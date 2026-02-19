Новини
Централната избирателна комисия започна подготовката за изборите на 19 април

19 Февруари, 2026 16:43 720 9

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация, Централната избирателна комисия отправи  покана за среща с министър-председателя и определени от него министри на 20 февруари 2026 г. от 14.00 ч. в сградата на ЦИК.

Централната избирателна комисия започна подготовката за изборите на 19 април - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия започна активната организация за произвеждането на предсрочни избори за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г. с Указ № 58 на Президента на Република България.

В изпълнение на правомощията си и съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, днес Комисията прие хронограмата за изборите, както и принципни решения, свързани с подготовката на вота, съобщават от ЦИК на страницата си в интернет.

През предходните две седмици бяха обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали във връзка с разяснителната кампания, с цел предоставяне на своевременна и надеждна информация за избирателите.

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация, Централната избирателна комисия отправи покана за среща с министър-председателя и определени от него министри на 20 февруари 2026 г. от 14.00 ч. в сградата на ЦИК.


България
  • 1 Георги

    5 1 Отговор
    готова ли е с резултатите? Ще спестим доста пари ако е.

    16:46 19.02.2026

  • 2 Дориана

    2 1 Отговор
    Пожелаваме на предателските партии ИТН и БСП ОЛ. да отпаднат от Парламента завинаги и никога повече да нямат възможността да бъдат патерици на корупционния мафиотски модел, който те толкова много защитаваха и искаха пълен мандат, но народа се вдигна на революция срещу тях.

    16:49 19.02.2026

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ КОМИСИЯ НЯМА ЛИ ДА БЪДЕ ПОДНОВЕНА ? ОБЕЗАТЕЛНО ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ТЕЗИ ХАРТИЙКИ ,КОИТО ГИ РАЗДАВАТ ПО СЕЛА И ПАЛАНКИ ,ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ ВЕЧЕ НЯМА КУПЕНИ ГЛАСОВЕ ЗА ПАРТИИ, КОИТО ГИ ЗНАЕМ ОТ ГОДИНИ. 🤔💯👍🇧🇬😢

    17:11 19.02.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ КОМИСИЯ НЯМА ЛИ ДА БЪДЕ ПОДНОВЕНА ? ОБЕЗАТЕЛНО ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ТЕЗИ ХАРТИЙКИ ,КОИТО ГИ РАЗДАВАТ ПО СЕЛА И ПАЛАНКИ ,ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ ВЕЧЕ НЯМА КУПЕНИ ГЛАСОВЕ ЗА ПАРТИИ, КОИТО ГИ ЗНАЕМ ОТ ГОДИНИ. 🤔💯👍🇧🇬😢

    17:12 19.02.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Списъкът за гласуване не е актуализиран от 2016год. и сега ЦИК ще разпредели мъртвите души на "когото трябва" и "колкото трябва"

    17:20 19.02.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Резултатите от предстоящите избори са почти готови ,а ЦИК ще ги обяви когато му дойде времето.Само изчакват Румбата как ще се разбере с ППДБрастите?

    17:22 19.02.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не си и мислете да ги отлагате повече! И не пропускайте 100% броене, като секционната комисия не трябва да има достъп до данните от машините!

    17:29 19.02.2026

  • 8 Трябва Ли ?

    1 0 Отговор
    Трябва Ли ?

    Пак Да Гледаме !

    Същата !

    Парлама !

    Изгорете !

    Този Изборен Кодекс !

    Коментиран от #9

    19:01 19.02.2026

  • 9 България !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва Ли ?":

    България !

    На Българите !

    Не На Мошениците От Политиката !

    19:03 19.02.2026

