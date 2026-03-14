Божидар Божанов: Твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства

14 Март, 2026 19:54, обновена 14 Март, 2026 18:58 569 23

  • божидар божанов-
  • пп-дб-
  • политика-
  • избори

Депутатът от ПП-ДБ не вижда проблем с машинното гласуване, според него рискът е от изкуствен скандал

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че не вижда реални проблеми с машинното гласуване на предстоящите избори, но предупреди за възможни опити за изкуствено създаване на скандал в последните дни на кампанията.

Според него твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства.

"За машините аз не виждам проблем и във всички тия твърдения не виждам някаква конкретика. Всички казват, че има проблем с машините, има проблеми със софтуера. Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват".

Божанов подчерта, че достъп до машините имат представители на изпълнителя и на Централната избирателна комисия. По думите му тази практика съществува от няколко поредни избори и няма индикации за реална заплаха за честността на вота. Предупреди обаче, че съществува риск, ако бъде създаден политически скандал в последния момент.

Съпредседателят на "Да, България" коментира и темата за съдебната реформа и работата на прокуратурата. Според него изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде сменен, но това зависи от решенията на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

По думите му прокуратурата често държи информация и разследвания "на трупчета", което според него създава възможност за политически натиск.

"Когато прокуратурата смята, че някой е извършил нарушение, той трябва да бъде обвиняем. Ако не е – това означава, че информацията се използва като инструмент за натиск", посочи той.

По думите му партията е внесла десетки антикорупционни законопроекти в парламента, но те са били отхвърлени от сегашното мнозинство. Според него трайното решение е избор на нов Висш съдебен съвет с мнозинство от 160 депутати.

"Целта е да има 160 гласа за нов ВСС извън влиянието на този модел, за да може съдебната система да бъде реално реформирана", заяви той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цифроф боК...

    5 2 Отговор
    ...лук!

    18:59 14.03.2026

  • 2 красив и

    1 5 Отговор
    и в късен пубертет

    19:06 14.03.2026

  • 3 Край

    11 3 Отговор
    След като не можете да убедите хората че им мерят тока вярно - абсурд е да ни убедите че няма "ал бала с машините"

    19:07 14.03.2026

  • 4 Дориана

    5 7 Отговор
    Разбира се ИТН изпълняват ролята на маша на Борисов и Пеевски да се противопоставят с всички средства срещу честните и прозрачни избори. Те разчитат единствено и само на фалшифициране на изборите чрез хартиените бюлетини. Но, Възмездието за кражбите, корупцията и мафията за които те са отговорни вече идва при тях.

    19:09 14.03.2026

  • 5 Само да попитам

    9 4 Отговор
    Защо се прави този на улаФ Какво направи с машините АЛА БАЛА Да прослуша онези ЗАПИСИ и да си посипе главата с пепел

    Коментиран от #10

    19:11 14.03.2026

  • 6 Дориана

    2 4 Отговор
    Тоталната истина е дилемата - Унищожение на корупцията и мафията в България и освобождаване на завладените институции или Завладяна мафиотска корумпирана България от Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #15

    19:12 14.03.2026

  • 7 Промяна

    6 2 Отговор
    ИЗМАМНИЦИ НЕВИЖДАНИ САБОТАЖНИЦИ НЕДОСЕГАЕМИ РАЗСЛЕДВАН СИ Я КАЖИ ТВОИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ТЪМНАТА СТАИЧКИ КАК ПРОГРОМИРАТ АЛА БАЛАТ ПЛАЩАТЕ КОРУПЦИОНЕРСТВАТЕ ШАРЛАТАНСКИ НАЛИ СТЕ НЕДОСЕГАЕМИ

    Коментиран от #16

    19:13 14.03.2026

  • 8 Промяна

    6 1 Отговор
    ГЕРМАНИЯ ГИ ЗАБРАНИ ИЗОБЩО ТРЪМП ПРИБРА МАДУРО САМО ТОЗИ ШАРЛАТАНИН Е НЕДОСЕГАЕМ КРАДЕ ЛЪЖЕ КОРУПЦИОНЕРСТВА ЗАЩО ЗА ТОЗИ ЗАКОНИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ КОЙ ГО ДЪРЖИ

    Коментиран от #14

    19:15 14.03.2026

  • 9 Гочо

    4 1 Отговор
    не говори за машините, а за сървърите след тях!

    19:15 14.03.2026

  • 10 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само да попитам":

    Сега най- напред ИТН ще си посипят главата с пепел когато народа им даде наказателен вот , защото ги мразят, след тях идва ред на Борисов и Пеевски , които по трудния начин ще разберат, че времето им свърши.

    Коментиран от #20

    19:15 14.03.2026

  • 11 Кирпич

    3 1 Отговор
    Нещото си е боклук по рождение и много лесно става политически боклук в бъдеще

    19:16 14.03.2026

  • 12 Уха

    3 0 Отговор
    Не бе конституционният съд даже се уплаши след като видя резултатите от фалшификациите е извадковите най добри секции. Защо не преброи всичките и не касира изборите.

    19:16 14.03.2026

  • 13 Анонимен

    4 1 Отговор
    100% контролно броене! Колко пъти трябва да ви се казва, че софтуерът може да манипулира без да оставя никакви следи, дори и да извадиш софтуера от машината и да го анализираш после! Това е само допълнително средство за защита, но само по себе си не предоставя такава, т.е. сигурността идва от това, че хората, които поддържат софтуера и секционната комисия трябва предварително да се договорят.

    19:17 14.03.2026

  • 14 Дориана

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Пий си лекарствата , с машини ще се гласува сваляме Борисов и Пеевски, а ИТН изритваме от Парламента

    Коментиран от #17

    19:17 14.03.2026

  • 15 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ДОРИАНА МАФИЯТА СИ ТИ И ОНЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ТИ СИ МАФИЯТА ТИ СИ КОРУПЦИЯТА ВРЕМЕ Е ТИ И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ СЪД ЗАТВОР БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ВЕЧЕ ВРЕМЕ Е ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА

    19:17 14.03.2026

  • 16 Психиатър

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Много си изнервен. Защо ли?

    Коментиран от #19

    19:18 14.03.2026

  • 17 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    ИЗРИТВАШ КОГО БЕ БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАТ А ТИ РИТАЙ ПРОСТАТА СИ ТИКВА АМА ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ЯВНО РОЗОВ ХАХАХАХАВ ПАРЛАМЕНТА ВЛИЗАТ САМО МЪЖЕ А ТИ ВЪРВИ РИТАЙ РОЗОВИТЕ СИ СЪБРАТЯ ХАХАХАХАХАХА ГНУС

    19:19 14.03.2026

  • 18 Пpocт, по-npocт, гербер ...

    3 1 Отговор
    Е как бе, Алабалабачев каза, че имало букса и можело да се манипулират както той навремето ротативките.

    19:19 14.03.2026

  • 19 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Психиатър":

    АЗ ПИША ТОВА КОЕТО Е ЯВНО НЕ ТИ ДОПАДА РОЗОВОТО ДОРИАНО ХАХАХАХАХА

    19:20 14.03.2026

  • 20 Само да попитам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Точно така супер е Ами кой богопомазан ще дойде

    19:21 14.03.2026

  • 21 Кажи честно ... 🤣

    1 3 Отговор
    От както изчезна Барни Ръбъла от редиците на ГЕРБ, не могат да намерят един бял хакер да покаже как се хакват машинките. 🤣🤣🤣
    Явно и в Ново начало да намерят. Само форумните разбирачи могат, ама пък никой не ги вика. 🤣🤣🤣

    19:22 14.03.2026

  • 22 Някой

    1 1 Отговор
    Не знам защо хората все си мислят за "хакване". Не ти трябва да хакваш нищо, ако просто имаш достъп до софтуера. Ще кажете, че достъпа е защитен, ама все някой го има, за да напише въпросния софтуер или достъп до всяка машина, за да го качи, някой го пази този достъп... изобщо имаш хиляда точки, една от които да се пробие и изборите са подменени, всичките са под човешки контрол. Няма алгоритми, няма криптография.
    Банките имат сигурен софтуер - но по никакъв начин не спира директора да извади ключа от трезора, да поздрави охраната и да си тръгне с парите; само заплатата го спира, но в политиката няма достатъчно голяма заплата, за да спре когото и да било.

    19:39 14.03.2026

  • 23 Майора

    2 1 Отговор
    Абе Божо , какво по голямо твърдение от това на КС на Германия , който казва че с машините се извършва фалшификация на изборите и ги забрани! Още повече и ри знанието на бившият ви лидер просто Киро , че ала бала с машините и помощта на резидента спечелихте избори! Срамота , когато фактите говорят и Боговете мълчат , но не и вие от Партия Петрохан!

    19:52 14.03.2026

