Централната избирателна комисия започна подготовката за изборите на 19 април

Централната избирателна комисия започна активната организация за произвеждането на предсрочни избори за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г. с Указ № 58 на Президента на Република България.
В изпълнение на правомощията си и съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, днес Комисията прие хронограмата за изборите, както и принципни решения, свързани с подготовката на вота, съобщават от ЦИК на страницата си в интернет.
През предходните две седмици бяха обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали във връзка с разяснителната кампания, с цел предоставяне на своевременна и надеждна информация за избирателите.
Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация, Централната избирателна комисия отправи покана за среща с министър-председателя и определени от него министри на 20 февруари 2026 г. от 14.00 ч. в сградата на ЦИК.
