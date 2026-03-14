Стоян Саладинов: Радвам се, че Драгомир Таков оглави СОБТ, знам как работи

Бившият дългогодишен инструктор в Специализирания отряд за борба с тероризма Стоян Саладинов разказа за опита си в службата, за рисковете по време на акции и за предизвикателствата пред системата за сигурност.
В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS той коментира и последните кадрови промени в Министерство на вътрешните работи.
Саладинов, който е бил главен инструктор в отряда повече от 20 години, разказа за една от най-драматичните ситуации в кариерата си. По време на акция на границата преди около две десетилетия той е задържан от сръбските власти. „Бях с моите момчета на операция по задържане. Хванаха ме с приклада и направо се озовах в затвора“, разказа той. По думите му е бил осъден на пет години, но след шест месеца е освободен.
Бившият инструктор признава, че физически не изпитва страх по време на операции, но се притеснява от възможността да се върнат времената на организираната престъпност от 90-те години. „Тези хора са безскрупулни“, коментира той, припомняйки, че е работил активно именно в периода на т.нар. „мутренски години“.
По отношение на случая „Петрохан“ Саладинов заяви, че ако е бил потърсен за съдействие, би помогнал с опита си. Според него при подобни разследвания работата на спецотрядите винаги е координирана с други служби. „Никога не действаме сами – помагат ни и специалните служби“, подчерта той.
В последните дни в МВР текат смени по високите етажи на ръководството. Освободени бяха тримата заместник-директори на Столична дирекция на вътрешните работи, а от миналата седмица СОБТ има и нов командир – Драгомир Таков. Саладинов коментира Таков, когото познава от години. „Радвам се, че той е начело на отряда. Поддържаме връзка и знам как работи“, каза бившият инструктор.
Въпреки професионалната подготовка на служителите в спецчастите, той смята, че в определени моменти държавата не е подкрепяла достатъчно хората в системата. „Ние сме едни от най-обучените и подготвени служители, но имаше периоди, в които държавата ни изостави. Затова и много млади таланти напуснаха“, посочи Саладинов.
Освен кариерата си в службите за сигурност, той разкри, че е участвал и като каскадьор в киното и познава част от актьорите, които днес се появяват на големия екран.
1 Иво
19:13 14.03.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
19:13 14.03.2026
3 Боруна Лом
19:14 14.03.2026
4 Цървул
Коментиран от #11
19:18 14.03.2026
5 Дзак
19:19 14.03.2026
6 Отсвирен
19:26 14.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 модераз
19:30 14.03.2026
9 Сила
19:37 14.03.2026
10 койдазнай
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Патриот е на ДС/КГБ. Не на България.
Коментиран от #16
19:40 14.03.2026
11 Сила
До коментар #4 от "Цървул":Даже срам , са изпитвали ....че имат такива палячовци насреща си !!! Изпитвали са срам и смущение , че държавата е толкова жалка и смешна ....и държавните служители са толкова нелепи !!!
19:42 14.03.2026
12 Дедо
19:43 14.03.2026
13 Помак
19:45 14.03.2026
14 да попитам
19:45 14.03.2026
15 Тервел
19:47 14.03.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "койдазнай":не е точно така-има народ , за родината! идейни такива като ДжекЛондон
20:09 14.03.2026
17 Гост
20:12 14.03.2026
18 Казанлъшкия
20:23 14.03.2026
19 Поздрави до Оги репортера
20:30 14.03.2026