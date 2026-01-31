Новини
Проф. Вяра Добрева: БСП сбърка с подкрепата за ускорено влизане в еврозоната, конгресът може да увеличи разделението

Проф. Вяра Добрева: БСП сбърка с подкрепата за ускорено влизане в еврозоната, конгресът може да увеличи разделението

31 Януари, 2026 19:27, обновена 31 Януари, 2026 18:31

България има нужда от лява партия, заяви членът на Националния съвет на партията

Седмица преди конгреса на БСП напрежението в партията остава високо. Националният съвет на социалистите заседава, а паралелно с това лидерът Атанас Зафиров и председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев обявиха, че няма да се кандидатират за депутати на предстоящите избори.

В студиото на „Офанзива“ членът на Националния съвет на БСП проф. Ваня Добрева изрази сериозни опасения, че предстоящият конгрес може да задълбочи разделението в партията, вместо да даде отговори на натрупаните проблеми.

По думите ѝ конгресът е необходим, но само ако има „много ясен мандат“. Добрева обясни, че е гласувала против провеждането му преди изборите, тъй като основният акцент се измества към лидерския въпрос.

Проф. Добрева беше категорична, че БСП е допуснала сериозни политически грешки, една от които е подкрепата за ускореното присъединяване на България към еврозоната: „Факт е, че в момента сме в ситуация на изключително поскъпване и хората не живеят добре“, каза тя.

Като втора голяма грешка на БСП проф. Добрева посочи вътрешнопартийния модел на управление. Според нея партията постепенно се е превърнала в „чисто парламентарна“, загубвайки връзката си със структурите, експертите и симпатизантите.

Добрева беше категорична, че смяната на председателя сама по себе си няма да реши кризата. „Нов председател няма да реши този въпрос, ако ние нямаме ясен отговор какво трябва да прави лявата партия в България“, заяви тя. Според нея БСП трябва ясно да формулира визията си за страната и за мястото ѝ в Европейския съюз, който по думите ѝ се намира в икономическа и ценностна криза.


  • 1 Смислен анализ

    4 4
    И наистна, лява партия е нужна

    18:34 31.01.2026

  • 2 обективен

    7 0
    БСП и ИТН отдавна са умрЕла кома , и никога повече няма да престъпят в НС. !

    18:36 31.01.2026

  • 3 Лява партия дали е имало някога?

    5 0
    Преди бутафорния дворцов преврат от 10 ноември 89-та другарите от БКП всъщност строяха държавен капитализъм, който планувано и успешно си приватизираха след 90-та година, пребоядисвайки се на демократи и капиталисти.

    18:36 31.01.2026

  • 4 Дориана

    3 3
    Политическата ситуация в България е толкова катастрофална, че населението, което някога беше третирано като заспало стадо вече се събуди и каза НЕ на своите Диктатори Борисов и Пеевски , които години консумираха властта върху гърба на народа докато създаваха мрежа от корупция , мафия , олигарси и пълзяща диктатура. Техните патерици ИТН и БСП ОЛ първи ще изгорят. Излизат от Парламента. България няма полза от такива депутати като тях.

    Коментиран от #7, #8, #12

    18:36 31.01.2026

  • 5 Масово затварят заводи с хиляди работниц

    3 0
    В Карнобат японски инвеститор с 800 работници, в Плевен - германски с 1300 работни места ... навсякъде се, навсякъде , тая еврозона се оказа смъртоносна бе....излизайте по улиците бе, осъдени на смърт ..стига плямпайте глупостии...

    Коментиран от #11

    18:38 31.01.2026

  • 6 Град Симитли

    4 0
    Вие,в националния съвет,какво всъщност правите?!..
    "....БСП сбърка с подкрепата за ускорено влизане в еврозоната, .."
    Нали вие решихте това!

    18:39 31.01.2026

  • 7 Дядо Митьо

    3 0

    До коментар #4 от "Дориана":

    Въйййййй как сА уплашиФ от ситуацията.....

    18:40 31.01.2026

  • 8 Сега нагласяват така резултатите от узбо

    0 1

    До коментар #4 от "Дориана":

    Че румбата Радев да управлява в коалиция с банкЯта и Пеевски в нова сглобка.......

    18:41 31.01.2026

  • 9 Дориана

    3 2
    Вяра Добрева да не извърта фактите, а да признае, че България няма нужда от предатели които заради консумиране на власт предадоха избирателите си и станаха най- големите патерици на Борисов и Пеевски изпълнявайки безропотно всички техни нареждания. Допуснаха в България да се разпространи мафията, корупцията, рекетите, полицейщината , политическите затворници зависимите институции. Свършено е с тази партия , тя се самоунищожи и няма място в Парламента.

    18:42 31.01.2026

  • 10 какъв конгрес бе

    1 0
    тия са на бунището..

    18:43 31.01.2026

  • 11 Деница

    0 0

    До коментар #5 от "Масово затварят заводи с хиляди работниц":

    Точно такава е тъжната действителност ..... Този процес започна от октомври още с предупреждения за съкращаване на кадри и неизплатени заплати.

    18:51 31.01.2026

  • 12 Няма

    0 0

    До коментар #4 от "Дориана":

    Нужда, изобщо от депутата! Няма нужда от партии! Има нужда от абсолютна монархия, защото е наследствена и монарха има интерес хората да живеят добре, да са доволни!

    18:52 31.01.2026

  • 13 ?????

    0 0
    Абе дърпайте и́ шалтера на партията и не ги мъчете вече тия три букви заради които е цялата ви дандания.
    Кажете си честно - квото можахме заработихме около тия три букви, време е да осребряваме.
    И без това я минете 4%, я не.

    18:55 31.01.2026

  • 14 Счетоводител

    0 0
    Интересува ме къде преподава това светило в науката, и каква наукометрия има в Scopus и WoS. Или ще е поредната ВАК-аджийска номенклатура с нулева наукометрия и световна неизвестност.

    19:06 31.01.2026

