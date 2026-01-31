Новини
България »
Най-студената нощ в Москва от началото на зимата

Най-студената нощ в Москва от началото на зимата

31 Януари, 2026 09:56 1 903 35

  • москва-
  • зима-
  • студ-
  • сняг

Температурата в руската столица падна под минус 20 градуса

Най-студената нощ в Москва от началото на зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изминалата нощ е била най-студената в Москва от началото на зимата, като термометрите са измерили минус 20,4 градуса по Целзий, предаде ТАСС.

Синоптикът Михаил Леус написа в "Телеграм", че снежната покривка в руската столица е намаляла вчера с един сантиметър, но въпреки това днес е на рекордно високо равнище за последния ден от първия месец от годината - 60 сантиметра, припомни БТА.

Досегашният рекорд за 31 януари - 59 сантиметра, датираше от 1994 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дженди

    29 6 Отговор
    Тези хора са от друго тесто.

    Коментиран от #5, #17, #18

    10:04 31.01.2026

  • 2 И това какво го интересува

    12 33 Отговор
    Целокупният български народ каква е температурата в столицата на орките?

    Коментиран от #10

    10:06 31.01.2026

  • 3 Аква

    32 7 Отговор
    В това е могъщата сила на руснаците. Студ, лед и вятър - те са на плажа по бански.

    10:08 31.01.2026

  • 4 Фейк на часа

    22 11 Отговор
    Вече включихте прогнозата за времето в примитивната си русофобна пропаганда.
    Ако говорим за студено време снощи имаше подобни температури в Канада -
    Калгари, Монтреал и Тороно пак паднаха под -20, но с приятната добавка на ураганен арктически вятър.
    Подобно положение е в много северни щати на САЩ.
    За тях защо не пишете или искате да кажете, че Зеленски се е надрусал и е направил черна магия срещу Русия за лошо време?

    Коментиран от #7, #19, #25, #32, #33, #34, #35

    10:10 31.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Омазна ватенка

    13 19 Отговор
    В град Ивнатиевка на 15 километра от Москва живеят в дървени казарми от 1908 година.

    Коментиран от #11, #15, #24

    10:15 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оракула от Делфи

    9 19 Отговор
    Путин за това ли спря ," денацификацията" в Украйна???

    Дано стане -40 градуса в "Масква", белким му измръзне "половия пакет"
    на този дърт бухъл!!!

    10:19 31.01.2026

  • 9 Жеро

    18 13 Отговор
    В Киев и Одеса ще е малко по топло, заради изстреляните ракети! Велика Русия!

    10:20 31.01.2026

  • 10 Фройдо Бегеинс

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "И това какво го интересува":

    Разбира се, че "целокупния български народ" не го интересува столицата на орките, докато в хобитовите дупки, мазетата на панелките и в килерите има кисело зеле, туршии, мазни суджуци и домашна сливова.

    10:20 31.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмпист

    16 1 Отговор
    Къде е доброто старо Глобално Затопляне ?

    10:22 31.01.2026

  • 13 Така де

    17 0 Отговор
    Добре че е глобалното затопляне че иначе температурите ще бъдат под минус 50 градуса.

    10:23 31.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    6 13 Отговор
    крематорките са вързани към топлофикацията в блатата, а Сирски праща пълни вагони с пияна вата, гориво има

    Коментиран от #21, #22

    10:23 31.01.2026

  • 15 Дженди

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Омазна ватенка":

    Мен пък ми измръзнаха меките китки и шенкелите от студ.

    10:24 31.01.2026

  • 16 Тагарев

    15 8 Отговор
    Всъщност снегът в Москва е 10 сантиметра, температурата е -22, а хората са на топло.
    В Киев копаят тоалетни в парковете, защото строената от руснаците канализация е замръзнала.

    10:24 31.01.2026

  • 17 Сатана Z

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Дженди":

    кал и самагон, в гените им е, на колейките тоже

    10:25 31.01.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дженди":

    мда/по-дебела им е кожата и не усещат студ

    10:27 31.01.2026

  • 19 Оракула от Делфи

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Путин избива , не само народа си , но и този на Украйна ,
    какво хубаво да кажем за един Луд Диктатор????
    Дето Путин , там и Тръмп,
    но определено без Канада!!!

    10:28 31.01.2026

  • 20 пони, ама розАво

    20 4 Отговор
    Верно е голям студ в Москва по това време на годината. Добре, че си имат парно, ток, газ, бензин, хубав обществен транспорт включително голямо и красиво метро и заредени до дупка магазини.
    Опа, обърках се! Това беше за киев, нали? Или пък не? Вече забравих кой на кого щеше да спира тока и чии деца щяха да стоят в мазетата. Заради синтетиката е, ама само тя ме спасява от когнитивния дисонанс.

    10:29 31.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бил съм в Москва през Януари,

    16 3 Отговор
    Термометъра към 17,00ч на Червение площад показваше - 29 градуса!! Нищо не обичайно! Още го имаше Ленин в Мавзолея, колоната от по 3ма човека чакащи да влезат да го видят беше към 150 м! Нищо необичайно за Москва и Русия! Преди нвлолко дни в било - 41градуса!Стар шофьор на такси ни возеше към летището! Това - 41беше същото когато Замръзнаха 1941г Немците около Москва и леко подсмихва! Руска Зима!

    10:31 31.01.2026

  • 24 Укра от Киев

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Омазна ватенка":

    Аз пък ползвам котешка тоалетна, по призова на кмета на града, че замръзнаха съветските тръби.

    10:31 31.01.2026

  • 25 Венцислав Михайлов

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Каквото ми спуснат от посолствоТО, това публикувам!
    Ти кво искаш сега, гладен ли да стоя?!?

    10:35 31.01.2026

  • 26 Сергей Иванович

    2 9 Отговор
    Дай Боже да стане -60 и снегът 3 метра - за следващите три месеца.

    10:35 31.01.2026

  • 27 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Кво нозначав -60 сантиметра бре ,ставайте по рано и пийте кафе преди работа бре мисирки

    10:45 31.01.2026

  • 28 Нека

    6 0 Отговор
    Да погледнем в реалността.
    Руснаците при - 70 ° С и снежна покривка от 2 м
    ще оцелеят, а ние при - 2°С и пет снежинки
    обявяване бедствено положение.

    Коментиран от #30

    10:47 31.01.2026

  • 29 Е,И??!!

    2 0 Отговор
    В Москва било минус 20 през януари…и това ако е новина?! Ами ако почнем да публикуваме за 40 градусовите жеги в момента в южното полукълбо, то място няма да остане за друга информация! Що се касае до снега…да Русия е богата на всички видове полезни изкопаеми, плюс гори и вода, а тя водата идва от дъждовете и снеговете!

    10:52 31.01.2026

  • 30 Напомни ми моля ти се!

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нека":

    Кога с два сантиметра сме обявявали бедствено положение??? 2012 г в София имаше половин метър сняг и бедствено положение не беше обявено!

    10:55 31.01.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    в Париж, Лондон, София или Берлин да са поизмрели!

    11:13 31.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 шефа съм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    които не ще да чете за русия да си хваща пътя от тука, никого не съм канил специално да го посещава

    11:21 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове