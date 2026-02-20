Гюров обсъжда предстоящите избори със студенти от декемврийските протести и ЦИК

Служебният премиер Андрей Гюров ще се срещне с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година.
В хода на разговора, който ще се състои по тяхно искане, ще бъдат обсъдени предстоящите предсрочни парламентарни избори. За организацията на вота Гюров ще разговаря и с членовете на Централната избирателна комисия, по тяхна покана.
Междувременно комисията прие и публикува условията за образуване на избирателните секции зад граница и назначаването на членовете в тях.
В изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, секциите зад граница се образуват при спазване на законодателството на съответната държава. Дипломатите ни в чужбина ще определят местоположението на избирателните секции, като отчетат териториалното разпределение на българските общности. До 22 февруари те трябва да поискат и съгласие за провеждането на вота в приемащата държава.
Организациите на българските граждани зад граница могат да правят предложения за местоположението на секциите не по-късно от 25 март. Те се образуват от посланиците ни въз основа на решение на ЦИК, която ще обяви местата и след като обработи подадените заявления за гласуване в чужбина и обобщи данните.
Български гражданин, който има право да избира на 19 април и желае да гласува извън страната, може да поиска това не по-късно от 24 март чрез писмено заявление по образец, което може да се изпраща по електронен път чрез страницата на комисията или по пощата. Не по-късно от 1 март трябва да има възможност за подаване на заявленията по електронен път. Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция, като при вота си ще попълва декларация по образец.
Членовете на секционните избирателни комисии се назначават от Централната комисия след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Във всяка секция зад граница ще има по един член, предложен от министъра на външните работи.
Разговорът с младежите е по тяхно искане
