 18 години ще го влачат по следствия и съдилища.Вместо да учи ще плаща обезщетение вероятно.И младостта ще си отиде.Как от една случайност се проваля живот.

    11:59 20.02.2026

  • 18 Одесса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Тук още няма дрегери.Важи правилото щом не падаш когато вървиш по осевата значи ,че си добре.

    12:03 20.02.2026

  • 20 Манол Пейков

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Книжката трябва да се дава при навършване на 50 г а до тогава ще се возиш на рейса или на моя муp

    15:09 20.02.2026

