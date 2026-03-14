Стоян Саладинов: Радвам се, че Драгомир Таков оглави СОБТ, знам как работи

14 Март, 2026 20:05, обновена 14 Март, 2026 19:10

Лежах 6 месеца в сръбски затвор, отбеляза бившият дългогодишен инструктор в Специализирания отряд за борба с тероризма

Бившият дългогодишен инструктор в Специализирания отряд за борба с тероризма Стоян Саладинов разказа за опита си в службата, за рисковете по време на акции и за предизвикателствата пред системата за сигурност.

В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS той коментира и последните кадрови промени в Министерство на вътрешните работи.

Саладинов, който е бил главен инструктор в отряда повече от 20 години, разказа за една от най-драматичните ситуации в кариерата си. По време на акция на границата преди около две десетилетия той е задържан от сръбските власти. „Бях с моите момчета на операция по задържане. Хванаха ме с приклада и направо се озовах в затвора“, разказа той. По думите му е бил осъден на пет години, но след шест месеца е освободен.

Бившият инструктор признава, че физически не изпитва страх по време на операции, но се притеснява от възможността да се върнат времената на организираната престъпност от 90-те години. „Тези хора са безскрупулни“, коментира той, припомняйки, че е работил активно именно в периода на т.нар. „мутренски години“.

По отношение на случая „Петрохан“ Саладинов заяви, че ако е бил потърсен за съдействие, би помогнал с опита си. Според него при подобни разследвания работата на спецотрядите винаги е координирана с други служби. „Никога не действаме сами – помагат ни и специалните служби“, подчерта той.

В последните дни в МВР текат смени по високите етажи на ръководството. Освободени бяха тримата заместник-директори на Столична дирекция на вътрешните работи, а от миналата седмица СОБТ има и нов командир – Драгомир Таков. Саладинов коментира Таков, когото познава от години. „Радвам се, че той е начело на отряда. Поддържаме връзка и знам как работи“, каза бившият инструктор.

Въпреки професионалната подготовка на служителите в спецчастите, той смята, че в определени моменти държавата не е подкрепяла достатъчно хората в системата. „Ние сме едни от най-обучените и подготвени служители, но имаше периоди, в които държавата ни изостави. Затова и много млади таланти напуснаха“, посочи Саладинов.

Освен кариерата си в службите за сигурност, той разкри, че е участвал и като каскадьор в киното и познава част от актьорите, които днес се появяват на големия екран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    15 5 Отговор
    Тоя бая го хапе кучето...

    19:13 14.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор
    Саладинов е патриот , има си го и в главата

    Коментиран от #10

    19:13 14.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    8 6 Отговор
    САЛАДИНЕ,ОДИ БАТЕ СИ ЯЖ САЛАТАТА И СИ ПИИ РАКИЯТА!

    19:14 14.03.2026

  • 4 Цървул

    8 5 Отговор
    Мутрите , като са го виждали , са изпитвали изключително силно смущение . Да е жив и здрав .

    Коментиран от #11

    19:18 14.03.2026

  • 5 Дзак

    3 3 Отговор
    Някой пак фамилиарничи!

    19:19 14.03.2026

  • 6 Отсвирен

    2 0 Отговор
    Дали, не са били от ваште и тоя път, а?

    19:26 14.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 модераз

    1 0 Отговор
    думата която написах означава готвач

    19:30 14.03.2026

  • 9 Сила

    6 0 Отговор
    Дедо Стояне , айде пий си гинкото и легай вече .....новините минаха и вече е тъмно на двора , лека нощ дедо !!!....и си му върни такето на Андре Гиганта !!!

    19:37 14.03.2026

  • 10 койдазнай

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Патриот е на ДС/КГБ. Не на България.

    Коментиран от #16

    19:40 14.03.2026

  • 11 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    Даже срам , са изпитвали ....че имат такива палячовци насреща си !!! Изпитвали са срам и смущение , че държавата е толкова жалка и смешна ....и държавните служители са толкова нелепи !!!

    19:42 14.03.2026

  • 12 Дедо

    5 1 Отговор
    Това остаряло джудже и то се мислило за мутра.

    19:43 14.03.2026

  • 13 Помак

    5 0 Отговор
    Не казвам лошо ,но един негов познат помоли да се определи дали е турчин или помак ...лошо не казвам

    19:45 14.03.2026

  • 14 да попитам

    4 1 Отговор
    Кой е този паллячо?

    19:45 14.03.2026

  • 15 Тервел

    7 2 Отговор
    Дребничкия дядо с черената баретка си спомня за 90-те години миличкия . Не осъзнава ,че всичко е свършило и времето му отдавна е преминало.

    19:47 14.03.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    не е точно така-има народ , за родината! идейни такива като ДжекЛондон

    20:09 14.03.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    100% познава лично Пеевски и Дядо му, иначе става, не е лошо момче...😊

    20:12 14.03.2026

  • 18 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    О, майсторът на късия разказ пак се появи

    20:23 14.03.2026

  • 19 Поздрави до Оги репортера

    0 0 Отговор
    Ако Огито репортера чете коментарите, ще го помоля когато прави следващото си интервю със Стоян Саладинов, да го попита въпрос свързан с днешните събития, от негова гледна точка на баретата от СОБТ, какво му е мнението за операцията на Делта Форс във Венецуела и избиването на охраната на президента в случея тяхното УБО съставено от кубинци. И как се разчистват 50 човека обучена въоръжена охрана ? И това означава ли че Баретите от СОБТ ще бият като "маче у дирек" УБО-то където ги хванат.

    20:30 14.03.2026

