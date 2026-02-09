АПИ обяви промени в движението по „Струма“ и „Тракия“ в началото на седмицата

За временни промени в движението по магистралате „Тракия“ – в област Бургас, и „Струма“ – в област Кюстендил, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде dariknews.bg.
В две отсечки на „Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение в началото на следващата седмица.
От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.
Трафикът ще преминава в активната. От пътната агенция посочват, че планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.
През следващата седмица - на 11 и 12 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор ще се променя и организацията на движение в тунел „Блатино“ на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил.
От 8 ч. на 11 февруари до 18 ч. на 12 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.
Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #5
06:15 09.02.2026
2 хехе
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ремонт на ремонта време е великия строител да отиде при бай Ставри.
Коментиран от #3
06:17 09.02.2026
3 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "хехе":Жълтокопитните са решили да махнат част от мантинелата, по причини, които не зная.
06:22 09.02.2026
4 Данко Харсъзина
06:25 09.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.