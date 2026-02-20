Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров обсъжда предстоящите избори със студенти от декемврийските протести и ЦИК

Гюров обсъжда предстоящите избори със студенти от декемврийските протести и ЦИК

20 Февруари, 2026 06:21, обновена 20 Февруари, 2026 06:39

Разговорът с младежите е по тяхно искане

Гюров обсъжда предстоящите избори със студенти от декемврийските протести и ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Служебният премиер Андрей Гюров ще се срещне с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година.

В хода на разговора, който ще се състои по тяхно искане, ще бъдат обсъдени предстоящите предсрочни парламентарни избори. За организацията на вота Гюров ще разговаря и с членовете на Централната избирателна комисия, по тяхна покана.

Междувременно комисията прие и публикува условията за образуване на избирателните секции зад граница и назначаването на членовете в тях.

В изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, секциите зад граница се образуват при спазване на законодателството на съответната държава. Дипломатите ни в чужбина ще определят местоположението на избирателните секции, като отчетат териториалното разпределение на българските общности. До 22 февруари те трябва да поискат и съгласие за провеждането на вота в приемащата държава.

Организациите на българските граждани зад граница могат да правят предложения за местоположението на секциите не по-късно от 25 март. Те се образуват от посланиците ни въз основа на решение на ЦИК, която ще обяви местата и след като обработи подадените заявления за гласуване в чужбина и обобщи данните.

Български гражданин, който има право да избира на 19 април и желае да гласува извън страната, може да поиска това не по-късно от 24 март чрез писмено заявление по образец, което може да се изпраща по електронен път чрез страницата на комисията или по пощата. Не по-късно от 1 март трябва да има възможност за подаване на заявленията по електронен път. Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция, като при вота си ще попълва декларация по образец.

Членовете на секционните избирателни комисии се назначават от Централната комисия след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Във всяка секция зад граница ще има по един член, предложен от министъра на външните работи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    17 4 Отговор
    Ха ха! Тик-токърите се натикточиха. Чудесно е, че взеха властта, за да видят всички какво ни чака, ако спечелят и изборите.

    Коментиран от #18

    06:29 20.02.2026

  • 2 Честният министър

    12 3 Отговор
    Като министър на честните избори ви уверявам, че АЗ у жуотя се една лъжа не съм изрекъл. Честен съм, както е честна най-честната девица у девическия манастир

    06:33 20.02.2026

  • 3 ннннннннн

    10 2 Отговор
    Аз имам един член,но той не е предложен от министъра на външните работи.

    06:33 20.02.2026

  • 4 Тоя

    16 5 Отговор
    Гюро май е от шоpoшовите ромлянски ученици. Също като Ванчето, дето я прецака лама Васко ДС-то за кмет.

    06:43 20.02.2026

  • 5 Явно

    14 2 Отговор
    България ще има правителство антиТРЪМП, на соросоиди и шарлатани под егидата на ангийското посолство.

    Коментиран от #6

    07:03 20.02.2026

  • 6 правителство антиТРЪМП

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Явно":

    не ще има. Не забравяй за Мадуро, а и колко американски бази имаме (разположени не случайно около турската граница). Турция и Иран трябва да бъдат разрушени заради създаването на Израелският технат. САЩ и РФ са заедно в това начинание.

    07:25 20.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    И ТОЯ ,,ША НИ ОПРАЙ,,?

    07:28 20.02.2026

  • 8 На бас 👍

    8 2 Отговор
    че ГЕРБ пак ще спечелят изборите! После шматките може пак да си протестират 😄

    07:36 20.02.2026

  • 9 Георги Илиев Митев

    6 1 Отговор
    Тези студенти явно са типичните " деца на социализма " , тъй като всеки демократично действащ и мислещ човек ще ти каже, че нямаме избори и методите на изборите не са се променили от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков. Като доказателство и пример е новоизбрания "човек" който отговаря за изборите ни - с криминалните си прояви и дори ,отстраняван по време на избори в чужда държава , от Световната организация която го е изпратила за тази дейност да отговаря в дадената държава.

    Коментиран от #12

    08:07 20.02.2026

  • 10 Серия Глупаци !

    2 1 Отговор
    Серия Глупаци !

    На Едно ! Място !

    Коментиран от #11

    08:44 20.02.2026

  • 11 Очевидно !

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Серия Глупаци !":

    Сгрешен ! Ген !

    08:45 20.02.2026

  • 12 Изненадващо е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Георги Илиев Митев":

    Че въпросният човек не е проучен преди да бъде включен в списъка. Прилича на нещо като леко отклоняване на вниманието

    Коментиран от #14

    08:45 20.02.2026

  • 13 сирене

    1 1 Отговор
    от ПП няма с вързрастните да говорят я ... какво общо има една подобна среща с провеждането на прозрачни избори? това си е агитация ...

    08:50 20.02.2026

  • 14 Да Говориш Едно !

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Изненадващо е":

    Да Говориш Едно !
    И Са Правиш ! Друго !

    Е Точно !
    Нашия Човек !

    Коментиран от #15

    08:55 20.02.2026

  • 15 За Това !

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да Говориш Едно !":

    За Това ! Ние Тук !
    В Народното Събрание ! Сме Все Наши Хора !

    08:57 20.02.2026

  • 16 Нова БОЗА !

    2 1 Отговор
    Нова БОЗА !

    С ДОМАШЕН КВАС !

    09:00 20.02.2026

  • 17 Абе да бе

    2 1 Отговор
    Има списък на студентите от спонтанните декемврийски протести или как?

    09:08 20.02.2026

  • 18 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Тоз Гюров излезе пълно разочарование! Жалко!

    10:49 20.02.2026

