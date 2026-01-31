Мехмед Юмер: Появата на нови формации обърка изселниците в Турция, абревиатурата "ДПС" вече не работи

Намаляването на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз ще затрудни гласуването на българите зад граница и може да доведе до отлив на избиратели, особено в Турция. Това коментира журналистът Мехмед Юмер в предаването „Офанзива“.

По думите му формално право на глас не се отнема, но достъпът до него се стеснява. „Всички български граждани имат право да гласуват, въпросът е в какъв формат и колко трудно ще бъде упражняването на това право“, посочи Юмер.

Журналистът отчете, че интересът на изселническите общности към българската политика от години спада. Според него това се дължи както на демографски и поколенчески фактори, така и на политическите процеси у нас.

Според Юмер картината в Турция е коренно различна от предходни години, защото след появата на нови формации изселниците са се объркали, а традиционната партийна инерция е отслабнала.

„Хората дълги години гласуваха по абревиатура. ДПС беше разпознаваемото име. Сега това вече не работи“, обясни журналистът. По думите му основните похвати за влияние остават агитация чрез номер в бюлетината, етническа принадлежност и местни мрежи.

Ключов фактор за отлива на доверие сред изселниците е отсъствието на Ахмед Доган от активния политически живот, смята Юмер. „Хората разчитат на мита за лидера, а образът на лидера отсъства – няма го на митинги, няма го сред хората, включително и в Турция“, заяви той.

Юмер подчерта, че все по-голяма част от избирателите – както в страната, така и зад граница – се дистанцират от политиката. „Хората се отдръпват, но и започват по-ясно да различават кои формации действат в техен интерес и кои не“, каза той.