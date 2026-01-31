Най-студената нощ в Москва от началото на зимата

Изминалата нощ е била най-студената в Москва от началото на зимата, като термометрите са измерили минус 20,4 градуса по Целзий, предаде ТАСС.
Синоптикът Михаил Леус написа в "Телеграм", че снежната покривка в руската столица е намаляла вчера с един сантиметър, но въпреки това днес е на рекордно високо равнище за последния ден от първия месец от годината - 60 сантиметра, припомни БТА.
Досегашният рекорд за 31 януари - 59 сантиметра, датираше от 1994 г.
1 Дженди
10:04 31.01.2026
2 И това какво го интересува
10:06 31.01.2026
3 Аква
10:08 31.01.2026
4 Фейк на часа
Ако говорим за студено време снощи имаше подобни температури в Канада -
Калгари, Монтреал и Тороно пак паднаха под -20, но с приятната добавка на ураганен арктически вятър.
Подобно положение е в много северни щати на САЩ.
За тях защо не пишете или искате да кажете, че Зеленски се е надрусал и е направил черна магия срещу Русия за лошо време?
10:10 31.01.2026
6 Омазна ватенка
10:15 31.01.2026
8 Оракула от Делфи
Дано стане -40 градуса в "Масква", белким му измръзне "половия пакет"
на този дърт бухъл!!!
10:19 31.01.2026
9 Жеро
10:20 31.01.2026
10 Фройдо Бегеинс
До коментар #2 от "И това какво го интересува":Разбира се, че "целокупния български народ" не го интересува столицата на орките, докато в хобитовите дупки, мазетата на панелките и в килерите има кисело зеле, туршии, мазни суджуци и домашна сливова.
10:20 31.01.2026
12 Тръмпист
10:22 31.01.2026
13 Така де
10:23 31.01.2026
14 Последния Софиянец
10:23 31.01.2026
15 Дженди
До коментар #6 от "Омазна ватенка":Мен пък ми измръзнаха меките китки и шенкелите от студ.
10:24 31.01.2026
16 Тагарев
В Киев копаят тоалетни в парковете, защото строената от руснаците канализация е замръзнала.
10:24 31.01.2026
17 Сатана Z
До коментар #1 от "Дженди":кал и самагон, в гените им е, на колейките тоже
10:25 31.01.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Дженди":мда/по-дебела им е кожата и не усещат студ
10:27 31.01.2026
19 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "Фейк на часа":Путин избива , не само народа си , но и този на Украйна ,
какво хубаво да кажем за един Луд Диктатор????
Дето Путин , там и Тръмп,
но определено без Канада!!!
10:28 31.01.2026
20 пони, ама розАво
Опа, обърках се! Това беше за киев, нали? Или пък не? Вече забравих кой на кого щеше да спира тока и чии деца щяха да стоят в мазетата. Заради синтетиката е, ама само тя ме спасява от когнитивния дисонанс.
10:29 31.01.2026
23 Бил съм в Москва през Януари,
10:31 31.01.2026
24 Укра от Киев
До коментар #6 от "Омазна ватенка":Аз пък ползвам котешка тоалетна, по призова на кмета на града, че замръзнаха съветските тръби.
10:31 31.01.2026
25 Венцислав Михайлов
До коментар #4 от "Фейк на часа":Каквото ми спуснат от посолствоТО, това публикувам!
Ти кво искаш сега, гладен ли да стоя?!?
10:35 31.01.2026
26 Сергей Иванович
10:35 31.01.2026
27 Kaлпазанин
10:45 31.01.2026
28 Нека
Руснаците при - 70 ° С и снежна покривка от 2 м
ще оцелеят, а ние при - 2°С и пет снежинки
обявяване бедствено положение.
10:47 31.01.2026
29 Е,И??!!
10:52 31.01.2026
30 Напомни ми моля ти се!
До коментар #28 от "Нека":Кога с два сантиметра сме обявявали бедствено положение??? 2012 г в София имаше половин метър сняг и бедствено положение не беше обявено!
10:55 31.01.2026
31 Ний ша Ва упрайм
11:13 31.01.2026
35 шефа съм
До коментар #4 от "Фейк на часа":които не ще да чете за русия да си хваща пътя от тука, никого не съм канил специално да го посещава
11:21 31.01.2026