Новини
България »
Антон Станков: Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата

Антон Станков: Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата

14 Март, 2026 19:10 621 4

  • антон станков-
  • съд-
  • прокуратура-
  • борислав сарафов

По отношение на българския европрокурор Теодора Георгиева бившият министър заяви, че по никакъв начин не я оправдава за контактите и срещите, които е имала

Антон Станков: Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Приветствам усилията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за отстраняването на и.ф. главен прокурор, защото те успяха да дефинират позициите в този спор, което е значителна стъпка напред, но едва ли обжалване на решението на Прокурорската колегия ще има ефект. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор до избора на нов главен прокурор. "Това е моето тълкуване на закона. Върховният касационен съд приема съвсем друга интерпретация, че мандатът е изтекъл", посочи той и допълни, че нормата позволява двузначно тълкуване, което само по себе си говори, че тя е написана неточно.

Станков коментира още, че коренът на проблема е в Народното събрание, защото то не може да излъчи нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор. "Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата, която поставя много по-дълбок политически въпрос. Ако имаме политизирана прокуратура, не е ли крайно време да дефинираме политизирането на прокуратурата?", запита той.

"Конституционният съд всъщност е един политически орган. Това забавяне на произнасянето забавя и политическите процеси. Не мога да предположа какво ще бъде решението", заяви още бившият министър на правосъдието.

Той посочи още, че е радетел на идеята на свикване на ново Велико народно събрание, което да промени архитектурата на съдебната власт, както и да обсъди проблемите в президентското управление.

По отношение на българския европрокурор Теодора Георгиева Станков заяви, че по никакъв начин не я оправдава за контактите и срещите, които е имала. По думите му сигналът за заплахи изглежда като реваншизъм. "Тя се защитава чрез нападение", каза бившият правосъден министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдът е на Прокопиевите

    6 0 Отговор
    Прокуратурата е на Шишо. Няма оправия с тия мафии!

    19:12 14.03.2026

  • 2 Нека да си е все така,

    3 0 Отговор
    Сарафа несменяем, сарафовите крепители също. Станков му е все тая

    19:12 14.03.2026

  • 3 Гост

    4 1 Отговор
    Очертава се, че в близко бъдеще цялата съдебна власт в България ще бъде уволнена и съдена, така, както е съдила...🤗

    19:27 14.03.2026

  • 4 ДАНО

    1 1 Отговор
    Това може само да ме радва ! ДАНО !

    19:33 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове