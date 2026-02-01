Край: Българският лев остана в историята

От полунощ България официално се раздели с лева като разплащателно средство, предаде dariknews.bg.
В 23:59 часа на 31 януари 2026 г. плащанията с националната валута бяха окончателно преустановени, а от 1 февруари всички покупки и услуги в страната се извършват единствено в евро.
Левовете вече не могат да се използват в търговската мрежа и обществения транспорт, но остават обменяеми за неограничен период по фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева.
От 1 януари до 31 януари 2026 г. левът и еврото бяха законни платежни средства у нас. Това бе т.нар. период на двойно обращение, през който можеше да се плаща и в двете валути. От 1 февруари 2026 г. плащанията у нас ще се извършват само в евро. Левове няма да се приемат в търговските обекти и ще трябва да бъдат обменени.
Обмяната ще продължи години наред, но условията се променят във времето. Първите 6 месеца всички банки ще могат обменят левове в евро без такса. В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.
„Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон.
В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени.
Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. През целия период цените на стоките и услугите се обозначават едновременно в левове и евро. В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.
Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.
Историческият преход от лев към евро е една от най-големите финансови промени за последните десетилетия, а добрата информираност остава най-сигурният начин гражданите да избегнат объркване, паника и опашки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
05:21 01.02.2026
2 Разгеле
Коментиран от #4, #12
05:22 01.02.2026
3 Лаладжии
05:23 01.02.2026
4 Луд Скайуокър
До коментар #2 от "Разгеле":Това твоето е типичното от инат ще вървиш срещу здравата логика - ще си запалиш къщата за да изгори покрай нея и на комшията плевнята !
05:28 01.02.2026
5 Ти си
05:29 01.02.2026
6 Винкело
Коментиран от #15
05:33 01.02.2026
7 Уса
Коментиран от #9
05:36 01.02.2026
8 кАпЙейка с кухая лейка
05:37 01.02.2026
9 Ронг
До коментар #7 от "Уса":България беше окупирана от СССР и руснаците ни ограбиха златото. Но грабежът не е спрал от 1944 до ден днешен руснаците, чрез техните марионетки в България източват държавата и пият кръвта на народа.
05:44 01.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данко Харсъзина
05:45 01.02.2026
12 Българин
До коментар #2 от "Разгеле":Няма да мирасат, ще измислят друга гадост.
05:45 01.02.2026
13 Не на верото
05:46 01.02.2026
14 кфикои
05:47 01.02.2026
15 Буахахаха
До коментар #6 от "Винкело":Държавата на Червенков и Живков била хубав спомен? Буахахахахаха
Рай за Рома беше НРБ. Държавата ги издържаше. Размножавахя се от десетки станаха милион.
05:47 01.02.2026
16 Спартак
Левът тепърва ще дойде и то с шут по врата. Този път ще го изсечем от ЗЛАТО!
ЕС е обречен на погибел, чака го Българското проклятие.
Коментиран от #19
05:48 01.02.2026
17 ЛЕВЪТ СИ ЗАМИНА
РИСКЪТ ОТ ЖАНВИДЕНОВА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ НАМАЛЯ
05:50 01.02.2026
18 Късака от Максуда
05:50 01.02.2026
19 Ха ха
До коментар #16 от "Спартак":Може да сечеш само чекийки.
05:50 01.02.2026