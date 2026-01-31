Новини
България »
Мехмед Юмер: Появата на нови формации обърка изселниците в Турция, абревиатурата "ДПС" вече не работи

31 Януари, 2026 19:13, обновена 31 Януари, 2026 18:17 622 11

  • мехмед юмер-
  • журналист-
  • турция-
  • чужбина-
  • избори

Журналистът коментира решението за до 20 секции извън страните от ЕС

Мехмед Юмер: Появата на нови формации обърка изселниците в Турция, абревиатурата "ДПС" вече не работи - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Намаляването на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз ще затрудни гласуването на българите зад граница и може да доведе до отлив на избиратели, особено в Турция. Това коментира журналистът Мехмед Юмер в предаването „Офанзива“.

По думите му формално право на глас не се отнема, но достъпът до него се стеснява. „Всички български граждани имат право да гласуват, въпросът е в какъв формат и колко трудно ще бъде упражняването на това право“, посочи Юмер.

Журналистът отчете, че интересът на изселническите общности към българската политика от години спада. Според него това се дължи както на демографски и поколенчески фактори, така и на политическите процеси у нас.

Според Юмер картината в Турция е коренно различна от предходни години, защото след появата на нови формации изселниците са се объркали, а традиционната партийна инерция е отслабнала.

„Хората дълги години гласуваха по абревиатура. ДПС беше разпознаваемото име. Сега това вече не работи“, обясни журналистът. По думите му основните похвати за влияние остават агитация чрез номер в бюлетината, етническа принадлежност и местни мрежи.

Ключов фактор за отлива на доверие сред изселниците е отсъствието на Ахмед Доган от активния политически живот, смята Юмер. „Хората разчитат на мита за лидера, а образът на лидера отсъства – няма го на митинги, няма го сред хората, включително и в Турция“, заяви той.

Юмер подчерта, че все по-голяма част от избирателите – както в страната, така и зад граница – се дистанцират от политиката. „Хората се отдръпват, но и започват по-ясно да различават кои формации действат в техен интерес и кои не“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри с лопатата

    5 2 Отговор
    Изселниците да си стоят там, да върнат българските паспорти и нито дума, е 6а ги.

    18:19 31.01.2026

  • 2 защото

    4 3 Отговор
    не могат да четат на български, което е задължително по Конституция

    18:21 31.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анадък

    3 1 Отговор
    Ваййй...ваййй...ваййй...коджа проблем...

    18:27 31.01.2026

  • 5 ъххъ

    2 1 Отговор
    Лесно е на едната бюлетина 🦅 на другата 🐖 и те, ще си изберат за коя да гласуват😉

    18:28 31.01.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    "формално право на глас не се отнема, но достъпът до него се стеснява" -------- Също, както турските фирми стесняват достъпът на българи до позиции в тях, а широко отварят врати за техни хора.

    18:29 31.01.2026

  • 7 Никой не се е объркал

    2 1 Отговор
    Просто хората се гласят за протестен вот срещу Пеевски и Борисов и затова искате да им попречи те да гласуват.

    18:29 31.01.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Който много милее за бъдещето на България:
    - да заповяда, да се пресели тук;
    - да почне почтена работа;
    - да плаща данъци и да внася осигуровки;
    - да оре, сее, полива, бере, строи, и да гради по-добър живот за себе си.
    Ама това, зад граница живее, пък гласува през три митници в четвърта...... Хич!

    18:33 31.01.2026

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ИЗСЕЛНИЦИТЕ ВЕЧЕ НАПЪЛНО СА ЗАБРАВИЛИ
    И МАЛКОТО БЪЛГАРСКИ ДУМИ,КОИТО СА ЗНАЕЛИ.
    ЗАЩО ГИ НАСИЛВАТЕ ДА ГЛАСУВАТ!?

    18:46 31.01.2026

  • 10 абе,

    1 0 Отговор
    Къв е тоя мемед,няма такова българско име!!!Да си оди у Турция.Или по-скоро да отива в пакистан или индия.Те нашенските турци(мигани)са от там.

    18:52 31.01.2026

  • 11 Див селянин

    1 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    19:04 31.01.2026

