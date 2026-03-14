Божидар Божанов: Твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че не вижда реални проблеми с машинното гласуване на предстоящите избори, но предупреди за възможни опити за изкуствено създаване на скандал в последните дни на кампанията.
Според него твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства.
"За машините аз не виждам проблем и във всички тия твърдения не виждам някаква конкретика. Всички казват, че има проблем с машините, има проблеми със софтуера. Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват".
Божанов подчерта, че достъп до машините имат представители на изпълнителя и на Централната избирателна комисия. По думите му тази практика съществува от няколко поредни избори и няма индикации за реална заплаха за честността на вота. Предупреди обаче, че съществува риск, ако бъде създаден политически скандал в последния момент.
Съпредседателят на "Да, България" коментира и темата за съдебната реформа и работата на прокуратурата. Според него изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде сменен, но това зависи от решенията на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
По думите му прокуратурата често държи информация и разследвания "на трупчета", което според него създава възможност за политически натиск.
"Когато прокуратурата смята, че някой е извършил нарушение, той трябва да бъде обвиняем. Ако не е – това означава, че информацията се използва като инструмент за натиск", посочи той.
По думите му партията е внесла десетки антикорупционни законопроекти в парламента, но те са били отхвърлени от сегашното мнозинство. Според него трайното решение е избор на нов Висш съдебен съвет с мнозинство от 160 депутати.
"Целта е да има 160 гласа за нов ВСС извън влиянието на този модел, за да може съдебната система да бъде реално реформирана", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #10
Коментиран от #15
10 Дориана
До коментар #5 от "Само да попитам":Сега най- напред ИТН ще си посипят главата с пепел когато народа им даде наказателен вот , защото ги мразят, след тях идва ред на Борисов и Пеевски , които по трудния начин ще разберат, че времето им свърши.
Коментиран от #20
19:15 14.03.2026
14 Дориана
До коментар #8 от "Промяна":Пий си лекарствата , с машини ще се гласува сваляме Борисов и Пеевски, а ИТН изритваме от Парламента
Коментиран от #17
19:17 14.03.2026
15 Промяна
До коментар #6 от "Дориана":ДОРИАНА МАФИЯТА СИ ТИ И ОНЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ТИ СИ МАФИЯТА ТИ СИ КОРУПЦИЯТА ВРЕМЕ Е ТИ И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ СЪД ЗАТВОР БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ВЕЧЕ ВРЕМЕ Е ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА
19:17 14.03.2026
16 Психиатър
До коментар #7 от "Промяна":Много си изнервен. Защо ли?
Коментиран от #19
19:18 14.03.2026
17 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":ИЗРИТВАШ КОГО БЕ БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАТ А ТИ РИТАЙ ПРОСТАТА СИ ТИКВА АМА ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ЯВНО РОЗОВ ХАХАХАХАВ ПАРЛАМЕНТА ВЛИЗАТ САМО МЪЖЕ А ТИ ВЪРВИ РИТАЙ РОЗОВИТЕ СИ СЪБРАТЯ ХАХАХАХАХАХА ГНУС
19:19 14.03.2026
19 Промяна
До коментар #16 от "Психиатър":АЗ ПИША ТОВА КОЕТО Е ЯВНО НЕ ТИ ДОПАДА РОЗОВОТО ДОРИАНО ХАХАХАХАХА
19:20 14.03.2026
20 Само да попитам
До коментар #10 от "Дориана":Точно така супер е Ами кой богопомазан ще дойде
19:21 14.03.2026
21 Кажи честно ... 🤣
Явно и в Ново начало да намерят. Само форумните разбирачи могат, ама пък никой не ги вика. 🤣🤣🤣
19:22 14.03.2026
22 Някой
Банките имат сигурен софтуер - но по никакъв начин не спира директора да извади ключа от трезора, да поздрави охраната и да си тръгне с парите; само заплатата го спира, но в политиката няма достатъчно голяма заплата, за да спре когото и да било.
19:39 14.03.2026
