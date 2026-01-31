Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца

Трима души са в болница след катастрофа, станала на пътя Враца - Криводол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца. В петък около 17:20 часа са катастрофирали два автомобила, а причината е несъобразена скорост с пътните условия, предаде кореспондентът на БТА в града Лиляна Рашкова.
Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността "Лиляшка могила". Лек автомобил, управляван от правоспособен водач на 65 години, загубил контрол над управлението и навлязъл в насрещната лента, където се ударил в друга кола. Тежко ранена е неговата спътничка - 59-годишна жена. Тя е с пневмоторакс на гръден кош, настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, с опасност за живота.
С леки наранявания са 65-годишният шофьор и още един пътник - и двамата са настанени в Хирургичното отделение на врачанската болница. Двамата водачи, участвали в произшествието, са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни. По случая в Районното управление е образувано досъдебно производство.
От Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че на пътя Враца - Мездра, в района на село Руска бела, движението се осъществява в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".
