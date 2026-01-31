Новини
Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца
  Тема: Войната на пътя

Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца

31 Януари, 2026 12:11 662 8

Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността "Лиляшка могила"

Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Трима души са в болница след катастрофа, станала на пътя Враца - Криводол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца. В петък около 17:20 часа са катастрофирали два автомобила, а причината е несъобразена скорост с пътните условия, предаде кореспондентът на БТА в града Лиляна Рашкова.

Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността "Лиляшка могила". Лек автомобил, управляван от правоспособен водач на 65 години, загубил контрол над управлението и навлязъл в насрещната лента, където се ударил в друга кола. Тежко ранена е неговата спътничка - 59-годишна жена. Тя е с пневмоторакс на гръден кош, настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, с опасност за живота.

С леки наранявания са 65-годишният шофьор и още един пътник - и двамата са настанени в Хирургичното отделение на врачанската болница. Двамата водачи, участвали в произшествието, са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни. По случая в Районното управление е образувано досъдебно производство.

От Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че на пътя Враца - Мездра, в района на село Руска бела, движението се осъществява в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".


  • 1 Долно Тиква 🎃🖕

    6 0 Отговор
    Нова е на Бойко магистлалата Видин-София.

    Коментиран от #2, #5

    12:13 31.01.2026

  • 2 Посетител

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долно Тиква 🎃🖕":

    Тя - въпросната магистрала е като Нероден Петко! Все за нея говорят, все се строи - уж! И все я няма...

    12:21 31.01.2026

  • 3 ГОВЕДА

    1 0 Отговор
    ИЗБИХТЕ СЕ БЕ !

    12:31 31.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Този път го правиха наскоро. Вече няма дупки, но е на вълнички. Ако не бяха се утрепали, щяха да стигнат благополучно до село Пали лула, за където са били тръгнали.

    12:37 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долно Тиква 🎃🖕":

    Този път е перпендикулярен на околовръстното на Враца, обикновен междуселски път, преди беше целия в дупки и никой не се трепеше. Няма нищо общо с пътя Враца Монтана, където има рояци проститутки. Пробал съм няколко, не стават. Една беше толкова грозна, че после ходих при баячка да ми бае от уроки.

    Коментиран от #7

    12:43 31.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Като две капки вода сте с оня със заведенията. И двамата бълнувате несвързано. Все едно един ви е правил.

    Коментиран от #8

    12:51 31.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А бе":

    Алибегов го познавам. Не си приличаме. Ако за него говориш.

    12:56 31.01.2026

