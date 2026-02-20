18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик

Жена е починала, след като е била блъсната, докато пресича пътното платно на улица "Стефан Стамболов" в Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик, като поясняват, че водачът на автомобила е 18 - годишен.
Те уточняват още, че сигналът е получен снощи около 22:20 часа, пробите за алкохол и наркотици на младия мъж, който е задържан за 24 часа, са отрицателни.
Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната, добавят от полицията.
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бил е русофил
Коментиран от #2
11:08 20.02.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Бил е русофил":Украинците в България са всичките русофили.
11:09 20.02.2026
3 Ами да, те
11:09 20.02.2026
4 Трол
Коментиран от #6, #10, #20
11:11 20.02.2026
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #18
11:11 20.02.2026
6 Друг трол
До коментар #4 от "Трол":Шофьор на микробуса който зарежда селския ви магазин е на 63 и ще се пенсионира след две години.
Ако му вземат книжката ще му ядеш.........
11:14 20.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
11:20 20.02.2026
9 АГАТ а Кристи
11:20 20.02.2026
10 Опааа
До коментар #4 от "Трол":Много ди прО ст сО пол! 😆
11:24 20.02.2026
11 А да питам
11:26 20.02.2026
12 Хаха
До коментар #7 от "18 годишния":Ти във маалата не смееш да идеш. ША те изядат.
11:28 20.02.2026
13 СВД
11:29 20.02.2026
14 Да те светна
11:39 20.02.2026
15 Барман
11:41 20.02.2026
16 Жорко
11:45 20.02.2026
17 чичо
11:59 20.02.2026
18 Одесса
До коментар #5 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Тук още няма дрегери.Важи правилото щом не падаш когато вървиш по осевата значи ,че си добре.
12:03 20.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Манол Пейков
До коментар #4 от "Трол":Книжката трябва да се дава при навършване на 50 г а до тогава ще се возиш на рейса или на моя муp
15:09 20.02.2026