АПИ обяви промени в движението по „Струма“ и „Тракия“ в началото на седмицата

АПИ обяви промени в движението по „Струма“ и „Тракия“ в началото на седмицата

9 Февруари, 2026 07:08, обновена 9 Февруари, 2026 06:12

От агенцията подчертаха, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение

АПИ обяви промени в движението по „Струма“ и „Тракия“ в началото на седмицата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За временни промени в движението по магистралате „Тракия“ – в област Бургас, и „Струма“ – в област Кюстендил, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде dariknews.bg.

В две отсечки на „Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение в началото на следващата седмица.

От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.

Трафикът ще преминава в активната. От пътната агенция посочват, че планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.

През следващата седмица - на 11 и 12 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор ще се променя и организацията на движение в тунел „Блатино“ на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил.

От 8 ч. на 11 февруари до 18 ч. на 12 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


