Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Край: Българският лев остана в историята

Край: Българският лев остана в историята

1 Февруари, 2026 06:16, обновена 1 Февруари, 2026 05:20 483 19

  • лев-
  • евро-
  • пари

Еврото стана единствена разплащателна валута в България

Край: Българският лев остана в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От полунощ България официално се раздели с лева като разплащателно средство, предаде dariknews.bg.

В 23:59 часа на 31 януари 2026 г. плащанията с националната валута бяха окончателно преустановени, а от 1 февруари всички покупки и услуги в страната се извършват единствено в евро.

Левовете вече не могат да се използват в търговската мрежа и обществения транспорт, но остават обменяеми за неограничен период по фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева.

От 1 януари до 31 януари 2026 г. левът и еврото бяха законни платежни средства у нас. Това бе т.нар. период на двойно обращение, през който можеше да се плаща и в двете валути. От 1 февруари 2026 г. плащанията у нас ще се извършват само в евро. Левове няма да се приемат в търговските обекти и ще трябва да бъдат обменени.

Обмяната ще продължи години наред, но условията се променят във времето. Първите 6 месеца всички банки ще могат обменят левове в евро без такса. В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.

„Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон.

В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени.

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. През целия период цените на стоките и услугите се обозначават едновременно в левове и евро. В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.

Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.

Историческият преход от лев към евро е една от най-големите финансови промени за последните десетилетия, а добрата информираност остава най-сигурният начин гражданите да избегнат объркване, паника и опашки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    13 8 Отговор
    тя и територията се запътила към историята на втора скорост.

    05:21 01.02.2026

  • 2 Разгеле

    10 12 Отговор
    Сега накрая копейките ще мирясат. А ни плашеха с края на света

    Коментиран от #4, #12

    05:22 01.02.2026

  • 3 Лаладжии

    6 14 Отговор
    Копейките са патерица на Борисов.

    05:23 01.02.2026

  • 4 Луд Скайуокър

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Разгеле":

    Това твоето е типичното от инат ще вървиш срещу здравата логика - ще си запалиш къщата за да изгори покрай нея и на комшията плевнята !

    05:28 01.02.2026

  • 5 Ти си

    4 2 Отговор
    И това сега да ме радва ли или да ме натъжава?

    05:29 01.02.2026

  • 6 Винкело

    1 1 Отговор
    Тя държавата на Червенков и Живков и без това отдавна е само хубав спомен.

    Коментиран от #15

    05:33 01.02.2026

  • 7 Уса

    2 1 Отговор
    620 евро заплата си е 620 евро и е по-ниско от помощите,които ЕС дава за дивите ислямски орди на нейна територия.Тук рублата и копейката нямат вина,че българите си унищожиха собствената валута и завинаги загубиха резерва и тонове злато

    Коментиран от #9

    05:36 01.02.2026

  • 8 кАпЙейка с кухая лейка

    1 2 Отговор
    Ко щИ нИ даде париии

    05:37 01.02.2026

  • 9 Ронг

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Уса":

    България беше окупирана от СССР и руснаците ни ограбиха златото. Но грабежът не е спрал от 1944 до ден днешен руснаците, чрез техните марионетки в България източват държавата и пият кръвта на народа.

    05:44 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Жал ми е за левчето, но еврото е бъдещето. Великият българин, големия държавник, строителят на съвременна България и политик от световна класа, Бойко Борисов с много усилия успя да вкара България първо в Шенген, а после в Еврозоната, сиреч в сърцето на Европа и в клуба на богатите, за което името му ще бъде записано със златни букви в Историята на България.

    05:45 01.02.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разгеле":

    Няма да мирасат, ще измислят друга гадост.

    05:45 01.02.2026

  • 13 Не на верото

    1 0 Отговор
    Кога ще бъде следващият протест срещу еврото ? За един прЕател питам, Костя се казва:) хахахахаха

    05:46 01.02.2026

  • 14 кфикои

    0 0 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и разбойниците му от ГЕРБ със помоща на мажоретките на БСП и ИТН, в съдружие с другата свиня, успяха да ликвидират още един стълб на държавността в България. Лишиха българите и България от собствена валута и ни подчиниха на чужди банки и държави. Нека всеки българин да запомни добре кои участваха в това събитие. Последствията ще се видят по късно и за съжаление само ще гледаме и берем плодовете на тази банда глупаци. Слава на Господ Иисус Христос, идват избори. Горко ви предатели.

    05:47 01.02.2026

  • 15 Буахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Винкело":

    Държавата на Червенков и Живков била хубав спомен? Буахахахахаха

    Рай за Рома беше НРБ. Държавата ги издържаше. Размножавахя се от десетки станаха милион.

    05:47 01.02.2026

  • 16 Спартак

    0 0 Отговор
    Не е краят!
    Левът тепърва ще дойде и то с шут по врата. Този път ще го изсечем от ЗЛАТО!
    ЕС е обречен на погибел, чака го Българското проклятие.

    Коментиран от #19

    05:48 01.02.2026

  • 17 ЛЕВЪТ СИ ЗАМИНА

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТО НА БЪЛГАРИЯ

    РИСКЪТ ОТ ЖАНВИДЕНОВА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ НАМАЛЯ

    05:50 01.02.2026

  • 18 Късака от Максуда

    1 0 Отговор
    От осведомени източници научихме, че Костя късия щял да си направи ритуално харакири с вибратор:)

    05:50 01.02.2026

  • 19 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Спартак":

    Може да сечеш само чекийки.

    05:50 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове